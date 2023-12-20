Как благодаря ChatGPT чат-боты стали интеллектуальными цифровыми ассистентами

Осенью 2023 года на рынок вышла новая версия языковой модели на основе генеративных сетей ChatGPT от OpenAI. Теперь программа может распознавать изображения, заниматься разработкой софта и приложений. А обладатели подписки cмогут создавать собственные интеллектуальные чат-боты. Не стоят на месте и российские разработчики «умных» помощников — «Яндекс», «Сбер» и другие. Сооснователь компании Napoleon IT Сергей Белоклоков рассказал, почему технологии генеративных сетей выходят на пик популярности и как с их помощью чат-боты становятся цифровыми помощниками.

Как чат боты «поумнели»

В марте 2023 года OpenAI представили бета-версию языковой модели GPT-4. Обновленный ChatGPT умеет принимать мультимодальные запросы, то есть не только текстовые запросы, но визуальные, а также создавать простые программы и игры, генерируя исходный код. Например, может сделать приложение для подборки интересных фильмов или «написать» «Тетрис».

В ноябре 2023 года компания добавила возможность пользователям самостоятельно создавать собственных «умных» чат-ботов. В новой модели GPT-4 Turbo можно придумать собственное название и описание, поменять приветствие, задать примеры запросов и выбрать конкретные опции: генерацию изображений с помощью DALL-E, поиск по интернету, написание кода и т. д.

Технологии генеративных сетей уже сегодня можно применять для разработки полноценных помощников в различных областях бизнеса — от ритейла и медиа до разработки цифровых продуктов. В том числе посредством чат-ботов.







Что происходит с чат-ботами сейчас

Предприятия в различных отраслях быстро реализуют потенциал интеллектуальных чат-ботов, что приводит к росту глобальных инвестиций в технологию. По оценкам Research and Markets, рынок интеллектуальных чат-ботов вырастет с $5,4 млрд в 2023 году до $15,5 млрд к 2028 году при темпе роста 23,3%. Чат-боты могут существенно оптимизировать эффективность и результативность бизнес-операций — от улучшения обслуживания клиентов до снижения эксплуатационных расходов.







В мире

Walmart использует чат-бот от компании Pactum AI Inc., чтобы договариваться о ценах с поставщиками. Для работы менеджеру всего лишь нужно написать, какой товар ему нужен и по какой цене он готов его купить. После этого цифровой помощник приступает к коммуникации с тысячами поставщиков и выбирает лучшее предложение на рынке. На данный момент компания проводит до 68% всех подобных сделок.

Причем большинство поставщиков отмечают, что им проще закрывать сделки с AI, чем с живым человеком.

Еще один вариант использования интеллектуальных помощников — «умная» поддержка клиентов компании. Американский онлайн-сервис доставки продуктов Instacart с помощью технологии ChatGPT улучшил свое мобильное приложение. Теперь пользователи могут, например, попросить чат-бота расписать рецепт желаемого блюда и заказать ингредиенты сразу в приложении или подобрать варианты продуктов для здорового питания. Все общение с покупателями происходит в форме живого диалога, а не по заранее прописанным скриптам.

В индустрии моды генеративные сети используются для создания новых моделей одежды, а также для помощи в создании модного образа. Гигант онлайн-моды Zalando задействовал AI-стилиста на базе ChatGPT, который позволяет составлять гардероб под необходимые ситуации и мероприятия. Например, если покупатель спрашивает: «Что мне надеть на свадьбу в июле?», модный ассистент Zalando предоставит письменное объяснение с рекомендациями по одежде для этого события. Обученный на последних тенденциях моды, AI-бот знает новейшие стили и бренды, поэтому легко сопоставляет рекомендации с продуктами из каталога товаров.







В России

На российском рынке также наблюдается существенный рост интеграции интеллектуальных ассистентов в бизнес-процессы.

По данным на 2023 год, 48% компаний в розничной торговле используют «умных» ботов разной степени развития.

За 2022 год проникновение в отрасль чат-ботов увеличилось на 23%, а голосовых помощников — на 350%. Кроме ритейлеров, технологию генеративных сетей для чат-ботов используют 23% банков и 15% страховых компаний.

В России проникновение интеллектуальных чат-ботов происходит также в сфере управления персоналом. Сейчас цифровых помощников на основе технологии генеративных сетей используют в HR-отделах порядка 33% крупных организаций. Например, в 2023 году мы успешно испытали своего ИИ-помощника в рамках пилотного проекта в одной из крупнейших российских нефтяных компаний. По результатам пилота, помощник разгрузил HR-отдел и помог сотрудникам самостоятельно формировать документы и оформлять отпуска, технический департамент получил оперативный доступ к тысячам документов из нормативно-правовой базы, а топ-менеджмент компании ускорил принятия управленческих решений. Точность получения информации составила 99%, а время ожидания ответа помощника не превышало пяти секунд.

Свой цифровой «советник» помогает сотрудникам и клиентам банка «Открытие». Сервис создает персонализированные рекомендации. Например, клиенту (МСБ) посоветует более выгодный тариф, а менеджеру — подскажет возможные потребности клиента в продуктах, вероятность оттока клиента и как это можно предотвратить. Банк «Точка» запустил чат-бота с искусственным интеллектом на основе ChatGPT, который быстро формирует карточки с описанием товаров для продавцов на маркетплейсах — достаточно отправить в чат название вещи или продукта.







Что будет с чат-ботами в будущем

Благодаря технологиям генеративных сетей, которые используются в ChatGPT, можно создавать более гибких и функциональных цифровых ассистентов. Они способны отвечать на вопросы, предоставлять информацию, выполнять задачи и вести непринужденные беседы с пользователями. Такие цифровые ассистенты становятся более интуитивными и полезными, поскольку они способны адаптироваться к различным контекстам и предоставлять более точные и полные ответы.

Свое развитие получат и голосовые ассистенты, которые уже достаточно распространены в повседневной жизни. Google Ассистент, Siri, «Алиса», «Маруся», «Салют» и другие интеллектуальные помощники все больше будут адаптироваться к запросам пользователей и выдавать более персонализированную информацию. Согласно исследованию компании Brandessence, глобальный рынок разговорного AI вырастет с 8,2 млрд долларов в 2023 году до 32,5 млрд долларов в 2028-м.

На данный момент чат-боты с AI и голосовые помощники не лишены недостатков, связанных с точностью выдаваемых данных и так называемых галлюцинаций, но с развитием технологий генеративных сетей погрешность должна приблизиться к 0%. Тогда цифровому ассистенту можно будет доверить любую задачу — и бизнес-, и бытовую.

Фото на обложке: Freepik