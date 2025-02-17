Суд арестовал имущество Елены Блиновской
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество Елены Блиновской по делу о ее банкротстве. В частности, суд арестовал недвижимость блогера в Москве, Подмосковье и Крыму, а также ее автомобили Bentley и Lamborghini, следует из решения суда, опубликованного в судебной картотеке.
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По ходатайству Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, был наложен арест на земельный участок в Истринском районе, здание на территории «Миллениум Парк» в Истре и три помещения в Москве на улице Серпуховской Вал, одно из которых оценивается в 15 млн рублей.
Кроме того, под арест попал земельный участок, расположенный в Крыму. Также были арестованы автомобили Блиновской: Bentley Continental стоимостью 23 млн рублей и Lamborghini Urus стоимостью 24,9 млн рублей.
Суд запретил блогеру и другим людям, которые действуют от ее имени, распоряжаться арестованным имуществом. Это значит, что они не могут продавать, сдавать в аренду или каким-либо образом использовать его. Также ГИБДД не имеет права регистрировать арестованные автомобили, а Росреестр не может проводить учет, регистрацию прав или вносить изменения в данные о недвижимости.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года. По данным следствия, с 2019-го по 2021 год она уклонилась от уплаты более 900 млн рублей налогов, используя схемы дробления бизнеса. Блогер признала вину.
Во время судебного заседания 13 февраля гособвинение запросило для Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег, шесть лет лишения свободы. Кроме того, прокуроры предложили наложить на блогера штраф в размере 1,5 млн рублей и обратить в доход государства активы, принадлежащие ее семье.
Фото на обложке: Sefa Karacan / Anadolu / Getty Images / Depositphotos
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