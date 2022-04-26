Всему пришёл блокчейн: как технология может решить проблему отключения от SWIFT — и не только

Как и многие другие российские компании, последний месяц они не могут получать оплату от зарубежных клиентов и ищут альтернативные возможности сохранить доход и платить зарплату сотрудникам. Роман поделился своими размышлениями о том, как блокчейн может дать нашей экономике шанс.

Если завтра в России запретят любую западную валюту, у нас останется криптовалюта: независимый и индифферентный к политике, управляемый блокчейн-технологией, крипторынок менее подвержен блокировкам, считает Роман Штых, CEO web-студии Metalamp .

Введение

6 марта семь банков отключили от технологии безопасной электронной передачи средств SWIFT, что означает их изоляцию от системы международных валютных отношений. Предпринимателям трудно получать выручку из-за рубежа или оплачивать услуги поставщиков; граждане за рубежом не могут получить зарплату из России. Правда, остальные банки остались в SWIFT, и, казалось, таким образом санкции можно обойти.

Этому мешает другой, более глобальный процесс. А именно — «chilling effect», общее охлаждение к России и принципиальное избегание зарубежными банками российских. Банки боятся репутационных издержек и вторичных санкций, поэтому очень неохотно осуществляют переводы. Не только банки, — целые страны полностью отказываются вести здесь бизнес, поддерживая свободное падение российской экономики.

Компании, работающие на международном рынке, пытаются сохранить выручку и отношения с клиентами: кто-то уговаривает контрагентов отправлять платежи через посредников или через несанкционные банки, кто-то релоцируется в страны, которые рады принять у себя высококвалифицированных российских специалистов и открывает там счёт. Все мы хотим остаться на плаву и пытаемся смотреть в будущее.

Блокчейн доставляет

Популярный механизм решения проблемы — блокчейн, распределённая база данных, не привязанная к конкретному регулятору или государству, используемая для хранения и транзакций цифровой валюты.

Технологию почти не затронули санкции, хотя ЕС обсуждали возможности блокировки российских криптоактивов. В итоге заблокированными оказались учётные записи и транзакции лишь тех лиц, кто попал в санкционные списки.

Представитель криптобиржи Coinbase объяснил отказ подчиниться требованию блокировать всех российских пользователей самой концепцией технологии, основанной на доверии и децентрализации: «Наша миссия — увеличить экономическую свободу в мире. Односторонний и полный запрет накажет рядовых российских граждан, переживающих историческую дестабилизацию валюты».

Благодаря этой независимой философии можно сохранить взаимодействие с международной валютой, — пускай и цифровой.

Достоинства блокчейна стали особенно привлекательными в условиях изменившейся экономики. Ещё недавно в массовом сознании криптовалюта воспринималась скорее как виртуальная забава, и мало кто мог подумать, что она станет серьёзным гарантом финансовой независимости и защищённости личных активов.

Задуманная как полная противоположность контролируемым государствами финансовым системам, в сложившихся обстоятельствах криптовалюта дала возможность обывателям не быть жертвами политических игр и не отвечать кошельком за чужие решения.

Блокчейн оказался отличной альтернативой MasterCard и Visa для русских резидентов за рубежом. Внутри страны карты MasterCard и Visa работают, к тому же треть транзакций совершается с помощью карт системы «Мир»; санкция ударила по уехавшим из страны гражданам.

Люди оказались спичками между двух огней. На помощь им пришёл блокчейн: криптовалютой оплачиваются услуги за рубежом, принимаются деньги от родственников и отправляются деньги родственникам; некоторые выводят капитал через блокчейн. Это незаконный, но реальный способ препятствовать тому, чтобы у маленького человека отобрали его деньги.

Центробанк запрещает

Хранение цифровых активов частными лицами — это серая зона; простые люди могут использовать блокчейн по своему усмотрению. Другое дело — бизнес. Действующее законодательство запрещает предпринимателям получать оплату за товары и услуги в цифре.

Государство давно решает криптовалютный вопрос и подчёркивает, что решение будет принято с учётом позиции Центробанка. До недавнего времени ЦБ собирался полностью запретить цифровую валюту, аргументируя тем, что её распространение вызовет рост киберпреступности и создаст угрозу благосостоянию россиян.

В сегодняшних реалиях всё с точностью до наоборот: блокчейн стал способом сохранить сбережения. Если государство всё-таки запретит оборот криптовалют, люди вряд ли откажутся от спасительной лазейки, — и вот это всё уйдёт в подполье, оффшоры, появится чёрный рынок и прочие нездоровые образования, вплоть до финансирования терроризма.

Блокчейн остаётся возможностью связи с большим миром, где над людьми ними нет контроля, их жизнями не управляют санкции, и они продолжают жить так, как заслуживают. Эту возможность нужно сохранить.

Если из текущего кризиса можно что-то извлечь, то это — положить конец затянувшимся размышлениям над статусом криптовалюты. Блокчейн нужно легализовать, обложить налогом и регламентировать использование.

Это уникальный шанс развития новой индустрии, который приведёт к появлению новых стартапов/сервисов, решит проблему киберпреступности, способствует трансформации бизнес-процессов, позволит сохранить рабочие места и целые компании и многое другое. Внедрение блокчейна вывело бы Россию в лидеры этой индустрии (что приятно, хотя не первостепенно важно).

Альтернативой, одобренной Центробанком в 2020 году и поддержанной пострадавшим от санкций крупным бизнесом, может стать создание цифрового рубля, — систему уже тестируют несколько банков.

Цифровой рубль отлично справится со всеми страхами властей касательно криптовалют: уменьшит зависимость от доллара США, будет абсолютно подконтролен государству и ЦБ, исключит частных майнеров, обеспечит трансграничные переводы и позволит обходить санкции, а также, возможно, снискает благосклонность ЕС, который тяготится гегемонией США на финансовом рынке.

Другие государства также планируют внедрить централизованную цифровую валюту; это уже сделал Центробанк Венесуэлы, создавший свой Петрокойн под обеспечение его нефтью.

ФЗ одобряет

Недавно стало известно, что екатеринбургская IT-компания Zavod решила платить зарплату сотрудникам в криптовалюте. Это абсолютно легально: федеральный закон «О финансовых цифровых активах» приравнял криптовалюту к имуществу, а по ТК РФ часть (20%) зарплаты можно выдавать не деньгами — значит, в том числе, криптовалютой.

Есть одна маленькая проблема: понятно, что в криптовалюте можно платить сотрудникам за рубежом, а также отвязать хотя бы пятую часть зарплаты сотрудников в России от стоимости рубля; но для начала нужно получить криптовалюту от заказчиков, а принимать оплату за услуги в криптовалюте по-прежнему нельзя — как быть?

1. Можно использовать блокчейн-сервисы, принимающие платежи от зарубежных заказчиков в криптовалюте и конвертирующие их в рубли.

Одно из таких популярных блокчейн-решений, Joys Digital, сотрудничает с компаниями в 11 городах России и партнёрится с «Альфа-Банком», «Промсвязьбанком» и банком «Уралсиб».

Joys Digital позволяет заказчику оплатить услугу или товар криптовалютой по QR-коду, переводит оплату на счёт сервиса в страну, где криптовалюта легализована, конвертирует её в рубли и переводит продавцу в Россию. Транзакции длятся несколько секунд, комиссия составляет 0,7%.

2. Закон о ЦФА говорит, что оплачивать товары и услуги на территории России цифровой валютой нельзя, но разделяет понятия «криптовалюта» и «стейблкоин», и разрешает создать свой собственный стейблкоин.

Стоимость стейблкоина можно привязать к стоимости фиатной валюты или физического имущества/товара. Стейблкоинами также нельзя оплачивать услуги, но их можно покупать, продавать, обменивать, принимать в дар или отдать в залог.

Предприниматель, выпустивший свой стейблкоин, может быстрее (не нужно заключать договор купли-продажи) и дешевле (не требуется выпускать облигации) привлечь инвесторов. Платить налоги с ЦФА нужно только если стейблкоин был продан за большую стоимость, чем куплен.

Подобные сложности и ограничения могут расстроить, потому что главная ценность цифровых денег — в их покупательной способности. Но достаточно вспомнить примеры из мировой практики, чтобы увидеть и в этом инструменте перспективу финансового развития.

Например, австрийский стартап Cash on Ledger разработал блокчейн-технологию, связывающую инвестиции в покупку сельскохозяйственной техники с её эксплуатацией. Инвесторы покупают стейблокоины, привязанные к стоимости оборудования, и так финансируют его покупку фермерами, а клиенты возвращают деньги только по факту использования машины.

10 ноября 2021 года свой муниципальный стейблкоин NYCCoin запустили власти Нью-Йорка. Он привязан к стоимости доллара, и может быть конвертирован в официальную валюту США в любой момент. Город планирует таким образом привлечь инвестиции в местный бюджет; 30% доходов будет приносить сам майнинг NYCCoin. Вырученные средства пойдут на финансирование городских проектов и социальных инициатив.

3 февраля 2022 года Центробанк РФ выдал первую лицензию на выпуск ЦФА компании Atomyze, инвесторами которой являются «Интеррос» Владимира Потанина и Швейцарский Global Palladium Fund.

Токены Atomyze создаются под обеспечение промышленными активами (палладием, кобальтом, медью и другими ценными металлами). Клиенты компании могут выпускать свои стейблкоины на платформе Atomyze и обмениваться ими внутри системы.

Свой ЦФА Sbercoin готовит к выпуску «Сбербанк». Sbercoin, вероятно, автоматически поступит в распоряжение всех клиентов банка, которые смогут получать бонусы в виде сберкоинов и оплачивать ими подписки внутри экосистемы банка. Блокчейн-платформа «Сбербанка» будет также доступна предпринимателям — клиентам банка, которые захотят выпустить собственные цифровые финансовые активы.

3. Последствия нарушения запрета на куплю-продажу товара за криптовалюту скорее непонятны, чем пугают.

Закон о ЦФА по понятным причинам не распространяется на возможность делать покупки криптовалютой за рубежом. Но как отследить гражданина, который пользуется криптовалютой здесь, если он сам не сообщил об этом? И если всё же владелец криптовалюты будет изобличён, какой будет ответственность за нарушение — уголовная, административная?

Криптовалюта приравнивается к имуществу, а не к наркотикам или оружию, так что наказание, вероятно, будет символическим, и апологетов криптовалюты существующий запрет вряд ли остановит (просто предположение, мы ни в коем случае не призываем нарушать закон).

4. Можно ввести основы финансовой, в том числе криптовалютной грамотности в школах.

По данным «Лаборатории Касперского», к 2019 году каждый восьмой человек в мире использовал криптовалюту для совершения покупок.

По словамзамглавы Банка Канады Каролин Уилкинс, мир, в котором люди используют цифровую, в том числе нелегализованную, валюту придётся рано или поздно принять; и лучшим способом будет договориться всем участникам процесса: правительствам, банкам, майнерам, предпринимателям и потребителям.

Для дальнейшего урегулирования криптовалютного вопроса необходимо хорошо разбираться в нём; такие инициативы как «Ваши личные финансы» или пилотный образовательный проектМинфина для дошкольников могут способствовать грамотности населения и подготовить почву для дальнейших изменений в обществе.

Обратная сторона криптомонеты

В конце февраля 2022 года скромный российский обыватель проснулся в мире, где за него решили, сколько денег у него может быть, в какой валюте, куда и кому можно их отправлять, на что тратить и где хранить.

Внезапно криптоденьги оказались привлекательнее фиатных денег: они позволили сохранить независимость и конфиденциальность, избавили от гнетущего чувства, что Большой брат следит за тобой.

Быстрая (не нужно ждать одобрения банка) и децентрализованная (никакое государство не может контролировать) криптовалюта вернула покой (хотя бы частично) растревоженным умам тысяч людей, — это главные козыри технологии.

Недостатки криптовалюты заключаются в том, что:

В России и многих других странах это нелегально/полулегально;

Недостаточно развита инфраструктура. Допустим, у вас есть цифровые активы, — что с ними делать дальше? Чтобы вывести их в фиатную валюту и начать пользоваться в обычной жизни, нужны лицензированные обменники, магазины, принимающие криптовалюту и так далее;

Технология неустойчива к мошенничеству. Из-за особенности блокчейна цифровые деньги сложно отследить, а также отозвать транзакцию;

Киберпреступники регулярно атакуют криптобиржи и обменники; суммарная стоимость потерянных активов оценивается в миллиарды долларов;

У цифровых денег весьма неустойчивый курс; рост и падение стоимости может составить больше 100%;

Некоторые криптоплатформы уже ввели различные ограничения против российских пользователей, а зарубежные поставщики железа, использующегося для производства виртуальной валюты, прекратили поставки оборудования в Россию; возможно, это сильно затруднит майнинг криптоденег.

Заключение

Футурологи предсказывали победу глобализации и введение единой мировой виртуальной валюты. Текущий кризис — подходящий момент сделать шаг в направлении этого будущего и решить проблему изоляции России от глобального рынка, легализовав криптовалюту.

Станет ли она инструментом тотального контроля, с помощью которого нас будут кошмарить, или зарёй экономической свободы — пока не ясно. Держим кулачки.

Фото на обложке: Shutterstock / Sashkin