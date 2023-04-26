В апреле на HeadHunter представлено более 3,6 тыс. вакансий в стартапах. Более 1,5 тыс. приходится на ИТ-стартапы и почти 250 — на финтех-сектор. Для студентов и начинающих карьеру размещено 460 вакансий, а работу полностью в удаленном формате предлагает чуть более трети компаний.

В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли: Москва — 1,8 тыс. вакансий, Санкт-Петербург — почти 500 и Свердловская область — почти 120 предложений. Зарплатная вилка более 100 вакансий начинается от 335 тыс. рублей.

Специально для RB.RU HeadHunter подготовил подборку самых интересных и высокооплачиваемых вакансий апреля в стартапах.

Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии апреля в стартапах