«Хвалилки», пятничные новости и тимбилдинги: как построить корпоративную культуру на удаленке и укрепить бизнес

«Однажды к нам пришла креативный дизайнер и сказала, что ей надоело генерировать концепции для напряженного проекта несколько недель подряд. И попросила на время сесть за рутинную задачу», — с таким случаем столкнулась дизайн-студия maryco. Важно, что сотрудница работала удаленно. Что нужно сделать руководителю, чтобы помочь члену команды в такой ситуации?
Арт-директор компании Ника Октябрь подготовила шесть рекомендаций, как собрать гармоничный коллектив и поддержать его на расстоянии, — чтобы свежие идеи приходили чаще, а решения находились усилиями всех работников.
Почему собирать стоит сразу удаленную команду
В доковидное время удаленный формат работы не был популярным — компании старались его избегать и по мере возможности собирать команду в офисе. Переход на удаленку во время пандемии показал людям, что, даже сидя дома, можно успешно развивать бизнес.
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Однако аутсорс подходит не всем: чтобы создать сплоченную команду на удаленке, недостаточно просто заключить контракты с несколькими фрилансерами:
- нужно выстроить структуру работы,
- корпоративную культуру,
- HR-бренд,
- искать топовые кадры, совпадающие по ценностям.
Мы изначально собирали команду на аутсорсе и смогли вырасти с двух до 17 человек и сохранить доверие сотрудников и атмосферу дружелюбия в команде.
Вот несколько советов, которые мы используем в работе.
Подбирайте кадры со схожими ценностями и софт-скиллами
В команде важно создавать здоровую рабочую среду, где каждый чувствует себя понятым, услышанным, где можно смело говорить о своих проблемах и вместе генерировать варианты их решения, поэтому при подборе сотрудников мы советуем обращать внимание на проявление этих качеств:
- Командность: когда человек готов вместе с другими выполнять проекты, подхватывать идеи и протягивать руку помощи, если необходимо.
- Искренность и открытость: когда новые сотрудники вливаются в команду, идут на контакт, не замыкаются в работе и делятся своими успехами и неудачами.
- Дружелюбная коммуникация: когда люди умеют нетоксично выражать свое мнение, чтобы сохранить комфортную атмосферу в коллективе.
- Инициативность: когда ребята сами приходят за дополнительными задачами, генерируют идеи по развитию команды и помогают улучшать рабочие процессы.
Постройте систему карьерного роста
Не ограничивайте потребности развития сотрудников и уже на собеседовании открыто спрашивайте, к чему человек стремится.
Во время работы напоминайте о том, что если кто-то чувствует, что перестает расти на текущей позиции, то вы готовы обсуждать решения. Все зависит только от личной инициативы и профессиональных стремлений.
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Например, основная часть нашей команды — дизайнеры, и мы предлагаем им разные карьерные ступени:
- Junior-дизайнер
- Middle-дизайнер
- Senior-дизайнер
- Lead-дизайнер или менеджер проекта
Важным является этап перехода о мидла к сеньору, когда дизайнер уже нашел свою нишу в дизайне и окреп как специалист.
У него появляется выбор:
- брать объемные концептуальные задачи — стать креативным дизайнером, иллюстратором или веб-дизайнером,
- пойти в сторону управления и ведения проектов.
В такие переходные моменты карьеры мы советуем внимательно относиться к выбору сотрудников и помогать им, когда появляются вопросы или возникают трудности.
Заботьтесь о каждом в команде
Будьте открыты к диалогу
Если кто-то выгорает, разбирайтесь в причинах и ищите решение: предлагайте изменить наполнение задач — их сложность и тип, при необходимости давайте отпуск.
Однажды к нам пришла креативный дизайнер и сказала, что ей надоело генерировать концепции для напряженного проекта несколько недель подряд. Попросила на время сесть за рутинную задачу — составлять шаблонные макеты для другого заказчика.
Мы согласились, и в итоге ей удалось снять творческое напряжение и перезагрузиться, а мы в то же время не потеряли ценного сотрудника.
Давайте свободу творческого самовыражения
Чтобы восполнить потребность сотрудников делиться знаниями, вы можете
- организовывать командные мини-лекции, где они смогут обмениваться друг с другом наработанными навыками,
- давать им возможность рассказать о достижениях в СМИ,
- делиться опытом с начинающими специалистами во время практических коллабораций и конференций в профильных учебных заведениях.
Комбинируйте разные форматы занятости
Мы советуем не набирать всех сотрудников на фултайм. Например, у нас есть направления, где объема задач не хватает на полный рабочий день — у копирайтера и бухгалтера.
Одних мы берем на парт-тайм, других — в качестве проверенных фрилансеров или попроектно. Последнее актуально для тимбилдера, переводчика или юриста.
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Фултайм
Большая часть наших дизайнеров работает в формате фултайма. Это полный рабочий день — 7,5 часов пять дней в неделю — с фиксированной заработной платой. А когда нагрузка по внешним делам не покрывает полный рабочий день, можно заняться внутренними задачами.
Парт-тайм
Сотрудники других отделов, как правило, взаимодействуют с нами в формате парт-тайма и работают по системе time and material, то есть получают оплату за отработанное время.
Парт-тайм — удобная система для студентов или ребят, которым удобно подключаться к проектам, когда нам не хватает штатных ресурсов.
Фрилансеры
У нас есть пул надежных фрилансеров — это узкие специалисты, которых мы нашли по рекомендации. С ними мы взаимодействуем точечно, когда появляется запрос.
Например, в таком формате мы привлекаем 3D-дизайнера или дизайнера, который создает леттеринг. С фрилансерами стоит рассчитываться попроектно: на старте работы договариваться об объеме и стоимости задач, а в случае их увеличения — обсуждать новые условия.
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Вкладывайте ресурсы в построение корпоративной культуры
Плюс офиса в том, что команда ближе взаимодействует: делится эмоциями в моменте, общается на разные темы за обедом или во время кофе-паузы. Чтобы восполнить недостаток неформального общения в удаленной команде, мы советуем организовывать онлайн-встречи.
Делимся самыми удачными примерами из нашего опыта.
«Хвалилки»
Мы проводим их на первой неделе нового месяца.
Каждый член команды:
- рассказывает о своих главных рабочих и личных достижениях за прошедший месяц,
- о неудачах,
- благодарит других ребят.
Это помогает замечать и не обесценивать свои успехи. Первая такая встреча в апреле превратилась во взаимные признания в любви и благодарности: тогда стало понятно, что решение проводить «хвалилки» было правильным, так как у всех накопилась потребность в обратной связи.
Пятничные новости
Каждую пятницу в общем Telegram-чате мы делимся важными событиями недели: как рабочими, так и личными.
- Личные новости — про новые увлечения, поездки, занятия спортом — раскрывают каждого с человеческой стороны, мотивируют.
- Новости о приходе новых клиентов, начинающихся или завершившихся проектах, опубликованных статьях отражают жизнь компании.
Тимбилдинги
Для таких зум-встреч стоит приглашать специалиста по построению корпоративной культуры: он придумает игровые форматы, на которых вы сближаетесь, узнаете друг друга и просто весело проведете время.
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Так, однажды мы провели онлайн-корпоратив для новичков в стиле странных конкурсов от тамады. А на одном из тимбилдингов генерировали идеи по развитию команды и единогласно решили сделать свой мерч, и эта задача превратилась в отдельный внутренний проект.
«Пятнадцатиминутки»
Этот формат мы запустили в конце сентября 2022. Во время утренних зум-встреч перед работой мы настраиваемся на рабочий день, делимся эмоциями и переживаниями, генерируем идеи.
Так, на одной из встреч мы решили выпустить книгу наших любимых рецептов и запустить рубрику «Вкусный четверг» в соцсетях.
Вместе обсуждайте стратегию и миссию компании
Обычно это задача основателей и топ-менеджеров, но мы смотрим на это иначе: компания — единый организм, где каждый имеет возможность высказывать идеи по ее развитию.
Например, летом 2022 года мы запустили серию командных сессий для проведения CustDev вместе с нашим партнером — агентством dth!nk. Мы хотели:
- глубже изучить потребности клиентов,
- скорректировать позиционирование,
- улучшить наполнение, подачу услуг и клиентский сервис.
В сессиях участвовали CEO, арт-директор, лид-дизайнеры, креативные дизайнеры и PR-отдел.
Кроме того, уже полным составом мы должны были обсудить наши core-ценности, сильные стороны и сформулировать миссию. Каждый рассказал, в чем именно он видит силу командного взаимодействия и как это влияет на общий результат.
Ключевые советы для построения сплоченной команды
- Подбирайте сотрудников по ценностям и софт-скиллам — это позволяет создать комфортную среду для работы, где каждый чувствует себя частью сплоченной команды.
- Постройте систему карьерного роста — когда у сотрудников есть перспективы развития, они будут посвящать время рабочим задачам с большим энтузиазмом.
- Заботьтесь о каждом — будьте всегда открыты к диалогу с командой и давайте свободу для самовыражения.
- Вкладывайте ресурсы в построение корпоративной культуры — регулярно устраивайте совместные мероприятия, чтобы сплотить членов команды.
- Вместе обсуждайте стратегию и миссию компании — это важно, чтобы каждый чувствовал свой вклад в развитие компании.
Фото на обложке: Shutterstock / AstroStar
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