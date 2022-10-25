6 стратегий, как отстоять личные границы на работе

Если вы хотите сказать «нет», важно грамотно донести это до команды или руководства. Татьяна Мощагина, руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» , поделилась техниками, как лучше отвечать «нет» на предложения, чтобы вас услышали и правильно поняли.

В фильме «Всегда говори “да”» герой соглашается на любые предложения — и в итоге круто меняет свою жизнь. Такой эксперимент может принести пользу, но на работе он точно опасен: если что и изменится, так это количество часов, проведенных в офисе.

Почему так сложно сказать: «Я сегодня не смогу», когда начальник приходит в конце рабочего дня и просит срочно доделать отчет или презентацию? Всегда есть риск, что руководитель или коллега могут разозлиться или расстроиться.

Никому не хочется стать в глазах шефа неудобным и раздражающим сотрудником — однако если научиться говорить «нет» правильно, сохранить здоровые рабочие отношения вполне возможно.

«Хьюстон, у нас проблемы»

Для начала проблему нужно распознать и отрефлексировать. Если не прислушиваться к своим ощущениям и длительное время игнорировать дискомфорт, «снежный ком» будет становиться только больше.

Если систематическая работа до полуночи и выполнение различных просьб коллег не приносят ни радости, ни других бонусов, стоит задуматься о том, как выйти из сложившейся ситуации. Ведь последствия таких переработок могут быть весьма грустные — от временного снижения продуктивности до тотального выгорания.

Не стоит дожидаться момента, когда от бесконечной работы начнет тошнить: необходимо признать наличие проблемы и немедленно начинать ее решать.

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Расставьте приоритеты

Личные границы можно эффективно защищать, только если человек сам понимает, что для него приемлемо, а что нет. Если осознание своих границ «плывет», и нет четкого понимания своих желаний и возможностей, этим легко могут воспользоваться другие люди в своих интересах. Поэтому для начала нужно ответить себе на вопрос: на какие рабочие компромиссы можно согласиться, а что в этой ситуации совершенно недопустимо.

Например, одно дело — задержаться в офисе один раз в неделю на час-два, а совсем другое — перманентно работать по выходным, праздникам или в отпуске. Теперь дело за малым — правильно донести это до начальства и коллег.

Оцените ситуацию

Для начала стоит хладнокровно посмотреть на ситуацию с точки зрения шефа или коллег, которые регулярно нагружают сверхурочной работой. Это поможет лучше понять их мотивацию и подготовиться к разговору. Да, иногда человек с уникальными компетенциями действительно бывает в небольшой команде нарасхват.

Но чаще сотрудники просто не хотят выполнять скучные и рутинные, с их точки зрения, задачи. Делегируя эту работу более уступчивому коллеге, они освобождают время для более интересных дел. Поэтому стоит проанализировать:

какого рода задачи чаще всего «прилетают» от коллег?

способствуют ли они профессиональному развитию, соответствуют ли личным амбициям?

или, наоборот, мешают двигаться дальше по карьерному треку?

Поговорите с коллегами

Открытое обсуждение ситуации с обозначением неприятных моментов приведет к решению — например, получить в помощь ассистента, попросить поднять зарплату или перераспределить работу в команде. Как и в любой потенциально конфликтной ситуации, тут стоит помнить о важности «я-сообщений».

Если прямолинейно заявить коллегам или шефу: «Вы меня чрезмерно нагружаете, я совсем не успеваю отдыхать», это может быть воспринято как агрессивное поведение, которое вызовет ответное желание обороняться.

Имеет смысл заручиться цифрами. Например: «Я проанализировал, сколько раз задерживался на работе в этом месяце. Кажется, ситуация немного вышла из-под контроля. Давайте обсудим, что мы можем сделать для того, чтобы изменить ситуацию и уменьшить мою нагрузку до приемлемой?».

Задавайте вопросы

Перед тем как принимать сверхурочную задачу в работу, детально уточняйте бриф. В процессе переговоров с коллегами может оказаться, что заказчику не нужен полноценный многостраничный отчет, и он ждет только пару конкретных цифр. Чем больше будет задано дополнительных вопросов, тем лучше: заодно можно выяснить, кто при необходимости поможет с этой задачей и есть ли возможность сдвинуть дедлайн.

Отказывайте с аргументами

Обычно человек гораздо легче воспринимает отказ, если понимает его объективную причину. Стоит потратить лишнюю минуту и объяснить коллеге, почему его срочные задачи не получится подхватить прямо сейчас.

Например, можно сказать, что на первом месте стоят личные трудовые обязанности или проект. Если он не будет реализован в срок, могут возникнуть проблемы с руководителем. Можно даже перечислить текущие задачи, чтобы настойчивый коллега проникся их важностью.

Если просьба исходит от начальства, стоит обсудить с шефом приоритеты — так он будет в курсе, что сдвинулось в ежедневном плане и почему.

Предлагайте альтернативу

Одна голова — хорошо, две — еще лучше. Если коллега не придумал простого решения проблемы, возьмите инициативу в свои руки и предложите его сами.

Например, можно ответить так: «Проект интересный, но времязатратный. А учитывая мою нагрузку на этой неделе, я готов взять только половину. Может, оставшуюся часть подхватит другой менеджер? Кажется, это как раз по его профилю».

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Еще одно хорошее решение — предложить собрать команду и разделить задачу равномерно между всеми участниками. Например, один сотрудник переводит текст на английский язык, другой заказывает картинки у дизайнера, а третий — собирает весь материал в презентацию. Win-win-win!

Держитесь светлой стороны

Личные границы однозначно нужно защищать, но необязательно это делать с щитом и мечом. Дайте понять команде, что готовы задействовать все свои возможности, чтобы помочь компании — просто ресурсы сейчас немного ограниченны. Тогда есть шанс и с коллегами в хороших отношениях остаться, и себя не обидеть.

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