Для каких сфер бизнеса облачные технологии особенно актуальны

Российский облачный рынок в 2020 году увеличился на 40%, а спрос на платформенные сервисы (PaaS) вырос в три раза. Леонид Аникин, директор по развитию «Mail.ru Цифровые технологии» , рассказал о том, как компании реагируют на изменение модели потребления и каким бизнесам не обойтись без облаков в 2021 году.

Фокус потребления многих продуктов и услуг сместился в сторону интернет-покупок и доставки на дом. В поисках инфраструктуры, которая выдержит «Черную пятницу», и инструментов для быстрого запуска онлайн-сервисов компании пришли в облака.

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса.

Ритейл

Взрывное развитие онлайн-торговли привело к пересмотру требований к площадкам для размещения интернет-магазинов. Нужна гибкая инфраструктура: возможность наращивать ресурсы в период сезонных пиковых нагрузок, а затем адаптироваться к среднему или низкому спросу. В случае с собственными серверами это означает попеременно простаивание или нехватку мощностей. Интернет-магазин, построенный в облаке, способен оперативно подстраиваться под нагрузку.

Кроме этого, высокая конкуренция на рынке заставляет торговые сети постоянно заботиться о лояльности покупателей: совершенствовать мобильные приложения и обеспечивать безупречную работу сайта, поддерживать чат-ботов для сбора обратной связи, создавать персонализированные программы лояльности, проводить бизнес-аналитику.

Big Data для ритейла — мощный и полезный инструмент. Однако, чтобы начать его использовать, нужны эксперты, которые могут построить фабрику обработки данных: поднять, настроить и автоматизировать необходимые для этого системы. За последний год существенно вырос спрос на вычислительные ресурсы и готовые платформенные решения (PaaS-сервисы) для работы с Big Data со стороны ритейлеров.

Кейс

Сеть «Ашан» на защищенной облачной платформе обрабатывает сотни терабайт данных, разрабатывает и запускает ИТ-решения. Облачные ресурсы применяются для тестирования и тренировки моделей машинного обучения.

Подобные проекты помогают оптимизировать ключевые бизнес-процессы. Например, решение для прогнозирования спроса на основе ML в перспективе позволит компании на 5% сократить излишние запасы товаров в магазинах и на 2% увеличить выручку.

Логистика

В процессе организации доставки грузов взаимодействует несколько заинтересованных сторон: заказчики, перевозчики, таможенные службы, склады, экспедиторские и транспортные компании. Он состоит из множества этапов, которые важно автоматизировать и свести в едином контуре. Например, на бирже грузоперевозок, которая позволит проводить аукцион среди нескольких транспортных компаний и отслеживать перемещение груза.

Для построения такой экосистемы требуется надежное резервирование данных, автоматизированное обслуживание и быстрое масштабирование вычислительных мощностей. С такими задачами логистические компании стали обращаться к облачным провайдерам. Для них это возможность создать единый сервис без глубокого погружения в непрофильное для бизнеса управление ИТ-инфраструктурой и расширения штата ИТ-специалистов.

Перевозчики создают системы мониторинга транспорта для того, чтобы следить за его состоянием, контролировать работу водителей и условия доставки грузов. Для этого используются датчики, которые собирают нужную информацию — от скорости движения до температуры в рефрижераторе. Они передают данные в систему, которая их собирает и анализирует. Платформу для обработки и визуализации данных можно разработать самостоятельно с нуля или получить компоненты для создания такой системы в облаке.

Логистическая компания сталкивается с большим объемом документооборота в рамках 152-ФЗ «О персональных данных». Закон обязывает обеспечить надежную защиту персональных данных контрагентов и сотрудников. Закон разрешает хранить и обрабатывать данные в облаке, чем пользуются многие компании.

Кейс

Lorus (входит в группу Sollers) — крупный логистический оператор, владеющий собственным автопарком и имеющий партнерскую сеть перевозчиков. Компании потребовалось полностью автоматизировать управление процессом доставки, в том числе с помощью собственных разработок.

Такая система отправляет заявку, сама проводит торги и назначает подходящего перевозчика на конкретный рейс. Для разработки и поддержки подобных цифровых сервисов необходима современная и масштабируемая инфраструктура, которую проще получить в облаке. По итогам первого этапа работы с облаком, компания автоматизировала доставку и приняла решение о переносе в облако всех ИТ-систем.

Здравоохранение

Для медицинских учреждений сегодня крайне важны информационные системы, которые могли бы собирать из разных источников и систематизировать данные о пациентах, назначенном лечении, проведенных исследованиях, методических рекомендациях. Эти сведения необходимы для помощи в принятии грамотного решения.

При этом здравоохранение — область достаточно консервативная, охватывающая много взаимодействующих сторон в масштабах всей страны (клиники, страховые компании, контролирующие органы, пациенты). Для них также важно обеспечить защиту медицинских данных на том уровне, который регламентирует 152-ФЗ. В облаке можно не просто собирать и хранить данные (в том числе персональные), но и разрабатывать системы для их классификации и анализа.

В облаках можно в короткие сроки запустить пилотный проект с использованием технологий искусственного интеллекта. Такие цифровые сервисы помогают врачу поставить верный диагноз на основе ответов пациента, результатов анализов или распознавания различных снимков. В коммерческих организациях внедряются системы, автоматизирующие клиентский сервис, например, с помощью чат-ботов или компьютерного зрения.

Облачные ресурсы позволяют масштабировать решение на разветвленную сеть клиник. Не нужно устанавливать ПО отдельно в каждом учреждении, когда оно доступно из облака.

Кейс

Компания «Инвитро» использует облачную инфраструктуру не только как масштабируемое объектное хранилище, но и как площадку для тестирования и внедрения новых сервисов. Один из них — система распознавания лиц Face Detection, которая помогает ускорить обслуживание клиентов. Система узнает пациента, подошедшего к стойке, и выводит на монитор администратора все необходимые сведения: амбулаторную карту, время приема и специалиста, к которому он записался.

Платформа Botkin.AI — система анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта. Она выявляет признаки онкологических заболеваний и пневмонии, анализируя КТ-, МРТ-, рентгеновские и маммографические снимки. Использование платформы снижает нагрузку на медиков и уменьшает вероятность врачебных ошибок.

Образование

В 2020 году на дистанционное обучение временно перешли большинство вузов и школ. Образовательные учреждения были вынуждены перестраивать ИТ-инфраструктуру под требования онлайна. Организация обучения стала во многом напоминать бизнес видеохостинга: запись, загрузка и трансляция лекций, организация стримов и видеоконференций, создание виртуального образовательного пространства. Для этого нужна отказоустойчивая и масштабируемая инфраструктура, которую проще получить в облаке.

Очевидным трендом стало появление больших интерактивных площадок, объединяющих миллионы пользователей внутри страны и за ее пределами. Образовательные проекты и стартапы создают собственные приложения, которым также необходима гибкая среда для разработки и тестирования.

Кейс

В апреле 2020 года НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) перенес систему управления онлайн-курсами в облако. Кроме серверных мощностей вуз использует хранилище для видеолекций и другого образовательного контента.

Облачная инфраструктура позволила масштабировать и повысить пропускную способность платформы «Онлайн-образование в НИУ ВШЭ», обеспечить ее бесперебойную работу при высоких нагрузках. Онлайн-курсы доступны не только студентам университета, но и десяткам региональных вузов-партнеров. Таким образом, тысячи студентов из небольших населенных пунктов получили доступ к образовательным программ одного из лучших вузов страны.

Облачный гейминг

Сервисы облачного гейминга позволяют запускать игры с высокими системными требованиями на низкопроизводительных компьютерах и даже на смартфонах благодаря тому, что вычисления переместились с пользовательских устройств в облако.

Сервисы облачного гейминга используют различные возможности облачных платформ. Например, для раздачи игрового контента без задержек (как статического, так и динамического) или выведения клиентского опыта на новый уровень за счет автоматического поиска ошибок при централизованной обработке и хранении логов — отчетов о работе приложений. PaaS-решения помогают разрабатывать и обновлять мобильные приложения в условиях непредсказуемого спроса.

Кейс

Сервис облачного гейминга Playkey перешел от использования физических серверов к облачному решению для централизованного хранения и анализа логов. Это помогает своевременно реагировать на проблемы ПО и исправлять ошибки до того, как они попали в игру или их заметили пользователи.

В пандемию спрос на сервис увеличился, вырос и объем логов. Облако позволило оперативно нарастить мощности и справиться с высокими нагрузками. Автоматизация поиска проблем сняла рутинные задачи с тестировщиков и повысила безопасность сервиса. Playkey также использует облачные базы данных для тестирования новых проектов. Готовое решение (DBaaS) позволило не привлекать администраторов для их обслуживания.

Для компаний из ритейла, логистики, образования, медицины и облачного гейминга цифровизация стала ключевой бизнес-задачей. Этот процесс мог бы оказаться неподъемным для них: необходимы серьезные технические компетенции внутри компаний и существенные временные и финансовые затраты на ИТ.

Но благодаря сервисной модели получения инфраструктуры и готовых платформ для создания цифровых систем каждый бизнес может сфокусироваться на создании новых сервисов, а не на рутинном обслуживании необходимой для этого ИТ-инфраструктуры.

Фото на обложке: chanchai howharn/shutterstock.com