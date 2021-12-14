Как сделать аудит сайта бесплатно — инструкция

Но просто купить домен и хостинг недостаточно. Нужно избежать ошибок при создании сайта. А они есть практически всегда, даже когда его запускали профессионалы. Чтобы узнать о подобных ошибках и проблемах на сайте, не обязательно нанимать дорогих специалистов и тратить много денег. Это можно сделать самостоятельно и с помощью бесплатных ресурсов. Как именно — рассказывает Кирилл Жарков, CEO сервиса по онлайн-аудиту сайтов Revalin .

В 2020-2021 бизнес массово уходит в онлайн из-за коронавируса и локдаунов. В январе-феврале 2021 российские объемы онлайн-торговли выросли на 44% . А за 2 года объемы онлайн-торговли в мире выросли на 40% — с 3,5 трлн долларов до 4,9 трлн. И малый, и крупный бизнес в срочном порядке запускает или воскрешает сайты. Ведь это чуть ли не единственный способ бизнесу выжить.

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Зачем нужен аудит сайта

Ошибки сайта не заметны невооруженным глазом. Он может выглядеть как конфетка, но при этом не принести ни одного клиента.

Аудит сайта помогает найти проблемы, из-за которых сайт не работает или работает плохо. Проверка ведется в трех основных направлениях:

Технические ошибки. Они мешают посетителям пользоваться сайтом. Клиент не будет мириться даже с минимальными неудобствами — он уйдет к конкуренту.

SEO-ошибки. Они не позволяют поисковым системам оценить сайт, из-за чего клиенты его просто не находят.

Поведенческие ошибки. Процесс покупки должен быть комфортным для клиента. Если логика принятия решений нарушена, продажи не будет.

Если найти и исправить хотя бы критические ошибки сайта, это мгновенно отразится на статистике посещений и продаж. В лучшую сторону, конечно же.

Технический аудит

Сложность: 3 из 5

Техническая сторона сайта — это код и верстка страниц, запросы к серверу и их обработка, загрузка информации и ее отображение. Все это скрыто от обычного посетителя. Единственный заметный момент — скорость загрузки страниц.

Это лакмусовая бумажка, которая показывает, насколько хорошо работает «внутряк» сайта. Согласно исследованиям агентства LoadStorm, максимально высокую конверсию сайт дает, если скорость загрузки его страниц меньше 2 секунд. С каждой дополнительной секундой ожидания показатели падают чудовищными темпами — конверсия уменьшается на 7%, а количество посетителей — на 11%.

Если же загрузка страницы длится дольше 5 секунд, 74% посетителей закроют сайт и больше никогда на него не вернутся.

Проверить скорость загрузки страниц поможет PageSpeed Insights. Удобный инструмент от Google, который показывает не только скорость загрузки страницы, но и дает технические советы по ее улучшению.

Инструмент крайне наглядный и полезный — вы видите, насколько уменьшится время загрузки, если решить конкретную проблему.

Единственный минус — с его помощью нельзя провести комплексный анализ. Для лендинга или небольшого сайта на 20 страниц он подойдет идеально. Однако интернет-магазин с его помощью проверить не получится — слишком много ручной работы.

«Ревалин». С его помощью можно проверить сразу все страницы сайта. А потом посмотреть статистику и проблемы по каждой. Оценить можно не только скорость загрузки, но и другие технические параметры.

Важно понимать, что низкая скорость загрузки — всего лишь следствие внутренних ошибок и проблем сайта. И решать нужно именно их. Даже человек без опыта разработки сайтов может сделать сжатие картинок, проверить файл robots.txt или страницу 404.

При наличии проблем с кодом или версткой нужно обратиться к специалистам. Но если вы грамотно их решите, это даст огромный толчок к развитию портала.

Кейс из нашего опыта. К нам обратилась туристическая компания, сайт которой не приносил клиентов. Технический аудит показал серьезные проблемы со скоростью загрузки.

После чистки кода от мусора, частичной замены верстки и сжатия картинок статистика изменилась мгновенно. Трафик на сайт вырос в 2,7 раз, сайт хорошо поднялся в выдаче поисковиков. И это при минимуме затрат и полном отсутствии бюджета на рекламу.

Сложность: 1,5 из 5

Исследование компании Bright Edge показывает, что в среднем 68% покупателей на сайтах находят их через поисковики.

Ссылка, которую Google или «Яндекс» выдали по запросу первыми, собирает 31,7% трафика. А дальше — чем ниже, тем меньше переходов. Только 0,78% интернет-пользователей открывают вторую страницу поисковой выдачи.

Если поисковик не «видит» сайт или не считает его информативным, то надеяться можно только на рекламу. SEO же помогает вести на сайт органический трафик, который не стоит ни копейки, но в случае продаж работает часто лучше, чем рекламный.

SEO-аудит провести не сложно даже вручную. Теги title и description, заголовки и работоспособность ссылок можно проверить и без особых знаний. Но чем больше страниц на сайте, тем больше времени занимает аудит.

Сайт-визитку или лендинг можно проверить за полчаса. Но с интернет-магазином все намного сложнее. Каждую страницу анализировать вручную — слишком долго.

Вот несколько ресурсов, которые помогут сделать комплексный анализ.

SerpStat. Отличный ресурс, который дает развернутую SEO-аналитику. На нем можно просмотреть результаты отдельных страниц сайта и срезы по всем сразу, доступна статистика по ключевым словам, можно посмотреть, откуда идут основные потоки трафика и проанализировать внутренние и внешние ссылки.

Semrush. Один из лидеров западного рынка в SEO-аудите. Максимально подробная аналитика, которая покрывают абсолютно всю специфику поисковой оптимизации. Но есть нюанс — бесплатно можно проверить только до 100 страниц. Если сайт больше, то за деньги.

SEO-аудит покажет, как видят сайт поисковые системы и почему они не рекомендуют его посетителям.

Поисковая оптимизация — это куда сложнее, чем теги и ссылки, но исправление серьезных ошибок уже сильно улучшит показатели сайта и его отображение в поисковой выдаче.

Небольшой сайт можно без проблем проанализировать самостоятельно. Большинство ошибок и проблем получится решить даже без специальных знаний в SEO. Но чем больше в нем страниц, тем больше времени уйдет. Для оптимизации интернет-магазина на 1000 страниц стоит рассмотреть услуги специальных сервисов.

Сложность: 4,5 из 5

Сайт должен быть удобным. Именно удобство использования играет ключевую роль в процессе продажи. Ведь если сайт кривой, в нем непонятное меню и неудобная корзина, а форма оплаты спрятана где-то в «Гугл-документе», то и продаж не будет.

Самое простое и важное, что следует сделать на этом этапе: провести проверку адаптивности сайта. Ведь по данным агентства SlickJump, 81% всего онлайн-трафика сегодня генерируют мобильные девайсы.

Если при просмотре с мобильного верстка сайта «поплыла», то вы уже на этом этапе теряете 4 из 5 потенциальных клиентов. А ведь бывают случаи, когда форма оплаты с телефона просто не работает — и тогда можно потерять вообще всех клиентов, которые используют мобильные гаджеты.

Вот несколько ресурсов для бесплатной проверки адаптивности и мобильной версии сайта.

Google Mobile Friendly Test. Еще одна утилита от Google. Проверяет быстро и бесплатно, в обычном тесте вместо детальной аналитики выдает только коротенькое сообщение:

Для более глубокой проверки нужно перейти в Google Search Console и скачать на свой сайт html-файл и добавить метатег в код. И там уже будет максимально подробная аналитика по юзабилити. Правда, без опыта разобраться с ней будет сложно.

Screenfly. Здесь можно проверить, как сайт выглядит на всех популярных мобильных устройствах. Аналитики портал не дает, но визуально и так все видно — разрешение отображается в реальном размере.

Второй по важности элемент юзабилити — UI/UX дизайн. Чтобы человек смог пройти от первого посещения до покупки интуитивно, без подсказок и раздумий. К сожалению, поведенческий анализ слишком сложно провести своими силами. Нужны a/b-тестирования, которые на практике покажут, что работает лучше. А это уже стезя профильных спецов и ресурсов.

И еще одна история из нашего опыта. Совсем недавно мы работали с сайтом, на котором продают воздушные шарики. Поисковики не работали — сайт появлялся где-то аж на десятой странице «Гугла». А это все равно что его вообще нет. Но даже прямые посещения почти не давали заказов.

Проблема оказалась в оптимизации страниц и юзабилити. Разработчики поправили логику сайта, уменьшили нагрузку на сервер — и он практически мгновенно вышел в топ-20 поисковиков по основным запросам. Без рекламы и закупки ссылок.

Все эти шаги не гарантируют, что сайт для бизнеса взлетит и будет продавать товары или услуги сразу на миллионы. Ведь нужны еще хорошие тексты, грамотный маркетинг, работа с аудиторией и многое другое.

Но даже поверхностный аудит этих трех сфер поможет определить слабые точки сайта, исправить основные ошибки и проблемы. Это фундамент, без которого сайт в принципе не сможет работать, даже если вливать в рекламу тысячи долларов.

Основные этапы анализа можно провести самостоятельно, даже без особого опыта в этом. И бесплатный анализ покажет вам, куда сайту развиваться и как улучшить его результат.

Фото на обложке: Shutterstock / Stokkete