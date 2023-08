Самые высокооплачиваемые вакансии августа в стартапах

Перейти к вакансии:

От 150 до 180 тыс. руб. после вычета налогов, Москва

Veles.Finance ищет интернет-маркетолога в стартап в сегменте криптовалют.

От кандидата потребуется релевантный опыт в маркетинге от 3 лет, смежный опыт в IT (как преимущество), навыки управления проектами (Asana / Jira/ «Яндекс Трекер»), подтвержденный кейсами, опыт влияния на бизнесовые результаты проектов, в которых работали, знание unit-экономики, продуктовых и маркетинговых метрик, опыт управления командой, понимание крипторынка.

Head of Business Development

От 200 до 500 тыс. руб. после вычета налогов, Москва

MVP Lab ищет руководителя по развитию бизнеса на международном рынке. От кандидата потребуется релевантный опыт на аналогичной должности от 3 до 6 лет, успешный опыт продаж в IT на аналогичной позиции, успешный опыт работы с каналом продаж Linkedin Outreach, понимание методологий запуска стартапов и проверки бизнес-гипотез, умение использовать CustDev, JTBD, unit-economic.

Head of acquisition (igaming)

От 180 тыс. руб. после вычета налогов, Москва

Partmedia ищет руководителя отдела закупок (гейминг). От кандидата потребуется релевантный опыт работы в digital-маркетинге на высоких позициях, таких как Head of Digital, Head of Acquisition, Head of Media Buying или CMO в сферах gambling, igaming, crypto или forex, опыт работы в стартап-среде, где важно активное участие в разных аспектах бизнеса и возможность расти вместе с компанией.

Необходим также успешный опыт разработки медиапланов и бюджетов, способность адаптировать их в динамичной стартап-среде, успехи в построении закупок по разным моделям CPM, CPC, CPL, CPA, знание ключевых метрик маркетинга и способность их анализировать и использовать.

Senior Cyber Security Engineer

От $5 тыс. до $6 тыс. после вычета налогов, Гонконг

E Tuuzi LLC ищет старшего инженера по информационной безопасности в Openmonet. От кандидата потребуется релевантный опыт на аналогичной позиции от 3 лет, опыт работы с инструментами и технологиями безопасности, такими как системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), брандмауэры, системы управления уязвимостями и шифрование данных.

Работодатель ожидает от соискателя также знание сферы криптовалют, опыт внедрения с нуля стандартов, практик и процессов, направленных на повышение безопасности, знание и понимание основных принципов и стандартов информационной безопасности (например, ISO 27001, NIST).

Frontend Team Lead в международный Fintech стартап

От $4 тыс. до $6 тыс. после вычета налогов, Москва

Международный кадровый центр Unicorn Search ищет Frontend Team Lead. От кандидата потребуется релевантный опыт руководства командой frontend-разработки, разработки продукта с нуля с представленным стеком технологий, коммерческий опыт работы в успешном финтех-проекте, знание английского языка от уровня B2, коммуникационные скиллы, проактивность и самостоятельность в решениях.

Python developer FinTech (senior)

От $4 тыс. после вычета налогов, Москва

Wanted ищет старшего разработчика на Python в финтех-стартап. От кандидата потребуется релевантный опыт работы от 4 лет на Python, Опыт с FastAPI (Aiohttp), Сelery, PostgreSQL, SQLAlchemy и REST, опыт в JS (желательно), опыт интеграции c API, понимание о базовых паттернах типа SAGA, готовность к работе в режиме мультизадачности.

Flutter Developer (Senior / Team Lead)

От 350 тыс. до 500 тыс. руб. после вычета налогов, Москва

SIA Konomic ищет Flutter-разработчика. От кандидата потребуется релевантный опыт работы опыт с RUST и/или React Native, REST, WebSocket, понимание архитектурных паттернов, опыт работы в финансовом секторе, хорошее знание алгоритмов и ООП.

Data Engineer (senior)

От 350 тыс. руб. после вычета налогов, Москва

Anabar ищет старшего специалиста по работе с данными. От кандидата потребуется релевантный опыт работы с большими массивами данных, знание Python на уровне senior-разработчика, отличное знание SQL.

Project Manager for P2P Crypto Acquiring product

До 250 тыс. руб. после вычета налогов, Москва

Payler ищет менеджера проекта по P2P-криптоэквайрингу. От кандидата потребуется релевантный опыт работы в криптопроектах (обязательно), опыт работы менеджером ИТ-проектов или системным аналитиком от 3 лет в управлении продуктами в FinTech.

Важно также знание основных этапов жизненного цикла программного обеспечения, навыки документирования функциональных и нефункциональных требований, навыки дизайна пользовательского интерфейса (будет плюсом), опыт работы с Agile, Waterfall и другими методами управления проектами.

Senior backend Developer (NodeJS / React)

От 350 тыс. руб. после вычета налогов, Москва

HR-Profi ищет старшего разработчика. От кандидата потребуется релевантный опыт коммерческой разработки на аналогичном стеке более 6 лет, специализация на бекенде, опыт работы в финтех- или телеком-сферах, опыт разработки АСР-систем, опыт работы с нереляционными и реляционными БД.

Senior iOS developer

До 460 тыс. руб. до вычета налогов, Москва

ЕСН ищет старшего разработчика для iOS. От кандидата потребуется релевантный опыт разработки на iOS от 5 лет, опыт разработки клиент-серверных приложений, опыт с видео- и аудиоконтентом в своих проектах (AVFoundation, Metal, AudioKit и т. д.), навыки разработки приложений со сложным интерфейсом и кастомными UI-компонентами и пайплайнов запуска нейросетевых алгоритмов on-device.

Swift, Kotlin, JS, NestJS FullStack Developer для телематики спецтехники

До 450 тыс. руб. после вычета налогов, Москва

«Аметист Групп» ищет разработчика в стартап Rukki Pro. От кандидата потребуется релевантный опыт в написании pipes, guards, понимание DI, опыт разработки высоконагруженных backend-ов, опыт в микросервисах и желание в этом развиваться, опыт в работе с фреймворком Bull.

