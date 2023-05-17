«Быть ментором, а не дементором» — советы, как не трансформироваться в неэффективного лидера

Важно понимать, что тактика лидера определяет его роль: он может стать как ментором, который вдохновляет, так и «дементором», который требует. Саша поделился причинами, по которым руководителю стоит переходить на «светлую» сторону, и советами, чтобы стать классным наставником.

Задачи руководителя

Считаю, что у руководителя есть четыре основных группы задач. Вот как к ним обычно относятся в порядке важности или значимости:

Стратегия

Речь о долгосрочном планировании: задач, ресурсов, рисков. Руководитель должен примерно представлять, куда движется проект и где он окажется, к примеру, через год.

Тактика

Руководитель обязан держать руку на пульсе текущих задач команды. Он участвует в спринтовке задач, следит за результатами и сроками. Значительную часть тактических задач, конечно, берут на себя продакты и проджекты. Но хороший руководитель должен знать ход выполнения проекта не хуже ПМ-а.

Мотивация

Хороший руководитель — это «отец». Он вникает в особенности отношений и повышает комфорт сотрудников. Он знает, как помочь новым сотрудникам прийти, а текущим — не уйти в другие проекты.

Менторство

Сделать сотрудников лучше, помочь им вырасти — одна из важнейших задач руководителя. При этом менторство обычно «задвигают», занимаясь им по мере сил (или не занимаясь вообще).

Без менторства команда медленно деградирует. Исправить эту деградацию управленческими навыками невозможно.

Руководитель — это всегда ментор

Менторство выступает важной частью профессиональных отношений (причем необязательно между руководителем и подчиненным). Речь не про то, что один становится «учителем», а второй — «подмастерьем». Скорее, двое формируют комфортную среду для передачи знаний и опыта. В итоге ментор получает признание, а его подопечный (ме́нти) растет профессионально.

Философ Жак Лакан справедливо заявлял, что взрослых людей бесполезно учить как в школе. Важно создать пространство, в котором знания будут буквально «перетекать».

Менторство — это чистая синергия: сумма результата усилий двух людей больше арифметического сложения затраченных ресурсов. Такого добиться непросто, но оно того стоит.

Вот чем помогает ментор.

Понять сильные и слабые стороны

Это снижает стресс сотрудника — он видит, что руководитель заинтересован давать ему задачи по возможностям и интересу.

К примеру, ментор помогает понять, что сотруднику больше нравятся задачи с интерфейсными анимациями, а тестирование — фрустрирует. Такое понимание помогает сфокусироваться на том, что искренне нравится и важно.

Иногда сильные стороны могут быть совсем не очевидны.

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Например, в моей практике был сотрудник, который если и выделялся, то, скорее, в плохом смысле. Особой инициативы он не проявлял, задачи делал медленнее чем его коллеги. Но при этом он обладал одним удивительным качеством: он всегда был готов браться за «неприятные» задачи, которые остальные обходили стороной. Обычно это были задачи, в которых разбираться в контексте нужно было гораздо дольше, чем писать новый код.

И благодаря его скрупулезности и неторопливости они регулярно сходились. Конечно же, это важное качество, которое может быть полезно в проектах (особенно там, где цена ошибки очень высока или требуется много взаимодействия с «плохим» кодом).

Сформировать трек развития

Ментор проводит диагностику умений и способностей, определяя стартовую точку. А после помогает ме́нти наметить точку, в которую хочется прийти.

Хороший запрос к ментору — «как стать техлидом через два года».

Такой запрос можно декомпозировать в список навыков, которыми нужно владеть. В результате ме́нти будет последовательно закрывать их (как по чек-листу), а ментор — корректировать процесс развития.

Часто ментор помогает сделать цель амбициознее. Если ме́нти приходит с запросом: «Хочу вырасти из миддла в синьора», руководитель может смело сказать: «А почему только в синьора, а не в лида?».

Поговорить по душам

Это тоже важно! У многих людей есть экзистенциальные проблемы и вопросы, в решении которых может помочь руководитель.

Как переехать в другую страну, не потеряв связь с коллегами?

Что делать, если работа и задачи не радуют?

Правда ли коллеги недовольны тем, что я перерабатываю?

С этими и многими другими вопросами часто не к кому прийти — ментор может помочь здесь с высоты своего опыта.

Но очень важно чувствовать здесь грань. Скорее всего, вы не обладаете дипломом психотерапевта, а значит, не можете оказывать квалифицированную психологическую помощь.

Не пытайтесь играть во врача, вы можете случайно навредить своему протеже. Особенно сильно я почувствовал запрос на такую помощь от своих коллег во время пандемии. И в одном из случаев я честно сказал, что такой запрос лучше будет обсудить с профессионалами.

Зачем вообще заниматься менторством

На самом деле, это не так важно — любая мотивация заниматься наставничеством достаточно хороша. Но вот несколько основных, которые я замечаю в себе и коллегах.

Приятно чувствовать себя нужным или нужной

Приятно, когда искренне помогаешь, когда тебя благодарят. Для многих такое признание становится основным драйвером в работе вообще. Чистый бесплатный дофаминчик!

Удобно получать новый опыт, особенно в софт-скиллах

Менторство тренирует навыки публичных выступлений, убедительности. Умение выстраивать отношения в неравной позиции здорово прокачивает лидерство. После пригодится в общении со своими руководителями тоже.

В одной компании сотрудники старались скрыть ошибки и проблемы — но рассказали о них ментору, которому доверяли. В результате руководитель-ментор знал слабые места своего проекта и безо всякого код-ревью.

Повышает лояльность сотрудников

Поможете коллегам расти — они будут сфокусированы на этом и на своей работе, а не на выполнение тестовых всюду вокруг.

А еще менторство позволяет прокачать вашу сферу влияния в коллективе — через лидерство и харизму. Ведь вам постоянно будут нужны самостоятельные сотрудники уровня сеньора. Или люди «внутри», которые могут взять и залидировать новый проект.

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Вы не сможете нанимать людей людей с рынка, особенно если вы не сидите на куче денег. Да и с большими деньгами тоже легко нанять токсичных ребят за миллион, которые только размоют корпоративную культуру: пришел один, ушли двое.

Создавая с помощью менторства «внутреннюю школу», разбираясь в сильных сторонах коллег, вы построите машинку по росту своих сотрудников. Это куда эффективнее внешнего найма (и много дешевле).

К сожалению, в своей практике я видел и обратную вещь: руководитель осознанно не занимался менторством, чтобы не создать себе внутреннюю конкуренцию. Конечно же, это было ошибкой с его стороны, и аргументов этому множество.

Если вы научились растить людей, не уступающих в навыках себе, то это уже невероятно ценная функция для компании.

Как стать ментором

Ментонство, как и умение руководить — это «боевой» навык, его нельзя получить на курсах или изучить в книжках. Поэтому важно просто начать и менторить, стартовать прямо сегодня.

Дам только несколько простых советов для старта.

Сформулируйте цель

Сядьте вместе с менти и зафиксируйте:

Чего вы хотите?

В какую точку хотите прийти?

Как и когда вы поймете, что цель — достигнута?

Менторство не должно быть формальной встречей, на которой один делает вид, что ему интересно, а второй — что он умный и учит. Это должно быть конечной совместной работой. В ней важно не отравиться неоправданными ожиданиями.

Постоянно собирайте фидбэк

Просите регулярно давать вам обратную связь, можно даже после каждой встречи. Это даст положительное подкрепление и поможет быстро перенастроить процесс, если менти вдруг начнет «буксовать».

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Развивайте кросс-дисциплинарный опыт

Иногда полезно поручать менти коллегам в других командах. Люди приносят из таких командировок ценнейшее знание о том, как что устроено в смежных подразделениях. В результате ваш наставник будет и вашим советчиком, и драйвером в вашей команде вообще.

Ну, и напоследок.

Когда вы почувствуете в себе уверенность и увидите, что у вас все отлично получается — начните помогать в менторстве остальным. Ведь менторить начинающих менторов — тоже важная задача.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney