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Колонки

7% банков остались без приложений, но кредитные продукты технологичны: как российские банки развиваются в «цифре»

Колонки
Павел Мянник
Павел Мянник

CEO digital-интегратора D'Terra

Светлана Зыкова

Агентство цифрового аудита SDI360 совместно с digital-интегратором D'Terra, а также с пятью партнерами-лидерами digital-рынка со специализацией в области работы маркетплейсов, управления репутацией бренда, SEO, digital-рекламы и PR опубликовали масштабное «Исследование цифровой зрелости розничных банков — 2023». На его основе сформирован рейтинг самых цифровых банков страны.

Павел Мянник, CEO D’Terra и управляющий партнер SDI360, представил оценку уровня развития цифровых каналов 60 российских банков с учетом анализа постоянных изменений в финансовом секторе. Представляем ключевые выводы из исследования цифровых каналов розничных банков России.

Данные помогут руководству банков оптимизировать digital-стратегию: выбрать инструменты для повышения уровня технологичности цифровых платформ, найти точки роста, выявить потенциальные риски и возможности. 

7% банков остались без приложений, но кредитные продукты технологичны: как российские банки развиваются в «цифре»

1. Банки адаптируют привычные бизнес-модели под новые реалии

За два года с момента выхода прошлого исследования цифровой зрелости банков произошли глобальные изменения в финансовом секторе: введение ограничительных мер со стороны Запада, внесение банков в список SDN, уход с российского рынка международных платежных систем. В период с февраля 2022 года под ограничения попали больше 50% кредитных организаций России. 

Удержание пользователя в экосистеме с учетом увеличения стоимости его привлечения, выстраивание системной работы в доступных digital-каналах для предоставления онлайн-услуг и развитие финансовых технологий — приоритетные задачи банков в настоящее время.

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2. Лишь 5% банков не адаптируют сайты под популярные разрешения экранов


Банки в диджитал

 


Банковские сайты становятся преимущественно мобильно ориентированными. 

Большинство исследуемых банков понимают важность адаптивности сайта под мобильные устройства для обеспечения удобства работы пользователей. Качественная оптимизация повышает удовлетворенность и уменьшает процент отказов. 

 

3. За последние три года глобальное обновление сайтов провели 57% банков

Обновление сайтов банков

 

Внедрение новых функций, оптимизация системы навигации и обновление дизайна улучшают пользовательский опыт. Регулярное обновление сайта влияет на показатели поисковых систем, обеспечивает безопасность данных клиентов и повышает конкурентоспособность банка. 

Мы рекомендуем проводить обновление сайта не реже раза в три года. Допустимо более частое внесение точечных изменений без принципиального редизайна для актуализация информации и поддержания соответствия последним тенденциям в веб-дизайне. 

 

4. У 13% банков наблюдается низкая скорость загрузки страниц сайта

Скорость загрузки банков

 


Скорость загрузки сайта является существенным конкурентным преимуществом — это один из ключевых критериев, влияющих на улучшение пользовательского опыта, SEO-показателей и привлечение органического трафика. Низкая скорость может повлиять на решение пользователей о совершении покупки, что, в свою очередь, отразится на уровне конверсии и объемах продаж.

 

5. Клиенты 93% банков могут скачать мобильное приложение хотя бы из одного магазина

Приложения банков

 


В 2023 году введенные ограничительные меры со стороны Запада коснулись 31 российского банка, мобильные приложения которых были удалены из AppStore и Google Play. Поскольку наличие мобильного приложения на различных платформах способствует расширению охвата аудитории, банки стремятся предложить клиентам альтернативные варианты во избежание неудобств.

В России появились собственные магазины приложений для устройств на платформе Android — RuStore и NashStore. Пользователи Android также могут скачать установочные файлы apk с сайта банков. Пользователи iPhone и iPad могут использовать PWA-файлы или веб-версии, для доступа к которым можно установить иконку на главном экране на устройствах iOS. Рекомендуем регулярно обновлять информацию на сайте о возможности скачивания приложения.

 

6. Обновления мобильного приложения не реже раза в две недели проводят 50% банков

Обновление приложений банка

 


Регулярные обновления приложений стимулирует их активное использование клиентами за счет улучшения пользовательского опыта и функциональности, своевременного исправления ошибок и обеспечения совместимости с новыми версиями операционных систем.

По результатам исследования разработчики приложений чаще представляют обновления с целью устранения незначительных нарушений. В то время как обновления, внедряющие функциональные изменения, происходят реже.

 

7. Средневзвешенную оценку в магазинах приложений не ниже 4 баллов имеет 55% банков


Оценка приложений банка

 


Оценка приложения отражает удовлетворенность клиентов и влияет на позиции в поисковых результатах. Рекомендуем уделять внимание сбору и анализу отзывов — оперативно вносить исправления, добавлять новые функциональные возможности и реагировать на негативные комментарии.

 

8. Возможность оформления основных продуктов в один клик предоставляет 27% банков


Онлайн-анкета банка

 


Пользовательские ожидания от банковских веб-платформ включают реализацию быстрого оформления продуктов, снижение необходимости долгого поиска. 

Критерий среднего количества кликов до анкеты отражает уровень удобства, простоты и доступности процесса оформления. Большое количество кликов и непродуманный UX-дизайн уменьшает количество заполненных форм, увеличивает риск потери потенциальных клиентов, ухудшает поисковые показатели.

 

9. Особое внимание вопросу технологичности онлайн-анкет для кредитных продуктов уделяют 58% банков

Кредитные продукты банка


Банки, внедряющие новые инструменты для удобства заполнения форм, удерживают лидерство по технологичности онлайн-анкет.

Мы рассчитали индекс оценки технологичности онлайн-анкеты — оценили количество используемых технологий для заполнения заявки. Для кредитных продуктов оценивалось девять параметров: формат анкеты, наличие «маски» на ввод номера и даты, сохранение введенных данных, интеграция с сервисом «Госуслуги», автозаполнение ПДн, наличие онлайн скоринга, передача данных расчета с калькулятора в кредитную форму, опция распознавания документов, вероятность одобрения заявки на кредит. 

Согласно результатам исследования 58% банков имеют индекс технологичности онлайн-анкет более 0,7, 13% — от 0,5 до 0,69, 29% — менее 0,5. 

 


10. Банки используют меньше технологий в анкетах некредитных продуктов в сравнении с кредитными


Технологичность анкет

 


Технологичные анкеты некредитных продуктов обеспечивают удобство и экономию времени для пользователя. Анкеты с продуманной логикой заполнения повышают лояльность клиентов и увеличивают процент заполнения форм.

Индекс технологичности онлайн-анкеты некредитных продуктов рассчитан по 5 параметрам: формат анкеты, наличие «маски» на ввод номера телефона и даты, сохранение введенных данных при обновлении страницы, интеграция с сервисом «Госуслуги», автозаполнение ПДн.

Согласно результатам исследования банки используют меньшее количество технологий для онлайн-анкет некредитных продуктов: 55% имеют индекс технологичности менее 0,45 против 29% для кредитных продуктов. Большее внимание уделяется обработке высокорисковых продуктов, несущих потенциальные материальные потери. Для продуктов с низким уровнем риска применяются короткие и простые формы.


11. 85% банков предлагают клиентам ознакомиться и подписать согласие на обработку персональных данных

Обработка персональных данных в банке

 

Наличие в банковских документах согласия на обработку ПДн влияет на репутацию компании и вызывает доверие клиентов. Большинство исследуемых банков понимают важность соблюдения законодательных требований в области защиты ПДн, обеспечения конфиденциальности данных и необходимости указания возможности передачи сведений третьим лицам.

 

Заключение  

Анализ данных исследования позволяет сделать вывод о том, что банки стремятся обеспечить необходимую функциональность сайтов и мобильных приложений. Финансовые компании нацелены на развитие и оптимизацию цифровых каналов для для наилучшего соответствия потребностям клиентов.

Тем не менее банкам следует обратить особое внимание на ряд аспектов цифровизации: регулярное обновление для улучшения способов пользовательского взаимодействия с платформами, повышение уровня UX и UI-дизайна, увеличение скорости загрузки, реализация возможностей быстрого оформления продуктов и внедрение технологичных инструментов. 

Прошедшие два года показали, что на рынке остаются сильные, устойчивые банки, способные оперативно вносить изменения в digital-стратегию и использовать цифровые платформы как важный инструмент адаптации к изменениям. 

Фото на обложке: Unsplash 




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