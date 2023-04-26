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Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии апреля в стартапах

Колонки
Ирина Святицкая
Ирина Святицкая

Руководитель молодежного направления hh.ru

Анастасия Удальцова

В апреле на HeadHunter представлено более 3,6 тыс. вакансий в стартапах. Более 1,5 тыс. приходится на ИТ-стартапы и почти 250 — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено 460 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предлагает чуть более трети компаний. 

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,8 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — почти 500 и Свердловская область — почти 120 предложений. Зарплатная вилка более 100 вакансий начинается от 335 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий апреля в стартапах.

Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии апреля в стартапах

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Lead Quantitative Researcher

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от 5 до 10 тыс. USD до вычета налогов, Москва

Стартап Apostro приглашает на работу Lead Quantitative Researcher с релевантным опытом работы не менее трех лет и профильным высшим образованием. 

Специалисту предстоит:

  • разрабатывать модели оценки управления рисками, 
  • заниматься обработкой больших данных, 
  • продумывать технические требования.

 

Senior Java/Kotlin Developer

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от 5 до 7 тыс. USD на руки, Москва

Проект E Touzi LLC приглашает в команду Senior Java/Kotlin Developer с опытом коммерческой разработки HighLoad приложений на Java/Kotlin не менее трех лет. 

Компания предлагает минимум бюрократии, оплачиваемый отпуск, дополнительные дни отдыха и гибкое начало рабочего дня.

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Senior Android Developer (Kotlin)

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от 4 до 5,5 тыс. USD на руки, Москва

Компания QIC Group ищет Senior Android Developer в собственный стартап. 

Работодателю важно:

  • наличие разговорного английского языка, 
  • релевантный опыт работы не менее четырех лет. 

Среди условий — удаленная работа, рабочая неделя с воскресенья по четверг, оценка работы два раза в год. 

 

Backend developer (Node.js)

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от 5 тыс. USD до вычета налогов, Москва

Стартап Hi, Rockits! ищет backend-разработчика, в обязанности которого войдет:

  • разработка новых функций приложений, 
  • сотрудничество с разработчиками внешнего интерфейса, 
  • оптимизация производительности приложения. 

Компания предлагает полностью удаленный и гибкий график работы, оформление по ИП или самозанятости.

Читайте по теме: Как найти работу, соответствующую вашим навыкам: семь советов

 

Python AI Developer

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от 500 до 800 тыс. руб. на руки, Москва

Компания Lifestylo в поисках Python AI разработчика, которому предстоит разрабатывать и оптимизировать алгоритмы искусственного интеллекта и создавать модели машинного обучения. 

Среди условий конкурентоспособная зарплата, гибкий график с возможностью удаленной работы, карьерный рост и профессиональное развитие.

 

Коммерческий директор

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от 300 до 550 тыс. руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург

Стартап Toptop приглашает на работу коммерческого директора, которому предстоит:

  • разработать и организовать коммерческую политику компании, 
  • увеличить прибыль, 
  • разработать стратегию и план развития предприятия. 

От кандидата потребуется успешный релевантный опыт работы не менее трех лет, умение формировать сильную команду и опыт личных продаж. 

Читайте по теме: Что делать, когда нужно найти работу втайне от текущего работодателя

 

Senior Developer или Team Lead (Web)

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от 400 до 500 тыс. руб. на руки, Москва

Стартап Axel открывает вакансию для Senior Developer или Team Lead с высшим образованием или опытом управления командой Junior/Senior программистов. 

Среди обязанностей:

  • создание линейки новых автоматизированных сервисов, 
  • продумывание архитектурных решений по всему стеку, 
  • разработка сложных автоматизированных алгоритмов по обработке данных.

 

Teamlead команды разработки (PHP + Symfony)

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от 300 до 400 тыс. руб. на руки, Москва

ООО «Цифровая ипотека», занимающаяся автоматизацией сделок с недвижимостью, открывает вакансию для Teamlead команды разработки. Кандидат должен обладать опытом работы в качестве старшего разработчика не менее трех лет. 

Среди обязанностей:

  • проектирование архитектуры экосистемы, 
  • выполнение технического анализа состояния кода, 
  • контроль и улучшение процесса работы команды.

 

СЕО

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от 350 тыс. руб. до вычета налогов, Москва

Стартап Demis Group открывает конкурс на позицию СЕО в новом стартапе в сфере загородной недвижимости. 

В обязанности специалиста войдет формирование уникального ценностного предложения и концепции масштабирования стартапа в долгосрочный бизнес. 

Компания предлагает конкурентную заработную плату, опцион в проекте и гибкий график работы.

Читайте по теме: Как в кризис найти работу мечты: практикум от HR-специалистов

 

Разработчик C++

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от 250 тыс. руб. на руки, Москва

Фудтех-стартап «Фрикаделькин» приглашает на постоянную работу разработчика ПО. Работодателю важно:

  • наличие релевантного опыта работы не менее шести лет, 
  • знание или способность оперативно освоить Ardupilot. 

Среди условий — возможность удаленной работы и официальное оформление. 

 

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

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