Паралич собеседования. Почему мы мешаем себе получить желанную работу

Собеседование — не самое приятное мероприятие, но к нему можно подготовиться. Однако во время беседы рассказ вылетает из головы, а уверенность сменяется чувством паники. Это явление называется параличом собеседования. И хотя подобный опыт индивидуален, есть несколько факторов, которые его провоцируют, а также очевидные способы его избежать.

Что такое паралич собеседования

Как следует из названия, это чувство леденящей паники, которая наступает до и/или во время беседы с рекрутером. И оно сильно затрудняет попытки вести себя естественно и произвести наилучшее впечатление.

У одних людей паралич начинается задолго до начала собеседования, но у некоторых людей он наступает в тот момент, когда оно начинается. В любом случае, обычно это проистекает из нескольких распространенных страхов перед собеседованием.

Что вызывает паралич собеседования и как с ним справиться

Автор блога Zapier Питер Харрисон признается: для него неприятнее всего было знать, что он подходил на должность, но паника во время собеседования мешала ему проявить себя или эффективно действовать.

Разумеется, причина этого у каждого человека будет разной Он выделил четыре наиболее распространенных и способы справиться с этим состоянием.

Боязнь ошибки

Справляться с ошибками достаточно сложно и в повседневной работе, но в ситуации собеседования особенно важно показать себя с лучшей стороны. Это заставляет нас чувствовать, что собеседования должны проходить без ошибок, и даже самая незначительная из них гарантирует провал.

Иногда, вспоминает Питер, он ошибался не потому, что не знал ответа — волнение мешало правильно его представить.

Вот как с этим бороться

Конечно, запутаться в собственных словах — это еще не конец. Иногда достаточно сделать вдох, понять, что допущена ошибка, признать это и двигаться дальше.

Не бойтесь сделать паузу во время собеседования и признать ошибку или недоразумение. Такое самосознание может даже впечатлить собеседника и дать время, чтобы собраться с мыслями и, по сути, начать все сначала. В результате одна ошибка не испортит все впечатление.

Плохая подготовка

Мы играем так, как тренируемся. Все установки, настроения и пробелы, оставшиеся при подготовке, обязательно проявятся во время собеседования — и, вероятно, в большей степени, чем вы ожидали.

Но на более глубоком уровне, небрежно отнесясь к подготовке, мы как бы посылаем себе сигнал как о важности задачи, так и о себе. Вы стоите того, чтобы потратить время и усилия на хорошую подготовку. В противном случае вы транслируете обратное. Независимо от того, насколько осознанно это происходит, с высокой вероятностью это может спровоцировать паралич собеседования.

Вот как с этим бороться

Все просто: подготовьтесь к собеседованию. Приведем несколько советов.

Попробуйте притвориться рекрутером или специалистом по кадрам. Просмотрите описание вакансии и желаемые навыки и придумайте несколько собственных вопросов, которые бы задали соискателю. Составляя ответы, имейте в виду навык, который требуется продемонстрировать. Запишите ответы. Подробные сценарии подойдут не всем. Возможно, полезнее будет набросать примерный путь по методу STAR (situation/ситуация, task/задание, action/действие, results/результаты). Питер Харрисон, например, следит, чтобы в ответах была какая-то повествовательная арка: это помогает говорить более связно. Отрепетируйте ответы с кем-нибудь из знакомых и попробуйте записать это. Возможность услышать или увидеть себя может спровоцировать чувство испанского стыда, но в то же время помогает определить, что можно улучшить Если вы чувствуете, что часто отклоняетесь от темы, используйте ключевую фразу, которая поможет закончить мысль, например, «В результате...».

Низкая уверенность в своих навыках и опыте

Часто, пытаясь проявить скромность, мы привыкаем считать, что наших навыков недостаточно. Мы убеждаем себя, что наши навыки или достижения не настолько эффективны или впечатляющи. И тот факт, что вы проходите собеседование на должность, ощущается как одолжение или риск со стороны организации.

Вот как с этим бороться

Факт в том, что вас пригласили на собеседование не по ошибке. Если это произошло, то потому, что у вас есть подходящие опыт и навыки.

Составьте список достижений, которые соответствуют должности, на которую вы претендуете, независимо от того, насколько она мала. Отбросьте установки на скромность. И вас удивит, как сильно вы сможете проявить себя.

Также помните: процесс собеседования не обязательно должен быть односторонним. Это обмен, беседа. Да, ваши навыки будут оценивать. Но вы также можете оценить работу со своей точки зрения. Не забывайте, что в этой ситуации у вас также есть власть — вы не единственный, кого оценивают. И не забудьте задать много вопросов в конце обсуждения.

Ожидать результатов, которые находятся вне вашего контроля

Отправляясь на собеседование, мы считать успешным исходом получение работы.

На первый взгляд, это не кажется проблемой — это просто логическое продолжение процесса собеседования. Но существуют различные факторы, которые делают эту оценку некорректной, например:

процесс отбора обычно занимает больше, чем одно собеседование;

вы не можете повлиять на количество кандидатов, претендующих на одну и ту же должность, или их квалификацию;

вы также не можете контролировать, кто будет проводить собеседование;

другая сторона может быть неосознанно предвзятой.

Легко чувствовать, что если ты не получаешь работу, значит, с тобой что-то не так. Это особенно тяжело, если вы чувствуете, что хорошо подготовились, но с началом собеседования вы парализованы из-за паники.

Вот как с этим бороться

Переосмыслить, каким будет благоприятный исход, непросто. Но это помогает ослабить давление и избежать паралича.

Напомните себе, что независимо от того, получите вы работу или нет, (а) это полностью вне вашего контроля и (б) не зависит только от единственного собеседования. Вместо этого придумайте другие показатели успеха.

Например, отлично продемонстрировать себя, свои навыки и опыт, или честно и уверенно ответить на все вопросы.

Доверяйте себе

Работа с этими блоками будет строиться индивидуально и зависеть от того, что кажется наиболее сложным. Цель не в том, чтобы достичь совершенства, но улучшить результат.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock