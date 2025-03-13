Дело Елены Блиновской — интерактивный фильм для предпринимателей

Адвокат бюро «Гриц и партнеры» Алена Шахматова объяснила почему у Блиновской возникли проблемы с законом, как ее действия привели к реальному сроку и какие выводы могут сделать для себя другие инфоблогеры и предприниматели.

В ходе расследования уголовного дела стали известны факты легализации денежных средств, полученных в ходе неуплаты налогов. Также прояснились факты получения Еленой Блиновской электронных ключей двух подконтрольных компаний для перечисления денег с их счетов. Все действия были включены в решение суда по приговору.

В начале марта 2025 года суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей. Ей также запрещено заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет.

Суть дела

В 2019 году Елена Блиновская являлась индивидуальным предпринимателем на упрощенная система налогообложения. Когда лимит доходов был достигнут, ИП Блиновская Е.О. перешла на общий режим налогообложения.

Казалось бы, требования законодательства соблюдены, однако в тот же период с рядом индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ИП Блиновской Е.О. были заключены лицензионные договоры в целях продажи ими курсов Елены Блиновской.

Заключение лицензионных договоров не является противозаконным, правовые последствия появляются, когда в предпринимательскую деятельность включаются подконтрольные лица в целях искажения сведений о реальном размере дохода.

В ходе налоговой проверки в отношении ИП Блиновской Е.О. было установлено, что все организации и индивидуальные предприниматели, которые сотрудничали с ней при продаже инфопродуктов применяли упрощенную систему налогообложения, а как только их доход приближался к допустимым лимитам, сотрудничество прекращалось.

Таким образом, если бы ИП Блиновская Е.О. была единственной, кто продает ее продукты, она бы платила НДФЛ в размере 13 % и НДС 20 % — в то время как группа компаний платила лишь 6% налога, применяя упрощенную систему налогообложения.

Если коротко: Елена Блиновская принимала платежи через другие ИП, что позволило ей «сэкономить» 907 млн рублей на налогах.