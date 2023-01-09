Как мотивировать лучшего сотрудника, если его нельзя повысить

При этом, согласно недавнему опросу, отсутствие карьерного роста является главной причиной увольнения среди персонала. Как же сохранить лучших специалистов, когда их повышение невозможно или требует ожидания? Рассмотрим один из способов.

Повышение в должности — один из немногих показателей профессионального роста в большинстве организаций. Однако порой на это уходят годы, что делает достижения сотрудника в этот период менее видимыми. К тому же продвижение не всегда зависит от самого специалиста и его менеджера: иногда в организации просто нет свободных обязанностей и должностей.

Если медленное продвижение по службе снижает мотивацию среди способных сотрудников, менеджерам следует разработать временные стратегии, которые помогут удовлетворить эту потребность.

Во-первых, даже самому производительному работнику может не хватать навыков и опыта, необходимых для повышения. В таком случае сообщите, как восполнить эти пробелы (если есть такая возможность), и объясните, что стремиться к карьерному росту — это нормально. Дайте сотруднику время на то, чтобы обдумать ваши советы.

Затем выясните, как он видит свое повышение. Приведем несколько возможных вариантов:

повышение разряда;

смена профессионального статуса;

нематериальные вознаграждения;

более широкий круг обязанностей;

большая сфера влияния в рамках отдела или организации;

возможность влиять на более широкие результаты;

управление прямыми подчиненными;

более высокая заработная плата.

Вот какие шаги может предпринять руководитель в зависимости от потребностей работника.

Более высокая зарплата. Рассмотрите возможность выделить большие денежные поощрения лучшим специалистам, если организация позволяет менеджерам решать этот вопрос.

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Большее влияние в рамках своей деятельности. Подумайте над тем, как вовлечь сотрудника в работу с клиентами и стейкхолдерами. Например, приглашайте его на встречи, где он может ознакомиться со взглядами руководителей или даже определить направление проекта.

Общественное признание. Есть ли возможность сделать его работу более видимой? Можно ли присвоить ему профессиональные награды или отметить его вклад во внутренних каналах связи?

Управление персоналом. Подумайте, можно ли назначить сотрудника неформальным руководителем команды, пока он не получит официальное повышение. Попробуйте вовлечь его в управленческую деятельность: например, предложите ему заняться наймом и обучением новичков.

Почему это работает? При таком подходе менеджер помогает специалисту строить карьеру с учетом его потребностей и позволяет ему почувствовать себя услышанным.

Тем не менее не рассчитывайте на то, что он будет бесконечно ждать повышения. Такие меры работают в краткосрочной перспективе, и параллельно с ними менеджер должен способствовать тому, чтобы сотрудник получил желаемую должность.

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