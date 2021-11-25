Гринвошинг не пройдет. Что нужно бизнесу для правильного экомаркетинга

Ирина Шамина, исполнительный директор агентства perfomance-маркетинга 1PS , рассказала, как делать экомаркетинг и почему приставка «эко» не делает бренд приверженцем экологии. Рекомендации основаны на кейсах компании, связанных с продвижением экотоваров.

Эко-маркетинг — новый тренд, и если все делать правильно, то компания получит лояльность своей целевой аудитории. Вообще мода на экологичное использование ресурсов появилась в западных странах уже в 1960-х годах.

Не приходится спорить с тем, что идея оправдана: если запросить у «Яндекса» несколько фото со спутника — даже 40 лет назад и сейчас — вопрос отпадает сам собой. Становится очевидным, что эту тему не обсуждает только ленивый, хотя и он, скорее всего, тоже… А бизнес успешен именно тогда, когда оказывается на волне: если есть спрос на экологию, значит, будет и предложение.

Но не всегда призывы к экологичности преследуют такие цели. Например, в 1986 году американец Джей Вестервельт в очерке описал забавный и одновременно горький опыт своего взаимодействия с гостиничным бизнесом: в номерах одного из отелей висели таблички с призывом многократно использовать полотенца вместо того, чтобы сдавать их в прачечную — забота об экологии и разумном потреблении в чистом виде.

Но всё оказалось куда прозаичнее: в действительности гостиница преследовала единственную цель — сократить расходы на стирку белья. Отсюда и пошёл термин «гринвошинг», или «зелёный камуфляж».

Под понятием подразумевается такой вариант маркетинга, когда клиента хотят ввести в заблуждение относительно экологичности продукта.

Например, используя псевдоэкомаркировку:

Компания создаёт имидж эко-френдли организации, тем самым повышая свой статус в глазах потребителя и увеличивая продажи. По некоторым данным, с 2007 по 2009 годы частота использования метода зелёного камуфляжа возросла на 79%. При этом парадоксально то, что многие компании тратят на эко-рекламу больше, чем на реальные меры по защите природы.

Но возникает вопрос — как же бизнесу правильно делать эко-маркетинг?

Как бизнесу правильно делать эко-маркетинг

Согласимся, что многие думают, что одного названия на этикетке достаточно, чтобы встать в ряды экологичных.

Прежде чем заняться эко-маркетингом, взвесьте все за и против. Сможете ли вы действительно спасти природу, как к этому отнесутся ваши клиенты, стоит ли такой маркетинговый ход затрат и окупится ли он. Если поняли, что да, оно того стоит, приступайте к реализации.

Этап 1. Сертификация

Не следует говорить, что ваши товары экологически чистые, без подтверждения. Это всего лишь пустой звук. Всегда найдутся те, кто решит открыть широкой массе глаза на продукцию с призывом — «Не покупать, это обман и вообще вредит здоровью!».

Поэтому, чтобы получить знак качества и оберег от хейтеров и завистников, необходимо пройти сертификацию. Эта процедура дорогая, долгая и не простая.

С принятием федерального закона N 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 2020 года ужесточились меры за подделку сертификатов. Закон предусматривает создание единого реестра производителей органической продукции и предлагает единую маркировку этой продукции.

Чтобы пройти сертификацию, необходимо обратиться в орган, имеющий государственную аккредитацию и специализирующийся на этом. Так вы точно не потратите время и деньги зря.

Есть три вида экомаркировки товара:

Маркировка первого типа

Если с продуктом все в порядке и проверка это подтверждает, то на упаковку можно разместить графический знак. Сам знак в России выглядит вот так, в других странах экомаркировка выглядит по-другому:

Маркировка второго типа

Здесь уже нет графических изображений, а просто на упаковке появляется надпись. Например, «биоразлагаемый», «не наносит вред окружающей среде» и т.д. Получить разрешение на нанесение надписи намного легче, и это может сделать практически любая инстанция, ведь доказать, что продукт вредит окружающей среде, довольно сложно.

То же самое касается надписи «Одобрено дерматологами/аллергологами». В этом случае организация может ссылаться как на исследования независимой лаборатории, так и на заключение одного специалиста.

Маркировка третьего типа

Получить экомаркировку могут организации, которые не связаны с производителем. Здесь в качестве маркировки идет таблица с параметрами жизненного цикла продукта и содержит значимую информацию для экологии.

Чтобы получить экомаркировку, бизнесу необходимо следовать определенным стандартам, если их обобщить, то:

Сократить отходы и количество брака;

Контролировать потребление электроэнергии, чтобы не наносить вред окружающей среде;

Продукт не должен вредить здоровью человека и содержать опасные вещества.

Более подробно ознакомиться с принципами и процедурой получения экомаркировки вы можете здесь.

Этап 2. Упаковка

После того, как ваша продукция получит заветный значок качества, займитесь маркетинговой стороной продвижения. О том, что вы производите экологически чистый продукт, потребители узнают не сразу. Дайте им понять, что прошли сертификацию, уделите внимание упаковке.

Как правило, чтобы подчеркнуть свою экологичность, используют дизайн, выполненный в спокойных естественных тонах, растительный орнамент, а упаковку выбирают из максимально экологичных материалов — крафтовая бумага, веревки и т.д.

Помимо этого не забудьте нанести на свою упаковку экомаркировку — «Листок жизни». Лучше всего это сделать на лицевой стороне продукта, чтобы потребителю было сразу понятно, что ваш товар экологичен и прошел все лабораторные испытания. Сделать это можно, например, так:

Этап 3. Реклама

Чтобы ускорить процесс позиционирования компании как экологичной, займитесь пиаром. В этом случае огромное влияние имеет брендовая реклама. Поэтому для продвижения экологичных товаров подойдет:

Видеореклама. Наглядно показать, как и из каких продуктов идет производство. Это определенно добавит баллов лояльности и чуточку доверия.

Реклама у блогеров. Закупка рекламы у эко-активистов тоже поднимет ваш рейтинг в глазах аудитории. Ведь все хотят купить полезную экологически чистую продукцию или продукт, который помогает животным.

Социальные сети. Без ведения собственных соцсетей никуда. Там вы можете предоставить все доказательства, что для вашей компании главная ценность — сохранить природу и делать продукты максимально полезными для клиентов.

Акции в точках продаж. Например, принеси на переработку товар N и получи скидку на покупку. На самом деле вариаций много, самое главное привязать акцию к экологичности и сохранению природы.

Разработайте для своих рекламных кампаний слоганы, которые призовут аудиторию тоже заботиться об экологии. Заранее составьте маркетинговую стратегию, продумайте рекламные каналы, которые будут взаимодействовать с аудиторией, и уделите особое внимание брендовой рекламе.

Действительно экологичные бренды

Хоть еще мало компаний, которые используют эко-маркетинг для своего бизнеса, но приятно осознавать, что они существуют. Вот небольшая подборка брендов, искренне радеющих за чистоту окружающей среды. В феврале 2021 года Forbes опубликовал рейтинг 30 самых экологичных компаний России.

Mars — 1 место

В ведомстве компании в России 10 фабрик по производству кондитерских изделий, жвачки и корма для животных. С 2015 года фабрики не вывозят отходы на полигон, при этом сжигают они всего 10% утиля, а остальное идёт на переработку.

К 2025 году корпорация намерена перейти на полностью перерабатываемую или повторно используемую упаковку, в планах на 2040-й — использование 100% возобновляемых источников энергии: для этого уже сделано многое.

«СберБанк» — 2 место

Политика организации базируется на постепенном и разумном сокращении потребления бумаги, энергии и топлива для броневиков инкассации. Сейчас «Сбер» называет себя безбумажным банком: благодаря цифровизации компания минимизировала использование бумаги — многие процессы банк производит онлайн.

Кроме того, организация следует принципу раздельного сбора мусора и эффективно снижает количество потребляемой энергии (телеметрия, энергосберегающее оборудование, датчики движения, управляющие светом). Помимо соблюдения общих правил, банк спонсирует «зелёные» проекты, такие как ветропарк в Мурманской области или Самарская солнечная электростанция.

X5 Retail Group — 3 место

X5 Retail Group — это российская розничноторговая компания, которая управляет продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и др. Считается лидером в организации экологичного подхода среди ритейлов. У компании есть конкретная масштабная программа по улучшению экологической обстановки «Стратегия устойчивого развития X5 Retail Group», в рамках которой планируется:

увеличение пригодных к переработке пищевых продуктов, которые потеряли товарный вид до истечения срока годности — до 40%;

увеличение доли торговых марок в более экологичной упаковке — до 50% и более;

использование возобновляемой энергии в операционных процессах и многое другое.

Splat — 4 место

Образец для подражания среди эко-френдли компаний. Во-первых, бренду принадлежит марка безопасных средств для уборки дома BioMio, продукция которой как раз прошла сертификацию и получила «Листок жизни».

Во-вторых, в 2010 году фирма открыла собственную экофабрику Organic Pharmaceuticals, где поддерживается программа, в рамках которой компания высаживает десятки гектаров леса по всему миру.

Таким образом Splat компенсирует количество выбросов углекислого газа, которые происходят в процессе производства. Кроме того, ребята делают многое для переработки отходов, регулярно устраивают эко-акции, ликвидируют свалки и работают над озеленением локаций.

«Росатом» — 5 место

Довольно странно говорить в рамках заданной темы о корпорации по атомной энергии. И всё же. В последние годы компания старается постепенно ликвидировать накопленное ядерное наследие, участвует в утилизации атомных подлодок, работает над системой переработки особо опасных отходов. Солидные масштабы, в общем.

Эконец

Очевидно, что проблема экологии сейчас волнует многих. 2020-й год с особой яркостью продемонстрировал, насколько безопасность важна для здоровья. Мы все прекрасно понимаем, что нужно стремиться сохранять то, что у нас уже есть.

Фото на обложке: Shutterstock / Yuriy Golub