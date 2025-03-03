Методики, которые помогут оценить стартап

Оценка стартапа — важный процесс, от которого зависит принятие множества ключевых решений, например, как привлечь инвестиции, стратегически спланировать действия и понять перспективы роста компании. Для успешного стартапа требуется правильно оценить его стоимость, чтобы привлечь интерес инвесторов, оценить риски и возможности для дальнейшего развития.

Сравнение

Один из самых популярных и простых способов оценить стартап. Он основывается на сравнении бизнеса с уже существующими организациями, которые имеют схожие характеристики: продукцию, услуги, рынок или этап развития. Суть этого метода заключается в том, чтобы определить, сколько может стоить стартап, если учитывать коммерческий план и информацию о продажах аналогичных предприятий. Подход сравнительной оценки помогает быстро изучить бизнес и понять его рыночную стоимость на основе внешних факторов.

Чтобы применить этот способ, выполните следующие шаги:

Соберите информацию о конкурентах. Найдите компании с похожей бизнес-моделью и изучите их продукты, клиентов и стратегию роста. Проанализируйте цены продажи. Узнайте, за какую сумму инвесторы покупали или оценивали аналогичные проекты в отрасли. Проанализируйте стоимость бизнеса конкурентов. Определите, какие факторы повлияли на их оценку, учитывайте доход, количество пользователей и уровень инвестиций. Сравните с вашим проектом. Изучите, насколько бизнес соответствует выбранным аналогам, выявите сильные и слабые стороны. Выберите наиболее подходящие альтернативы. Используйте организации с наиболее схожими параметрами, чтобы обоснованно определить коммерческую стоимость фирмы.

Пример: если аналогичный стартап, который продает мобильное приложение для фитнеса, продали за $5 миллионов, а ваш проект имеет схожие особенности и рынок, то вашу компанию можно оценить примерно так же, с учетом ее масштабов и позиций в отрасли.

Преимущества:

Просто и быстро оценить.

Используются реальные ресурсы с рынка, что делает метод объективным.

Способ помогает оценить стартап относительно текущей ситуации и тенденций в отрасли.

Недостатки:

Не всегда учитываются уникальные особенности проекта, такие как его инновационность или потенциал.

Для точной оценки стартапа нужно найти действительно схожие компании, что бывает не всегда просто, особенно если фирма работает в инновационной или новой нише.

Стоимость может варьироваться в зависимости от рыночных условий, которые могут меняться быстро.

Соответствие

Способ заключается в исследовании бизнеса на основе того, как он соответствует стандартам и требованиям отрасли. Этот метод помогает определить, готова ли организация пройти путь развития в своей нише и соответствовать ее основным характеристикам, таким как технологическая зрелость, развитие команды, текущая прибыльность, риски и потенциал роста.

Чтобы использовать метод соответствия, потребуется:

Исследуйте отрасль. Изучите сферу, ключевых игроков и тенденции, которые определяют развитие сферы. Определите важные критерии. Выявите факторы, которые влияют на успешность предприятий, такие как технологический уровень, прибыльность и клиентская база. Проанализируйте требования рынка. Узнайте, какие стандарты и ожидания существуют для компаний в данной сфере. Сравните фирму с отраслевыми критериями. Проверьте, насколько бизнес соответствует ключевым показателям успешных организаций. Используйте сведения для оценки. Примените полученные выводы, чтобы определить, насколько стартап готов конкурировать и привлекать инвестиции.

Пример: если фирма разрабатывает новый софт, чтобы автоматизировать бизнес-процессы, важно определить, насколько он соответствует стандартам безопасности данных, скорости работы и удобству использования. Если продукт соответствует этим критериям, его стоимость может быть выше, так как он готов к внедрению на рынок.

Плюсы:

Помогает понять, насколько проект готов выйти на коммерческую ступень.

Оценка основывается на реальных потребностях отрасли и рыночных ожиданиях.

Способ позволяет выявить сильные и слабые стороны стартапа, которые могут повлиять на его стоимость.

Минусы:

Способ требует глубокого знания отрасли и ее стандартов.

Оценка может быть субъективной, так как понятие «соответствие» может варьироваться в зависимости от восприятия разных экспертов.

Важно учитывать, что не все проекты могут соответствовать стандартам на начальной стадии, что может занижать их оценку.

Дисконтированный денежный поток (DCF-метод)

Помогает исследовать бизнес на основе прогнозируемых денежных потоков, которые компания будет генерировать в будущем. Этот способ основан на том, чтобы предсказать, сколько денег проект заработает в будущем, а затем привести эти суммы к текущей стоимости с учетом риска и времени. То есть, рассчитывается, сколько будущие денежные потоки будут стоить сегодня.

Как задействовать способ:

Составьте прогноз будущих доходов и расходов. Изучите, сколько денег стартап сможет зарабатывать и тратить в течение нескольких лет. Определите ставку дисконтирования. Выберите коэффициент, который учитывает риски инвестиций и снижение ценности средств со временем. Рассчитайте дисконтированные денежные потоки. Приведите будущие доходы к их текущей стоимости, учитывайте выбранную ставку. Сравните полученные сведения с рыночными показателями. Убедитесь, что расчетная оценка соответствует реальной ситуации в отрасли.

Пример: если стартап прогнозирует, что через 5 лет он будет зарабатывать 1 млн рублей в год, и ставка дисконтирования составляет 10%, можно рассчитать, сколько эти деньги будут стоить сегодня. Этот расчет помогает инвесторам понять, насколько выгодным будет вложение в проект в долгосрочной перспективе.

Достоинства:

Позволяет оценить организацию с учетом будущих средств, что делает его особенно полезным для компаний с долгосрочными перспективами.

Учитывает временную стоимость денег и риски, которые связаны с инвестированием.

Дает более точную оценку для стартапов, которые будут генерировать значительные денежные потоки в будущем.

Изъяны:

Оценка зависит от точности прогнозов, что может быть проблемой, особенно для проектов на ранней стадии.

Определение ставки дисконтирования и прогнозирование финансов может быть субъективным и подверженным ошибкам.

Метод требует глубоких знаний экономики и подходящих инструментов, чтобы проводить расчеты.

По теме:

На что смотрят инвесторы при оценке стартапа: важные показатели и критерии

Как определить, что стартап испытывает проблемы

Метод венчурного капитала

Помогает определить стоимость проекта на основе ожидаемой прибыли инвесторов. Этот подход используют фонды и бизнес-ангелы, которые вкладывают деньги в организации на ранних стадиях и рассчитывают получить значительную доходность через несколько лет.

Как применить способ:

Оцените потенциальную прибыль стартапа. Спрогнозируйте, сколько денег компания сможет принести при продаже или выходе на IPO (первичное публичное размещение акций организации на бирже). Определите срок выхода на рынок. Выберите период, через который инвесторы смогут продать свою долю и зафиксировать прибыль. Рассчитайте ожидаемую доходность. Установите, какую выручку акционеры хотят получить за этот период, исходя из уровня риска. Вычислите текущую стоимость бизнеса. Приведите будущую оценку бизнеса к сегодняшней стоимости с учетом желаемой доходности. Определите размер возможных вложений. Рассчитайте, сколько инвесторы готовы вложить сейчас, чтобы достичь намеченного дохода в будущем.

Преимущества:

Учитывает ожидания венчурных акционеров и реальную стоимость стартапа в будущем.

Помогает определить, какую долю компании нужно предложить инвесторам.

Позволяет предпринимателям понять, какой уровень роста нужен, чтобы оправдать ожидания акционеров.

Недостатки:

Оценка зависит от субъективных прогнозов, и реальная стоимость проекта может оказаться ниже или выше.

Метод не подходит для стартапов, которые не планируют выходить на IPO или продаваться в ближайшие годы.

Требует понимать рынок и реальные мультипликаторы, чтобы оценить будущую стоимость.

Де- или реконструкция

Позволяет оценить стартап, анализирует его возможную стоимость в случае ликвидации или пересборки с нуля. Этот способ используют, когда инвесторы хотят понять, сколько можно выручить, если продать активы, или сколько потребуется вложений, чтобы создать аналогичную организацию с нуля.

Как определить стоимость при ликвидации:

Разберите стартап на составляющие. Выделите ключевые активы, такие как оборудование, технологии, клиентская база и бренд. Оцените стоимость техники. Определите, сколько можно выручить от продажи аппаратов, серверов, офисного пространства и других материальных ценностей. Рассчитайте значимость интеллектуальной собственности. Учтите стоимость патентов, программного обеспечения, уникальных разработок и лицензий. Оцените базу клиентов. Проанализируйте, насколько важными считаются текущие пользователи и контракты для потенциальных покупателей. Проанализируйте команду. Исследуйте, насколько наличие квалифицированных специалистов может повлиять на цену предприятия при его продаже.

Пример: стартап разрабатывает платформу, чтобы автоматизировать логистику. Если компания закроется, инвесторы смогут продать ПО, бренд, клиентскую базу и получить 2 млн рублей. Создание такой же площадки с нуля обойдется в 4 млн рублей, значит, текущая рыночная стоимость может находиться между этими значениями.

Плюсы:

Помогает оценить проект даже в случае неудачи.

Позволяет инвесторам минимизировать риски и понять, сколько они могут вернуть при неблагоприятном сценарии.

Учитывает реальные активы, а не только гипотетический будущий доход.

Минусы:

Не учитывает потенциал роста, что может занижать ценность быстроразвивающихся стартапов.

Сложно точно рассчитать стоимость нематериальных активов, таких как репутация бренда или инновации.

Метод работает лучше для компаний с физическими активами, но не всегда подходит для цифровых организаций.

Комбинирование

Способ позволяет учесть разные аспекты бизнеса, сравнить результаты и получить более точную оценку. Вместо того чтобы полагаться на один способ, предприниматели и инвесторы анализируют проект с разных сторон, учитывают рыночные сведения, прогнозируемые доходы, активы и стратегические перспективы.

Вот как получить точное исследование:

Выберите несколько подходящих методов оценки. Определите, какие способы помогут наиболее объективно рассчитать стоимость. Примените способ сравнения. Узнайте, за какую сумму продавали аналогичные предприятия, и используйте это как ориентир. Рассчитайте будущие денежные потоки (DCF-метод). Спрогнозируйте, сколько проект сможет зарабатывать в будущем, и приведите эти суммы к текущему прайсу. Проверьте соответствие отраслевым стандартам. Сравните бизнес с требованиями сферы, конкурентами и ключевыми метриками успешных компаний. Сопоставьте результаты всех методов. Проанализируйте полученные результаты и выведите обоснованный прайс для компании.

Достоинства:

Учитывает сразу несколько факторов, снижает вероятность ошибок.

Позволяет получить более точную и объективную оценку.

Подходит для разных типов стартапов, независимо от стадии развития.

Изъяны:

Требует больше времени и ресурсов, чтобы провести расчеты.

Может усложнить процесс анализа, если разные способы дают сильно отличающиеся результаты.

Не всегда подходит для быстрого принятия решений.

Конкурентные потери

Этот подход учитывает не только сам проект, но и его влияние на других игроков. Если компания может отобрать клиентов у крупных конкурентов или изменить правила игры в индустрии, значит, ее рыночная стоимость может быть выше, чем кажется на первый взгляд.

Как действовать:

Изучите рынок. Исследуйте индустрию, определите ключевых игроков и выявите фирмы, с которыми будете соперничать. Определите организации, которые стартап может вытеснить. Найдите бизнесы, чью долю на рынке компания способна забрать благодаря лучшему продукту, ценам или сервису. Оцените потенциальные убытки конкурентов. Рассчитайте, сколько денег потеряют другие, если заказчики начнут переходить к вашему проекту. Проанализируйте влияние на рынок. Выясните, может ли бизнес изменить правила игры, создать новый спрос или сделать существующие товары менее актуальными. Свяжите потери соперников с развитием стартапа. Используйте полученные сведения, чтобы аргументировать стоимость компании и ее инвестиционную привлекательность.

Преимущества:

Помогает понять, насколько бизнес способен изменить сферу.

Позволяет оценить реальное конкурентное преимущество компании.

Учитывает не только текущую ситуацию, но и возможные изменения в индустрии.

Недостатки:

Трудно точно рассчитать потери соперников, так как рынок может реагировать не сразу.

Метод не учитывает внутренние факторы, такие как структура затрат или модель монетизации.

Подходит не для всех отраслей, так как не каждая область имеет четко выраженную конкуренцию.

Нужно ли мне становиться единорогом и иметь оценку в $5 млрд?

Многие стартаперы стремятся превратить свою организацию в «единорога» — бизнес с оценкой от $1 миллиарда. Однако далеко не каждому нужно достигать таких высот, чтобы считаться успешным. Главный вопрос, который стоит задать: зачем вам эта цифра. Оценка в миллиарды долларов не всегда означает стабильность, высокую прибыльность или успех, а погоня за ней может привести к ошибкам в стратегии и неоправданному риску.

Чтобы понять, действительно ли фирме нужно стремиться к статусу «единорога», стоит проанализировать бизнес-модель, область и перспективы роста. Если компания работает в нише с ограниченной аудиторией или не требует огромных вложений для масштабирования, возможно, более разумно сконцентрироваться на устойчивом росте и прибыльности, а не на высокой оценке.

По теме:

Где взять деньги на бизнес

Стартап выстрелил. Как вывести инвестора из бизнеса без конфликта

Представьте 2 стартапа. Один из них разрабатывает медицинские технологии и привлекает миллиарды инвестиций, но при этом не приносит прибыли. Другой развивает небольшую, но стабильную SaaS-платформу, зарабатывает несколько миллионов долларов в год и показывает устойчивый рост. Какой из них успешнее? Ответ зависит от целей основателей.

Когда стоит стремиться к высокой оценке:

Стартап выходит на огромный рынок с потенциалом масштабирования.

Компания планирует привлекать значительные инвестиции для быстрого роста.

Проект требует больших вложений в разработку и маркетинг, чтобы занять лидирующую позицию.

Когда не стоит гнаться за этим:

Бизнес уже приносит стабильную прибыль и показывает хороший рост.

Основатели хотят сохранить контроль над организацией, а не размывать доли инвесторами.

Сфера имеет ограничения, и слишком агрессивное масштабирование может привести к потере качества.

Важно помнить, что стремление к высокой оценке может требовать значительных ресурсов на развитие, и не всегда оправдано в долгосрочной перспективе.

Зачем нужна оценка стартапа

Без четкого понимания стоимости сложно привлекать финансирование, заключать выгодные сделки и строить стратегию развития. Каждый развивается по-разному, поэтому важно вовремя исследовать потенциал, анализировать риски и принимать взвешенные решения.

Стартаперы используют исследования, чтобы привлекать инвестиции и понимать, какую долю бизнеса они готовы предложить акционерам. Без этого предприятие может потерять деньги или отдать слишком большую часть бизнеса. Инвесторы, в свою очередь, анализируют оценку, чтобы не вкладывать капитал в переоцененные или убыточные проекты.

Оценка помогает:

Определить, сколько стоит бизнес и какие у него перспективы. Привлечь финансирование на выгодных условиях. Установить цену на продажу компании, если основатели планируют выход из бизнеса. Определить стратегию роста и выбрать правильное направление развития. Выявить сильные и слабые стороны компании, чтобы улучшить продукт или бизнес-модель.

Если фирма создает новую платформу для онлайн-образования, анализ поможет понять, стоит ли привлекать дополнительные средства или развивать проект самостоятельно.

Если инвесторы видят, что бизнес уже приносит стабильную прибыль и растет, они могут предложить выгодные условия финансирования. Важно отслеживать изменения и вовремя адаптировать стратегию, чтобы сохранять конкурентные преимущества.

Подводя итог: закрепляем оценку стартапа

Чтобы результат исследований оставался актуальным, фирме нужно регулярно анализировать финансовые показатели, пересматривать стратегию и учитывать изменения на рынке. Даже если на определенном этапе компания получает высокую оценку, это не гарантирует стабильного роста без дальнейшего развития.

Как закрепить прогресс:

Демонстрировать реальные финансовые результаты и подтверждать прогнозы.

Развивать бизнес, увеличивать клиентскую базу и улучшать продукт.

Укреплять позиции на рынке, чтобы снизить риски для инвесторов.

Пересматривать стратегию, если условия меняются, и адаптироваться к новым реалиям.

Следить за конкурентами и доказывать, что стартап обладает преимуществами.

Если организацию оценивают в $10 млн, но компания не показывает роста и теряет клиентов, ее стоимость может быстро упасть. Если же бизнес постоянно улучшает показатели, расширяет рынок и подтверждает прогнозируемые доходы, инвесторы сохраняют доверие, а оценка компании растет.

Оценка стартапа — это не разовый процесс, а постоянная работа. Важным фактором в этом процессе считается мотивация команды и ее способность адаптироваться к меняющимся условиям.

Фото на обложке: bpawesome / Getty Images