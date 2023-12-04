Битва за контент: что важно знать о защите авторских прав

Бизнес большинства лидеров мнений строится на контент-планах с выверенными TOV, на визуалах и текстах — именно эти объекты представляют наибольшую значимость для результата. В этом ключе на первый план выходят вопросы защиты авторских прав. Как правильно поступать с контентом — рассказал Александр Лаврентьев, CEO компании по защите авторских прав «Антипиратские технологии».

Что делать, если нарушаются авторские права лидера мнений в медиапространстве

Авторское право строится на том, что права на объект охраняют с момента его создания, и они не требуют никаких формальностей — государственных регистраций, получения документов и т.д. С одной стороны, это прекрасно, но с другой — это означает, что автору самостоятельно придется доказывать свое авторство в случае нарушений его прав.

Если владелец контента (видео, текста, дизайна, шрифта, фотографии, костюма, макияжа и т.д.) увидел свой объект в чужом незаконном пользовании, он должен понимать, что ему самостоятельно придется доказать авторство или факт правообладания.

Первостепенный шаг — фиксация нарушения. Медиапространство в этом смысле очень ненадежно, контент можно видоизменять, удалять; чтобы начать отстаивать свои права, нужно зафиксировать факт их нарушения.

Фиксацию можно обеспечить разными путями:

сделать скриншоты и сохранить данные снимка (дата, время, выходные данные устройства и т.д.); зафиксировать факт осмотра интернет-страницы у нотариуса с документальным подтверждением содержания.

Следующий шаг — обратиться к нарушителю с претензией. Обязательно письменной, с изложением факта нарушения и требований. Большая ошибка — считать, что достаточно просто «поругаться» и указать на нарушение. Важно указать, что конкретно просит владелец контента: возместить ущерб, выплатить компенсацию, удалить контент, заключить соглашение о легальном пользовании и т. д. Необходимо также обозначить сроки, в которые нарушитель должен удовлетворить требования автора. Срок для ответа на претензию всегда составляет 30 дней. Если за этот период никаких ответов, выплат или иных действий со стороны нарушителя не последует, можно обращаться в суд. Адресата претензии можно искать любыми путями — по информации на сайте, на странице нарушителя в соцсетях и т.д. Но отправлять претензию нужно по адресу регистрации нарушителя.

Как действует судебная практика по защите авторских прав на контент

Несмотря на формирующуюся культуру защиты авторских прав в России, судебная практика по данной категории дел достаточно обширная. Самое важное для успеха — доказать правообладателю наличие у вас исключительных прав и факт нарушения. Если эти два обстоятельства не вызывают сомнений, можно решать вопросы, связанные с ответственностью нарушителя.

При обращении в суд с исковым заявлением от правообладателя нарушителю грозит гражданско-правовая ответственность в виде возмещения ущерба, выплаты компенсации, прекращения нарушения прав и т.д.

Если истец требует в суде возмещения причиненного ущерба, обязанность доказать факт его наличия и обозначить размер лежит на истце. В ущерб могут включать размер прямых убытков (затраты, понесенные потерпевшим) и упущенную выгоду. Также учитывают ущерб репутации и моральный вред (если речь идет о потерпевшем — физлице). Заявляя о взыскании суммы ущерба, придется обосновать суду указанную сумму, желательно документально.

На практике потерпевшие сталкиваются с тем, что подсчитать точную сумму ущерба крайне сложно. В этом случае потерпевшая сторона вправе заявить о взыскании компенсации с нарушителя. Ее размер кпо некоторым видам нарушений установлен законом (например, двойная стоимость контрафакта или лицензии) либо определяется судом. На размер компенсации влияет множество факторов, таких как:

степень известности автора контента;

длительность срока, в течение которого нарушитель незаконно использовал чужой контент;

характер нарушения и обстоятельства дела;

степень вины нарушителя: какие цели он преследовал, частотность нарушений и другие обстоятельства.

В данной сфере судопроизводства нет четких критериев и сумм взысканий — границы сумм определяют в пределах от 10 тыс. до 5 млн руб. за каждое нарушение. Суд принимает решение, основываясь на всех обстоятельствах дела.

Как отстаивать свои права с зарубежными интернет-площадками

Взаимодействие с иностранными корпорациями, то есть площадками для размещения контента, — вопрос довольно проблематичный. И дело тут не столько в санкциях, хотя и их приходится учитывать.

При взаимодействии с иностранными нарушителями возникают такие, например, проблемы:

идентификация и поиск контактов; определение, к законодательству какой страны апеллировать.

Без ответов на эти два вопроса двигаться проблематично. Но всегда есть вариант, о котором не стоит забывать — внутри каждой платформы есть возможность пожаловаться на контент и потребовать его блокировки. А дальше уже разбираться, какие перспективы есть при взаимодействии с нарушителем.

На первый взгляд может показаться, что на российских площадках найти контактные данные нарушителя проще. И да, и нет. Поиск может быть очень простым — внизу многих сайтов указано, кому они принадлежат: можно ориентироваться на данные о регистрации ООО или ИП. В случае с бизнесом шансов увидеть информацию о компании на официальных сайтах больше, поскольку она обязательна. А вот если нарушитель — обычное физлицо, да еще под псевдонимом, его персональные данные найти трудно. Но всегда можно обратиться в суд и получить такую информацию легально.

Что делать и чего не делать

Исходим из того, что любая единица интернет-контента — это объект авторских прав, будь она простой (например, фотография), или сложной (кинофильм, видеоролик с музыкой, мультипликация). Объекты дизайна также под охраной, а значит, визуальное оформление интернет-страницы или аккаунта в соцсетях, , равно как и фотоподборка в посте также попадают под авторское право.

Ошибочно считать, что контент можно использовать, если он размещен в общем доступе. Отсутствие знака копирайта, водяных знаков, имени автора или описания вовсе не означает, что объект можно свободно использовать. Отсюда вывод: скачивать и использовать на своих ресурсах чужой контент без разрешения — это нарушение авторских прав.

При этом законом предусмотрена возможность цитирования — использования части произведения с указанием авторства и ссылкой на источник цитирования в целях, оправданных таким использованием. В соцсетях, например, это происходит посредством перепоста — информация об авторе сохраняется.

Тенденции в сфере защиты авторских прав

Безусловный факт: защите авторских прав, в том числе на цифровой контент, уделяется все больше внимания. Здесь все объяснимо: в нашу цифровую эпоху чем больше контента, тем больше нарушений. Расширяется судебная практика, совершенствуются нормы права, все больше информации появляется в медиапространстве о случаях нарушений и успешных кейсах.

Среди юристов растет количество узкопрофильных специалистов. Споры, связанные с авторским правом, достаточно специфичные — слишком много нюансов надо учитывать, ведь суду часто приходится иметь дело с оценочными категориями.

Важно: не все авторы контента хотят освещения своих проблем с авторством в медиапространстве. Поскольку привлеченные юристы обладают всей информацией, важно правильно выстроить взаимоотношения с юристами. Кому-то из авторов, наоборот, важно создать инфошум вокруг темы пиратства, а кому-то необходимо эти факты оставить «за кулисами» своей медиажизни.

Развиваются и технологии борьбы с пиратством, и решения для защиты контента. Все большую популярность набирает депонирование объектов интеллектуальной собственности в электронных реестрах. Такие реестры оказывают авторам услуги по хранению эталонных копий и предоставлению документов о формальном авторстве на объект. Стоят они недорого, но избавляют от многих проблем.

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