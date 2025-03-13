Дело Елены Блиновской — интерактивный фильм для предпринимателей
В начале марта 2025 года суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей. Ей также запрещено заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет.
В ходе расследования уголовного дела стали известны факты легализации денежных средств, полученных в ходе неуплаты налогов. Также прояснились факты получения Еленой Блиновской электронных ключей двух подконтрольных компаний для перечисления денег с их счетов. Все действия были включены в решение суда по приговору.
Адвокат бюро «Гриц и партнеры» Алена Шахматова объяснила почему у Блиновской возникли проблемы с законом, как ее действия привели к реальному сроку и какие выводы могут сделать для себя другие инфоблогеры и предприниматели.
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Суть дела
В 2019 году Елена Блиновская являлась индивидуальным предпринимателем на упрощенная система налогообложения. Когда лимит доходов был достигнут, ИП Блиновская Е.О. перешла на общий режим налогообложения.
Казалось бы, требования законодательства соблюдены, однако в тот же период с рядом индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ИП Блиновской Е.О. были заключены лицензионные договоры в целях продажи ими курсов Елены Блиновской.
Заключение лицензионных договоров не является противозаконным, правовые последствия появляются, когда в предпринимательскую деятельность включаются подконтрольные лица в целях искажения сведений о реальном размере дохода.
В ходе налоговой проверки в отношении ИП Блиновской Е.О. было установлено, что все организации и индивидуальные предприниматели, которые сотрудничали с ней при продаже инфопродуктов применяли упрощенную систему налогообложения, а как только их доход приближался к допустимым лимитам, сотрудничество прекращалось.
Таким образом, если бы ИП Блиновская Е.О. была единственной, кто продает ее продукты, она бы платила НДФЛ в размере 13 % и НДС 20 % — в то время как группа компаний платила лишь 6% налога, применяя упрощенную систему налогообложения.
Если коротко: Елена Блиновская принимала платежи через другие ИП, что позволило ей «сэкономить» 907 млн рублей на налогах.
Маркеры для налоговой проверки
Сложно сказать, какое именно действие ИП Блиновской Е.О. запустило процесс проведения налоговой проверки. Думаю, что это стало итогом совокупности факторов. А именно:
- Учредители и управленцы компаний — родственники, друзья, бывшие сотрудники Елены Блиновской и ее супруга
Такие лица не вели самостоятельную деятельность, действовали в интересах всей группы компаний, а не только своего юридического лица. Они были связаны с Еленой Блиновской не только договорными отношениями.
- Единая команда
Сотрудники компаний, участвующих в схеме, общались в общих чатах, присутствовали на общих собраниях, осуществляли переход из одной организации в другую без смены своей роли, присутствовали на общих корпоративных мероприятиях.
- Единый центр управления
Администрирование группы компаний осуществлялось одними и теми же лицами. Организованно сдавалась отчетность через одну из организаций для управления расчетными счетами организаций. При регистрации кассовых аппаратов использовались одни и те же телефонные номера и адреса электронных почт. Банковские операции проводились с одного IP-адреса и выдавались доверенности на одних и тех же лиц.
- Личные траты
Расходы Елены Блиновской осуществлялись со счетов организаций, входивших в группу компаний.
- Безвозвратные займы
Денежные средства перетекали между компаниями, но не возвращались.
- Единый сайт
На сайте, принадлежавшем ИП Блиновской Е.О. был настроен механизм, который, в зависимости от IP-адреса пользователя, менял реквизиты для оплаты. Таким образом, деньги поступали на счета различных юридических лиц.
Значит, группа компаний действовала как одно целое в интересах ИП Блиновской Е.О.
Есть мнение, что интерес налоговых и правоохранительных органов возник в том числе из-за тренингов Елены Блиновской.
Важно
Проведение тренингов и курсов законно, если вы не обещаете гарантированное получение навыков, компетенций или сумму на счете по итогу. В ином случае вами могут заинтересоваться не только налоговая, но и Роспотребнадзор или Следственный комитет.
Что еще привлекло внимание к Блиновской
Любопытно: обвинение в мошенничестве Елены Блиновской по отношению к клиентам не предъявлялось. Ее продукт оправдывал ожидания покупателей, обратили внимание на нее именно из-за неуплаты налогов.
Если блогер показывает дорогостоящие атрибуты своей жизни, вроде недвижимости, автомобилей или брендовых вещей, то возникает логичный вопрос: откуда у доходы на все это? И тогда интерес к личности появляется не только у зрителей, но и у сотрудников налоговых и правоохранительных органов.
Открытость Елены Блиновской в социальных сетях сыграла против нее. Ее связи с родственниками и друзьями, которые руководили подконтрольными компаниями, стали очевидны. Кроме того, реклама ее продуктов вела на сайт, где было видно, что деньги за курсы идут не напрямую Блиновской, а другим организациям. А это не могло не вызвать вопросы у налоговой.
Помните: все, что вы транслируете в Интернет, может быть использовано сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий и сборе доказательств.
Именно поэтому привлечь к ответственности крупного блогера действительно проще, чем малоизвестного предпринимателя, чья деятельность не так очевидна, а особенности договорных отношений известны только их участникам.Такая простота сбора доказательств — один из факторов для повышенного внимания правоохранителей.
Почему налоговые дела опаснее, чем кажутся
Казалось бы, поймали за неуплату налогов — уплатил налоги, штрафы, пени и все, дело прекращено, можно спать спокойно. Однако, в последнее время в комплекте с неуплатой налогов идет легализация (отмывание) денежных средств.
Тенденция к вменению легализации денежных средств, сэкономленных на налогах, набирает обороты.
Если несколько лет назад такие дела были единичными: прокуроры отказывались от обвинений и суды выносили оправдательные приговоры. То сейчас, на примере кейса Елены Блиновской, следствие и суды не пугают сложности доказывания какие именно деньги были потрачены, когда они были получены, и точно ли были «налоговыми» деньгами.
Учитывая решение суда, вынесенное в отношении Елены Блиновской, а также недавний факт возбуждения уголовного дела в отношении Александры Митрошиной, можно сделать вывод: у государства есть намерение показать, как неизбежно наказание за неуплату налогов.
Да, дело может быть прекращено после уплаты налогов и штрафов, но оно может продолжиться по линии легализации доходов, где штрафом не отделаться.
Дело Блиновской — показательная «казнь»?
Да, отчасти таким образом государство проводит правовое просвещение в части последствий незаконных способов оптимизации налогов не только среди блогеров, но и среди предпринимателей в целом.
Мало кто из предпринимателей следит за судебной практикой по экономическим уголовным делам, однако, когда это становится информационным поводом большинство пересматривает свое отношение к правовым вопросам.
Выходит такой интерактивный фильм для предпринимателей, в котором предлагают принять участие пока что как зрителям.
Об этом кейсе знают почти все, потому что Елена Блиновская ведет масштабный бизнес. Но есть множество подобных дел, которые мы не видим в медиа из-за отсутствия интереса общественности к личности обвиняемого — значит и отсутствия внимания СМИ.
Расследование уголовных дел в отношении крупных блогеров действительно вызывает общественный резонанс, и дело не в изобретательности схем, используемых в целях дробления, они совсем не новые.
Вся драматургия в том, что люди годами следят за блогерами в социальных сетях, им интересны события, происходящие в жизни, в том числе такие яркие моменты как возбуждение уголовного дела, помещение под стражу и приговор суда.
Что кейс Блиновской значит для всех
Повышенное внимание к блогерам в России в ближайшее время не прекратится: государство активно разрабатывает новые инструменты контроля за онлайн-образованием и инфобизнесом в целом.
Кейс Елены Блиновской однозначно приведет к более внимательному отношению к вопросам уплаты налогов, это точно снизит интерес к «агрессивным» схемам дробления не только среди блогеров, но и среди предпринимателей в целом.
Ведь если это не сработает — нас точно ждет еще несколько показательных дел.
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