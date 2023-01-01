Как изменился рекрутинг в HoReCa. Тенденции 2023 года

В этом материале Екатерина Стародубцева, карьерный консультант и основатель кадрового агентства Hurma Recruitment, разобрала основные изменения на рынке труда и дала прогноз об HR-трендах в HoReCa на 2023 год.

Прошедший год оказался очень сложным для бизнеса. Многим компаниям пришлось пересматривать собственные бизнес-процессы, чтобы адаптироваться под новые условия. Гостинично-ресторанный бизнес — одна из тех отраслей, которые особенно пострадали. Он не только потерял крупную часть доходов, но и массу сотрудников, как на линейных, так и на руководящих позициях.

Эра работодателя — миф

Многие сегодня ошибочно полагают, что кризис спровоцировал формирование «рынка работодателя», при котором количество кандидатов значительно превышает количество открытых вакансий. Однако это вовсе не так.

Хороших специалистов в HoReCa всегда было немного, потому что работа в ней никогда не считалась престижной. В основном сюда приходят студенты и остаются ненадолго, не успевая достичь карьерных высот.

Частичная мобилизация усложнила ситуацию: уехало большое количество специалистов, оставив за собой как начальные позиции вроде бармена и официанта, так и топовые, среди которых шеф-повар, управляющий.

Такая «утечка мозгов» негативно сказалась на бизнес-процессах в отелях и ресторанах, у которых выручка и без того упала почти на 10%.

Кроме того, те, кто не уехал из России, сегодня опасаются менять рабочие места из-за нестабильной экономической ситуации. Поэтому мы наблюдаем стагнацию на рынке труда, из-за которой работодатели вынуждены по несколько месяцев искать подходящего на позицию кандидата.

С какими вызовами столкнулись HR-специалисты в 2022

Помимо дефицита кадров, перед рекрутерами в HoReCa появились и другие вызовы.

Например, уход с рынка зарубежных управляющих компаний.

Крупнейшие корпорации вроде McDonald’s продали свой бизнес российским предпринимателям, при этом забрав с собой все технологии, стандарты и бизнес-процессы.

Перед HR-специалистами в связи с этим встает серьезный вопрос о подготовке новых стандартов набора и адаптации сотрудников, организации команды и развития корпоративной культуры буквально с нуля.

Кроме того, у бизнеса изменились требования к специалистам.

К актуальным сегодня качествам можно отнести адаптивность, гибкость, умение работать в команде и в то же время стремление к конкуренции.

Сейчас работодатели все чаще рассматривают на управляющие должности девушек. В HoReCa в связи с этим намечается новая эпоха, когда шеф-поварами преимущественно будут женщины.

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Последний, но не менее важный пункт — блокировка соцсетей.

HR-специалисты часто прибегали к поиску кандидатов через LinkedIn (заблокирован в РФ из-за нарушения закона «О персональных данных») и продукты компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сейчас возможностей для их использования стало меньше, да и активность в этих соцсетях значительно снизилась с момента блокировки. Поэтому у рекрутеров возникает серьезный вопрос о том, где продуктивнее всего искать специалистов.

Какие инструменты будут эффективны в 2023 году

Гостинично-ресторанный бизнес — очень подвижная отрасль, которая откликается на любые изменения рынка. В зависимости от этих изменений меняются и инструменты работы, в том числе и у HR-специалистов.

Давайте разбираться, что следует взять работодателям и рекрутерам на вооружение, чтобы привлечь кандидатов и удержать существующую команду.

Развитие HR-бренда

Застой на рынке труда в HoReCa и большой отток специалистов требуют активной работы над имиджем компаний.

HR-бренд складывается из ряда показателей: образа бренда в соцсетях, конкурентной зарплаты, корпоративной культуры, социального пакета, возможностей карьерного роста и обучения внутри компании, соответствия ценностей бренда личным ценностям людей.

HR-брендинг может быть направлен как на персонал, так и на привлекаемых кандидатов.

Стоит отметить, что имидж не будет работать для внешней аудитории, если он не развит для внутренней. Поэтому основная задача HR-отдела – создать комфортную среду для текущих сотрудников, чтобы они доброжелательно говорили об опыте работы в компании и несли это вовне.

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Нематериальная мотивация

Зарплата выше рынка, безусловно, поможет привлечь кандидата, но удержать сотрудника она не сможет.

В долгосрочной перспективе работодателю следует отдавать предпочтение инструментам нематериальной мотивации, которые тесно связаны с внутренним HR-брендом компании. Только они помогут наладить коммуникацию внутри коллектива и создать благоприятную атмосферу:

Командные встречи . Их достаточно ввести на еженедельной основе, чтобы у руководителя и сотрудников была возможность проговаривать все те изменения, которые происходят в компании. Команда должна быть в курсе того, какие решения принимает руководство и как они будут влиять на дальнейшую работу. Регулярные встречи не только помогут осветить корпоративную повестку, но и получить обратную связь от сотрудников.

. Их достаточно ввести на еженедельной основе, чтобы у руководителя и сотрудников была возможность проговаривать все те изменения, которые происходят в компании. Команда должна быть в курсе того, какие решения принимает руководство и как они будут влиять на дальнейшую работу. Регулярные встречи не только помогут осветить корпоративную повестку, но и получить обратную связь от сотрудников. Тимбилдинги . В гостинично-ресторанном бизнесе, как правило, не предусмотрены спортзалы для сотрудников. Хорошей альтернативой им могут стать выездные мероприятия, спортивные игры, соревнования. Досуг на свежем воздухе поможет не только отвлечься от рабочих задач, но и сплотить команду.

. В гостинично-ресторанном бизнесе, как правило, не предусмотрены спортзалы для сотрудников. Хорошей альтернативой им могут стать выездные мероприятия, спортивные игры, соревнования. Досуг на свежем воздухе поможет не только отвлечься от рабочих задач, но и сплотить команду. Развитие команды. Новые задачи и обучающие программы – лучшее, что может ввести компания для поддержки своих сотрудников. Устраивайте дегустации, проводите мастер-классы, зовите сторонних экспертов. Такие мероприятия не только разбавляют рабочий процесс и делают его менее монотонным, но и дают команде возможность почувствовать свою ценность и значимость для работодателя.

Работа с психоэмоциональной составляющей

Прошедший год оказался сложным не только для рестораторов и отельеров, но и коллективов их заведений.

На фоне стресса стало сложнее коммуницировать с коллегами и работать в команде. Чтобы поддержать сотрудников и повысить их вовлеченность, бизнес привлекает коучей и психологов.

Психолог в штате – не новшество на рынке. Такие специалисты всегда были востребованы в крупных компаниях вроде «большой четверки», занимающейся консалтингом.

Сегодня работодатели нанимают психологов и коучей для регулярных командных сессий, например, раз в месяц. В рамках таких встреч сотрудники могут поделиться своими переживаниями и впечатлениями, порефлексировать и немного расслабиться.

Подумайте о том, в каком состоянии находится коллектив вашего заведения. Как изменился наём и состав команды за прошлый год, каких специалистов вам не хватает? Может, вы уже успели воспользоваться какими-то из инструментов, но они не сработали?

Затем вместе с HR-отделом проработайте те стратегии, которые подходят именно вам. В противном случае, вы не только не привлечете новых сотрудников, но и не сможете удержать и вовлечь текущих.

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