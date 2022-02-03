О чем нужно знать при внедрении систем контроля топлива: пять ключевых элементов

Чтобы предотвратить такие ситуации, руководители компаний внедряют различные системы контроля. Ранее для этого использовались личные доклады, бортовые журналы и другие формы отчетности, однако с цифровизацией появился более надежный способ мониторинга ТС и горючего. Директор компании-производителя систем контроля топлива ГК «Технодар» Алексей Якушев рассказывает о главных элементах этих систем, которые важно изучить перед внедрением.

Насущная проблема для всех транспортных компаний — нецелевой расход топлива. В новостях регулярно мелькают заголовки о крупных кражах: например, на ледоколе «Иван Крузенштерн» слили более 100 тонн топлива, а на теплоходе в Чувашии — более 26 тонн.

На что уходит бюджет?

Топливо — значительная статья расходов для транспортной компании. Дело не только в том, что горючего требуется много, и стоимость его растет — в среднем одна тонна обойдется в 45-55 тыс. рублей. Есть несколько причин его нецелевого расходования:

Топливо часто похищается самими сотрудниками компании. Это настолько распространенная проблема, что большинство транспортно-логистических компаний уверены — хоть раз у них происходил слив топлива.

Расход топлива увеличивается, если сотрудники не соблюдают правила эксплуатации — например, если чрезмерно нагружают двигатели, отходят от заданного маршрута или используют транспорт в личных целях.

Неисправное оборудование потребляет больше топлива. Если компания не следит за состоянием техники, двигатели и прочие механизмы могут выйти из строя — а это приведет к дополнительным затратам.

Заметить и отследить нецелевой расход топлива можно, только присутствуя на месте «преступления». А доказать, почему именно произошло увеличение расхода топлива, невозможно — любые расхождения реальных и задокументированных показателей можно оправдать погрешностью.

Поэтому многие компании внедряют в свою работу автоматизированные системы контроля топлива — от сфер судоходства и кораблестроения до классической транспортной логистики.

Расскажем подробнее, какие элементы системы контроля топлива могут сократить расходы на логистику.

Датчики, фиксирующие топливные процессы

Нелегальный слив производится по принципу «экономии» — когда подтасовываются реальные и номинальные показатели расхода топлива. К примеру, на любом транспортном судне есть норма списания горючего в день. Механик может уменьшить скорость судна или отключить какое-то оборудование, чтобы сэкономить потребление топлива — и тогда за день израсходуется 8 тонн вместо 10.

Однако если в документах останется прежняя цифра, оставшиеся 2 тонны он продает на стороне. Так и происходит кража. Суммы могут достигать огромных размеров — как например, в деле на ледоколе «Иван Крузенштерн», где инженер слил 100 тонн топлива на сумму 4,5 млн рублей.

Подобное может происходить при заправке любого транспорта — водители автомобилей договариваются с АЗС о недоливе, и машинисты поездов сливают излишки топлива.

Многие компании понимают, что даже мелкие сливы создают огромные дыры в бюджете. Поэтому, чтобы предотвратить незаконное использование горючего, устанавливают оборудование, фиксирующее все манипуляции с топливом:

CAN-трекеры — данные со штатных датчиков собираются в единую систему, а расход определяется с учетом пройденного расстояния. Такой метод подходит для автомобилей с CAN-шиной, однако погрешность может достигать 15% из-за неточности установленных по умолчанию контроллеров.

Датчики уровня топлива (ДУТ) на определенных точках контроля — топливных баках, двигателях и паровых котлах. Оборудование не только определяет количество горючего внутри, но и его качество, температуру и плотность, что особенно важно для поддержки эксплуатации оборудования.

Датчик расхода топлива (ДРТ) на приемном манифольде или на топливной магистрали — он считает количество принятого топлива. Расходомер может быть как массового так и объемного типа. По возможности рекомендуется устанавливать расходомеры массового типа, ведь именно они позволяют снизить погрешность в измерении до 0,1%.

Это поможет предотвратить махинации при заправке и бункеровке (например, выдачи горючего порциями или загонки воздуха).

Счетчик устанавливается на потребители топлива для учета расхода горючего

ДУТ и ДРТ относятся к самому точному способу определить расход топлива — погрешность составляет 0,1-3%. Такое оборудование применяется для поездов, судов и другого транспорта, где любая неточность может обойтись компании в круглую сумму.

За счет выявления случаев кражи, оптимизации использования оборудования, подбора добросовестных поставщиков и улучшения качества горючего расходы компании сокращаются.

GPS-навигация

Отправляя транспорт на точку назначения, компания надеется, что путь пройдет без происшествий. Однако некоторые водители, пользуясь тем, что им верят на слово, используют автомобиль в личных целях — берут сторонние заказы, делают лишние остановки. Но нецелевое использование транспорта приводит к дополнительным расходам топлива и ускоренному износу автомобиля.

Для предотвращения таких действий на транспортное средство устанавливаются трекеры, которые отслеживают местоположение авто. Это позволит не только мониторить соответствие маршруту, но и контролировать стиль вождения — скорость водителя, остановки и соблюдение ПДД.

Мониторинг позволяет не только контролировать местонахождение транспорта, но и оптимизировать маршрут

Для морского и речного транспорта установка GPS- и ГЛОНАСС-трекеров законодательно необходимо. Помимо отслеживания местоположения и направления движения судна, система также контролирует длительность остановок и бункеровок — это помогает предотвратить простои судна и сливы топлива.

Такой мониторинг поможет не только следить за транспортом, но и анализировать маршрут, чтобы оптимизировать и сокращать дистанцию. К примеру, если авто ходит по дорожному покрытию плохого качества, увеличится нагрузка на него — что приведет и к большим тратам на бензин. Поэтому перевозчики могут отметить для себя проблемные моменты дороги и построить новый маршрут для вождения.

Контроль техобслуживания

Расходы на горючее могут вырасти не только по вине недобросовестных работников, но и из-за неисправного оборудования. Проверить расхождение между фактическим и номинальным расходом можно только определив, как работает каждый потребитель.

Например, в грузовом судне дизельный генератор на 1000 кВт при средней нагрузке тратит 117 кг/час. Если же расход больше этого показателя, нужно проверить цилиндро-поршневую группу. Так, замена неисправного оборудования позволит избежать капитального ремонта.

Контроллеры устанавливаются на все потребители транспорта — двигатели, генераторы и топливные котлы. И счетчик показывает отклонения от средних значений, это сигнал для компании провести внеплановое техническое обслуживание.

Система визуализации

Все полученные данные не просто содержатся в контроллерах до востребования. Компания должна регулярно проверять состояние транспортного средства — и удобнее всего это делать с помощью системы визуализации. Например, для судов необходим двойной мониторинг — для экипажа и для удаленных управленцев.

В системе визуализации на борту VMTS члены экипажа могут одновременно следить за состоянием всей техники — от главных двигателей до топливных котлов. Если показатели выходят за пределы нормы, работники мгновенно реагируют на изменения внешней среды.

Например, если судно идет против течения, необходимо увеличить скорость. Повышая мощность вслепую, можно лишь прийти к перерасходу топлива и износу оборудования.

К тому же в некоторых случаях нагрузка на двигатель и в 70%, и в 50% даст необходимую скорость в 15 узлов. Обладая точными показателями состояния судна, экипаж может настроить оптимальную мощность двигателя, чтобы добиться целевой скорости и не расходовать лишние ресурсы.

Выглядит это примерно так:

Система визуализации позволяет удаленно контролировать состояние потребителей топлива

Далее все полученные на борту данные отправляются в управляющую компанию. Некоторые сервисы предоставляют доступ в личный кабинет, где можно посмотреть статистику. В других предлагают установить дополнительную программу аналитики DOTS, где можно не только проконтролировать показатели датчиков, но и получить детальный прогноз расходов на будущее.

Менеджменту также доступны следующие показатели:

местонахождение транспорта;

сводные данные о маршруте за определенный период времени;

график движения и состояния транспорта с привязкой ко времени;

отчет всех данных в виде таблицы.

Такая система особенно полезна для крупных транспортных средств, за состоянием которых нужно следить регулярно. Ведь любой сбой механизма или отклонение от регламента может привести к крупным недостачам и расходам. Поэтому к многоуровневой системе мониторинга все чаще прибегают судостроительные и железнодорожные компании.

Анализируем выгоду

Внедрение цифровых систем в логистику и транспортировку поможет не только снизить кражи топлива, но и уменьшить погрешность при приемке горючего — полная установка позволит снизить погрешность в расчетах до 1%. К тому же у этой системы есть и другие полезные последствия:

процессы становятся прозрачнее — компания наглядно представляет местонахождение транспорта и его расход топлива в реальном времени, без ожиданий путевого листа или изучения бортового журнала;

коммуникация становится проще — руководители не находятся в состоянии постоянного недоверия к подчиненным, ведь могут достоверно определить, кто выполняет работу добросовестно.

Установка автоматической системы — это дополнительные траты для компании, однако они способны окупиться в течение 5-6 месяцев за счет сокращения расходов на содержание транспорта.

Фото на обложке: Shutterstock / Pavel Chagochkin