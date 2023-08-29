Самые высокооплачиваемые вакансии августа в стартапах

В августе на hh.ru представлено более 3,9 тыс. вакансий в стартапах. Больше всего вакансий размещено для программистов и разработчиков (547), далее — 493 для менеджеров по продажам и работе с клиентами и более 200 для менеджеров по маркетингу, интернет-маркетологов. Зарплатная вилка почти в 300 вакансиях начинается от 210 тыс. рублей.
Специально для RB.ru hh.ru подготовил подборку самых высокооплачиваемых вакансий в стартапах в августе.
Перейти к вакансии:
- Интернет-маркетолог / digital-маркетолог / диджитал-маркетолог
- Head of Business Development
- Head of acquisition (igaming)
- Senior Cyber Security Engineer
- Frontend Team Lead в международный Fintech-стартап
- Python developer FinTech (senior)
- Flutter Developer (Senior / Team Lead)
- Data Engineer (senior)
- Project Manager for P2P Crypto Acquiring product
- Senior backend Developer (NodeJS / React)
- Senior iOS developer
- Swift, Kotlin, JS, NestJS FullStack Developer для телематики спецтехники
Интернет-маркетолог / digital-маркетолог / диджитал-маркетолог
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От 150 до 180 тыс. руб. после вычета налогов, Москва
Veles.Finance ищет интернет-маркетолога в стартап в сегменте криптовалют.
От кандидата потребуется релевантный опыт в маркетинге от 3 лет, смежный опыт в IT (как преимущество), навыки управления проектами (Asana / Jira/ «Яндекс Трекер»), подтвержденный кейсами, опыт влияния на бизнесовые результаты проектов, в которых работали, знание unit-экономики, продуктовых и маркетинговых метрик, опыт управления командой, понимание крипторынка.
Head of Business Development
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От 200 до 500 тыс. руб. после вычета налогов, Москва
MVP Lab ищет руководителя по развитию бизнеса на международном рынке. От кандидата потребуется релевантный опыт на аналогичной должности от 3 до 6 лет, успешный опыт продаж в IT на аналогичной позиции, успешный опыт работы с каналом продаж Linkedin Outreach, понимание методологий запуска стартапов и проверки бизнес-гипотез, умение использовать CustDev, JTBD, unit-economic.
Head of acquisition (igaming)
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От 180 тыс. руб. после вычета налогов, Москва
Partmedia ищет руководителя отдела закупок (гейминг). От кандидата потребуется релевантный опыт работы в digital-маркетинге на высоких позициях, таких как Head of Digital, Head of Acquisition, Head of Media Buying или CMO в сферах gambling, igaming, crypto или forex, опыт работы в стартап-среде, где важно активное участие в разных аспектах бизнеса и возможность расти вместе с компанией.
Необходим также успешный опыт разработки медиапланов и бюджетов, способность адаптировать их в динамичной стартап-среде, успехи в построении закупок по разным моделям CPM, CPC, CPL, CPA, знание ключевых метрик маркетинга и способность их анализировать и использовать.
Senior Cyber Security Engineer
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От $5 тыс. до $6 тыс. после вычета налогов, Гонконг
E Tuuzi LLC ищет старшего инженера по информационной безопасности в Openmonet. От кандидата потребуется релевантный опыт на аналогичной позиции от 3 лет, опыт работы с инструментами и технологиями безопасности, такими как системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), брандмауэры, системы управления уязвимостями и шифрование данных.
Работодатель ожидает от соискателя также знание сферы криптовалют, опыт внедрения с нуля стандартов, практик и процессов, направленных на повышение безопасности, знание и понимание основных принципов и стандартов информационной безопасности (например, ISO 27001, NIST).
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Frontend Team Lead в международный Fintech стартап
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От $4 тыс. до $6 тыс. после вычета налогов, Москва
Международный кадровый центр Unicorn Search ищет Frontend Team Lead. От кандидата потребуется релевантный опыт руководства командой frontend-разработки, разработки продукта с нуля с представленным стеком технологий, коммерческий опыт работы в успешном финтех-проекте, знание английского языка от уровня B2, коммуникационные скиллы, проактивность и самостоятельность в решениях.
Python developer FinTech (senior)
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От $4 тыс. после вычета налогов, Москва
Wanted ищет старшего разработчика на Python в финтех-стартап. От кандидата потребуется релевантный опыт работы от 4 лет на Python, Опыт с FastAPI (Aiohttp), Сelery, PostgreSQL, SQLAlchemy и REST, опыт в JS (желательно), опыт интеграции c API, понимание о базовых паттернах типа SAGA, готовность к работе в режиме мультизадачности.
Flutter Developer (Senior / Team Lead)
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От 350 тыс. до 500 тыс. руб. после вычета налогов, Москва
SIA Konomic ищет Flutter-разработчика. От кандидата потребуется релевантный опыт работы опыт с RUST и/или React Native, REST, WebSocket, понимание архитектурных паттернов, опыт работы в финансовом секторе, хорошее знание алгоритмов и ООП.
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Data Engineer (senior)
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От 350 тыс. руб. после вычета налогов, Москва
Anabar ищет старшего специалиста по работе с данными. От кандидата потребуется релевантный опыт работы с большими массивами данных, знание Python на уровне senior-разработчика, отличное знание SQL.
Project Manager for P2P Crypto Acquiring product
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До 250 тыс. руб. после вычета налогов, Москва
Payler ищет менеджера проекта по P2P-криптоэквайрингу. От кандидата потребуется релевантный опыт работы в криптопроектах (обязательно), опыт работы менеджером ИТ-проектов или системным аналитиком от 3 лет в управлении продуктами в FinTech.
Важно также знание основных этапов жизненного цикла программного обеспечения, навыки документирования функциональных и нефункциональных требований, навыки дизайна пользовательского интерфейса (будет плюсом), опыт работы с Agile, Waterfall и другими методами управления проектами.
Senior backend Developer (NodeJS / React)
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От 350 тыс. руб. после вычета налогов, Москва
HR-Profi ищет старшего разработчика. От кандидата потребуется релевантный опыт коммерческой разработки на аналогичном стеке более 6 лет, специализация на бекенде, опыт работы в финтех- или телеком-сферах, опыт разработки АСР-систем, опыт работы с нереляционными и реляционными БД.
Senior iOS developer
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До 460 тыс. руб. до вычета налогов, Москва
ЕСН ищет старшего разработчика для iOS. От кандидата потребуется релевантный опыт разработки на iOS от 5 лет, опыт разработки клиент-серверных приложений, опыт с видео- и аудиоконтентом в своих проектах (AVFoundation, Metal, AudioKit и т. д.), навыки разработки приложений со сложным интерфейсом и кастомными UI-компонентами и пайплайнов запуска нейросетевых алгоритмов on-device.
Swift, Kotlin, JS, NestJS FullStack Developer для телематики спецтехники
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До 450 тыс. руб. после вычета налогов, Москва
«Аметист Групп» ищет разработчика в стартап Rukki Pro. От кандидата потребуется релевантный опыт в написании pipes, guards, понимание DI, опыт разработки высоконагруженных backend-ов, опыт в микросервисах и желание в этом развиваться, опыт в работе с фреймворком Bull.
Фото на обложке: Shutterstock / Stock-Asso
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