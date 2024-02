Поколения Slack и email не могут найти общий язык

Ответы на эти вопросы могут существенно различаться в зависимости от отрасли, возраста, трудового стажа, корпоративной культуры и личных предпочтений, а отсутствие общепринятых норм создает новые проблемы на рабочем месте.

Согласно недавнему исследованию образовательного маркетплейса Preply, практически каждый десятый сотрудник получал выговор за голосовое сообщение, а два из пяти удаляли рабочие голосовые сообщения, не дослушав.

86% предпочитают общаться по электронной почте, почти 90% отмечают, что этот способ общения с наибольшей вероятностью приводит к недопониманию.

«Переход к удаленной работе повлиял на нашу зависимость от текстового общения — личных сообщений, электронной почты и частов. Хотя эти методы очень быстры и удобны, им не хватает невербальных сигналов» — объясняет Сильвия Джонсон, руководитель методологического отдела Preply.

Стоит ли звонить сейчас?

Сложность коммуникаций на рабочем месте усугубляется тем, что команды все чаще становятся распределенными, удаленными и состоят из нескольких поколений работников.

Согласно опросу Preply, каждый пятый представитель поколения бэби-бумеров по-прежнему пользуется стационарным телефоном в офисе, однако более двух третей работников говорят, что хотят получить предупреждение с помощью текстового сообщения, прежде чем им позвонят по телефону. На самом деле, четверть сотрудников говорят, что испытывают беспокойство, когда кто-то с работы неожиданно звонит или отправляет голосовое сообщение.

Читайте по теме:

Zoom-этикет: какое поведение допустимо во время виртуальных встреч?

Офисные пространства в 2023: главные изменения в концепциях, интерьере и оснащении

Как развить мягкие навыки, если вы работаете удаленно

«Для современного цифрового рабочего места эффективная коммуникация — это не универсальное решение. Выбирая способ коммуникации, нужно учесть демографические предпочтения, тип информации, срочность и контекст; все это ключевые факторы при принятии решения о способе коммуникации», — говорит Джонсон.

Часто люди по умолчанию используют средство коммуникации, которое наиболее распространено в организации, не обдумав, подходит ли оно для разговора.

«Необходимо проявлять определенный уровень чувствительности к типу информации, которую вы хотите донести, и убедиться, что вы выбрали правильное средство, независимо от предпочтений представителей разных поколений. Каждый заслуживает того, чтобы вести трудные разговоры в более личной и уважительной манере», — говорит она.

Чем больше способов связи, тем больше проблем

За последние годы сфера коммуникаций значительно расширилась, а вместе с ней и количество недопониманий на рабочем месте.

Согласно недавнему опросу, проведенному Let's Grow Leaders, глобальной консалтинговой компанией по развитию лидерства, 71% американцев сообщают, что в последние годы число конфликтов на рабочем месте оставалось неизменным или даже росло. Среди основных причин они назвали нехватку персонала, плохую практику управления и неудовлетворенные потребности в области психического здоровья.

«Привычные источники конфликтов сохраняются, но теперь к ним добавился сложный коктейль вариантов коммуникации, и у людей нет четких ожиданий» — отмечает соучредитель и CEO Let's Grow Leaders Карин Хёрт.

«Способов коммуникации так много, и они предназначены для разных целей, поэтому, если мы не обсуждаем в команде, что и когда мы используем, конфликт неизбежен», — добавляет соучредитель и президент компании Дэвид Дай.

Они объясняют, что удаленная и гибридная работа открыла двери для новых видов конфликтов, связанных с коммуникацией. Если в коллективе нет установленных норм, сотрудники могут по-разному относиться к тому, что коллеги не включают камеру во время видеозвонков или используют эмодзи в рабочих каналах в Slack.

«Можно сказать: „Вы можете работать откуда угодно“, и все будет здорово, пока кто-нибудь не подключится к Zoom из контактного зоопарка, но это будет соответствовать политике. Если вы не установили нормы, из-за несовпадения ожиданий будут конфликты» — говорит Хёрт.

Такое недопонимание серьезно сказывается на производительности труда и благополучии сотрудников. Согласно опросу, рост числа рабочих конфликтов повышает уровень стресса, текучесть кадров и число прогулов, а также снижает качество работы.

По словам Хёрт, отчасти проблема заключается в недостаточном обучении сотрудников и менеджеров.

«Мы призываем менеджеров задуматься об этих трех вещах: „Как другой человек чувствует себя в этой ситуации? Что, на мой взгляд, должен увидеть, почувствовать или сделать собеседник в результате? И какие вопросы, скорее всего, у него появятся? — говорит она. — Если вы сможете обучить менеджеров, чтобы они учитывали эти вопросы до обсуждения деликатных тем, это действительно может изменить ситуацию».

Средство передачи сообщения и есть сообщение

В книге 1964 года «Понимание медиа» канадского теоретика медиа Маршалла Маклюэна есть известный афоризм: the medium is the message (англ. «cредство передачи сообщения и есть сообщение»), который за последние 60 лет стал еще более актуальным.

Тренер по коммуникациям и преподаватель Университета штата Калифорния в Сан-Франциско Дженнифер Каммейер советует ориентироваться на три фактора:

собеседника (уделите время тому, чтобы обсудить, какие каналы связи он предпочитает);

(уделите время тому, чтобы обсудить, какие каналы связи он предпочитает); обстановку (это могут быть как физические условия — например, шумный офис — так и культурные, как неформальные правила внутри команды);

(это могут быть как физические условия — например, шумный офис — так и культурные, как неформальные правила внутри команды); ваши отношения (чем больше вы знакомы с собеседником, тем легче вам общаться при помощи сообщений или по телефону).

Источник.

Фото на обложке: Gorgev / Shutterstock