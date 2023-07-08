С чего начать работу на новой руководящей позиции

О том, как начать работу на новой руководящей должности, если у вас еще не было опыта управления, рассказывает основатель «Нескучных финансов» Сергей Краснов, который стал руководителем еще 13 лет назад и все это время совершенствовался в профессии управленца.

Представьте: вы доказали свою экспертность в нише продаж и стали руководителем отдела. Казалось бы, задача понятна – управлять людьми в уже родной сфере и получать результат, который вы делали сами, только х2, х3, х5, х10… И все для этого есть: навыки и умение выполнять свои задачи качественно, но не хватает одного важного нюанса – опыта руководства.

Первое, что нужно осознать для себя: руководитель и исполнитель — две разные профессии. Переход на руководящую позицию – полноценная смена вида деятельности. Та же ситуация, что смена профессии плотник за а на медработника, или наоборот. И если вы были крутым продажником, это вовсе не значит, что вы будете хорошим руководителем отдела продаж.

Экспертность в вашей сфере будет полезна, но это не главное. Нужно исследовать, в чем состоит работа руководителя, какие есть инструменты, какие навыки нужно прокачать для получения желаемых результатов.

Книжная рекомендация – «Эффективный руководитель» Питера Друкера. Это вводный материал, который познакомит вас с профессией руководителя и поможет ее освоить.

С одной стороны, все новое — это испытание, которое может быть довольно сложным. Но при должном уровне мотивации, готовности учиться и принимать решения можно достичь любых результатов.

Как опытный руководитель я поделюсь несколькими рекомендациями, которые помогут вам выстроить работу на новой позиции.

Ключевой инструмент руководителя — это информация, а его работа — ее грамотное использование в общении с людьми и принятии решений.

В процессе общения и работы с источниками информации он потребляет и собирает информацию, во время мышления прорабатывает и структурирует ее, а потом возвращается к общению — передает ее сотрудникам. Общаясь, он дает команде нужные знания, мотивирует и помогает ставить цели.

Научитесь работать с информацией

Руководитель выстраивает работу команды на основании полученных сведений, поэтому важно уметь отличать ложную информацию от достоверной. Данные должны быть предоставлены вовремя, подтверждены реальными результатами или проверены на практике.

Выстраивайте коммуникацию с коллегами в формате «партнер — партнер»

Менеджмент служит интересам людей и компании. Руководитель — ориентир для сотрудников, который помогает им достигать поставленных целей, а не спускает директивы «сверху».

В своей компании для меня важно выстраивать партнерство «win-win», где мы в процессе общения ставим цели и получаем результат.

Менеджмент дает людям смысл в их деятельности, может замотивировать, направить подсказать и наделить обязанностями, которые отвечают запросу сотрудника и приносят удовольствие.

Преподносите информацию понятно и систематизировано

Вы должны уметь презентовать свои идеи коллегами, отстаивать решения перед начальством и ставить задачи понятно. Без умения донести свою мысль вы не получите нужный результат.

Если понимаете, что нужно потренироваться — ищите возможности выступать и вне работы.

Первые шаги на новом месте — освоиться и поставить себя в команде

Шаг 1.

Изучите команду: разберитесь, кто за что отвечает, с кем вы будете общаться на своей должности и проследите систему общения в команде.

Шаг 2.

Познакомьтесь: расскажите о себе, проясните свое видение работы, узнайте у членов команды об их целях и спросите о том, что им важно в коммуникации с вами.

Шаг 3.

В общении с руководителями выясните, какой результат от вас ждут, какие цели ставят и какие ресурсы предоставляют.

Эти шаги — получение информации, которая позволит вам начать свою работу на новой позиции эффективно и комфортно.

От ошибок никто не застрахован, но предупрежден — значит вооружен, поэтому поговорим и о том, с чего точно не стоит начинать работу на новом месте.

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Типичные ошибки начинающих руководителей:

«Я тут начальник»

Игра в «начальника» ни к чему хорошему не приводит. Менеджмент — это про людей и для людей. Ваша цель — выстроить партнерские и доверительные отношения с командой и начальством.

Руководствуясь этой идеей вы сделаете меньше ошибок.

Больше действий — выше результат

Это далеко не всегда так, особенно в начале работы. Не действуйте поспешно: если не уверены в чем-то – обдумывайте и советуйтесь. Но и не сидите на месте в ожидании верного ответа от кого-либо. Постоянно анализируйте ситуацию и ищите новые решения.

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Желание всем понравиться

Обозначьте свою позицию в коллективе и общайтесь со всеми уважительно, но не обещайте то, в чем не уверены, с целью заслужить доверие или уважение.

Намного эффективнее будет выслушать запрос, трезво оценить, насколько вы можете его выполнить, и только потом вернуться с ответом.

Оправдания, доделывание, повторение — и так по кругу

У сотрудников бывают разные обстоятельства, но раз за разом слушать оправдания, доделывать чужую работу и объяснять одно и то же – замкнутый круг или сложившаяся система неэффективной работы.

Если вас не слышат два и более раз — проведите обучение и создайте инструкции к действию для команды, как вы видите работу сотрудника или команды.

Фокус на «не»

Корректировать работу там, где не все получается — абсолютно логично, но концентрироваться стоит главным образом на сильных сторонах сотрудников, а при необходимости проводить ротацию или дополнительное обучение.

И последнее, что стоит помнить:

Руководитель — не тот, кто считает себя умнее всех или является таковым. Руководитель — это человек, который объединяет более умных людей, собирает из них команду и направляет в движении к общим целям.

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