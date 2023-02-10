Безопасность, признание, адаптация: как руководителю закрыть базовые потребности сотрудников

Начальнику нужны инструменты, чтобы понимать, в чем на самом деле нуждаются сотрудники и как эти потребности удовлетворить. Валерия Чертовикова, CEO группы компаний Black Square Group , поделилась такими инсайтами и техниками, чтобы находить их самим.

По данным Timepad, россияне работают в среднем более 1,8 тыс. часов в год — это на 107 часов больше, чем американцы, и на 276 — чем японцы. Однако на прорывные результаты эти данные пока что сильно не влияют. Одна из причин — невыстроенные рабочие отношения руководителя и команды.

Потребность в безопасности

Результаты Gallup о состоянии глобального рабочего места в 2021 году показали, что 43% респондентов из 116 стран, включая Россию, испытывают стресс на рабочем месте. А это $8,1 трлн в год в расходы мировой экономики.

Если компания пока не планирует введение в штат психолога и профессиональное развитие руководителей, важно хотя бы не усугублять условия труда и не способствовать развитию тревоги у мотивированных работников.

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Ведь считается, что приумножать результаты и работать вдолгую могут только психологически здоровые люди. Воспитать таких сотрудников — вполне посильная задача.

Что делать?

Выплачивайте сотрудникам зарплату в полном объеме в установленные сроки

Прежде чем сократить зарплату или отправить работников в неоплачиваемый отпуск, убедитесь, что вы не можете предоставить подчиненным другие обязанности или условия работы.

Обеспечьте безопасную среду на рабочем месте

Безопасные условия По статье 209 ТК РФ — это те, при которых на работников не воздействуют вредные или опасные факторы.

Поддерживайте благоприятный микроклимат помещения, регулируйте уровень шума и освещенности.

Введите льготы и привилегии для персонала

Для трети респондентов социальные гарантии — основные критерии при поиске работы.

Внедрите в компанию медицинское страхование, оплачиваемый отпуск и больничные дни, бонусы за производительность, предоставьте сотрудникам бесплатные обеды, снеки или закуски. Google, например, обеспечивает работников здоровой едой.

Откажитесь от «закостенелых» стилей управления подчиненными

Стиль руководства — ключевой фактор, который влияет на межличностные отношения в рабочем коллективе. Авторитаризм приводит к напряжению, появлению агрессии у сотрудников, которая может спровоцировать открытые конфликты или конкурентную борьбу.

Ослабьте контроль и перестаньте следить, чтобы все рабочее время персонала было распределено по конкретным задачам, давайте возможность проявить инициативу и формируйте доверительные отношения с подчиненными.

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Предоставьте возможность обучения с целью повышения профессионализма сотрудников

Каждый второй россиянин хочет:

получить дополнительное образование, посетить обучающие семинары, отраслевые мероприятия.

Все, чтобы развить необходимые для работы навыки. И крупные компании вроде Amazon, Walmart и Target действительно оплачивают 100% стоимости учебы в колледжах. Почему бы не перенять этот опыт?

Потребность в признании

Когда руководитель расценивает сотрудника, как рабочую лошадку:

не считается с его мнением,

резко реагирует на промахи,

порицает инициативу.

Работник закономерно не получает ожидаемого одобрения и признания его успехов — снижается продуктивность, вовлеченность в процесс, пропадает увлечение самой деятельностью.

Что делать?

Создавайте ситуации успеха в рабочем процессе

Регулярно публично, на совещании или в рабочем чате на «удаленке» выражайте устную благодарность и позитивную оценку достижений сотрудников.

Это наглядно демонстрируется в к/ф «Стажер». В офисе интернет-компании, куда устроился пенсионер из Нью-Йорка Бен Уитакер (Роберт Де Ниро), принято звонить в колокольчик, когда кто-то из работников демонстрировал успешный результат.

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Такая модель эффективно «закрывает» нужду персонала в позитивном принятии. Особенно в случаях, когда руководитель не измеряет продуктивность подчиненных в абсолютных показателях, а поощряет даже те вещи, которые могут не входить в обязанности сотрудника.

Разработайте и внедрите в компании систему корпоративной лояльности

Для начала выберите подходящие способы материального или нематериального вознаграждения.

Например, за конструктивные идеи по улучшению бизнес-процессов компании, выполнение или перевыполнение плана «отмечайте» работников соответствующими званиями, баллами, звездами. В конце месяца тот сотрудник, который наберет больше всего знаков отличия, может рандомно выбрать себе приз.

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Такая игровая модель позволяет людям проявить свои творческие способности, а также стимулирует активность и оживляет рабочую атмосферу.

Разместите офисную доску почета — стенд с фотографиями и показателями наиболее успешных сотрудников

Известный с советских времен инструмент публичного признания заслуг все еще эффективно работает.

И часто это важнее для работников, чем материальная мотивация.

Важно помнить, что по мере личностной проработки и переходе на следующую ступень потребностей человек нуждается в ином методе мотивации, нежели раньше. Руководителю важно не упустить этот момент и учесть его во взаимодействии с персоналом.

Потребность в адаптации

Постковидный синдром «отложенной» смерти, постоянный стресс в связи с изменениями во внешнем мире, фрустрация сотрудников отражаются на производственных результатах.

Многие люди, утратившие привычные опоры, не способны не то, что перейти на высший уровень потребностей пирамиды Маслоу — самоактуализации, но и постоянно «скатываются» вниз. Это означает, что их показатели жизнестойкости англ. hardiness — «закаленность», «устойчивость» и адаптивности для саморегулирования поведения в потоке непрерывных перемен чрезвычайно малы.

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Жизнестойкость — это тренируемый показатель, но сотрудники без навыков личностной работы с собой не могут развить его самостоятельно. Задача руководителя — задать этот вектор.

Что делать?

Внедрите межфункциональную ротацию в рабочий процесс

Некоторые крупные корпорации практикуют перемещение сотрудников на несходную должность, чтобы:

повысить вовлеченность персонала, развить гибкость мышления и кадровый потенциал.

Временно изменяя задачи и обязанности подчиненных, можно в разы увеличить производительность труда.

Так, работников PR-отдела можно ротировать в рекламный отдел. Это позволит людям проявить накопленный профессиональный опыт и навыки, найти нестандартные решения актуальных проблем в некомплементарной роли.

Руководителю важно четко обозначить задачи, KPI, основную цель и перспективы сотрудников конкретного отдела, чтобы показать серьезность своих намерений и развить ответственность подчиненных.

Подавайте личный пример

Практика показывает, что люди хотят видеть в начальнике не только авторитета, которому нужно безоговорочно подчиняться, но и мудрого наставника.

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Личный пример руководителя — один из эффективных способов воздействия на подчиненных.

Если вы будете делать это, люди будут подражать вам:

Регулярно расширять кругозор. Общаться с представителями из разных профессиональных сфер. Брать за правило раз в неделю выполнять новые для себя задачи. Заботиться о психическом здоровье. Транслировать нейтральное отношение к постоянным изменениям в мире.

Умело используя инструмент личного примера, вы сможете не только сплотить коллектив, но и выработать у сотрудников совершенно иное отношение к переменам.

Создайте сплоченный коллектив с помощью командообразующих тренингов

В слаженной команде межличностные конфликты, интриги и сплетни сходят на нет. Каждый работник стремится достигнуть корпоративных целей и ощущает ответственность за конечный результат Третникова И.Ю. Культурные традиции организаций / Управление компанией – 2009. – No2. – 156с..

Изучите возможности всех сотрудников и только после этого займитесь подбором командообразующих мероприятий.

Например, используйте:

упражнения на преодоление психологического барьера в коллективе, совместное решение насущных проблем и задач, игры для командного отдыха и даже сплочения удаленных команд.

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Окажите сотрудникам психологическую помощь

Внедрите психотерапию в бизнес — и это:

предотвратит профессиональное и эмоциональное выгорание работников, поможет подчиненным справиться с постоянной тревогой и стрессом.

Руководство может обратиться к сервису по подбору психологов или нанять штатного специалиста.

Число компаний, которые предлагают корпоративную психотерапию, каждый год увеличивается на 40%. Тем самым они стремятся помочь персоналу с текущими проблемами, создать здоровую, комфортную атмосферу в коллективе и помочь работникам приобрести новые паттерны поведения и реакции на нестабильность мира.

Что запомнить

Основные базовые потребности сотрудников на сегодняшний день — безопасность, признание и адаптация. Руководитель-лидер всегда понимает и учитывает чувства и ценности своих сотрудников при создании системы мотивации. Не стоит оставлять сотрудников наедине с их переживаниями, тревогой и эмоциями. Руководству необходимо своевременно разрабатывать программы стресс-менеджмента, чтобы внести в коллектив спокойствие и работоспособность. Работникам важен личный пример начальника и гарантия безопасности: стабильная зарплата в установленные сроки, социальный пакет, возможность обучения за счет компании и карьерный рост.

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