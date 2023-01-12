«Хвалилки», пятничные новости и тимбилдинги: как построить корпоративную культуру на удаленке и укрепить бизнес

Арт-директор компании Ника Октябрь подготовила шесть рекомендаций, как собрать гармоничный коллектив и поддержать его на расстоянии, — чтобы свежие идеи приходили чаще, а решения находились усилиями всех работников.

«Однажды к нам пришла креативный дизайнер и сказала, что ей надоело генерировать концепции для напряженного проекта несколько недель подряд. И попросила на время сесть за рутинную задачу», — с таким случаем столкнулась дизайн-студия maryco. Важно, что сотрудница работала удаленно. Что нужно сделать руководителю, чтобы помочь члену команды в такой ситуации?

Почему собирать стоит сразу удаленную команду

В доковидное время удаленный формат работы не был популярным — компании старались его избегать и по мере возможности собирать команду в офисе. Переход на удаленку во время пандемии показал людям, что, даже сидя дома, можно успешно развивать бизнес.

Читайте также: 3 совета, как создать ощущение сплочённости в коллективе на удалёнке

Однако аутсорс подходит не всем: чтобы создать сплоченную команду на удаленке, недостаточно просто заключить контракты с несколькими фрилансерами:

нужно выстроить структуру работы,

корпоративную культуру,

HR-бренд,

искать топовые кадры, совпадающие по ценностям.

Мы изначально собирали команду на аутсорсе и смогли вырасти с двух до 17 человек и сохранить доверие сотрудников и атмосферу дружелюбия в команде.

Вот несколько советов, которые мы используем в работе.

Подбирайте кадры со схожими ценностями и софт-скиллами

В команде важно создавать здоровую рабочую среду, где каждый чувствует себя понятым, услышанным, где можно смело говорить о своих проблемах и вместе генерировать варианты их решения, поэтому при подборе сотрудников мы советуем обращать внимание на проявление этих качеств:

Командность: когда человек готов вместе с другими выполнять проекты, подхватывать идеи и протягивать руку помощи, если необходимо.

когда человек готов вместе с другими выполнять проекты, подхватывать идеи и протягивать руку помощи, если необходимо. Искренность и открытость: когда новые сотрудники вливаются в команду, идут на контакт, не замыкаются в работе и делятся своими успехами и неудачами.

когда новые сотрудники вливаются в команду, идут на контакт, не замыкаются в работе и делятся своими успехами и неудачами. Дружелюбная коммуникация: когда люди умеют нетоксично выражать свое мнение, чтобы сохранить комфортную атмосферу в коллективе.

когда люди умеют нетоксично выражать свое мнение, чтобы сохранить комфортную атмосферу в коллективе. Инициативность: когда ребята сами приходят за дополнительными задачами, генерируют идеи по развитию команды и помогают улучшать рабочие процессы.

Постройте систему карьерного роста

Не ограничивайте потребности развития сотрудников и уже на собеседовании открыто спрашивайте, к чему человек стремится.

Во время работы напоминайте о том, что если кто-то чувствует, что перестает расти на текущей позиции, то вы готовы обсуждать решения. Все зависит только от личной инициативы и профессиональных стремлений.

Читайте также: 5 шагов для эффективной адаптации удаленных сотрудников

Например, основная часть нашей команды — дизайнеры, и мы предлагаем им разные карьерные ступени:

Junior-дизайнер

Middle-дизайнер

Senior-дизайнер

Lead-дизайнер или менеджер проекта

Важным является этап перехода о мидла к сеньору, когда дизайнер уже нашел свою нишу в дизайне и окреп как специалист.

У него появляется выбор:

брать объемные концептуальные задачи — стать креативным дизайнером, иллюстратором или веб-дизайнером, пойти в сторону управления и ведения проектов.

В такие переходные моменты карьеры мы советуем внимательно относиться к выбору сотрудников и помогать им, когда появляются вопросы или возникают трудности.

Заботьтесь о каждом в команде

Будьте открыты к диалогу

Если кто-то выгорает, разбирайтесь в причинах и ищите решение: предлагайте изменить наполнение задач — их сложность и тип, при необходимости давайте отпуск.

Однажды к нам пришла креативный дизайнер и сказала, что ей надоело генерировать концепции для напряженного проекта несколько недель подряд. Попросила на время сесть за рутинную задачу — составлять шаблонные макеты для другого заказчика.

Мы согласились, и в итоге ей удалось снять творческое напряжение и перезагрузиться, а мы в то же время не потеряли ценного сотрудника.

Давайте свободу творческого самовыражения

Чтобы восполнить потребность сотрудников делиться знаниями, вы можете

организовывать командные мини-лекции, где они смогут обмениваться друг с другом наработанными навыками,

давать им возможность рассказать о достижениях в СМИ,

делиться опытом с начинающими специалистами во время практических коллабораций и конференций в профильных учебных заведениях.

Комбинируйте разные форматы занятости

Мы советуем не набирать всех сотрудников на фултайм. Например, у нас есть направления, где объема задач не хватает на полный рабочий день — у копирайтера и бухгалтера.

Одних мы берем на парт-тайм, других — в качестве проверенных фрилансеров или попроектно. Последнее актуально для тимбилдера, переводчика или юриста.

Читайте по теме: Фриланс или офис: что выбрать дизайнеру, чтобы прокачать навыки и не выгореть

Фултайм

Большая часть наших дизайнеров работает в формате фултайма. Это полный рабочий день — 7,5 часов пять дней в неделю — с фиксированной заработной платой. А когда нагрузка по внешним делам не покрывает полный рабочий день, можно заняться внутренними задачами.

Парт-тайм

Сотрудники других отделов, как правило, взаимодействуют с нами в формате парт-тайма и работают по системе time and material, то есть получают оплату за отработанное время.

Парт-тайм — удобная система для студентов или ребят, которым удобно подключаться к проектам, когда нам не хватает штатных ресурсов.

Фрилансеры

У нас есть пул надежных фрилансеров — это узкие специалисты, которых мы нашли по рекомендации. С ними мы взаимодействуем точечно, когда появляется запрос.

Например, в таком формате мы привлекаем 3D-дизайнера или дизайнера, который создает леттеринг. С фрилансерами стоит рассчитываться попроектно: на старте работы договариваться об объеме и стоимости задач, а в случае их увеличения — обсуждать новые условия.

Читайте по теме: Работа с фрилансерами: что нужно знать компаниям

Вкладывайте ресурсы в построение корпоративной культуры

Плюс офиса в том, что команда ближе взаимодействует: делится эмоциями в моменте, общается на разные темы за обедом или во время кофе-паузы. Чтобы восполнить недостаток неформального общения в удаленной команде, мы советуем организовывать онлайн-встречи.

Делимся самыми удачными примерами из нашего опыта.

«Хвалилки»

Мы проводим их на первой неделе нового месяца.

Каждый член команды:

рассказывает о своих главных рабочих и личных достижениях за прошедший месяц,

о неудачах,

благодарит других ребят.

Это помогает замечать и не обесценивать свои успехи. Первая такая встреча в апреле превратилась во взаимные признания в любви и благодарности: тогда стало понятно, что решение проводить «хвалилки» было правильным, так как у всех накопилась потребность в обратной связи.

Пятничные новости

Каждую пятницу в общем Telegram-чате мы делимся важными событиями недели: как рабочими, так и личными.

Личные новости — про новые увлечения, поездки, занятия спортом — раскрывают каждого с человеческой стороны, мотивируют.

Новости о приходе новых клиентов, начинающихся или завершившихся проектах, опубликованных статьях отражают жизнь компании.

Тимбилдинги

Для таких зум-встреч стоит приглашать специалиста по построению корпоративной культуры: он придумает игровые форматы, на которых вы сближаетесь, узнаете друг друга и просто весело проведете время.

Читайте также: Свежие идеи для виртуального тимбилдинга: что делать, если Zoom-вечеринки всем надоели

Так, однажды мы провели онлайн-корпоратив для новичков в стиле странных конкурсов от тамады. А на одном из тимбилдингов генерировали идеи по развитию команды и единогласно решили сделать свой мерч, и эта задача превратилась в отдельный внутренний проект.

«Пятнадцатиминутки»

Этот формат мы запустили в конце сентября 2022. Во время утренних зум-встреч перед работой мы настраиваемся на рабочий день, делимся эмоциями и переживаниями, генерируем идеи.

Так, на одной из встреч мы решили выпустить книгу наших любимых рецептов и запустить рубрику «Вкусный четверг» в соцсетях.

Вместе обсуждайте стратегию и миссию компании

Обычно это задача основателей и топ-менеджеров, но мы смотрим на это иначе: компания — единый организм, где каждый имеет возможность высказывать идеи по ее развитию.

Например, летом 2022 года мы запустили серию командных сессий для проведения CustDev вместе с нашим партнером — агентством dth!nk. Мы хотели:

глубже изучить потребности клиентов,

скорректировать позиционирование,

улучшить наполнение, подачу услуг и клиентский сервис.

В сессиях участвовали CEO, арт-директор, лид-дизайнеры, креативные дизайнеры и PR-отдел.

Кроме того, уже полным составом мы должны были обсудить наши core-ценности, сильные стороны и сформулировать миссию. Каждый рассказал, в чем именно он видит силу командного взаимодействия и как это влияет на общий результат.

Ключевые советы для построения сплоченной команды

Подбирайте сотрудников по ценностям и софт-скиллам — это позволяет создать комфортную среду для работы, где каждый чувствует себя частью сплоченной команды. Постройте систему карьерного роста — когда у сотрудников есть перспективы развития, они будут посвящать время рабочим задачам с большим энтузиазмом. Заботьтесь о каждом — будьте всегда открыты к диалогу с командой и давайте свободу для самовыражения. Вкладывайте ресурсы в построение корпоративной культуры — регулярно устраивайте совместные мероприятия, чтобы сплотить членов команды. Вместе обсуждайте стратегию и миссию компании — это важно, чтобы каждый чувствовал свой вклад в развитие компании.

Фото на обложке: Shutterstock / AstroStar