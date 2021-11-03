7 советов, которые избавят вас от переработок

За последние полтора года тенденция перерабатывать усугубилась. В условиях дистанционной работы соблюсти баланс особенно трудно. Еще сложнее фрилансерам: чтобы не остаться без проектов, они не отказывают никому, что неизбежно приводит к перегрузке и сказывается на качестве. Рассказываем о способах установить границы, если кажется, что работа захватывает вашу жизнь.

Мелинда Эмерсон, писательница и автор книги Small Biz Lady, отмечает, что фрилансеры постоянно либо завалены работой, либо остаются без заказов. «Это действительно прискорбно, потому что именно это приводит их к трудоголизму, постоянному стрессу и лишает их удовольствия от работы», — говорит она.

Сформируйте видение своего бизнеса

Писательница Сьюзан Хэнс Сайкс рекомендует тем, кто хочет освободить свое время, определиться с видением бизнеса. Вы занимаетесь им, чтобы поддерживать определенный образ жизни, или пытаетесь развить его в более крупную компанию? Это решение поможет установить разумные ожидания и решить, как организовать бизнес, чтобы оставить больше времени для личной жизни.

«Осознанно делайте выбор и убедитесь, что он соответствует тому, что важно для вас», — говорит она.

Проанализируйте свои результаты

«Вы должны четко представлять, сколько денег требуется для ведения вашего бизнеса», — говорит Эмерсон. Без четких финансовых целей и ориентиров будет трудно отказаться от очередного проекта, ведь вы не будете знать, заработали ли вы достаточно, чтобы покрыть зарплату, расходы, налоги и другие обязательства.

По сути, вы обмениваете свои рабочие часы на деньги. И количество этих часов необходимо ограничить, чтобы избежать переутомления. Поэтому она советует установить достаточно высокие ставки, чтобы обеспечить достаточно комфортный уровень дохода. Таким образом, не придется работать постоянно.

Как только у вас будет четкое представление о ваших финансовых показателях, отслеживайте их в течение месяца, чтобы убедиться, что вы на верном пути. Полезно также отложить денежную подушку. Это поможет быть спокойнее и отказывать клиентам, не боясь тяжелых времен.

Найдите свою аудиторию

После того, как вы определите, какой тип бизнеса строите, Эмерсон советует решить, кто является вашим идеальным клиентом. Подумайте о своих любимых покупателях — тех, кто хорошо вписывается в вашу бизнес-модель, компенсируют вам расходы и на кого вам больше всего нравится работать. Вероятно, это те типы клиентов, которых вы должны стремиться воспроизвести в своем бизнесе.

По словам Эмерсон, чтобы управлять временем, нужно определить клиента своей ниши, и это поможет выявить услуги, которые стоит ему предложить.

Блокируйте свое время для максимальной эффективности

Сайкс говорит, что еще один действенный способ не перерабатывать — использовать метод блокировки времени для планирования дня.

«Очень важно тратить время на те области, где вы наиболее эффективны и полезны. А для всего остального стоит привлечь других людей», — советует она.

Как правило, бухгалтерию, планирование, маркетинг и другие задачи можно передать на аутсорсинг или автоматизировать, даже если вы работаете в одиночку. Таким образом, вы сможете тратить свое время на то, что приносит доход, повышает ценность и помогает вам сделать свой бизнес сильнее. А блокировка времени дает вам визуальное напоминание о том, сколько вы реально можете вместить в день.

Кроме того, определите время суток, когда ваша энергия лучше всего подходит для определенных задач, и учитывайте это, когда вы планируете свое время. «Что касается меня, я знаю, что самое творческое время — раннее утро. Поэтому я блокирую эту часть дня», — объясняет Сайкс. Она говорит, что когда чувствует вдохновение и прилив сил, то адаптирует свой график и стремится работать более эффективно.

Оптимизируйте (и делегируйте) работу

Эксперт по малому бизнесу Джилл Маккейб советует всем, кто развивает свое дело, постоянно искать способы повысить эффективность. Оцените, на что вы тратите большую часть времени. Есть ли области вашего бизнеса, которые просто не работают должным образом? Именно эти узкие места отнимают у вас время и требуют решения, говорит она.

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Маккейб признается, что ей удалось сэкономить достаточно много времени, просто отказавшись от уникальных предложений для клиентов. «Я готовила индивидуальные условия, и мне было очень тяжело получать отказ», — говорит она. Теперь у нее стандартный список услуг и цен. Так она не тратит время на подготовку предложений, и не зависит от тех, кто недостаточно ценит ее работу.

Избегайте мышления дефицита

Эмерсон отмечает, что среди фрилансеров распространен страх отказаться от работы. Что, если клиент больше никогда к ним не обратится? Или что, если поток заказов иссякнет? Поэтому они никому не отказывают, берут на себя слишком много, и качество работы страдает.

Справиться с этой проблемой помогут не только четкие и последовательные расценки, но и маркетинг. Если постоянно работать над тем, чтобы у вас было несколько потенциальных проектов, вы не будете так сильно беспокоиться о том, откуда появится следующая работа.

Эмерсон отмечает: часто фрилансеры паникуют, когда до окончания проекта остается пара недель, и они понимают, что пока не нашли следующий. Если вам поступают предложения еще в тот момент, когда вы заняты, вы позволяете себе быть разборчивее.

Оберегайте свое личное время

Также неплохо установить границы для себя и окружающих, отмечает Эмерсон. Выберите свои «офисные часы» и придерживайтесь их. Оберегайте время для семьи и личных дел, блокируя его в календаре. И обязательно берите хотя бы один выходной в неделю. Постоянное переутомление приведет только к тому, что ваш продукт пострадает.

Маккейб также призывает не позволять другим тратить ваше драгоценное время впустую. Каждую неделю она организует встречу с клиентами, чтобы обсудить вопросы, проблемы и дальнейшие шаги. Если они упустят это время, это их проблемы. Такой подход позволяет ей лучше контролировать свое расписание и не позволяет клиентам пренебрежительно относиться к ее времени.

Вы сможете побороть привычку перерабатывать, когда получите четкое представление о финансовых показателях вашего бизнеса, будете эффективно управлять временем, расставлять приоритеты и не бояться остаться без работы. Это поможет вам работать в удовольствие — ведь именно для этого вы и занялись бизнесом.

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