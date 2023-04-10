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Как сегодня найти компетентного наставника среди «профессионалов» — на примере менторства в IT

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Феликс Хачатрян
Феликс Хачатрян

Основатель и директор компании «Неотех»‎

Анастасия Удальцова

Ментор и коуч — две разные касты. Одни помогают выстроить стратегию, основываясь на собственном опыте, а другие больше работают с потенциалом клиента. Но и на этом не все — среди менторов может быть много тех, кто не сможет дать действительно ценный совет.

Феликс Хачатрян, основатель и директор «Неотеха», рассказывает, где IT-специалисту найти подходящего наставника и как договориться о сотрудничестве, чтобы проблемы не обнаружились уже в процессе работы.

Как сегодня найти компетентного наставника среди «профессионалов» — на примере менторства в IT

Ментор и коуч: в чем отличия

Начинающим и опытным IT-специалистам иногда требуется совет продвинутого наставника — ментора. Помощь «со стороны» может оказаться эффективным решением в сложных ситуациях.

Например, если нужно:

  • за короткий срок прокачать навыки нетворкинга,
  • выстроить корпоративную культуру в компании,
  • научиться работать в новой нише.

Однако менторство часто путают с коучингом.

Ментор — это опытный наставник, готовый поддержать и направить своего подопечного — mentee — в его профессиональной жизни.

  1. Ментор направляет;
  2. Выстраивает порядок действий;
  3. Предостерегает от ошибок исходя из своего опыта.

Коуч — это консультант, который раскрывает потенциал человека для достижения цели. Он ничего не советует, а вместе с клиентом прорабатывает запрос.

Коучинг часто сравнивают с психотерапией: во время сессии раскрываются внутренние качества подопечного, его желания и ориентиры.

Менторство считается полноценным партнерством: вы находите себе наставника на долгий срок — от полугода до нескольких лет — и перенимаете его опыт. Часто это происходит через обсуждение кейсов, которые пытается решить ученик. В то время как коучинг — это краткосрочные отношения по типу заказчик-исполнитель, которые прекращаются после разрешения проблемы. 

 

Где и как искать ментора, если у него нет сотен тысяч подписчиков в соцсетях

Перед поиском ментора вам нужно определить цели партнерства. Важно понять, каким образом наставник поможет их достичь, так как именно ученик отвечает за повестку, продолжительность и содержание встреч.

В первую очередь проанализируйте свой круг общения. Возможно, вы уже знакомы с человеком, который будет хорошим наставником.

Нужный специалист может и вовсе не позиционировать себя как ментор, но иметь релевантный опыт в вашей сфере.

Проверяйте его компетенцию с помощью социальных сетей, например, «Нельзябук» или LinkedIn.

Удобный вариант ментора — человек из вашей организации. Сотрудничество с ним не будет ограничено NDAсоглашением о неразглашении — а значит, вы сможете глубже обсуждать интересующие вопросы, чем с наставником «со стороны». Но такой сценарий сотрудничества не всегда возможен. 

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Если среди знакомых и коллег нет подходящего для менторства человека, попробуйте посетить релевантные своему запросу конференции и митапы. Там у вас есть шанс при личной встрече обсудить сотрудничество со специалистом в нише.

Для поиска подходящих мероприятий используйте сайты-агрегаторы конференций, например:

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Или следите за анонсами мероприятий в Telegram-каналах:

Еще есть вариант привлечь профессионального ментора. Это наставник с опытом работы от двух лет, который развивает свой личный бренд. Однако уровень конкуренции в этом направлении растет, найти компетентного и подходящего под запрос кандидата сложно: много раскрученных инфобизнесменов, среди которых теряются высококвалифицированные кадры.

Прежде чем обратиться за услугой, расспросите про опыт работ и кейсы, которые решил ваш потенциальный наставник. Если реального опыта запуска продуктов или компании в IT нет, но зато написано много гайдов, как это сделать, лучше уйти.

Решить проблему поиска опытных менторов помогают специализированные платформы.

Например, GetMentor — открытое сообщество IT-наставников, готовых делиться с предпринимателями знаниями и опытом. Сайт помогает выбрать специалиста среди нескольких сотен представителей ведущих IT-компаний по должности и опыту работы.

Еще на таких платформах всегда прописаны условия сотрудничества и сумма оплаты за сессию — с менторами из окружения в этом плане могут возникнуть проблемы. У нашей команды был неудачный опыт такого взаимодействия на старте. 

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К нам за помощью обратился давний знакомый и привлек наших руководителей в качестве наставников в IT-проект. Мы глубоко погрузились в бизнес компании партнера и рекомендовали план действий по улучшению результатов с поддержкой команды.

Однако вскоре менторство превратилось в полноценный рабочий процесс с привлечением ресурсов команды — появилась необходимость договориться об условиях сотрудничества и обозначить интересы сторон. 

Наш подопечный продолжал воспринимать сотрудничество как дружескую помощь, и все переговоры закончились неудачно: на этом этапе наше менторство прекратилось.

Мы с самого начала не обговорили:

  • на каких условиях будет осуществляться менторство,
  • что входит в наши обязанности сторон,
  • какие выгоды получит каждая из сторон.
И в этом была наша ошибка.

 

Условия: платить или нет

Условия сотрудничества должны быть сформулированы и согласованы между участниками, чтобы избежать конфликтов. Будущему mentee нужно понимать, что наставник будет полноценно вовлечен в процессы. Так что если ментор согласен работать только за деньги — это нормально. 

Труд должен оплачиваться по достоинству, и менторство не исключение. Однако иногда партнерам удается договориться о бесплатном сотрудничестве. Причины могут быть разными: желание ментора получить выгоду в будущем или развиваться в наставничестве.

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Подумайте заранее о целях, ожиданиях и условиях взаимодействия, ответив на вопросы: 

  • Чем я могу быть полезен? Возможно, вы обладаете знаниями и навыками, которые будут интересны для ментора;
  • Какие вопросы и задачи я хочу разобрать? Подробный список задач поможет легче найти общий язык и показать человек, что вы подготовлены;
  • Почему я считаю, что ментор сможет мне помочь? Этот вопрос поможет определиться с целями и ожиданиями от наставничества.

Таким образом вы сформируете запрос на менторство и быстрее найдете общий язык с наставником, показав ему, что вы не только хотите получать знания, но и делиться ими.

 

Заключение

Помощь ментора — полезный инструмент для продвижения в профессиональном развитии.

Делимся пятью выводами из статьи, которые вы можете использовать при поиске наставника:

  1. Определяйте цели и задачи: чего хотите достичь, и чем в этом поможет ментор.
  2. Ищите наставника среди коллег вашей компании. В таком случае вы не будете ограничены NDA и сможете обсуждать друг с другом общие кейсы.
  3. Близкий контакт с ментором устанавливается при общении один на один, например, на конференции или митапе.
  4. Идеальный сценарий наставничества, когда ментор решал задачи, похожие на ваши: он сможет поделиться релевантным опытом. 
  5. Договаривайтесь об условиях сотрудничества до того, как начнете обучение.

 

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

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