Душа коллектива или балласт: кто такие personality hire и в чем их роль

Кто-то может счесть его бездельником, который компенсирует общительностью недостаток профессионализма. Однако personality hire не стесняются своей роли, а некоторые даже гордо рассказывают об этом в интернете.

Personality hire (англ. «тот, кто нанят за личные качества») — так называют работника, чья ценность состоит не в выполнении задач, а в продвижении корпоративной культуры и создании дружелюбной атмосферы в команде.

Более того, коллеги даже благодарны им и считают их ценной и необходимой частью команды. Эту рабочую динамику иллюстрирует видео, размещенное в TikTok пользователем @viennaayla: два сотрудника переживают из-за приближающегося дедлайна, после чего в офисе приходит опаздывающий personality hire и предлагает позвонить CEO, который продлевает сроки и даже приглашает на обед.

Видео набрало более 1 млн лайков и 6 млн просмотров, а также немало позитивных откликов.

Более 100 тысяч лайков получил следующий комментарий: «Те, кто нанят за личные качества и тревожные достигаторы — это команда мечты».

«Кому они могут не понравиться? — рассуждает Кейт Уокер, исполнительный консультант и эксперт по кадрам. — Всем нравятся энергичные, симпатичные и общительные люди, которые создают на рабочем месте школьный дух. И такие люди этим гордятся. Дело не в том, чтобы выполнить работу, а в том, чтобы привнести энергию и позитив».

Однако Уокер предупреждает, что это может быстро спровоцировать возмущение среди коллег. Рекрутеры говорят, что есть целая наука, как выбрать лучшего кандидата, который одновременно будет поддерживать корпоративную культуру и использовать навыки, необходимые не только в социальном плане.

Уэсли Лизер, вице-президент по формированию спроса и маркетинговому поиску рекрутинговой компании Versique Search & Consulting, признает, что personality hire действительно вносят свой вклад в культуру организации.

Клиенты часто просили его искать тех, имеющих опыт работы в индустрии гостеприимства или на должностях, связанных с клиентским сервисом, потому что у них хорошо развиты навыки общения и обслуживания, ценные при взаимодействии с остальными коллегами.

Еще один важный признак personality hire — активное участие в жизни его предыдущей организации.

По его словам, во время собеседования есть несколько способов определить человека такого склада, который нужен компании. Если им нужен кто-то конкурентоспособный, возможно, подойдет бывший спортсмен.

Также полезно поинтересоваться, какое у кандидата любимое шоу. Вопрос кажется несерьезным, но он помогает понять, насколько его интересы схожи с остальными членами команды.

В то же время Лизер отмечает, что никогда не нанимал людей исключительно для создания хорошей атмосферы. Сегодня это происходит гораздо реже, поскольку ситуация на рынке труда непростая, и работодателям нужны продуктивные сотрудники. Однако он считает, что личные качества важны для всех вовлеченных сторон.

«Если мы возьмем на работу неподходящего человека только потому, что он может выполнять работу, но не ладит с остальными, через 6 месяцев он все равно уволится, а нам придется искать ему замену. В последние 18 месяцев мы уделяем этому гораздо больше внимания. До этого было так: „нам нужен правильный человек, и если он вписывается в нашу культуру, это бонус“» — добавляет эксперт.

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Уокер соглашается, что это очень важно, и рекомендует уточнять у работодателей, для чего им нужны personality hire. Что от них ожидается и в чем будет состоять их ключевая роль?

«Я проводила тысячи собеседований, и приятно встретить располагающего человека, полного энергии и энтузиазма. Однако это зависит и от специфики работы. Если задача в том, чтобы весь день сидеть за компьютером и считывать цифры, насколько важны для нас личные качества?… Человек должен выполнять работу. Каждая успешная компания должна получать прибыль», — отмечает Уокер.

Если менеджер нанимает людей по личным качествам, он неосознанно может действовать предвзято и собрать однородный коллектив, лишенный разнообразия, равенства и инклюзивности.

На это указывает Барбара Палмер, основательница Broad Perspective Consulting: «Раньше личные качества имели большее значение — хотели бы вы выпить пива с этим человеком после работы, путешествовать вместе или запереться в комнате, готовя презентацию? В найме это важно, но это лишь часть процесса, и без системы показателей не обойтись».

Естественно, личность важно, но гораздо критичнее то, как человек будет выполнять свои обязанности.

«Это хорошая возможность поговорить о разнообразии, — говорит Палмер. — Важно понимать различные точки зрения. Возможно, следует искать кого-то, кто дополняет и стимулирует нас».

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Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock