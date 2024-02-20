4 рабочих метода сплочения команды в онлайне

Главное — использовать верные инструменты. Ольга Паратнова, основательница обучающего центра «Дом управленческого мастерства» для руководителей и предпринимателей, рассказала, как эффективно сплотить команду при ведении бизнеса онлайн.

Хочется, чтобы команда состояла из ответственных, самостоятельных, мотивированных сотрудников, которым можно делегировать сложные задачи. Иногда кажется, что создать такую команду легче в офлайн-формате. Но это возможно и онлайн.

Командные совещания

Если команда работает на удалёнке и при этом никогда лично не встречается, то рекомендую периодически устраивать Zoom-совещания. Зачем это нужно? Одна из проблем в коллективах, где никто друг друга не знает, заключается в том, что надёжность сотрудников невелика, и они могут часто меняться.

Причина ненадёжности в том, что люди не ощущают себя частью команды. Благодаря онлайн-совещаниям сотрудники понимают, какие процессы остановятся, если работа одного из участников даст сбой. В коллективе появляются общие цели и планы. Без этого человек выгорает, не чувствует связи с коллегами и быстро уходит.

Периодичность онлайн-совещаний зависит от уровня, на котором находится коллектив. Если система уже налажена, хватит две встречи в месяц. Если начинаются сложности, либо это новая команда, в которой идёт этап формирования, такие совещания нужны раз в неделю.

Правильная постановка задач

Следующий инструмент, который поможет при работе с онлайн-командой, — это правильная постановка задачи.

Важно понимать, когда мы ставим задачу, что здесь у нас две линии работы:

Первая линия заключается в том, что задачу нужно выполнить хорошо.

Вторая линия отвечает за развитие сотрудников: чтобы они становились более профессиональными, самостоятельными и надёжными.

Если руководитель ставит задачи только в текстовом формате: в онлайн-программах или мессенджерах, то первая линия проседает, а второй линии вообще нет.

У текстового формата есть свои преимущества. Например, когда всё чётко написано, не возникнет недопонимания и всегда можно вернуться к написанному. Тут не будет разночтений, в отличие от устной постановки задач.

Но задача, в которой нет реального диалога, гораздо меньше погружает сотрудника в работу. А ещё он быстрее выгорает, так как ему становится неинтересно работать. От этого падает качество выполнения задач.

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Три способа эффективно поставить задачу сотрудникам на удалёнке

Первый. Большую часть задач можно по-прежнему давать в текстовом варианте. Только вместо формата пошаговых задач рекомендуем переключиться в задачи, где указаны чёткие критерии хорошего результата. Эти пункты должны быть измеримы. Например, хороший результат — это 30 заключённых сделок по горячей базе клиентов. От 20 до 30 — средний результат. Всё, что ниже 20, будет считаться неудовлетворительным. Чёткое понимание задачи даст прирост качества и включённости.

Второй. Мы выделяем часть задач, по которым спрашиваем у сотрудника, как он видит их выполнение. Обязательно просим сотрудника выслать либо текстовый, либо аудио-ответ. Это нужно для того, чтобы исполнитель был включен в процесс и думал самостоятельно. Руководитель таким образом будет понимать, как мыслит сотрудник и всё ли правильно он понял.

Третий. Хотя бы один раз в неделю, желательно с каждым из своих подчинённых, у руководителя должна быть постановка задачи в формате телефонного звонка. Выбираем не рядовую задачу, где есть что обсудить, чтобы было живое общение с сотрудником. Для большей эффективности можно включить видеокамеру. Так мы проверяем и состояние сотрудника, и выставляем цель, и корректируем его действия по мере необходимости.

Если вы будете вести такой диалог с сотрудниками, они будут лучше и дольше работать в компании.

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Неформальное общение

Неформальное общение также укрепляет коллектив. Но не стоит ограничиваться одним лишь общением в мессенджерах. Есть несколько вариантов, которые наладят неформальное общение и положительно скажутся на сплоченности сотрудников.

Объединяйте сотрудников для работы над проектами. Включайте проекты, которые требуют совместной работы, нескольких сотрудников. Как правило, в таких случаях люди лучше узнают друг друга, находят дополнительные точки соприкосновения, выстраивают более доверительные отношения. В дальнейшем взаимодействие коллег становится более эффективным и качественным.

Проводите виртуальные мероприятия. Подключайте современные технологии для сплочения команды. Удалённый формат даёт возможность работать из разных точек планеты. Что дает возможность проводить увлекательные виртуальные экскурсии друг для друга. Вы можете включать различные виртуальные игры, тимбилдинги и другие онлайн мероприятия для повышения лояльности между участниками коллектива.

Создавайте каналы для общения вне работы. Отлично могут сработать дополнительные чаты для общения сотрудников вне работы. Создайте такой канал, где сотрудники смогут общаться на нерабочие темы. Так они смогут познакомиться ближе, найти дополнительные точки соприкосновения. Общение станет легче и приятнее.

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и в чем их роль

Проведение офлайн-мероприятий несколько раз в год

Ещё один пункт, которым хорошо пользоваться при работе в онлайн-формате, — это офлайн-встречи один–два раза в год. Здесь можно запланировать совместное мероприятие на важную дату. Например, на Новый год или день рождения компании.

Устройте в офлайне стратегическую сессию: поделитесь итогами, цифрами, планами, предстоящими проектами. Выслушайте пожелания и предложения сотрудников. Проведите время в неформальной обстановке. Вы увидите, как сотрудники раскроются с новой стороны.

Поддерживать хорошую атмосферу и сплочённость онлайн-коллектива может быть непростой задачей. Но если вы включите в свою практику указанные инструменты и уделите внимание созданию комфортной атмосферы, то приобретёте не только команду единомышленников. Но и лояльных людей, которые захотят работать с вами длительное время.

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