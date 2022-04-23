AppGallery: как опубликовать мобильное приложение в магазине Huawei

На фоне новостей о том, что Аpp Store и Google Play могут перестать корректно работать для российских пользователей, набирает популярность альтернативный способ дистрибуции Android-приложений — AppGallery от Huawei.

Магазин приложений AppGallery — базовый элемент экосистемы Huawei Mobile Services (HMS), которая представляет собой полную замену мобильных сервисов Google. Он является третьим по размеру и популярности магазином приложений после App Store и Google Play. AppGallery развивается в России: в конце 2021 года количество пользователей платформы составляло 22 млн.

Появившись в 2018 году, AppGallery изначально работал только на китайском рынке. Сегодня он работает более чем в 170 странах мира.

Процент разработчиков, представляющих свои продукты в AppGallery, в 2020 году вырос на 77% по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году количество активных ежемесячных пользователей AppGallery увеличилось до 530 млн, а ежегодный прирост аудитории составил 83%.

Всего в магазине мобильных приложений было отмечено 384 млрд загрузок. Далее расскажу о том, как выйти со своим продуктом в AppGallery.

Зарегистрировать аккаунт разработчика

Существует два режима регистрации: регистрация индивидуального разработчика (физлица) и регистрации компании.

Регистрация индивидуального разработчика

Выход в AppGallery начинается с регистрации аккаунта разработчика на HUAWEI Developer. Процесс регистрации бесплатный. Чтобы пройти процедуру верификации и активации аккаунта разработчика потребуется указать полный домашний адрес, номер телефона, добавить сканы или фото документа, удостоверяющего личность, и сканы банковской карты.

Проверка аккаунта займет 1-2 дня. Если проверка проходит дольше, можно написать в техподдержку: она работает в том числе на русском языке.

Регистрация компании

При регистрации в AppStore компании нужно получать специальный идентификационный номер D-U-N-S Number: на это у российских компаний обычно уходит около двух недель. В Huawei идентификация компании также может быть пройдена через D-U-N-S Number. Если его нет, можно зарегистрироваться через ОГРН.

Заполнить сведения о приложении

На данном этапе нужно указать основные сведения о приложении:

название (не более 64 символов);

краткое описание (80 символов);

категорию;

приложить скриншоты.

Далее в AppGallery будет предложено заполнить данные о монетизации и выбрать способ оплаты покупок в приложении (бесплатно или платно).

Затем нужно указать страны и регионы размещения и ссылку на уведомление о конфиденциальности.

Опубликовать приложение

Если вы уже выпускали приложения на Google Play или AppStore, вам хватит 10 минут, чтобы разобраться с публикацией. Сначала необходимо перейти к AppGallery Connect, создать приложение и выгрузить APK (установочный файл). На данном этапе можно сделать отложенную публикацию с выбором времени постинга.

Обычно ревью проходит чуть быстрее, чем в AppStore и Google Play — в течение 12-24 часов. Но первый релиз может проверяться до 5 дней.

Комиссия

Для привлечения разработчиков в первый год размещения неигрового приложения AppGallery не взимает комиссию с внутренних покупок в приложении. Начиная со второго года, комиссия составляет 10% для образовательных и 15% для всех остальных продуктов.

Продвижение в AppGallery

Для продвижения продуктов в AppGallery есть Huawei Ads – собственная платформа магазина для мобильного маркетинга, а также различные возможности для фичеринга внутри AppGallery.

Huawei Ads поддерживает разные форматы: рекламные заставки, межстраничную рекламу, рекламу с вознаграждением, нативную и баннерную рекламу. Настройка таргета по возрасту, полу, географическому положению, типу девайсов, интересам и модели поведения пользователей дает возможность коммуницировать с пользователями.

ASO

По структуре AppGallery схож с AppStore и Google Play. Это большое преимущество: не нужно осваивать новые методы ASO.

Карточка приложения в AppGallery содержит:

Название (не более 64 символов);

Краткое описание (80 символов);

Описание (не более 8000 символов);

Иконка (формат PNG 216x216 PX);

Скриншоты;

Имя разработчика;

Новые функции — информация о последних обновлениях (находится после описания).

В AppGallery индексируется название, краткое и полное описания, имя разработчика, категории и новые функции. По аналогии с Google Play, приложения можно загружать из списка результатов поиска. Локализация, которая позволяет переводить заголовки, описания и ключевые слова для разных регионов, доступна для 78 языков.

HMS вместо GMS

Для каждого сервиса Google у Huawei найдется альтернатива:

Сервисы AppGallery Connect дают возможность загружать в облако Huawei темы, контент, распространять приложения и получать статистику и отчеты по их использованию и ошибкам.

Сервисы HMS Core содержат инструменты, которые обеспечивают основные функции смартфона и коммуникацию с пользователями: push-уведомления, рекламу, авторизацию, аналитику и обмен сообщениями.

Инструменты для специальных возможностей включают в себя платформы для работы с VR, AR и enterprise-разработки, например, для AI и IoT.

Инструменты для разработчиков — собственный плагин для Android Studio (DevEco Studio) и сервисы облачного тестирования.

Есть способ легко адаптировать приложения для Android под AppGallery. В этом помогает инструмент SDK Choice, разработанный Huawei совместно с компанией Blue Source.

Он позволяет переводить GMS-приложения в HMS-приложения и быстрее доводить их до публикации в AppGallery. Зарелизить приложение в магазине Huawei можно и не переходя на HMS-сервисы, но тогда оно не будет доступно для всех пользователей.

Подведем итоги

AppGallery — перспективная площадка с хорошими условиями: в частности, с низкой комиссией и льготами в первый год использования.

Особенности размещения в AppGallery:

собственная система аналитики Huawei Analytics;

наличие Huawei Cloud для держания резервных копий;

простой интерфейс для аккаунта разработчика (знакомые инструменты и логика);

менее высокая по сравнению с AppStore и Google Play конкуренция;

четырехуровневая система для обеспечения безопасности приложения;

активная техподдержка, в том числе на русском языке.

С 2011 года Huawei выстраивает собственную мобильную экосистему, которая объединяет смартфоны, умные часы, фитнес-трекеры, компоненты умных домов и офисов. Это открывает перспективы для создания новых продуктов как для компаний, так и для разработчиков.

Магазин приложений AppGallery предустановлен на устройствах Huawei и Honor. Его также можно загрузить на любой смартфон с ОС Android вне зависимости от марки устройства.

Фото на обложке: Danyal Hamid / Shutterstock