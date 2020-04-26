3 совета, как создать ощущение сплочённости в коллективе на удалёнке

В США за последние 15 лет число постоянных сотрудников, работающих удалённо, выросло на 173%, по данным Global Workplace Analytics. В России, по данным исследования HeadHunter, которое завершилось в январе 2019 года, 31% занятых соискателей работает дистанционно, и 17% из них — не фрилансеры, а штатные работники. Теперь, когда пандемия вынуждает людей работать из дома, ситуация изменится ещё больше.

Удаленная работа дала некоторым категориям граждан новые возможности, например, родителям, которые сидят с детьми, и людям с особенностями развития. Доказано, что возможность работать из дома повышает удовлетворённость на рабочем месте и снижает уровень выгорания, поэтому неудивительно, что все больше и больше работодателей разрешали и даже поощряли дистанционную работу ещё до кризиса.

Несмотря на все преимущества, увеличение числа сотрудников, работающих удалённо, создает некоторые весьма реальные трудности для компаний. Одна из основных — создание и поддержка сильного рабочего комьюнити. Объединённая команда — эффективная команда, но как этого добиться? Когда ваши сотрудники не в офисе, как вы общаетесь с ними? Как вы укрепляете лояльность к компании? Как вы стимулируете людей, и как привлекаете их к ответственности? Ниже приведены несколько идей, которые помогут создать эффективную и сплочённую удалённую команду.

Используйте коммуникационные платформы с умом

Для того, чтобы сотрудники были сосредоточены и мотивированы, важно постоянно напоминать им, что они являются частью двух команд — команды их отдела и компании в целом. Один из отличных способов показать, что их работа ценится, — публичное выражение благодарности отдельным сотрудникам и командам за конкретные достижения. Это будет напоминать людям, что они вносят вклад в общую миссию, и держать всех в курсе успехов компании. Также важно иметь индивидуальные каналы связи для каждой команды в вашем офисе, независимо от ее размера. Такие сервисы, как Slack, Hipchat, Trillion и Zoom, позволяют создавать несколько платформ для быстрых коммуникаций (от обмена сообщениями до видеосвязи). Например, у вас могут быть каналы для маркетинга, ИТ и финансов. Если есть сторонние проекты с участниками из разных групп, вы также можете создать для них каналы связи. Такая система организует общение вашей компании и облегчит поиск ответов на вопросы. Общение с помощью одной большой системы может запутать сотрудников: они будут игнорировать сообщения, которые к ним не относятся, и в конечном итоге начнут пропускать вообще все письма. Оставьте общий канал связи для информации первостепенной важности, чтобы он не был перенасыщен. Вместо этого попробуйте поводить еженедельную видеоконференцию, на которой у всех команд есть возможность поделиться мыслями, задать вопросы и высказать опасения, если это необходимо.

Найдите время для веселья

Когда компания работает удалённо, люди могут привыкнуть сообщать только информацию, важную для проекта или конкретного совещания. Из-за этого вы и ваши сотрудники в конечном итоге можете упустить повседневный социальный опыт, который даёт офисная работа.

Социализация важна не только для формирования команды, но и для качества жизни каждого сотрудника. Обмениваться музыкой друг с другом, говорить о фильмах, которые вы недавно посмотрели, и даже смеяться над глупыми видеоклипами — отличный способ снять стресс в течение рабочего дня. Создайте один «фановый» канал, в который работники смогут зайти, когда им нужен перерыв, чтобы расслабиться и просто пообщаться.

Начните планировать командное мероприятие

Создание пространства для веселья в сети не может заменить полноценного тимбилдинга. Начните обсуждать мероприятие, на котором сотрудники смогут провести время вместе, когда ограничения из-за коронавируса будут ослаблены. Это может быть нелегко, поскольку у нас пока нет всей нужной информации. Тем не менее, начало работы над планом для ретрита всей компании, который может состояться только в следующем году, не повредит. Это даст каждому что-то особенное, на что можно рассчитывать, когда личное общение перестанет представлять угрозу.

В конце концов, создание сплочённого коллектива — это про объединение с помощью общих целей, веселья и позитивного подкрепления.

Источник: Entrepreneur

Фото на обложке: Bench Accounting, Unsplash