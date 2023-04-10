Как найти кофаундера — список площадок

При этом «наличие кофаундера может значительно повысить шансы на успех, так как он может внести недостающие компетенции и опыт», — отмечает Михаил Крыжановский, CEO и кофаундер Runello GmbH.

Запуск своего стартапа, особенно для молодых предпринимателей, всегда сопряжен с большим количеством рисков. Неверная бизнес-стратегия, непредвиденные финансовые траты и, в особенности, недостаточная компетентность основателя могут привести к тому, что дело попросту «прогорит» и не оправдает ожидания.

В этой статье мы поделимся мнениями предпринимателей о том, зачем нужен сооснователь в стартап, как не ошибиться в выборе кофаундера и какие онлайн- и офлайн-площадки могут помочь в поиске бизнес-партнера.

Подробную инструкцию по поиску кофаундера в IT-сферу читайте здесь.

Содержание:

Зачем искать кофаундера?

Александр Носов, фаундер и СЕО сервиса бронирования апартаментов «Кукурента»

Любая команда формируется из определенных функций. Когда фаундер пытается тащить все на себе, он всегда что-то упускает, поэтому наступает момент, когда нужно расширять команду и найти партнера.

Кофаундер — это всегда какой-то ресурс, который ты пока не можешь купить. Поэтому ты договариваешься о равноценном партнерстве с тем, кто может взять на себя определенную компетенцию самостоятельно.

Мне повезло, мой кофаундер — очень сильный разработчик-ядерщик. Доверить код нашей платформы я вряд ли смог бы наемному программисту.

Игорь Косолапов, Digital-маркетолог в CROC

Игорь рассказал о своем неудачном опыте запуска стартапа в Дубае. Одной из причин неудач предприниматель называет именно неправильный выбор кофаундера и неверное распределение обязанностей.

Я считаю, что кофаундер нужен исключительно для дополнительной квалификации. Условно, ты отлично разбираешься в том, как делать вкуснейшее печенье, но не знаешь, как его продвигать.

В этом случае ты можешь найти либо маркетолога в найм, либо кофаундера, который безумно горит твоей идеей и готов инвестировать свое время в продвижение.

По моему мнению, в большинстве случаев кофаундер абсолютно не нужен и лучше найти в свою компанию CEO, CMO, CDO, которые будут в иерархии «под вами» и смогут закрывать пробелы в компетенциях, доводить до результата и вносить вклад в компанию.

Если вы инициативный лидер, который верит в свою идею и не хочет впоследствии ничего делить, не ищите кофаундера, ищите лучших специалистов, которые готовы к вам присоединиться.

Алексей Наджар, эксперт бизнес-клуба «Атланты», основатель Free Lines Company, совладелец компании BrandsHub

Кофаундер может понадобиться, если вы не обладаете необходимыми компетенциями, нужны финансы или тот, кто сможет их привлечь. Также кофаундер может усилить развитие проекта. Инвестору и стратегу партнер понадобится для воплощения его идей в реальность.

Как выбрать сооснователя?

Дмитрий Гриц, эксперт по построению бизнес-партнерств, автор технологии «Партнерская сессия»

Стартап — это тип компании, в которой все меняется с огромной скоростью. Необходимо постоянно решать вопросы по перераспределению долей, привлечению инвестиций, размерам вкладов и прочему.

Договоренности кофаундеров, их роли и функции также быстро трансформируются. Поэтому самые главные качества потенциального партнера — уметь передоговариваться, слышать и находить win-win решения. Коммуникативные навыки, особенно в самом начале, играют большую роль, чем компетенции.

Стартап, в котором у сооснователей есть четко прописанные и соблюдаемые договоренности, вызовет больше доверия у инвесторов, чем тот, в котором отсутствует грамотно построенная культура коммуникации и договоренностей.

Для того, чтобы оценить, комфортно ли вам развивать компанию с человеком, можно дать друг другу тестовый период, в рамках которого поработать над небольшим проектом, прототипом или же совместно что-то организовать. Перед этим договоритесь о том, что это сотрудничество ни к чему не обязывает — каждый может в любой момент приостановить работу.

Еще один формат определения, подойдет ли вам кофаундер — партнерская сессия. Это беседа, во время которой потенциальные партнеры обсуждают особо важные, базовые вопросы, а также определяют взаимодополняемость компетенций и характеристик. Ее можно проводить вдвоем или с посредником, который не будет занимать ничью сторону.

Михаил Крыжановский, CEO и кофаундер Runello GmbH

При выборе кофаундера необходимо обращать внимание на ряд критериев. Важно определиться, какие soft и hard skills нужны вашему стартапу, и учитывать не только технические, но и личностные качества партнера.

Основные soft skills, которыми должен обладать кофаундер, — это опыт работы в области вашего стартапа, знание бизнес-процессов и управления проектами, аналитические навыки, понимание рынка и клиентской базы.

Важные hard skills — это опыт программирования, дизайна, разработки, а также знание различных инструментов и технологий, используемых в вашей отрасли.

Игорь Косолапов, Digital-маркетолог в CROC

В первую очередь стоит обращать внимание на квалификацию и ответственность. Если вы делаете стартап и берете друга в кофаундеры, чтобы было «веселее» или «не так страшно», — это путь в яму.

Кофаундер должен забрать одну большую зону ответственности (маркетинг, продукт, продажи) и сделать её с 100% отдачей (насколько ему позволяют ресурсы, так как в мелких стартапах кофаундеры могут параллельно работать в найме).

Онлайн-сервисы и сообщества для поиска кофаундеров

YCombinator Startup School сформировала собственное сообщество стартаперов и запустила платформу для поиска соучредителя. Сервис идеально подойдет тем, кто планирует запуск международного стартапа или выход на глобальный рынок.

Для того, чтобы начать просматривать потенциальных партнеров, необходимо пройти регистрацию, рассказать о себе и о том, кого ищете. После модерации платформа подберет профили кофаундеров, подходящие под описание.

Доступ к сервису может получить любой заинтересованный, даже если сам стартап еще не запущен.

Еще одно глобальное стартап-сообщество. Сам проект — это бесплатный, доступный каждому сервер в Discord, который позволяет:

Искать кофаундеров (на канале есть разделение на группы по сферам бизнеса);

Обсуждать идеи;

Искать сотрудников/работодателей.

Дополнительно были созданы группы, где можно задать вопрос о юридических аспектах при старте бизнеса, инвестициях, посмотреть идеи для питч-деков Презентации своей компании и так далее.

Чтобы присоединиться к серверу, достаточно перейти по приглашению на сайте.

Сообщество, объединившее 650 тысяч предпринимателей, инвесторов, наставников и соискателей по всему миру.

Платформа предлагает специализированный алгоритм подбора партнеров с фильтрами по местоположению, навыкам и интересам.

Чтобы получить доступ к ресурсам сервиса, достаточно пройти бесплатную регистрацию. Незарегистрированный пользователь также может просматривать объявления, но переход по разделам будет недоступен.

Русскоязычный проект с немного устаревшим интерфейсом. Глобально — это бизнес-форум для предпринимателей на всех стадиях развития бизнеса, от обсуждения базовых вопросов и поиска инвестора/партнера в новый проект до поиска представителей в конкретных регионах России или за границей.

Искать сооснователя стоит в разделе «Создание бизнеса». Сервис работает по принципу доски объявлений, его большой недостаток — публикации размещаются не по дате создания, а по дате последнего сообщения в ветке.

Размещать объявления и изучать другие публикации можно бесплатно. На сайте предусмотрены рекламные размещения, для продвижения своего объявления.

AngelList — платформа, которая объединяет стартапы, инвесторов и соискателей. Проект был основан в 2010 году и с тех пор стал популярным ресурсом для предпринимателей и инвесторов.

Чтобы найти соучредителя в AngelList, нужно:

Создать профиль: зарегистрировать учетную запись на AngelList и создать профиль для себя и своего стартапа;

Опубликовать вакансию: разместить вакансию, указав, что вы ищете соучредителя.

Uniter AI — это закрытая платформа для нетворкинга на базе ИИ, которой пользуются более пяти тысяч предпринимателей, инвесторов, финансистов, дизайнеров и других профессионалов.

Сервис подбирает пользователю онлайн-собеседников для нетворкинга на основе его запросов и установленных фильтров.

Недостаток платформы в том, что она платная — тариф с вечным доступом и двумя встречами в неделю обойдется предпринимателю в 8 тысяч рублей, а за расширенные возможности подбора собеседника придется заплатить 75 тысяч.

«Точка Нетворк» — это сервис для бесплатного общения предпринимателей. Сейчас сервисом пользуется более 10 тысяч бизнесменов по всей стране.

Подбором бизнес-пар занимается искусственный интеллект, который анализирует анкеты пользователей, считывает их запросы и интересы, а затем находит наиболее подходящих собеседников (всего можно провести до шести встреч в неделю).

Сервис Meetsup работает в том же формате, что и Uniter — пользователь заполняет анкету и указывает цель нетворкинга, а алгоритм подбирает потенциального собеседника.

Регистрация состоит из двух этапов. Первый — указать, кого ищет пользователь и в какой сфере, а затем заполнить анкету — ФИО, ссылки на социальные сети, регион проживания и краткое описание о себе. Воспользоваться сервисом можно бесплатно.

Социальные сети и приложения

Самая популярная социальная сеть для установления деловых контактов в мире и наиболее рекомендуемая среди опрошенных нами экспертов.

В этой соцсети предусмотрены специальные фильтры для быстрого поиска нужных контактов.

О том, как подготовить свой профиль LinkedIn к работе и правильно вести общение, RB рассказал основатель Venture Roof Дмитрий Ким.

Intch — приложение для бизнес-нетворкинга с российскими корнями. Сервис объединяет предпринимателей, инвесторов, менторов и соискателей, позволяя каждому сформулировать запрос на платформе и получить фидбек.

Важно, что сейчас приложение работает только на американском рынке — для регистрации потребуется ввести номер телефона с кодом США, а сайт работает без сбоев только с американским IP-адресом.

Heg.ai — международное сообщество и платформа для русскоговорящих фаундеров стартапов, запущенная Павлом Хегаем.

Интересно, что в Heg.ai есть как открытая база участников, которую можно фильтровать по специальным тегам, так и услуга персонального подбора людей по запросу.

Дополнительно соискателю стоит обратить внимание на широкую сеть онлайн- и офлайн-мероприятий для нетворкинга, которые проходят в разных странах.

Российская социальная сеть, которая запустилась только в прошлом году, но быстро стала одной из самых популярных бизнес-платформ на рынке и насчитывает более 1,5 миллиона активных пользователей.

TenChat дает возможность предпринимателю или другому эксперту рассказать о себе и своем проекте, выстроить бизнес-связи, а также предоставляет ряд сервисов для управления бизнесом.

Бесплатные мероприятия для офлайн-нетворкинга от RB, встречи проходят дважды в месяц по понедельникам. Изначально проект развивался в Москве, но сейчас такие встречи проходят в разных странах мира — Грузии, ОАЭ, США, странах Европы и Азии.

Founders Mondays в Грузии

На каждой встрече FM участники могут представить свой проект в формате питча или просто пообщаться с единомышленниками в неформальной обстановке.

Посетить мероприятие может любой желающий по предварительной регистрации.

Проект Департамента предпринимательства Москвы, который позволяет представителям малого бизнеса общаться в неформальной обстановке, проводить панельные дискуссии и питчи своих проектов.

Мероприятие «Стартап-кафе»

На встречах «Стартап-кафе» эксперты, инвесторы и стартаперы за деловым завтраком обсуждают самые актуальные темы в различных сегментах бизнеса.

Каждая встреча посвящена определенной сфере бизнеса — последняя состоялась 28 февраля и ее темой стали ассистивные технологии.

Проект Random coffee уже успел зарекомендовать себя как качественное приложение для эффективного нетворкинга. Сервис Константина Шубина и Павла Козлова делает упор на онлайн-нетворкинг, но в Москве и Санкт-Петербурге проходят и офлайн-встречи.

Random Coffee Talk

Участие в нетворкинг-сессиях платное. После оплаты пользователю приходит приглашение на ближайшее запланированное мероприятие. Формат общения предполагает знакомство в парах, а затем круглый стол. По завершению участников добавляют в закрытый Telegram-канал и дают доступ к таблице всех пользователей в AirTable.

Стоимость участия — две тысячи рублей.

«Бизнес-клубы часто устраивают специальные закрытые встречи только для резидентов, где можно познакомиться с потенциальными партнерами.

Кроме того, клубы часто организовывают совместные выезды резидентов (регаты, походы, экскурсии). В таких условиях можно посмотреть, кто как себя ведет в неформальной обстановке, лучше узнать друг друга», — рассуждает Алексей Наджар, эксперт бизнес-клуба «Атланты», основатель Free Lines Company, совладелец компании BrandsHub.

Бизнес-сообщества подойдут скорее для опытного предпринимателя, чем для новичка. Это связано с тем, что в большинстве качественных бизнес-сообществ установлен порог по стоимости/выручке компании или заработку самого предпринимателя.

В этой подборке мы не будем рассматривать такие сообщества, как «Клуб первых», «Клуб 500» или «Эквиум», так как все они являются закрытыми и имеют очень высокий порог для входа. Ниже мы собрали несколько доступных сообществ, с бесплатным входом или небольшим вступительным взносом.

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Бизнес-клуб с 20-летней историей, членами которого на сегодняшний день являются более 700 предпринимателей. Как заявлено на сайте, 85% участников — представители малого бизнеса, с оборотом до 800 миллионов рублей в год.

Встреча клуба «Деловар»

География клуба обширная — изначально он был запущен в Москве, но в настоящее время охватывает весь регион СНГ, а также некоторые страны Европы и Китай.

«Деловар» уделяет офлайн-встречам участников особое внимание — так, встречи в Москве проходят два раза в месяц. Конечно, попасть на такое мероприятие могут только члены клуба, но при этом любой желающий может попасть на него один раз, получив специальное приглашение.

Вступительный взнос: 35 тыс. руб. за полгода членства или 50 тыс. руб. в год.

Reforma — сообщество предпринимателей и управленцев, основанное фаундером «Нетологии» Максимом Спиридоновым.

Открытое интервью с СЕО «Самолет» Антоном Елистратовым

Бизнес-клуб организует как онлайн-, так и офлайн-мероприятия в разных форматах — от брейнштормов и мастер-классов до офлайн бизнес-завтраков и TED Talks.

Сообщество также состоит преимущественно из молодых представителей малого бизнеса — 47% резидентов — фаундеры компаний с выручкой до 50 млн рублей, а 16% работают над запуском нового проекта.

Стать членом клуба можно при соблюдении одного из трех условий:

Вы владелец бизнеса с оборотом от 30 млн рублей в год;

Вы основатель IT-стартапа и ваш личный доход составляет от 250 тысяч рублей в месяц;

Вы топ-менеджер в компании с оборотом не менее 70 млн рублей в год.

Для того, чтобы стать резидентом, нужно заплатить вступительный взнос. В 2022 году он составлял (в зависимости от тарифа) от 27 до 38 тысяч рублей в год.

Mesto — это профессиональное онлайн-сообщество предпринимателей, IT-специалистов и инвесторов по всему миру, объединившее более 24 тысяч участников из 79 стран.

Встреча резидентов на Бали

Уникальность сервиса — в качественном индивидуальном отборе каждого члена сообщества. Стать его участником можно только по предварительно одобренной заявке.

Для участников Mesto предлагает качественные комьюнити в чатах, онлайн- и офлайн-мероприятия каждую неделю (за всеми анонсами стоит следить в их Telegram-канале), а на форуме M.Experts есть раздел «Ищу в команду», где можно опубликовать вакансию о поиске кофаундера.

Business Family — деловое сообщество, объединяющее более 500 тысяч предпринимателей и бизнесменов крупных российских и западных компаний, проводящее регулярные офлайн-встречи.

Формат встречи Mainstream

Сообщество проводит регулярные бесплатные встречи, для посещения которых достаточно быть членом сообщества и зарегистрироваться на само мероприятие.

Заинтересованному пользователю достаточно пройти общую бесплатную регистрацию на сайте, а затем выбрать интересующее мероприятие.

В настоящий момент в Business Family существует несколько форматов событий:

Mainstream;

Отраслевые встречи;

Бизнес-завтраки;

Вебинары;

Мероприятия выходного дня;

Купи-продай (Lead Generation);

Мастер-классы;

Встречи выпускников;

Партнерские мероприятия.

«Новичку» проще всего попасть на Mainstream, так как вход на эти мероприятия проходит в упрощенном формате. Возможности участника и количество доступных ему контактов зависит от рейтинга. В свою очередь, рейтинг зависит от количества посещенных мероприятий.

Членство в клубе «Среда» позволяет предпринимателю не только посещать большое количество мероприятий сообщества (более 200 в год и половина — в офлайн-формате), но и открывает доступ к базе знаний и внутренней системе нетворкинга для поиска ресурсов и партнеров.

Одно из неформальных событий клуба

Интересно, что в «Среде» создано уже более 20 внутренних клубов по целям, компетенциям, увлечениям, интересам, что открывает дополнительные возможности для создания своего круга единомышленников.

Чтобы стать членом клуба, потребуется оставить заявку, а затем принять участие в интервью, где можно задать интересующие вопросы действующим резидентам сообщества.

Вступительный взнос: от 25 до 50 тысяч рублей единоразово и оплата ежемесячного членства в зависимости от выбранного тарифа — от шести до 15 тысяч рублей.

Конференции и хакатоны

В России ежегодно проходят десятки отраслевых конференций, хакатонов, митапов, которые организуют венчурные фонды, корпорации и частные компании. Посещать такие мероприятия стоит тем, кто уже определился со сферой деятельности проекта.

Например, в середине мая состоится конференция DeepFoodTech, которую организует RB.RU совместно с «ЭФКО».

Deep Food Tech Conference

Большое количество мероприятий разного формата для IT-сферы проводит «Яндекс». Так, в апреле в Москве состоится офлайн-конференция от «Яндекс Go», где эксперты поделятся нюансами разработки мобильных приложений. Важно, что программа будет поделена на две части, вечерняя часть будет посвящена именно неформальному общению и нетворкингу.

Бизнес-форумы в разных городах России проводит «СберБизнес». Эксперты рассказывают, как построить прибыльную компанию, и разбирают кейсы предпринимателей из разных городов России. Обещают только практику и работающие советы. Также «Сбер» организует международную онлайн-конференцию по ИИ — AI Journey.

Ежегодную межотраслевую конференцию для малого и среднего бизнеса проводит и «Точка». Организаторы особое внимание уделяют нетворкингу и неформальному общению.

Для IT-сферы будут интересны мероприятия от CROC, самый частый формат — митапы и онлайн-дискуссии, но раз в год проходят форумы и конференции.

Ежегодно в России проводят десятки хакатонов. С полным перечнем можно ознакомиться, например, на сайте хакатоны.рф. Так, сейчас проходит регистрация на хакатон от Минцифры по робототехнике, открыта регистрация на Всероссийский урбанистический хакатон «Города», в середине мая пройдут «Лидеры цифровой трансформации» — хакатон правительства Москвы.

Для расширенного поиска мероприятий можно использовать Chance RB.RU.

Обложка сгенерирована нейросетью MidJourney