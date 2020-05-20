Чат-бот и виртуальная валюта: как шуточный проект решил реальные HR-задачи

Developer Advocate в Waves Association Инал Карданов рассказывает, как придумал Billy — систему мотивации, в которой сотрудники IT-компании через чат-бот легко могут каждый день благодарить друг друга, а на виртуальные «спасибо» — покупать реальные вещи.

Однажды в гостях у одной компании я стоял в очереди за кофе и наблюдал за баристой, которая ловко и быстро готовила все заказы. Довольные сотрудники получали свой напиток, говорили «спасибо» и уходили. Мне показалось, что благодарность за хорошую работу должна быть материально полезной.

Так родилась идея — вместе с соавтором проекта Еленой Каминской мы решили монетизировать горизонтальные связи в компаниях. И в результате разработали внутрикомандную экономику, работающую с помощью чат-бота Billy.

Сначала это был шуточный проект, но он вызвал большой интерес у сотрудников, и мы договорились провести пилот. Теперь Billy развивается в полноценное решение, которое при помощи блокчейна может оптимизировать корпоративную инфраструктуру и выполнять HR-задачи.



Концепция проекта

HR-отделы все чаще стимулируют сотрудников через внутренние программы лояльности. Как правило, все они имеют долгосрочный характер, бонусы выдаются индивидуально или командно за серьезные заслуги, а выбор поощряемых кандидатов требует серьезной работы.

Нам же хотелось найти решение, которое поднимало бы уровень вежливости среди всех участников команды, а также способствовало их регулярному взаимному общению и развитию горизонтальных связей.

Например, коллега из соседнего подразделения приходит с задачей, работа над которой не является вашей прямой обязанностью. Что вы получите за то, что поможете ему?

Так как я работаю с блокчейн-технологиями, то естественным инструментом для новой системы мотивации стала токенизация. Любой человек может отправить токены из персонального резерва на счет своих коллег в качестве благодарности за работу.





В момент разработки проекта я понимал, что:

Прямое материальное поощрение не решило бы задачу улучшения взаимодействия и шеринга задач внутри команды.

Передача токенов должна быть честной, без накруток и махинаций.

Чтобы стать полезной привычкой, процесс раздачи токенов должен быть элементарным: в три секунды и пару движений.

Для того чтобы развивать HR-процессы, нужна статистика и инструменты анализа.







Поэтому в концепции проекта я предусмотрел следующие решения:

Внутренняя системная валюта Billy имеет ограничения: ее нельзя перевести в фиатные деньги или криптовалюту. Передача токенов регламентирована. Один сотрудник может отправить другому в месяц не более 100 токенов. Блокчейн позволяет отследить и запретить любые серые схемы и заговоры — например, «карусель». Billy легко интегрируется с другими программными решениями, в частности с корпоративными collaboration-системами. Процесс передачи токенов реализован через повседневный инструмент — чат-бот в Slack. Программа собирает статистику по каждому из отделов, групп или пользователей. Если нажать на конкретного участника, можно посмотреть, за какие действия он получил вознаграждения.







Сразу после запуска проекта совершалось 40–50 транзакций на 200 человек в день. Это хороший отклик, мы решили продолжать. Сегодня монетизируемое «спасибо» с помощью чат-бота говорят уже 80 раз в день.







Как заработать монеты Billy?

Технически наше решение — это бэкэнд и смарт-контракты на базе блокчейн-платформы Waves Protocol и пользовательский интерфейс, который реализуется через корпоративный мессенджер Slack.

Ежемесячно каждый сотрудник компании получает 500 Billy для того, чтобы говорить «спасибо».

Когда он хочет кого-то отблагодарить, то определяет сумму вознаграждения и отправляет сообщение в чат-бот. Например: «10 Billy программисту Илье за мотивирующий пост в соцсетях». Также можно использовать специальные эмодзи с заданными значениями. Например, «дельфинчик» — это 5 Billy, а «большой палец» — 10.

Система автоматически перечисляет токены адресату.

Неизрасходованный за месяц запас монет сгорает. Например, если сотрудник потратил 400 токенов, а 100 не успел, этот остаток он потеряет. Это дополнительная мотивация для того, чтобы сказать больше «спасибо» и подрастить уровень вежливости в команде.



Какие задачи можно решить с помощью Billy и траты токенов?

Отмечать усилия активных сотрудников через переводы средств.

Развивать внутреннее обучение через краундфандинг. Например, внутренний митап состоится, если тема наберет больше 200 Billy. По завершении мероприятия спикер забирает донаты себе.

Вовлекать сотрудников в корпоративное принятие решений, где учитывается не простое число голосов, а количество переведенных токенов. Для этого был разработан специальный модуль ДАО (децентрализованная автономная организация).

Дать каждому участнику самому выбирать поощрение в фирменном корпоративном магазине (футболки, толстовки или обучение). Или поделиться плодами своего хобби, выставляя на продажу свои собственные вещи.





Например, с помощью Billy мы мотивировали коллег из технических подразделений писать статьи на Habr. За каждую статью можно было заработать 500 токенов.







Перспективы внедрения

Я знаю, что HR-специалисты и руководители направлений регулярно ищут новые оригинальные методики для улучшения стимулирования производительности и микроклимата в коллективе. Они понимают, как важно нематериальное поощрение.



Вот три задачи, которые решает проект в отдельно взятой компании:

Рост объективности перфоманс-интервью. Теперь видно взаимодействие участника со всеми коллегами, а не только с теми, на кого он указал сам. Ежедневное улучшение микроклимата и коммуникаций между отделами. Благодаря автоматическому независимому анализу данных можно понять, кому из сотрудников кому нужна поддержка, у кого есть нереализованный потенциал, а кто провоцирует конфликты. В таблице HR видит, кто и за какую помощь получил «спасибо». Мотивация для своевременного выполнения непопулярных заданий через интеграцию в таск-менеджер. Тимлид указывает дополнительное поощрение прямо в задаче, потому что понимает, что она не очень интересная.





В апреле мы запустили Billy как открытую систему: теперь каждый желающий может добавить его в свой Slack. А через какое-то время мы планируем ввести подписку для компаний.

Для более приватного использования внутри компаний решение может строиться на закрытой блокчейн-сети. Недавно интеграцией Billy в свои процессы уже заинтересовалась одна крупная корпорация — их как раз интересует возможность реализовать Billy для Microsoft Teams на базе приватной блокчейн-платформы.

У корпорации есть своя система мотивации, но она не персонализированная, с недостаточной аналитикой. Благодаря Billy каждый из сотрудников может получить свой индивидуальный стимул: кому-то нужен дополнительный выходной, а кто-то не прочь неделю поработать из дома.

Я верю, что такие маленькие шаги дадут компании HR-преимущества, помогут создавать хороший микроклимат и удерживать лучших специалистов рынка.





Как достичь максимума

Идея нового и крутого продукта может появиться где угодно в самый неожиданный момент. Поэтому важно сразу без долгой подготовки начать проверять гипотезы. Именно такой подход помог нам быстро убедиться в жизнеспособности идеи Billy и понять ее перспективы.

Достаточно трех простых шагов, чтобы решить: развивать проект или нет.

Не спрашивайте у коллег, друзей и знакомых, что они думают о вашей идее. Все могут ошибаться в своих суждениях. Вместо этого сделайте самый простой MVP. Опробуйте продукт на аудитории, до которой легко «дотянуться». Отличные варианты — компания, в которой работаете, или чат с коллегами из других организаций. Спрашивайте пользователей и внимательно слушайте их ответы. Например, в нашем проекте большая часть функций (интеграции с таск-менеджерами, интеграция с процессом performance review и т.д.) появилась в результате запросов первых пользователей продукта.

Эти простые принципы уже много раз описаны в книгах про стартапы и CustDev. И наш опыт показал, что они действительно работают.

Фото на обложке: Shutterstock / sdecoret