Что сделать для удержания клиента на вашей B2B-подписке

Филипп Щиров, основатель сервиса «Альтап» , рассказывает, как удержать клиентов на подписке в B2B-сегменте и что важно учесть руководителю сервиса и непосредственно менеджеру, работающему с клиентом напрямую.

В «подписной» бизнес-модели клиенты каждый месяц решают: продолжать ли сотрудничество или попробовать сервисы конкурентов.

Разница есть: подписная модель в B2B- и B2C-сегменте

Подписная модель — это механизм, при котором компания ежемесячно взимает плату за свою услугу или продукт. В ней клиентоориентированность и маркетинг сильнее влияют на прибыль.

Клиенту должен нравиться ваш сервис: от этого зависит, будет он регулярно оплачивать подписку или уйдет после разовой оплаты. При этом, чтобы потенциальный пользователь убедился в том, что он готов регулярно оплачивать ваши услуги, ему необходимо понять, подходите ли вы ему. Эту и другие задачи решает возможность тестового доступа:

1. Тестовый доступ демонстрирует качество продукта

Когда вы выводите на рынок новое решение, тестовый период помогает пользователям ознакомиться с ним и сравнить с решениями конкурентов. Если клиенты бесплатно понимают ценность продукта на своем опыте, они продолжат использовать его и на платной основе.

2. Обратная связь

Даже если пользователи не оплачивают подписку после тестового доступа, у вас остаются контакты тех, кто уже сформировал свое мнение от использования услуги. Сбор их обратной связи поможет вам получить представление о пользе продукта и идеи для дальнейшего развития.

3. Ценность времени

Когда клиент пользуется пробной версией продукта, он вкладывает свое время: разбирается в устройстве сервиса, заполняет личные данные, добавляет друзей или ищет клиентов.

Если пользователь уже привык к сервису, ему не захочется тратить время и прилагать усилия при переходе на аналогичный продукт — всегда проще остаться с вами. А как продавать платный доступ к подписке зависит от того, кто ваши клиенты: бизнес или конечные потребители.

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B2B-сегмент

В B2B-секторе решение о покупке принимает команда, главная цель которой — оптимизация бизнес-процессов и увеличение прибыли компании. Таким образом, для работы в этом сегменте требуются сотрудники, обладающие техническими знаниями о продукте и способные объяснить потенциальному клиенту, как ваш сервис решает его запрос.

Процесс продажи при работе с бизнесом занимает продолжительное время и заканчивается подписанием долгосрочных соглашений.

Здесь важно убедить клиента, что ваше решение надежное и способно оптимизировать его работу. Например, подготовить презентацию, как продукт помогает другим предпринимателям уже сейчас.

B2C-сегмент

В B2C-секторе решение о покупке принимает сам клиент: ему не требуется согласование команды. Покупатель действует по схеме «увидел – купил». Он руководствуется личной симпатией и удовлетворением собственных потребностей. А решение о покупке принимает сразу или в течение нескольких дней. Продажи в этом сегменте совершаются чаще и в небольших объемах.

Как выстроить работу с клиентом

Доходы в компанию с традиционной бизнес-моделью поступают линейно. Подписная система же предполагает цикличные платежи, которые начинаются и заканчиваются с каждым расчетным периодом.

В подписном бизнесе всегда есть часть пользователей, которые не оплачивают сервис вовремя. Например, у нас она составляет 15-20% от общего числа клиентов. Поэтому важно проработать стратегию: как компания будет выстраивать с ними работу.

Присылать push-уведомления

Всплывающее короткое сообщение содержит минимальный объем текста и напоминает о продлении подписки. А для пользователей получать такое уведомления приятнее, чем email-рассылки, которые переполняют почтовый ящик.

Отправлять напоминания

Раз в неделю отправлять сообщения с датой, до которой нужно внести платеж. С помощью них можно также попросить клиента указать причины отсутствия оплаты и, в случае форс-мажора, перенести платеж. Так пользователь будет спокоен, что его не отключат от сервиса без предупреждения, а бизнес не понесет убытки.

Связаться с клиентом по вопросу качества

Позвоните клиенту и обсудите вопрос об удовлетворенности текущим обслуживанием. В процессе разговора можно уточнить, почему пользователь не оплачивает подписку вовремя.

Если он сомневается в пользе продукта — предложите бесплатную консультацию, на которой уточните, какой функционал требуется клиенту и помогите настроить сервис под его запрос.

Показатели эффективности сотрудников в подписной B2B-модели

Компаниям, использующим модель подписки, для успешной работы необходима команда менеджеров. Сотрудники собирают и оценивают отзывы, помогают интегрировать продукт и решают проблемы, возникающие в процессе работы.

Бизнес, ориентированный на сохранение клиентов и повторные продажи, должен четко отслеживать эффективность работы сотрудников. Например, для компаний, работающих с «подписной» моделью, существуют три универсальных показателя KPI менеджеров.

Удержание и отток клиентов

Этот показатель делится на два вида: предотвратимый и неизбежный. В сумме в B2B-сегменте они не должны превышать 10-15%.

Предотвратимый отток клиентов, как правило, связан с недовольством продуктом. А неизбежный происходит по независящим от вас причинам: экономические проблемы, банкротство клиентов или изменения в управлении их компании.

Доля повторных покупок

Показатель лояльности, который указывает на возвратность клиентов. Они продлевают подписку, если удовлетворены качеством сервиса. Стандарт коэффициента повторных покупок отличается в зависимости от сегмента бизнеса. Для B2B-сервисов это 85-90%.

Стабильный ежемесячный и ежегодный доход

Контроль роста прибыли помогает убедиться, что сотрудники следят за уровнем удовлетворенности клиентов: регулярно собирают обратную связь и оперативно реагируют на запросы пользователей.

Как удерживать клиентов на подписке

Единой схемы удержания пользователей в подписной модели нет: каждая компания разрабатывает ее с учетом особенностей сферы бизнеса и запросами клиентов. На своем опыте мы выделили три важных для клиентов критерия:

Потребности клиента. Постоянно работайте над сильными сторонами вашего продукта: клиенты выбрали вас, благодаря преимуществам подписки. Следить за конкурентами тоже важно, но копировать их не стоит.

Деньги клиента. Обычно подписная модель предполагает выбор нескольких тарифных планов с разной стоимостью и набором функций. Пользователь может выбрать нужный ему набор функций и не переплачивать за то, что не использует.

Обычно подписная модель предполагает выбор нескольких тарифных планов с разной стоимостью и набором функций. Пользователь может выбрать нужный ему набор функций и не переплачивать за то, что не использует. Время клиента. Ожидание решения проблемы в B2B-сегменте грозит пользователю не только потерянным временем, но и финансовыми рисками. Будьте оперативными и покажите, что эффективно работаете в кризисных ситуациях.

Когда с клиентом пора расставаться

Когда клиент выражает намерение расстаться, не давите на него. Вы не можете повлиять на его выбор, поскольку уход не всегда связан с качеством продукта.

Часто на такое решение влияет и изменение приоритетов пользователя или поиск альтернативной услуги. В этом случае попробуйте мягко поговорить с клиентом и попытайтесь продать подписку еще раз, обработав стандартные возражения.

В каких случаях настаивать на продлении не стоит:

Конкурент проводит акции для новых пользователей. Это распространенная ситуация, когда клиенты хотят оценить сервис конкурента по выгодной цене. В этом случае вы не в силах повлиять на решение клиента об уходе. Единственное, что можно предложить — разовую скидку на ваш продукт.

Вы не удовлетворяете потребности клиента. Не существует сервисов, которые могут удовлетворить все потребности пользователей. Каждый продукт имеет ограничения в функционале. Если клиенту нужна, например, интеграция с определенным сервисом, с которым вы не сотрудничаете, он в любом случае когда-нибудь от вас откажется.

Клиент недоволен качеством работы. Технические сбои в работе сервисов случаются в каждой компании. Если во время форс-мажора вы поддерживали с пользователем связь, обозначили сроки устранения проблемы и вовремя исправили неполадки, но клиент все равно решил уйти — не настаивайте на продолжении сотрудничества.

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Как экологично расстаться с клиентом

Расстаться с клиентом может быть непросто, особенно если вы сотрудничаете на постоянной основе. Есть несколько моментов, о которых следует помнить при расставании:

Помогайте клиенту. Спросите, какое содействие вы можете оказать для плавного перехода заказчика на другой сервис. Например, подготовить инструкции, как настроить процессы на новой платформе.

Спросите, какое содействие вы можете оказать для плавного перехода заказчика на другой сервис. Например, подготовить инструкции, как настроить процессы на новой платформе. Предлагайте альтернативные продукты. Подробнее узнайте о запросах клиента и посоветуйте аналоги вашего сервиса, даже если это будут конкуренты.

Подробнее узнайте о запросах клиента и посоветуйте аналоги вашего сервиса, даже если это будут конкуренты. Оставьте ему возможность вернуться. Пожелайте клиенту успехов и покажите, что всегда рады продолжить сотрудничество. Всегда есть шанс, что он вернется после того, как оценит другие предложения на рынке.

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