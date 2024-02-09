Zoom-этикет: какое поведение допустимо во время виртуальных встреч?

Исследовательская компания YouGov провела опрос среди офисных работников, попросив их рассказать, что они считают недопустимым во время видеозвонка. Самым критичным нарушением «сетевого этикета» оказался включенный на фоне телевизор — его упомянули 77% опрошенных.

Виртуальные встречи все чаще заменяют реальные. Но вместе с удобством и гибкостью они привносят в нашу жизнь немало неопределенности: как одеться, допустимо ли есть перед камерой и стоит ли убрать из кадра кота?

Согласно опросу YouGov, проведенному в конце лета, 74% американцев считают, что пить алкоголя во время видеозвонка неприемлемо ни при каких условиях. Впрочем, 16% ответили, что это допустимо для неформальной онлайн-встречи, а 3% — что это нормально в любом контексте.

Кроме этого, широко осуждаются курение и вейпинг, хотя работающий на фоне телевизор стал самым серьезным нарушением этикета (его назвали 77% респондентов).

Диаграмма: Chartr

Что же считается нормой? Определить приемлемые действия оказалось не так легко, как недопустимые.

Меньше всего опрошенные осуждают присутствие ребенка в комнате: допустимым в любых обстоятельствах это сочли 9% , недопустимым — 50% .

, недопустимым — . Если человек выполняет работу, не связанную с видеозвонком, 6% это принимают, а 67% — осуждают.

Ответы также меняются в зависимости от возрастной группы: американцы от 65 и старше намного реже были готовы принять любой из 22 вариантов поведения, представленных в опроснике.

Согласно анализу Microsoft, c 2020 года время, которое мы тратим на организацию и посещение онлайн-встреч, выросло на 252% до 7,5 часа в неделю. Учитывая это, мы еще не скоро откажемся от видеозвонков — в конце концов, участвовать в совещаниях из дома так удобно.

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