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Отдыхать нельзя работать: выгодны ли переработки компании

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Максим Павлов
Максим Павлов

Управляющий партнер аутсорсинга разработки KTS

Ахмед Садулаев

На первый взгляд кажется, что переработки не имеют никаких негативных последствий для компании: сотрудник немного задержался на работе, зато дедлайны закрыты и клиенты довольны. Но мало кто задумывается о долгосрочном эффекте такого способа повысить эффективность компании.

Максим Павлов, управляющий партнер аутсорсинга разработки KTS с командой из 80 человек, рассказал о причинах переработок, их влиянии на производительность компании и способах с ними справиться.
Отдыхать нельзя работать: выгодны ли переработки компании

Немного статистики

По данным совместного опроса компании «Росгосстрах жизнь» и сервиса HeadHunter, 7 из 10 россиян трудятся сверхурочно.  Чаще всего сверхурочно работают сотрудники частных средних (75%) и крупных (75%) компаний, малого бизнеса (70%) и госсектора (69%).

Больше трети участников опроса отметили, что в их коллективе есть негласное правило оставаться на рабочем месте сверхурочно, а к тем, кто освобождается вовремя, относятся скептически. При этом исследование сервиса SuperJob выглядит еще более пессимистично: 22% опрошенных россиян перерабатывают практически каждый день.

Опрос SuperJob

Данные опроса компании SuperJob

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия занимает седьмое место в мире по продолжительности рабочего дня — в среднем 1874 часа на сотрудника в год. Для сравнения, во Франции схожий показатель составляет 1490 часов. Это значит, что в России перерабатывают и делают это чаще, чем в большинстве стран мира.

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Как мотивировать лучшего сотрудника, если его нельзя повысить

Причины переработок

В основном сотрудники, остающиеся в офисе дольше других, ссылаются на бонусы, предусмотренные в компании за сверхурочную работу: премии и повышение зарплаты. Часто руководитель одобряет и поощряет самых трудолюбивых специалистов, что также мотивирует их отдаваться работе по максимуму.
Большую роль играют социальные причины. Например, корпоративная культура компании и традиции страны. В России, где трудоголизм и переработки скорее поощряются обществом, большое количество людей страдает от стресса и депрессии.

По данным ресурса Statista, в 2021 году Россия заняла четвертое место в рейтинге стран по числу жителей, которые испытывают психологические проблемы. Переработки — не первопричина депрессии сотрудников, но один из факторов, который оказывает дополнительное негативное воздействие на психику человека.

Так, исследования Лондонского университета показали, что женщины, работающие больше 55 часов в неделю, жалуются на симптомы депрессии на 7,3% чаще тех, чья рабочая неделя составляет 35 — 40 часов.

 

Влияние на эффективность

Иногда крупные компании открыто заявляют о своем отношении к переработкам. Например, сотрудники некоторых подразделений «Яндекса» признаются, что у них все нацелено на максимальную производительность и результативность, поэтому люди предпочитают много работать в выходные по своей инициативе.

Мы в компании считаем такой подход неправильным: переработки ведут к повышению показателей в краткосрочном периоде, однако в долгосрочной перспективе снижают результативность сотрудников.

Кроме этого, переработки негативно сказываются не только на работниках, но и на результатах компании. Международная ассоциация разработчиков игр в своем исследовании выяснила, что производительность сотрудника снижается сразу после начала сверхурочной работы. Общий объем выполненных задач за восемь 60-часовых недель примерно равняется восьми 40-часовым неделям.

В то же время исследование Stanford University показало, что при работе более 50 часов производительность сотрудника в час начинала падать. Таким образом, пятьдесят часов — это идеальная норма рабочего времени в неделю.

Исследование Stanford University

Исследование Stanford University

Главное, что должен понимать каждый руководитель из этой статистики: увеличить производительность компании за счет сверхурочной работы не получится, потому что человеческие ресурсы ограничены и периодически нуждаются в восстановлении.

 

Как бороться с переработками

Создавать атмосферу в команде, где переработки — не круто

Во многих компаниях соревновательный дух и гонки на выживание воспринимаются как необходимое условие для продуктивной работы. В основном это компании в банковской и консалтинговой сферах.

Однако исследование Maxis GBN показало, что для 35% работников требование проводить в офисе больше времени — главная причина стресса в их жизни. Такая атмосфера работает, но на истощение людей и их быстрое увольнение, поэтому создавайте командный дух, в котором превалирует поддержка друг друга.

Следить за психоэмоциональным состоянием сотрудников

Задача руководителя — максимизировать прибыль компании, а для этого он должен максимизировать КПД каждого из сотрудников по отдельности. Но люди — не машины, они склонны уставать и терять концентрацию.

Поэтому каждому менеджеру необходимо отслеживать состояние своих специалистов и в нужный момент опускать стоп-кран. Сотрудник проспал утреннюю встречу, медленно выполнял задачу, сделал просчет там, где раньше не ошибался — это тревожные звоночки для менеджера.

Попробуйте поинтересоваться у него, что могло стать причиной такого ухудшения в показателях, нужен ли ему отдых, почему результаты упали. Честный, открытый разговор с глазу на глаз всегда помогает в решении проблем.

Когда штат сотрудников большой, руководителю трудозатратно проверять состояние каждого отдельного работника. Положительной практикой поддержания команды может стать приглашение корпоративного психолога. Так вы внедрите превентивные меры — позаботитесь об условиях работы и состоянии специалистов заранее.

Не поощрять переработки бонусами от компании

На своем опыте мы убедились, что любое поощрение переработок — одобрение руководства или бонусы от компании — это риск потерять хорошего сотрудника. В нашей практике был случай, когда высококвалифицированный специалист работал две-три недели подряд без выходных.

Мы, как руководители, поощряли такую преданность делу, но через месяц у нас на столе лежало заявление об увольнении. После этого отношение к переработкам изменилось: мы их не одобряем.

Переработки — исключение, к которому компания может обратиться только в случае крайней необходимости, доплачивая за них сотрудникам. Но дополнительных условий, стимулирующих специалистов нагружать себя работой, чтобы воспользоваться бонусами организации, быть не должно.

Даже бесплатное такси до дома после 8 вечера может привести к тому, что люди будут оставаться в офисе ради бесплатного трансфера. При этом их производительность в конце рабочего дня и на утро следующего будет ниже: эффективнее было бы потратить это время на отдых и восстановление дома.

Поэтому бонусы за переработку должны согласовываться в каждом отдельном случае, когда поработать вечером или на выходных действительно необходимо.

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Выводы

  • Переработки негативно влияют на эффективность компании, так как ведут к выгоранию и увольнению сотрудника в долгосрочной перспективе.
  • Руководителям, которые думают, что постоянные переработки — хороший способ повысить производительность и прибыль, нужно понять, что они скорее создают текучку сотрудников. А она в свою очередь повышает издержки на поиск и онбординг нового человека в команду.
  • Для борьбы с переработками важно понимать, что частыми причинами задержек на работе становятся страх потерять работу, желание получить премию и трудновыполнимый объем задач.
  • Создавайте атмосферу в компании, которая работает на результат, а не на соперничество между членами команды и не вводите дополнительных бонусов для поощрения переработок.

Фото в статье предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash

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