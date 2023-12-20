Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Как благодаря ChatGPT чат-боты стали интеллектуальными цифровыми ассистентами

Колонки
Сергей Белоклоков
Сергей Белоклоков

Сооснователь компании Napoleon IT

Ольга Тройникова

Осенью 2023 года на рынок вышла новая версия языковой модели на основе генеративных сетей ChatGPT от OpenAI. Теперь программа может распознавать изображения, заниматься разработкой софта и приложений. А обладатели подписки cмогут создавать собственные интеллектуальные чат-боты. Не стоят на месте и российские разработчики «умных» помощников — «Яндекс», «Сбер» и другие. Сооснователь компании Napoleon IT Сергей Белоклоков рассказал, почему технологии генеративных сетей выходят на пик популярности и как с их помощью чат-боты становятся цифровыми помощниками.

Как благодаря ChatGPT чат-боты стали интеллектуальными цифровыми ассистентами

 

Как чат боты «поумнели» 

В марте 2023 года OpenAI представили бета-версию языковой модели GPT-4. Обновленный  ChatGPT умеет принимать мультимодальные запросы, то есть не только текстовые запросы, но визуальные, а также создавать простые программы и игры, генерируя исходный код. Например, может сделать приложение для подборки интересных фильмов или «написать» «Тетрис». 

В ноябре 2023 года компания добавила возможность пользователям самостоятельно создавать собственных «умных» чат-ботов. В новой модели GPT-4 Turbo можно придумать собственное название и описание, поменять приветствие, задать примеры запросов и выбрать конкретные опции: генерацию изображений с помощью DALL-E, поиск по интернету, написание кода и т. д.

Технологии генеративных сетей уже сегодня можно применять для разработки полноценных помощников в различных областях бизнеса — от ритейла и медиа до разработки цифровых продуктов. В том числе посредством чат-ботов.



Что происходит с чат-ботами сейчас

Предприятия в различных отраслях быстро реализуют потенциал интеллектуальных чат-ботов, что приводит к росту глобальных инвестиций в технологию. По оценкам Research and Markets, рынок интеллектуальных чат-ботов вырастет с $5,4 млрд в 2023 году до $15,5 млрд к 2028 году при темпе роста 23,3%. Чат-боты могут существенно оптимизировать эффективность и результативность бизнес-операций — от улучшения обслуживания клиентов до снижения эксплуатационных расходов.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.



В мире

Walmart использует чат-бот от компании Pactum AI Inc., чтобы договариваться о ценах с поставщиками. Для работы менеджеру всего лишь нужно написать, какой товар ему нужен и по какой цене он готов его купить. После этого цифровой помощник приступает к коммуникации с тысячами поставщиков и выбирает лучшее предложение на рынке. На данный момент компания проводит до 68% всех подобных сделок.

Причем большинство поставщиков отмечают, что им проще закрывать сделки с AI, чем с живым человеком.

Еще один вариант использования интеллектуальных помощников — «умная» поддержка клиентов компании. Американский онлайн-сервис доставки продуктов Instacart с помощью технологии ChatGPT улучшил свое мобильное приложение. Теперь пользователи могут, например, попросить чат-бота расписать рецепт желаемого блюда и заказать ингредиенты сразу в приложении или подобрать варианты продуктов для здорового питания. Все общение с покупателями происходит в форме живого диалога, а не по заранее прописанным скриптам.

В индустрии моды генеративные сети используются для создания новых моделей одежды, а также для помощи в создании модного образа. Гигант онлайн-моды Zalando задействовал AI-стилиста на базе ChatGPT, который позволяет составлять гардероб под необходимые ситуации и мероприятия. Например, если покупатель спрашивает: «Что мне надеть на свадьбу в июле?», модный ассистент Zalando предоставит письменное объяснение с рекомендациями по одежде для этого события. Обученный на последних тенденциях моды, AI-бот знает новейшие стили и бренды, поэтому легко сопоставляет рекомендации с продуктами из каталога товаров.



В России

На российском рынке также наблюдается существенный рост интеграции интеллектуальных ассистентов в бизнес-процессы.

По данным на 2023 год, 48% компаний в розничной торговле используют «умных» ботов разной степени развития.

За 2022 год проникновение в отрасль чат-ботов увеличилось на 23%, а голосовых помощников — на 350%. Кроме ритейлеров, технологию генеративных сетей для чат-ботов используют 23% банков и 15% страховых компаний. 

В России проникновение интеллектуальных чат-ботов происходит также в сфере управления персоналом. Сейчас цифровых помощников на основе технологии генеративных сетей используют в HR-отделах порядка 33% крупных организаций. Например, в 2023 году мы  успешно испытали своего ИИ-помощника в рамках пилотного проекта в одной из крупнейших российских нефтяных компаний. По результатам пилота, помощник разгрузил HR-отдел и помог сотрудникам самостоятельно формировать документы и оформлять отпуска, технический департамент получил оперативный доступ к тысячам документов из нормативно-правовой базы, а топ-менеджмент компании ускорил принятия управленческих решений. Точность получения информации составила 99%, а время ожидания ответа помощника не превышало пяти секунд.

Свой цифровой «советник» помогает сотрудникам и клиентам банка «Открытие». Сервис создает персонализированные рекомендации. Например, клиенту (МСБ) посоветует более выгодный тариф, а менеджеру — подскажет возможные потребности клиента в продуктах, вероятность оттока клиента и как это можно предотвратить. Банк «Точка» запустил чат-бота с искусственным интеллектом на основе ChatGPT,  который быстро формирует карточки с описанием товаров для продавцов на маркетплейсах — достаточно отправить в чат название вещи или продукта. 



Что будет с чат-ботами в будущем

Благодаря технологиям генеративных сетей, которые используются в ChatGPT, можно создавать более гибких и функциональных цифровых ассистентов. Они способны отвечать на вопросы, предоставлять информацию, выполнять задачи и вести непринужденные беседы с пользователями. Такие цифровые ассистенты становятся более интуитивными и полезными, поскольку они способны адаптироваться к различным контекстам и предоставлять более точные и полные ответы. 

Свое развитие получат и голосовые ассистенты, которые уже достаточно распространены в повседневной жизни. Google Ассистент, Siri, «Алиса», «Маруся», «Салют» и другие интеллектуальные помощники все больше будут адаптироваться к запросам пользователей и выдавать более персонализированную информацию. Согласно исследованию компании Brandessence, глобальный рынок разговорного AI вырастет с 8,2 млрд долларов в 2023 году до 32,5 млрд долларов в 2028-м.

На данный момент чат-боты с AI и голосовые помощники не лишены недостатков, связанных с точностью выдаваемых данных и так называемых галлюцинаций, но с развитием технологий генеративных сетей погрешность должна приблизиться к 0%. Тогда цифровому ассистенту можно будет доверить любую задачу — и бизнес-, и бытовую.

Фото на обложке: Freepik

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Метавселенные и AI: изменится ли образование в 2024 году
  2. 2 Что будет с поисковыми системами через 5 лет и как seo-специалистам справиться с переменами
  3. 3 Листовки вместо диджитала и меньше затрат: главные тренды в рекламе в 2023 году
  4. 4 Что такое промты для ChatGPT и где взять поставщиков «нейросотрудников»
  5. 5 Топ-10 нейросетей в помощь SEO-специалистам
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

21 декабря 2023

FAST TRACK

21 декабря 2023

Грант на продвижение бизнеса в наружной рекламе в Санкт-Петербурге

22 декабря 2023

X-Mas Hack

22 декабря 2023

Креативная лаборатория

25 декабря 2023

Стартап-акселератор «Южный ИТ-парк»

Все ВОЗМОЖНОСТИ