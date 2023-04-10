Как сегодня найти компетентного наставника среди «профессионалов» — на примере менторства в IT

Ментор и коуч — две разные касты. Одни помогают выстроить стратегию, основываясь на собственном опыте, а другие больше работают с потенциалом клиента. Но и на этом не все — среди менторов может быть много тех, кто не сможет дать действительно ценный совет.
Феликс Хачатрян, основатель и директор «Неотеха», рассказывает, где IT-специалисту найти подходящего наставника и как договориться о сотрудничестве, чтобы проблемы не обнаружились уже в процессе работы.
Ментор и коуч: в чем отличия
Начинающим и опытным IT-специалистам иногда требуется совет продвинутого наставника — ментора. Помощь «со стороны» может оказаться эффективным решением в сложных ситуациях.
Например, если нужно:
- за короткий срок прокачать навыки нетворкинга,
- выстроить корпоративную культуру в компании,
- научиться работать в новой нише.
Однако менторство часто путают с коучингом.
Ментор — это опытный наставник, готовый поддержать и направить своего подопечного — mentee — в его профессиональной жизни.
- Ментор направляет;
- Выстраивает порядок действий;
- Предостерегает от ошибок исходя из своего опыта.
Коуч — это консультант, который раскрывает потенциал человека для достижения цели. Он ничего не советует, а вместе с клиентом прорабатывает запрос.
Коучинг часто сравнивают с психотерапией: во время сессии раскрываются внутренние качества подопечного, его желания и ориентиры.
Менторство считается полноценным партнерством: вы находите себе наставника на долгий срок — от полугода до нескольких лет — и перенимаете его опыт. Часто это происходит через обсуждение кейсов, которые пытается решить ученик. В то время как коучинг — это краткосрочные отношения по типу заказчик-исполнитель, которые прекращаются после разрешения проблемы.
Где и как искать ментора, если у него нет сотен тысяч подписчиков в соцсетях
Перед поиском ментора вам нужно определить цели партнерства. Важно понять, каким образом наставник поможет их достичь, так как именно ученик отвечает за повестку, продолжительность и содержание встреч.
В первую очередь проанализируйте свой круг общения. Возможно, вы уже знакомы с человеком, который будет хорошим наставником.
Нужный специалист может и вовсе не позиционировать себя как ментор, но иметь релевантный опыт в вашей сфере.
Проверяйте его компетенцию с помощью социальных сетей, например, «Нельзябук» или LinkedIn.
Удобный вариант ментора — человек из вашей организации. Сотрудничество с ним не будет ограничено NDA — а значит, вы сможете глубже обсуждать интересующие вопросы, чем с наставником «со стороны». Но такой сценарий сотрудничества не всегда возможен.
Если среди знакомых и коллег нет подходящего для менторства человека, попробуйте посетить релевантные своему запросу конференции и митапы. Там у вас есть шанс при личной встрече обсудить сотрудничество со специалистом в нише.
Для поиска подходящих мероприятий используйте сайты-агрегаторы конференций, например:
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Или следите за анонсами мероприятий в Telegram-каналах:
Еще есть вариант привлечь профессионального ментора. Это наставник с опытом работы от двух лет, который развивает свой личный бренд. Однако уровень конкуренции в этом направлении растет, найти компетентного и подходящего под запрос кандидата сложно: много раскрученных инфобизнесменов, среди которых теряются высококвалифицированные кадры.
Прежде чем обратиться за услугой, расспросите про опыт работ и кейсы, которые решил ваш потенциальный наставник. Если реального опыта запуска продуктов или компании в IT нет, но зато написано много гайдов, как это сделать, лучше уйти.
Решить проблему поиска опытных менторов помогают специализированные платформы.
Например, GetMentor — открытое сообщество IT-наставников, готовых делиться с предпринимателями знаниями и опытом. Сайт помогает выбрать специалиста среди нескольких сотен представителей ведущих IT-компаний по должности и опыту работы.
Еще на таких платформах всегда прописаны условия сотрудничества и сумма оплаты за сессию — с менторами из окружения в этом плане могут возникнуть проблемы. У нашей команды был неудачный опыт такого взаимодействия на старте.
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К нам за помощью обратился давний знакомый и привлек наших руководителей в качестве наставников в IT-проект. Мы глубоко погрузились в бизнес компании партнера и рекомендовали план действий по улучшению результатов с поддержкой команды.
Однако вскоре менторство превратилось в полноценный рабочий процесс с привлечением ресурсов команды — появилась необходимость договориться об условиях сотрудничества и обозначить интересы сторон.
Наш подопечный продолжал воспринимать сотрудничество как дружескую помощь, и все переговоры закончились неудачно: на этом этапе наше менторство прекратилось.
Мы с самого начала не обговорили:
- на каких условиях будет осуществляться менторство,
- что входит в наши обязанности сторон,
- какие выгоды получит каждая из сторон.
Условия: платить или нет
Условия сотрудничества должны быть сформулированы и согласованы между участниками, чтобы избежать конфликтов. Будущему mentee нужно понимать, что наставник будет полноценно вовлечен в процессы. Так что если ментор согласен работать только за деньги — это нормально.
Труд должен оплачиваться по достоинству, и менторство не исключение. Однако иногда партнерам удается договориться о бесплатном сотрудничестве. Причины могут быть разными: желание ментора получить выгоду в будущем или развиваться в наставничестве.
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Подумайте заранее о целях, ожиданиях и условиях взаимодействия, ответив на вопросы:
- Чем я могу быть полезен? Возможно, вы обладаете знаниями и навыками, которые будут интересны для ментора;
- Какие вопросы и задачи я хочу разобрать? Подробный список задач поможет легче найти общий язык и показать человек, что вы подготовлены;
- Почему я считаю, что ментор сможет мне помочь? Этот вопрос поможет определиться с целями и ожиданиями от наставничества.
Таким образом вы сформируете запрос на менторство и быстрее найдете общий язык с наставником, показав ему, что вы не только хотите получать знания, но и делиться ими.
Заключение
Помощь ментора — полезный инструмент для продвижения в профессиональном развитии.
Делимся пятью выводами из статьи, которые вы можете использовать при поиске наставника:
- Определяйте цели и задачи: чего хотите достичь, и чем в этом поможет ментор.
- Ищите наставника среди коллег вашей компании. В таком случае вы не будете ограничены NDA и сможете обсуждать друг с другом общие кейсы.
- Близкий контакт с ментором устанавливается при общении один на один, например, на конференции или митапе.
- Идеальный сценарий наставничества, когда ментор решал задачи, похожие на ваши: он сможет поделиться релевантным опытом.
- Договаривайтесь об условиях сотрудничества до того, как начнете обучение.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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