Безопасность, признание, адаптация: как руководителю закрыть базовые потребности сотрудников

По данным Timepad, россияне работают в среднем более 1,8 тыс. часов в год — это на 107 часов больше, чем американцы, и на 276 — чем японцы. Однако на прорывные результаты эти данные пока что сильно не влияют. Одна из причин — невыстроенные рабочие отношения руководителя и команды.
Начальнику нужны инструменты, чтобы понимать, в чем на самом деле нуждаются сотрудники и как эти потребности удовлетворить. Валерия Чертовикова, CEO группы компаний Black Square Group, поделилась такими инсайтами и техниками, чтобы находить их самим.
Потребность в безопасности
Результаты Gallup о состоянии глобального рабочего места в 2021 году показали, что 43% респондентов из 116 стран, включая Россию, испытывают стресс на рабочем месте. А это $8,1 трлн в год в расходы мировой экономики.
Если компания пока не планирует введение в штат психолога и профессиональное развитие руководителей, важно хотя бы не усугублять условия труда и не способствовать развитию тревоги у мотивированных работников.
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Ведь считается, что приумножать результаты и работать вдолгую могут только психологически здоровые люди. Воспитать таких сотрудников — вполне посильная задача.
Что делать?
- Выплачивайте сотрудникам зарплату в полном объеме в установленные сроки
Прежде чем сократить зарплату или отправить работников в неоплачиваемый отпуск, убедитесь, что вы не можете предоставить подчиненным другие обязанности или условия работы.
- Обеспечьте безопасную среду на рабочем месте
Безопасные условия — это те, при которых на работников не воздействуют вредные или опасные факторы.
Поддерживайте благоприятный микроклимат помещения, регулируйте уровень шума и освещенности.
- Введите льготы и привилегии для персонала
Для трети респондентов социальные гарантии — основные критерии при поиске работы.
Внедрите в компанию медицинское страхование, оплачиваемый отпуск и больничные дни, бонусы за производительность, предоставьте сотрудникам бесплатные обеды, снеки или закуски. Google, например, обеспечивает работников здоровой едой.
- Откажитесь от «закостенелых» стилей управления подчиненными
Стиль руководства — ключевой фактор, который влияет на межличностные отношения в рабочем коллективе. Авторитаризм приводит к напряжению, появлению агрессии у сотрудников, которая может спровоцировать открытые конфликты или конкурентную борьбу.
Ослабьте контроль и перестаньте следить, чтобы все рабочее время персонала было распределено по конкретным задачам, давайте возможность проявить инициативу и формируйте доверительные отношения с подчиненными.
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- Предоставьте возможность обучения с целью повышения профессионализма сотрудников
Каждый второй россиянин хочет:
- получить дополнительное образование,
- посетить обучающие семинары,
- отраслевые мероприятия.
Все, чтобы развить необходимые для работы навыки. И крупные компании вроде Amazon, Walmart и Target действительно оплачивают 100% стоимости учебы в колледжах. Почему бы не перенять этот опыт?
Потребность в признании
Когда руководитель расценивает сотрудника, как рабочую лошадку:
- не считается с его мнением,
- резко реагирует на промахи,
- порицает инициативу.
Работник закономерно не получает ожидаемого одобрения и признания его успехов — снижается продуктивность, вовлеченность в процесс, пропадает увлечение самой деятельностью.
Что делать?
- Создавайте ситуации успеха в рабочем процессе
Регулярно публично, на совещании или в рабочем чате на «удаленке» выражайте устную благодарность и позитивную оценку достижений сотрудников.
Это наглядно демонстрируется в к/ф «Стажер». В офисе интернет-компании, куда устроился пенсионер из Нью-Йорка Бен Уитакер (Роберт Де Ниро), принято звонить в колокольчик, когда кто-то из работников демонстрировал успешный результат.
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Такая модель эффективно «закрывает» нужду персонала в позитивном принятии. Особенно в случаях, когда руководитель не измеряет продуктивность подчиненных в абсолютных показателях, а поощряет даже те вещи, которые могут не входить в обязанности сотрудника.
- Разработайте и внедрите в компании систему корпоративной лояльности
Для начала выберите подходящие способы материального или нематериального вознаграждения.
Например, за конструктивные идеи по улучшению бизнес-процессов компании, выполнение или перевыполнение плана «отмечайте» работников соответствующими званиями, баллами, звездами. В конце месяца тот сотрудник, который наберет больше всего знаков отличия, может рандомно выбрать себе приз.
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Такая игровая модель позволяет людям проявить свои творческие способности, а также стимулирует активность и оживляет рабочую атмосферу.
- Разместите офисную доску почета — стенд с фотографиями и показателями наиболее успешных сотрудников
Известный с советских времен инструмент публичного признания заслуг все еще эффективно работает.
И часто это важнее для работников, чем материальная мотивация.
Важно помнить, что по мере личностной проработки и переходе на следующую ступень потребностей человек нуждается в ином методе мотивации, нежели раньше. Руководителю важно не упустить этот момент и учесть его во взаимодействии с персоналом.
Потребность в адаптации
Постковидный синдром «отложенной» смерти, постоянный стресс в связи с изменениями во внешнем мире, фрустрация сотрудников отражаются на производственных результатах.
Многие люди, утратившие привычные опоры, не способны не то, что перейти на высший уровень потребностей пирамиды Маслоу — самоактуализации, но и постоянно «скатываются» вниз. Это означает, что их показатели жизнестойкости и адаптивности для саморегулирования поведения в потоке непрерывных перемен чрезвычайно малы.
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Жизнестойкость — это тренируемый показатель, но сотрудники без навыков личностной работы с собой не могут развить его самостоятельно. Задача руководителя — задать этот вектор.
Что делать?
- Внедрите межфункциональную ротацию в рабочий процесс
Некоторые крупные корпорации практикуют перемещение сотрудников на несходную должность, чтобы:
- повысить вовлеченность персонала,
- развить гибкость мышления и кадровый потенциал.
Временно изменяя задачи и обязанности подчиненных, можно в разы увеличить производительность труда.
Так, работников PR-отдела можно ротировать в рекламный отдел. Это позволит людям проявить накопленный профессиональный опыт и навыки, найти нестандартные решения актуальных проблем в некомплементарной роли.
Руководителю важно четко обозначить задачи, KPI, основную цель и перспективы сотрудников конкретного отдела, чтобы показать серьезность своих намерений и развить ответственность подчиненных.
- Подавайте личный пример
Практика показывает, что люди хотят видеть в начальнике не только авторитета, которому нужно безоговорочно подчиняться, но и мудрого наставника.
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Личный пример руководителя — один из эффективных способов воздействия на подчиненных.
Если вы будете делать это, люди будут подражать вам:
- Регулярно расширять кругозор.
- Общаться с представителями из разных профессиональных сфер.
- Брать за правило раз в неделю выполнять новые для себя задачи.
- Заботиться о психическом здоровье.
- Транслировать нейтральное отношение к постоянным изменениям в мире.
Умело используя инструмент личного примера, вы сможете не только сплотить коллектив, но и выработать у сотрудников совершенно иное отношение к переменам.
- Создайте сплоченный коллектив с помощью командообразующих тренингов
В слаженной команде межличностные конфликты, интриги и сплетни сходят на нет. Каждый работник стремится достигнуть корпоративных целей и ощущает ответственность за конечный результат.
Изучите возможности всех сотрудников и только после этого займитесь подбором командообразующих мероприятий.
Например, используйте:
- упражнения на преодоление психологического барьера в коллективе,
- совместное решение насущных проблем и задач,
- игры для командного отдыха и даже сплочения удаленных команд.
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- Окажите сотрудникам психологическую помощь
Внедрите психотерапию в бизнес — и это:
- предотвратит профессиональное и эмоциональное выгорание работников,
- поможет подчиненным справиться с постоянной тревогой и стрессом.
Руководство может обратиться к сервису по подбору психологов или нанять штатного специалиста.
Число компаний, которые предлагают корпоративную психотерапию, каждый год увеличивается на 40%. Тем самым они стремятся помочь персоналу с текущими проблемами, создать здоровую, комфортную атмосферу в коллективе и помочь работникам приобрести новые паттерны поведения и реакции на нестабильность мира.
Что запомнить
- Основные базовые потребности сотрудников на сегодняшний день — безопасность, признание и адаптация. Руководитель-лидер всегда понимает и учитывает чувства и ценности своих сотрудников при создании системы мотивации.
- Не стоит оставлять сотрудников наедине с их переживаниями, тревогой и эмоциями. Руководству необходимо своевременно разрабатывать программы стресс-менеджмента, чтобы внести в коллектив спокойствие и работоспособность.
- Работникам важен личный пример начальника и гарантия безопасности: стабильная зарплата в установленные сроки, социальный пакет, возможность обучения за счет компании и карьерный рост.
Фото на обложке: Shutterstock / Rawpixel.com
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