С чего начать работу на новой руководящей позиции

О том, как начать работу на новой руководящей должности, если у вас еще не было опыта управления, рассказывает основатель «Нескучных финансов» Сергей Краснов, который стал руководителем еще 13 лет назад и все это время совершенствовался в профессии управленца.
Представьте: вы доказали свою экспертность в нише продаж и стали руководителем отдела. Казалось бы, задача понятна – управлять людьми в уже родной сфере и получать результат, который вы делали сами, только х2, х3, х5, х10… И все для этого есть: навыки и умение выполнять свои задачи качественно, но не хватает одного важного нюанса – опыта руководства.
Первое, что нужно осознать для себя: руководитель и исполнитель — две разные профессии. Переход на руководящую позицию – полноценная смена вида деятельности. Та же ситуация, что смена профессии плотник за а на медработника, или наоборот. И если вы были крутым продажником, это вовсе не значит, что вы будете хорошим руководителем отдела продаж.
Экспертность в вашей сфере будет полезна, но это не главное. Нужно исследовать, в чем состоит работа руководителя, какие есть инструменты, какие навыки нужно прокачать для получения желаемых результатов.
Книжная рекомендация – «Эффективный руководитель» Питера Друкера. Это вводный материал, который познакомит вас с профессией руководителя и поможет ее освоить.
С одной стороны, все новое — это испытание, которое может быть довольно сложным. Но при должном уровне мотивации, готовности учиться и принимать решения можно достичь любых результатов.
Как опытный руководитель я поделюсь несколькими рекомендациями, которые помогут вам выстроить работу на новой позиции.
Ключевой инструмент руководителя — это информация, а его работа — ее грамотное использование в общении с людьми и принятии решений.
В процессе общения и работы с источниками информации он потребляет и собирает информацию, во время мышления прорабатывает и структурирует ее, а потом возвращается к общению — передает ее сотрудникам. Общаясь, он дает команде нужные знания, мотивирует и помогает ставить цели.
- Научитесь работать с информацией
Руководитель выстраивает работу команды на основании полученных сведений, поэтому важно уметь отличать ложную информацию от достоверной. Данные должны быть предоставлены вовремя, подтверждены реальными результатами или проверены на практике.
- Выстраивайте коммуникацию с коллегами в формате «партнер — партнер»
Менеджмент служит интересам людей и компании. Руководитель — ориентир для сотрудников, который помогает им достигать поставленных целей, а не спускает директивы «сверху».
В своей компании для меня важно выстраивать партнерство «win-win», где мы в процессе общения ставим цели и получаем результат.
Менеджмент дает людям смысл в их деятельности, может замотивировать, направить подсказать и наделить обязанностями, которые отвечают запросу сотрудника и приносят удовольствие.
- Преподносите информацию понятно и систематизировано
Вы должны уметь презентовать свои идеи коллегами, отстаивать решения перед начальством и ставить задачи понятно. Без умения донести свою мысль вы не получите нужный результат.
Если понимаете, что нужно потренироваться — ищите возможности выступать и вне работы.
Первые шаги на новом месте — освоиться и поставить себя в команде
- Шаг 1.
Изучите команду: разберитесь, кто за что отвечает, с кем вы будете общаться на своей должности и проследите систему общения в команде.
- Шаг 2.
Познакомьтесь: расскажите о себе, проясните свое видение работы, узнайте у членов команды об их целях и спросите о том, что им важно в коммуникации с вами.
- Шаг 3.
В общении с руководителями выясните, какой результат от вас ждут, какие цели ставят и какие ресурсы предоставляют.
Эти шаги — получение информации, которая позволит вам начать свою работу на новой позиции эффективно и комфортно.
От ошибок никто не застрахован, но предупрежден — значит вооружен, поэтому поговорим и о том, с чего точно не стоит начинать работу на новом месте.
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Типичные ошибки начинающих руководителей:
- «Я тут начальник»
Игра в «начальника» ни к чему хорошему не приводит. Менеджмент — это про людей и для людей. Ваша цель — выстроить партнерские и доверительные отношения с командой и начальством.
Руководствуясь этой идеей вы сделаете меньше ошибок.
- Больше действий — выше результат
Это далеко не всегда так, особенно в начале работы. Не действуйте поспешно: если не уверены в чем-то – обдумывайте и советуйтесь. Но и не сидите на месте в ожидании верного ответа от кого-либо. Постоянно анализируйте ситуацию и ищите новые решения.
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- Желание всем понравиться
Обозначьте свою позицию в коллективе и общайтесь со всеми уважительно, но не обещайте то, в чем не уверены, с целью заслужить доверие или уважение.
Намного эффективнее будет выслушать запрос, трезво оценить, насколько вы можете его выполнить, и только потом вернуться с ответом.
- Оправдания, доделывание, повторение — и так по кругу
У сотрудников бывают разные обстоятельства, но раз за разом слушать оправдания, доделывать чужую работу и объяснять одно и то же – замкнутый круг или сложившаяся система неэффективной работы.
Если вас не слышат два и более раз — проведите обучение и создайте инструкции к действию для команды, как вы видите работу сотрудника или команды.
- Фокус на «не»
Корректировать работу там, где не все получается — абсолютно логично, но концентрироваться стоит главным образом на сильных сторонах сотрудников, а при необходимости проводить ротацию или дополнительное обучение.
И последнее, что стоит помнить:
Руководитель — не тот, кто считает себя умнее всех или является таковым.
Руководитель — это человек, который объединяет более умных людей, собирает из них команду и направляет в движении к общим целям.
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Фото на обложке: Unsplash
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