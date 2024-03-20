Компании бумеры, миллениалы, зумеры — кто они и чем различаются

Как могут бумеры, миллениалы и зумеры помочь нам понять стратегии современных компаний? Григорий Полкан, генеральный директор Demis Group и эксперт в области управления, раскрывает необычные аналогии между поколениями людей и корпоративными культурами, обещая новый взгляд на бизнес-стратегии.

В наше время идея разделения людей на поколения — одна из самых популярных для объяснения изменений в обществе и культуре. Бумеры (рожденные примерно с 1946 по 1964), миллениалы (с 1981 по 1996) и зумеры (с 1997 по 2012) — каждое поколение принесло свои уникальные черты и взгляды в мир, в котором мы живем.

Теперь представим, что компании можно классифицировать по аналогичному принципу. Это не только добавит новое измерение к анализу бизнес-стратегий и корпоративной культуры, но и поможет лучше понять их взаимодействие на рынке.

Тест: X, Y, Z — к какому поколению вы относитесь?

Какие они — поколения компаний

«Бумеры» в бизнесе

К бумерам можно отнести компании, которые возникли незадолго до или сразу после Второй мировой войны. Период их становления и активного развития пришелся на время экономического бума. Наиболее яркими представителями этого поколения можно назвать McDonald's, Toyota Motor, Sony и Hewlett-Packard (HP).

Особое место занимают компании Microsoft и Apple. Несмотря на то, что основаны они были в период экономического бума, их активный рост и развитие пришлись на 80-90-е годы. Поэтому логичнее отнести их именно к поколению Х, о котором мы поговорим ниже.

Компании-бумеры, как и соответствующее поколение, выросли в условиях стабильности и предсказуемости, что позволило им заложить фундамент для многих современных отраслей. Их долгосрочный вклад в мировую экономику невозможно переоценить

Эти компании — пионеры в своих областях. Многие из них не просто внесли вклад в свои отрасли, но и установили стандарты, которым следуют другие. Так Sony привнесла революцию в потребительскую электронику, Toyota разработала систему бережливого производства, HP внесла значительный вклад в развитие информационных технологий, а McDonald's переосмыслила подход к обслуживанию в ресторанах быстрого питания.

Кроме того, компании-бумеры сыграли ключевую роль в процессе глобализации, активно расширяя своё присутствие за пределы национальных границ. Превратившись в международные бренды, они стали узнаваемы по всему миру. Это открыло перед «бумерами» двери к новым рынкам и источникам дохода.

Безусловно, множество компаний, основанных как до, так и после этого периода, также достигли статуса мировых брендов. Однако именно компании-бумеры оказались в авангарде глобализации, задав темп и направление её развития. С самого начала их деятельности выход на мировые рынки был не просто стратегической целью, но и частью их корпоративной ДНК, что сыграло решающую роль в формировании современной глобальной экономической среды.

Парадокс бумеров

Говоря об этом поколении компаний, стоит отметить два неоспоримых факта. Компании-бумеры в большинстве своем консервативны и менее гибки, чем последующие поколения. Тем не менее эти компании, пусть и не сразу, смогли не только адаптироваться к изменениям на рынке, новым технологиям и потребительским предпочтениям, которые последовали после окончания экономического бума. Но и продолжают быть дилерами отраслей и сегодня. Как такое возможно?

Дело в характерах людей того поколения. Решительные и амбициозные, готовые терпеть временные лишения ради будущего устойчивого развития — они смогли перенять лучшее из того, что давал им прогресс, сохранив свои традиции и принципы.

Поколение Х

С окончанием экономического бума мировой рынок заметно замедлился. Увеличилась неопределенность и ужесточились условия финансирования. Все это не только снизило темпы роста уже существующих компаний, но и уменьшило количество новых.

Чтобы закрепиться на рынке, новым игрокам пришлось искать иные стратегии развития. Но когда закрывается одна дверь, обязательно откроется другая.

Поздние 1970-е и 1980-е годы стали временем технологических инноваций и начала эры информационных технологий. Это способствовало появлению новых видов бизнеса. Яркими представителями этого поколения, кроме озвученных ранее Microsoft и Apple, стали Adobe Systems (Adobe Inc.), Cisco Systems, Dell Technologies.

Нетрудно заметить, что все они так или иначе связаны с IT-сферой, которая в то время получила мощный импульс и надолго определила направление развития многих компаний.

Поколение X — связующее звено между старыми, устоявшимися компаниями и новыми, инновационными стартапами. Они сочетают в себе лучшее из обоих миров: надежность и проверенные временем стратегии, любовь к инновациям и гибкость. X-компании были первопроходцами в интеграции IT-решений в традиционные бизнес-модели и успешно адаптировались к растущему и изменяющемуся цифровому миру.

Идеально чувствуя потребность рынка, они стали выпускать продукцию, которую хотели потребители. А не настаивать на старых, проверенных временем решениях.

Так, Dell перевернул традиционную модель розничной торговли ПК, предложив клиентам возможность заказывать компьютеры, полностью адаптированные под их потребности, напрямую у производителя. Это не только снизило стоимость продукции для потребителей, но и установило новые стандарты обслуживания клиентов и индивидуализации продукта в индустрии.

В свою очередь, Apple представила первый в мире персональный компьютер с графическим интерфейсом пользователя и мышью, делая компьютерную технологию доступной и понятной для широкой аудитории. Это радикально изменило восприятие и использование ПК, делая их более дружелюбными к пользователю.

Компании-миллениалы

Эти компании зародились на рубеже веков, когда мир активно становился цифровым. Они часто ассоциируются с инновационным подходом к бизнесу, гибкостью и способностью быстро адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Миллениалы в бизнесе часто становятся лидерами в своих нишах. Яркие представители поколения — «Яндекс», Tesla, Google (Alphabet), Ozon.

Компании-миллениалы выросли вместе с интернетом и цифровыми технологиями. Сделав ставку на онлайн-платформы и сервисы как основу своего бизнеса, они смогли естественным образом достичь глобальной аудитории. Пожалуй это первое поколение, которое во главу угла сразу поставило пользовательский опыт, сделав его улучшение частью своей политики.

Так, «Яндекс» стал не только ведущим поисковиком в России, но и образцом успешного создания экосистемы цифровых услуг, ориентированных на пользовательский опыт и удовлетворение широкого спектра потребностей.

Эти компании способны быстро реагировать на рыночные изменения и потребности потребителей. Они гибко меняет стратегию, оптимизируют продукты и внедряют инновации, чтобы оставаться конкурентоспособными в постоянно меняющемся мире.

Еще одна отличительная черта компании-миллениала — социальная ответственность и устойчивое развитие. Она стремится не только к коммерческому успеху, но и к положительному воздействию на общество и окружающую среду, внедряя экологические инициативы и поддерживая социальные проекты. Например, Tesla, главная цель которой — переход на 100% использование возобновляемых источников энергии в производственных процессах.

Принятие решений в компании-миллениале основывается на анализе данных. Она активно собирает и анализирует информацию о пользователях, рынке и своей деятельности, чтобы оптимизировать процессы, улучшить предложения и прогнозировать тренды. Тут можно вспомнить Netflix, которая использует алгоритмы машинного обучения для анализа предпочтений пользователей и истории просмотров, что позволяет предлагать персонализированные рекомендации.

Компании-зумеры

Стартапы и компании, созданные представителями поколения Z, отличаются предпринимательским духом и акцентом на социальной ответственности. Они рождены в эру социальных сетей и ценят прозрачность, вовлеченность и инновации. Эти компании готовы нарушать устоявшиеся правила, чтобы создать что-то по-настоящему новое и значимое. Среди ярких представителей поколения Z можно выделить Xiaomi, Li Auto (Li Xiang), Uber Eats, TikTok, Spotify, Zoom Video Communications.

Пожалуй, это первое поколение компаний, которые создавались как международные бренды. С момента основания они позиционируются и развиваются так, как будто границ не существует. Если даже миллениалы, с их сильной ориентацией на глобальное присутствие, сперва старались закрепиться на внутреннем рынке, то зумерам тесно в таких рамках. Они сразу создают продукты, адаптируя их для различных культур и рынков, используя глобальную сеть интернет для расширения своего присутствия и влияния.

Компании зумеров нацелены на инновации и часто выступают в качестве лидеров в применении новых технологий и разработке новаторских продуктов и услуг (например, TikTok или запретграм). Они стремятся предлагать решения, которые могут изменить привычные способы ведения бизнеса, общения и потребления контента.

Влияние поколений на рынок

Взаимодействие компаний разных поколений на глобальном рынке можно сравнить с экосистемой, где каждый участник играет свою роль, а взаимоотношения между ними формируются на основе конкуренции, сотрудничества и адаптации. В этой «пищевой цепочке» разные поколения компаний могут как конкурировать, так и находить точки для сотрудничества, создавая эффект синергии.

Так компании-бумеры и поколение X обладают устоявшимися бизнес-моделями и ресурсами, но могут сталкиваться с необходимостью адаптации к новым технологиям и изменениям в потребительских предпочтениях, для миллениалов и зумеров такой проблемы нет. Поэтому старшие поколения компаний часто инвестируют в инновации, иногда через партнерства или поглощения стартапов, чтобы оставаться конкурентоспособными. Яркий пример — инвестиции Microsoft в OpenAI.

Конечно, зачастую подобное внимание со стороны более крупных игроков для стартапов заканчивается полным поглощением. Таким образом ниша стартапов становится своеобразной кормушкой для корпораций, которые стремятся расширить свое присутствие за счет новых технологических решений.

Взаимодействие поколений компаний на рынке напоминает диалог культур: каждое поколение вносит свой уникальный вклад, обогащая общую картину мировой экономики. Это не просто конкуренция ради прибыли, это конкуренция, продиктованная желанием возглавить технологический прогресс

Как пример, можно вспомнить сделку Сбербанка по приобретению в 2019 году компании Speech Technology Center (ЦРТ) — разработчика решений в области распознавания речи и биометрических технологий. Это позволило Сбербанку усилить технологические компетенции и расширить возможности в сфере цифровой идентификации.

Компании разных поколений могут сотрудничать для достижения общих целей. Например, традиционные производственные компании могут внедрять IT-решения от более молодых технологических компаний для оптимизации процессов. Такое партнерство позволяет более молодым компаниям масштабировать инновации, а более старым — улучшать свои продукты и услуги.

Но есть и обратный процесс. Так, в Китае существует огромное количество небольших производственных компаний, например, автомобильных, которые активно используют технологии старших поколений. Результат такого партнерства играет на руку всем участникам. Известные бренды получают новых заказчиков, а рынок — насыщается товарами.

Влияние на потребительские тренды и поведение

Компании разных поколений вносят свой вклад в формирование потребительских трендов и предпочтений. Молодые компании часто являются инициаторами новых трендов, в то время как более старые компании могут адаптировать эти тренды для более широкой аудитории, используя свои ресурсы и каналы распространения.

Приведем лишь несколько примеров:

Airbnb (компания-миллениал) изменила представления о путешествиях и размещении, предложив альтернативу традиционным отелям и гостиницам. Платформа позволила людям сдавать своё жильё туристам, что не только сделало путешествия более доступными, но и способствовало появлению нового типа туризма — более локализованного и аутентичного.

TikTok (компания-зумер) создала совершенно новый формат потребления контента — короткие забавные видеоролики, которые легко создавать и распространять. Это привело к появлению новых видов звезд социальных сетей и инфлюенсеров, а также изменило способы, которыми бренды взаимодействуют с аудиторией, предпочитая более неформальный и креативный подход.

Netflix (компания-миллениал) радикально изменил привычки потребления контента, предложив модель подписки на потоковое видео. Это не только ускорило уход от традиционного телевидения и DVD, но и способствовало популяризации «просмотра за один присест» (binge-watching), когда пользователи смотрят целые сезоны сериалов за короткий промежуток времени.

Заключение

Понимание особенностей разных поколений компаний открывает новые перспективы для разработки стратегий управления и маркетинга. И помогает предвидеть, какие новые поколения могут появиться в будущем, какие уникальные черты они принесут в бизнес-ландшафт. Это не только делает наше понимание текущего состояния дел в бизнесе более глубоким, но и вдохновляет на поиск инновационных подходов к управлению и развитию.

Фото: Unsplash.