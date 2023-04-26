Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии апреля в стартапах

В апреле на HeadHunter представлено более 3,6 тыс. вакансий в стартапах. Более 1,5 тыс. приходится на ИТ-стартапы и почти 250 — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено 460 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предлагает чуть более трети компаний.
В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,8 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — почти 500 и Свердловская область — почти 120 предложений. Зарплатная вилка более 100 вакансий начинается от 335 тыс. рублей.
Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий апреля в стартапах.
Перейти к вакансии:
- Lead Quantitative Researcher
- Senior Java/Kotlin Developer
- Senior Android Developer (Kotlin)
- Backend developer (Node.js)
- Python AI Developer
- Коммерческий директор
- Senior Developer или Team Lead (Web)
- Teamlead команды разработки (PHP + Symfony)
- СЕО
- Разработчик C++
Lead Quantitative Researcher
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от 5 до 10 тыс. USD до вычета налогов, Москва
Стартап Apostro приглашает на работу Lead Quantitative Researcher с релевантным опытом работы не менее трех лет и профильным высшим образованием.
Специалисту предстоит:
- разрабатывать модели оценки управления рисками,
- заниматься обработкой больших данных,
- продумывать технические требования.
Senior Java/Kotlin Developer
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от 5 до 7 тыс. USD на руки, Москва
Проект E Touzi LLC приглашает в команду Senior Java/Kotlin Developer с опытом коммерческой разработки HighLoad приложений на Java/Kotlin не менее трех лет.
Компания предлагает минимум бюрократии, оплачиваемый отпуск, дополнительные дни отдыха и гибкое начало рабочего дня.
Senior Android Developer (Kotlin)
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от 4 до 5,5 тыс. USD на руки, Москва
Компания QIC Group ищет Senior Android Developer в собственный стартап.
Работодателю важно:
- наличие разговорного английского языка,
- релевантный опыт работы не менее четырех лет.
Среди условий — удаленная работа, рабочая неделя с воскресенья по четверг, оценка работы два раза в год.
Backend developer (Node.js)
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от 5 тыс. USD до вычета налогов, Москва
Стартап Hi, Rockits! ищет backend-разработчика, в обязанности которого войдет:
- разработка новых функций приложений,
- сотрудничество с разработчиками внешнего интерфейса,
- оптимизация производительности приложения.
Компания предлагает полностью удаленный и гибкий график работы, оформление по ИП или самозанятости.
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Python AI Developer
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от 500 до 800 тыс. руб. на руки, Москва
Компания Lifestylo в поисках Python AI разработчика, которому предстоит разрабатывать и оптимизировать алгоритмы искусственного интеллекта и создавать модели машинного обучения.
Среди условий конкурентоспособная зарплата, гибкий график с возможностью удаленной работы, карьерный рост и профессиональное развитие.
Коммерческий директор
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от 300 до 550 тыс. руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург
Стартап Toptop приглашает на работу коммерческого директора, которому предстоит:
- разработать и организовать коммерческую политику компании,
- увеличить прибыль,
- разработать стратегию и план развития предприятия.
От кандидата потребуется успешный релевантный опыт работы не менее трех лет, умение формировать сильную команду и опыт личных продаж.
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Senior Developer или Team Lead (Web)
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от 400 до 500 тыс. руб. на руки, Москва
Стартап Axel открывает вакансию для Senior Developer или Team Lead с высшим образованием или опытом управления командой Junior/Senior программистов.
Среди обязанностей:
- создание линейки новых автоматизированных сервисов,
- продумывание архитектурных решений по всему стеку,
- разработка сложных автоматизированных алгоритмов по обработке данных.
Teamlead команды разработки (PHP + Symfony)
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от 300 до 400 тыс. руб. на руки, Москва
ООО «Цифровая ипотека», занимающаяся автоматизацией сделок с недвижимостью, открывает вакансию для Teamlead команды разработки. Кандидат должен обладать опытом работы в качестве старшего разработчика не менее трех лет.
Среди обязанностей:
- проектирование архитектуры экосистемы,
- выполнение технического анализа состояния кода,
- контроль и улучшение процесса работы команды.
СЕО
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от 350 тыс. руб. до вычета налогов, Москва
Стартап Demis Group открывает конкурс на позицию СЕО в новом стартапе в сфере загородной недвижимости.
В обязанности специалиста войдет формирование уникального ценностного предложения и концепции масштабирования стартапа в долгосрочный бизнес.
Компания предлагает конкурентную заработную плату, опцион в проекте и гибкий график работы.
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Разработчик C++
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от 250 тыс. руб. на руки, Москва
Фудтех-стартап «Фрикаделькин» приглашает на постоянную работу разработчика ПО. Работодателю важно:
- наличие релевантного опыта работы не менее шести лет,
- знание или способность оперативно освоить Ardupilot.
Среди условий — возможность удаленной работы и официальное оформление.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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