Такси, курьерские службы, логистические гиганты: как интернет-магазину наладить доставку

Какие могут возникнуть сложности, что выгоднее и есть ли оптимальная схема, рассказывает Елена Прохорова, директор компании Fishcrab24.

В сегменте доставки сейчас наблюдается небывалый спрос. Даже после снятия ограничений многие боятся посещать общественные места, поэтому вводить эту опцию приходится любому бизнесу. И в авангарде — интернет-магазины.

Что нужно учитывать при выборе службы доставки

Доставка в срок — один из главных показателей того, что вы правильно выбрали способ. А если ваша компания, как и наша, работает с пищевыми продуктами — еще и соблюдение всех правил транспортировки. Во главу угла надо ставить потребности потребителя — и только потом все остальное.

В первую очередь советую сосредоточиться на доставке по тому городу или городам, в которых вы уже работаете.

При выборе службы доставки нужно обратить внимание на ее клиентоориентированность, а также возможные ограничения по географии. Важно, чтобы доставка осуществлялась не только в будни, но и в выходные.

Имеют значение габариты вашего товара — за крупный придется доплачивать, поэтому здесь все зависит от оборота.

Учитывайте дополнительные услуги, которые могут понадобиться вашим покупателям. Если ваш интернет-магазин продает одежду и обувь — это примерка. Если продукты или товары, которые должны транспортироваться при соответствующей температуре, — требуются термоконтейнеры, которых у логистической компании часто может не быть.

Для своей компании я вынуждена была заказать изготовление особых термобоксов — обычные рефрижераторы не подходят.

Отладьте процессы для доставки и внутри своей компании. Маркируйте товар, распределяйте потоки.





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Федералы, регионалы и локальные логистические компании

Если у вас большой интернет-магазин и покупки в нем делают часто, стоит заключить договор с федеральной компанией. Как правило, там предусмотрена система скидок.

Главный плюс — наиболее широкая география. Минус — договориться об индивидуальных условиях доставки вашего товара не получится, все делается строго по регламенту. Вы не сможете предоставить покупателю выбор, что сейчас является конкурентным преимуществом и обеспечивает большее количество заказов.

Локальные компании производят доставку только в пределах определенного города и его окрестностей. Плюс — низкая стоимость доставки. Минус — довольно часто они не соблюдают условия доставки, что автоматически снижает ваш рейтинг, востребованность у покупателей и, соответственно, доход.

С этой проблемой я столкнулась лично во время работы с компанией, осуществляющей доставку по Москве и Московской области.

Работать с ними стоит, если ваш бизнес имеет четкую привязку к определенной местности, и вы готовы потратить силы и время на контроль и отладку процесса. Львиная часть этой задачи ляжет на вас — к этому надо быть готовым.

Региональные компании тоже привязаны к географии. У них хороший сервис, они максимально клиентоориентированы.

Это лучшее решение, если вы работаете не в крупном областном центре.

В остальных случаях, если габариты товара позволяют и вы работаете в большом городе, лучше пользоваться такси — агрегаторы предоставляют услугу доставки. По затратам выйдет дешевле, чем работать с логистической компанией.

Можно комбинировать способы доставки: часть заказов доставлять с помощью такси, часть — пешими курьерами. Так получится избежать срывов срока доставки из-за загруженности дорог.

Свой автопарк выгодно заводить только при стабильно высоком объеме поставок на долгосрочной основе и наличии собственного производства. Это ключевые факторы. Срок окупаемости автопарка будет долгим, немного выручит лизинг, но затраты все равно большими. А это автоматически увеличит стоимость вашей продукции.

В некоторых случаях можно использовать комбинацию: иметь одну-две свои машины, а для остального привлекать компании. Но все же нанять транспорт по фиксированной цене обычно дешевле, чем иметь свой.





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Колеса или ноги

У нас переход на доставку с помощью такси значительно улучшил сроки. Логистическая компания, услугами которой мы пользовались раньше, работала на грузовых автомобилях. В час пик они намертво вставали в пробках, и все сроки доставки срывались.

Конечно, такси тоже встают в пробки — выделенная полоса есть не везде. И здесь на помощь приходит курьерская доставка.

Ее плюс — мобильность. Услугами курьера можно пользоваться от случая к случаю — это выгоднее.

Сложность в том, что нужно очень ответственно отнестись к выбору курьеров. Часто потребитель ассоциирует их с интернет-магазином и автоматически записывает на ваш счет любые возникающие проблемы.

Трудности с курьерской доставкой возникают также, если у вас товар, для которого требуются особые условия транспортировки. К примеру, выдержать нужную температуру при такой доставке сложно. Мы передаем курьерам специальные термоконтейнеры, но это уменьшает количество товара, который можно доставить.

Оптимальная схема: для доставки по периметру города использовать такси, а пеших курьеров отправлять в центр.





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Какие проблемы могут возникнуть, если у вас интернет-магазин пищевой продукции

Полгода мы работали с крупной компанией, но после многочисленных проблем были вынуждены отказаться от сотрудничества.

Как должна была строиться работа: они производили забор подготовленной нами продукции (рыбы и морепродуктов) с вечера для доставки заказа на следующий день. Все заказы мы маркировали: охлажденная продукция, живая и замороженная. Раскладывали товар в соответствующие термокороба, которые приобрели самостоятельно — у компании их не было.

Далее компания доставляла товар в свой офис и перекладывала в специальные холодильники и морозильники с особым температурным режимом. Живой продукт сохранялся в соответствующем контейнере, который мы предоставляли.

Первая проблема, которая у нас возникла: компания быстро начала путать товар. Охлажденный клали в морозильную камеру, замороженный — в обычную. Покупатели получали совсем не ту продукцию, которую приобретали, и оставляли негативные отзывы.

Исправить ситуацию не помогло и то, что мы усовершенствовали маркировку: стали обклеивать синей пленкой пакеты с замороженным товаром, белой — с охлажденным. Путаница продолжилась.

Вторая сложность: несмотря на договоренность о том, что наш товар будет доставляться покупателям партиями — три раза в день, в промежутки до обеда, после обеда и до вечера — и каждая будет загружаться в машину непосредственно перед доставкой, это не соблюдалось.

Компания загружала в машину в шесть утра товар, который нужно доставить только вечером, и возила его весь день. Это влияло на качество продукции. Опять потери.

Отдельная история — ситуация с термокоробами. Благодаря обратной связи от клиентов мы узнали, что товар к ним приезжал не в наших специализированных боксах, которые мы предоставляли компании по два на позицию, чтобы выдержать условия правильной транспортировки. То есть логисты использовали их по своему усмотрению.

К слову, контейнеры нам до сих пор не вернули, несмотря на завершение сотрудничества.

Окончательный разрыв произошел в период пандемии: несмотря на требования Роспотребнадзора, их курьеры не носили маски и перчатки.

Предсказать возникновение данных проблем непросто — какие-то проявляют себя только в процессе работы. Выход один: предусмотреть все возможные трудности и нестыковки, которые могут возникнуть, и внимательно отнестись к выбору логиста.

Для этого можно почитать отзывы не только о самой компании, но и не полениться посмотреть, с кем перевозчик работает и что о качестве доставки товаров данной компании пишут покупатели.



Как достичь максимума

По нашему опыту:

с крупными логистическими компаниями выгодно работать только в случае, если у вас большой интернет-магазин и/или широкая география поставок;

наиболее клиентоориентированы региональные логистические компании;

доставка на такси выгоднее, чем содержание собственного автопарка;

если товар требует особых условий транспортировки, решение этой проблемы оплачиваете вы;

если работаете в крупном городе, лучше использовать гибридную схему: такси и пешие курьеры.

Фото на обложке: Shutterstock / William Potter