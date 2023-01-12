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«Хвалилки», пятничные новости и тимбилдинги: как построить корпоративную культуру на удаленке и укрепить бизнес

Колонки
Ника Октябрь
Ника Октябрь

Арт-директор дизайн-студии maryco

Анастасия Удальцова

«Однажды к нам пришла креативный дизайнер и сказала, что ей надоело генерировать концепции для напряженного проекта несколько недель подряд. И попросила на время сесть за рутинную задачу», — с таким случаем столкнулась дизайн-студия maryco. Важно, что сотрудница работала удаленно. Что нужно сделать руководителю, чтобы помочь члену команды в такой ситуации?

Арт-директор компании Ника Октябрь подготовила шесть рекомендаций, как собрать гармоничный коллектив и поддержать его на расстоянии, — чтобы свежие идеи приходили чаще, а решения находились усилиями всех работников.

«Хвалилки», пятничные новости и тимбилдинги: как построить корпоративную культуру на удаленке и укрепить бизнес

Почему собирать стоит сразу удаленную команду

В доковидное время удаленный формат работы не был популярным — компании старались его избегать и по мере возможности собирать команду в офисе. Переход на удаленку во время пандемии показал людям, что, даже сидя дома, можно успешно развивать бизнес. 

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Однако аутсорс подходит не всем: чтобы создать сплоченную команду на удаленке, недостаточно просто заключить контракты с несколькими фрилансерами:

  • нужно выстроить структуру работы, 
  • корпоративную культуру, 
  • HR-бренд, 
  • искать топовые кадры, совпадающие по ценностям. 

Мы изначально собирали команду на аутсорсе и смогли вырасти с двух до 17 человек и сохранить доверие сотрудников и атмосферу дружелюбия в команде. 

Вот несколько советов, которые мы используем в работе.

 

Подбирайте кадры со схожими ценностями и софт-скиллами

В команде важно создавать здоровую рабочую среду, где каждый чувствует себя понятым, услышанным, где можно смело говорить о своих проблемах и вместе генерировать варианты их решения, поэтому при подборе сотрудников мы советуем обращать внимание на проявление этих качеств:

  • Командность: когда человек готов вместе с другими выполнять проекты, подхватывать идеи и протягивать руку помощи, если необходимо. 
  • Искренность и открытость: когда новые сотрудники вливаются в команду, идут на контакт, не замыкаются в работе и делятся своими успехами и неудачами. 
  • Дружелюбная коммуникация: когда люди умеют нетоксично выражать свое мнение, чтобы сохранить комфортную атмосферу в коллективе. 
  • Инициативность: когда ребята сами приходят за дополнительными задачами, генерируют идеи по развитию команды и помогают улучшать рабочие процессы. 

 

Постройте систему карьерного роста 

Не ограничивайте потребности развития сотрудников и уже на собеседовании открыто спрашивайте, к чему человек стремится. 

Во время работы напоминайте о том, что если кто-то чувствует, что перестает расти на текущей позиции, то вы готовы обсуждать решения. Все зависит только от личной инициативы и профессиональных стремлений.

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Например, основная часть нашей команды — дизайнеры, и мы предлагаем им разные карьерные ступени:

  • Junior-дизайнер 
  • Middle-дизайнер
  • Senior-дизайнер
  • Lead-дизайнер или менеджер проекта

Важным является этап перехода о мидла к сеньору, когда дизайнер уже нашел свою нишу в дизайне и окреп как специалист. 

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У него появляется выбор: 

  1. брать объемные концептуальные задачи — стать креативным дизайнером, иллюстратором или веб-дизайнером,
  2. пойти в сторону управления и ведения проектов. 

В такие переходные моменты карьеры мы советуем внимательно относиться к выбору сотрудников и помогать им, когда появляются вопросы или возникают трудности.

 

Заботьтесь о каждом в команде

Будьте открыты к диалогу

Если кто-то выгорает, разбирайтесь в причинах и ищите решение: предлагайте изменить наполнение задач — их сложность и тип, при необходимости давайте отпуск. 

Однажды к нам пришла креативный дизайнер и сказала, что ей надоело генерировать концепции для напряженного проекта несколько недель подряд. Попросила на время сесть за рутинную задачу — составлять шаблонные макеты для другого заказчика. 

Мы согласились, и в итоге ей удалось снять творческое напряжение и перезагрузиться, а мы в то же время не потеряли ценного сотрудника. 

 

Давайте свободу творческого самовыражения

Чтобы восполнить потребность сотрудников делиться знаниями, вы можете 

  • организовывать командные мини-лекции, где они смогут обмениваться друг с другом наработанными навыками,
  • давать им возможность рассказать о достижениях в СМИ,
  • делиться опытом с начинающими специалистами во время практических коллабораций и конференций в профильных учебных заведениях. 

 

Комбинируйте разные форматы занятости

Мы советуем не набирать всех сотрудников на фултайм. Например, у нас есть направления, где объема задач не хватает на полный рабочий день — у копирайтера и бухгалтера.

Одних мы берем на парт-тайм, других — в качестве проверенных фрилансеров или попроектно. Последнее актуально для тимбилдера, переводчика или юриста. 

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Фултайм

Большая часть наших дизайнеров работает в формате фултайма. Это полный рабочий день — 7,5 часов пять дней в неделю — с фиксированной заработной платой. А когда нагрузка по внешним делам не покрывает полный рабочий день, можно заняться внутренними задачами.

 

Парт-тайм

Сотрудники других отделов, как правило, взаимодействуют с нами в формате парт-тайма и работают по системе time and material, то есть получают оплату за отработанное время. 

Парт-тайм — удобная система для студентов или ребят, которым удобно подключаться к проектам, когда нам не хватает штатных ресурсов. 

 

Фрилансеры

У нас есть пул надежных фрилансеров — это узкие специалисты, которых мы нашли по рекомендации. С ними мы взаимодействуем точечно, когда появляется запрос. 

Например, в таком формате мы привлекаем 3D-дизайнера или дизайнера, который создает леттеринг. С фрилансерами стоит рассчитываться попроектно: на старте работы договариваться об объеме и стоимости задач, а в случае их увеличения — обсуждать новые условия. 

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Вкладывайте ресурсы в построение корпоративной культуры 

Плюс офиса в том, что команда ближе взаимодействует: делится эмоциями в моменте, общается на разные темы за обедом или во время кофе-паузы. Чтобы восполнить недостаток неформального общения в удаленной команде, мы советуем организовывать онлайн-встречи. 

Делимся самыми удачными примерами из нашего опыта.

 

«Хвалилки»

Мы проводим их на первой неделе нового месяца. 

Каждый член команды:

  • рассказывает о своих главных рабочих и личных достижениях за прошедший месяц, 
  • о неудачах, 
  • благодарит других ребят. 

Это помогает замечать и не обесценивать свои успехи. Первая такая встреча в апреле превратилась во взаимные признания в любви и благодарности: тогда стало понятно, что решение проводить «хвалилки» было правильным, так как у всех накопилась потребность в обратной связи. 

 

Пятничные новости

Каждую пятницу в общем Telegram-чате мы делимся важными событиями недели: как рабочими, так и личными. 

  • Личные новости — про новые увлечения, поездки, занятия спортом — раскрывают каждого с человеческой стороны, мотивируют. 
  • Новости о приходе новых клиентов, начинающихся или завершившихся проектах, опубликованных статьях отражают жизнь компании. 

 

Тимбилдинги

Для таких зум-встреч стоит приглашать специалиста по построению корпоративной культуры: он придумает игровые форматы, на которых вы сближаетесь, узнаете друг друга и просто весело проведете время. 

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Так, однажды мы провели онлайн-корпоратив для новичков в стиле странных конкурсов от тамады. А на одном из тимбилдингов генерировали идеи по развитию команды и единогласно решили сделать свой мерч, и эта задача превратилась в отдельный внутренний проект.

 

«Пятнадцатиминутки»

Этот формат мы запустили в конце сентября 2022. Во время утренних зум-встреч перед работой мы настраиваемся на рабочий день, делимся эмоциями и переживаниями, генерируем идеи. 

Так, на одной из встреч мы решили выпустить книгу наших любимых рецептов и запустить рубрику «Вкусный четверг» в соцсетях. 

 

Вместе обсуждайте стратегию и миссию компании 

Обычно это задача основателей и топ-менеджеров, но мы смотрим на это иначе: компания — единый организм, где каждый имеет возможность высказывать идеи по ее развитию. 

Например, летом 2022 года мы запустили серию командных сессий для проведения CustDev вместе с нашим партнером — агентством dth!nk. Мы хотели: 

  • глубже изучить потребности клиентов, 
  • скорректировать позиционирование, 
  • улучшить наполнение, подачу услуг и клиентский сервис. 

В сессиях участвовали CEO, арт-директор, лид-дизайнеры, креативные дизайнеры и PR-отдел. 

Кроме того, уже полным составом мы должны были обсудить наши core-ценности, сильные стороны и сформулировать миссию. Каждый рассказал, в чем именно он видит силу командного взаимодействия и как это влияет на общий результат. 

 

Ключевые советы для построения сплоченной команды

  1. Подбирайте сотрудников по ценностям и софт-скиллам — это позволяет создать комфортную среду для работы, где каждый чувствует себя частью сплоченной команды. 
  2. Постройте систему карьерного роста — когда у сотрудников есть перспективы развития, они будут посвящать время рабочим задачам с большим энтузиазмом. 
  3. Заботьтесь о каждом — будьте всегда открыты к диалогу с командой и давайте свободу для самовыражения. 
  4. Вкладывайте ресурсы в построение корпоративной культуры — регулярно устраивайте совместные мероприятия, чтобы сплотить членов команды.
  5. Вместе обсуждайте стратегию и миссию компании — это важно, чтобы каждый чувствовал свой вклад в развитие компании. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / AstroStar

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