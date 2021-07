Где научиться вести бизнес: особенности МВА в России и за рубежом

Кому и зачем идти на программу МВА

MBA (master of business administration) в классическом понимании — это магистерская степень в менеджменте, которая готовит человека к роли руководителя среднего и высшего звена. Обучение на традиционной программе MBA длится до двух лет и предполагает изучение тем по методике кейсов: очень много практики и нетворкинга.

Сегодня MBA — это не только классические программы Дартмутского или Калифорнийского университета, но и новое направление образовательных учреждений в России и в мире. Например, появляется MBA нацеленное на цифровую трансформацию бизнеса.

Получать степень MBA имеет смысл нескольким категориям людей.

Предпринимателям, которые хотят расширять свой бизнес или просто увеличивать собственный опыт.

Корпоративным менеджерам среднего звена, претендующим на высокие руководящие должности: в ряде компаний без MBA подъем по карьерной лестнице просто невозможен.

Руководителям, которые хотят постоянно обновлять свои знания в бизнесе и регулярно практиковаться — тем, кто заботится о своем профессиональном росте.

Всему этому способствует кейсовый подход MBA-программ, так как обучение идет через решение реальных бизнес-ситуаций. Также MBA подразумевает профильные встречи и конференции, воркшопы, помощь менторов и активный нетворк в бизнес-среде.

При этом в MBA не будет смысла, если человек не готов активно заниматься своим образованием и изучать темы на глубоком уровне. Навыки и знания, которые здесь даются, нужно применять, они требуют серьезных проработки и осмысления.

Кроме того, людям, не имеющим опыта в бизнесе, или тем, кто не планирует становиться руководителем, тоже бесполезно идти за степенью MBA. Это не та «корочка», которая работает словно волшебная палочка и автоматически дает преимущество при найме, У студента всегда должна быть конкретная цель и мотивация.

Какие программы и форматы МВА есть в России и в мире

Делить MBA-образование можно по тому набору информации и навыков, которое оно дает, и, соответственно, по тому, на кого ориентировано.

Существуют программы General MBA: «общие», предлагающие базовые знания для всех уровней топ-менеджеров. А есть отдельные MBA — например, в маркетинге, финансах, лидерстве, аналитике — это отраслевые программы, позволяющие получить узкий сегмент знаний.

Топ-менеджерам и руководителям бизнеса можно поступать на Executive MBA: здесь все направлено на личностный рост предпринимателя и стратегическое развитие его компании, а практика строится только на конкретном бизнесе человека. Теории здесь еще меньше, формат обучения чаще модульный или рассчитан на выходные дни. Executive MBA рассчитан только на менеджеров высшего звена и собственников, на таких программах не встретишь менеджера, который идет на повышение.

MBA бывает и короткого формата — Mini MBA. Это интенсивный курс длиной в полгода или меньше, который может охватывать все направления делового администрирования, а может предлагать только конкретную специализацию.

По формату обучения сегодня выделяют оффлайн- и онлайн-программы MBA. Последних постепенно становится больше, их предлагают даже традиционные бизнес-школы и университеты.

Главное преимущество онлайн-программ — возможность, не выходя из дома, обучаться у зарубежных и российских экспертов, к которым «живьем» не попасть. Причем даже глубокое знание иностранного языка часто не требуется: на многих программах есть субтитры или синхронный перевод, поэтому барьеров становится еще меньше.

Главный недостаток онлайн-обучения — отсутствие живого контакта с одногруппниками и преподавателями. Это не снижает эффективность образования и нетворкинга в целом, но может оказаться критичным для людей, которым проще коммуницировать в офлайне.

Тем не менее, в онлайне и одногруппники, и преподаватели более доступны: для взаимодействия сразу создаются общие чаты, происходит обмен контактами в соцсетях.

Где можно получать степень MBA онлайн

РАНХиГС: университет предлагает MBA Online в модульном формате, где студент сам выбирает, проходить ему все дистанционно или только какие-то конкретные блоки, а другие изучать очно. Причем такая идея доступна и для классического MBA, и для сокращенного варианта.

Нетология: традиционный годовой онлайн-курс и полугодовой Digital MBA для тех, кто нацелен на цифровую трансформацию. Во всех вариантах подразумеваются вебинары, практика, нетворкинг. Языки обучения — русский и английский (с синхронным переводом).

Columbia International University: онлайн-программа MBA длится полтора года, предполагает гибкий график, позволяющий сочетать учебу и работу, и доступ ко всем ресурсам университета.

Imperial College Business School: онлайн-программа Global MBA рассчитана на 21, 24 или 32 месяца, в зависимости от того, как студент выстраивает расписание. В рейтинге FT 2021 программа Imperial College Business School заняла третье место, уступив только IE Business School и Warwick Business School.

Офлайн-программы (классическое очное обучение) дают возможность вживую пообщаться с практиками и теоретиками рынка. В то же время здесь легко получить неформальный нетворкинг и повысить вероятность завести полезные в будущем знакомства.

Очная учеба интенсивнее дистанционной и помогает быстрее усваивать информацию: один такой день можно приравнять к нескольким в онлайне. Эффективность образования повышается, если студент не совмещает получение степени MBA с работой.

Тем не менее, минусы у офлайн-программ тоже есть. В первую очередь это стоимость — зачастую она выше, чем в онлайне. Особенно когда речь идет о зарубежных бизнес-школах: получение заветной степени обойдется в среднем в 5 млн рублей (Йельский университет, $76,770), а где-то и в 10 млн рублей — столько просят в London Business School (£92,735). И это не считая расходы на перелет и проживание в другой стране.

Например, Йельский университет подсчитал все затраты студента с учетом страхования здоровья, жилья, личных расходов, и получил около $105 тыс. Кроме того, в случае с переездом в Европу или США совмещать работу и учебу зачастую становится невозможно. А в российских университетах придется перекраивать график под очные занятия, что тоже не всегда удобно.

Где получить степень MBA офлайн

Insead (Франция, Сингапур): лидер рейтинга FT 2021. Программа рассчитана на 10 месяцев с полным учебным днем, почти 90% выпускников получают работу после выпуска. Учебный план формируется индивидуально, отдельных специальностей нет — каждый студент набирает нужный ему список дисциплин.

Сколково (Москва): здесь есть международные программы традиционного MBA и Executive, рассчитанные на 18 месяцев. Формат модульный, язык обучения английский с синхронным переводом. Есть гранты на суммы от 15 тыс до 45 тыс евро.

University of Chicago Booth (США): третье место рейтинга FT 2021. Университет предлагает четыре варианта получения степени MBA — традиционный (21 месяц), вечерний или по выходным (2,5-3 года) и Executive (21 месяц). Есть возможность попасть в число стипендиатов.

РАНХиГС (Москва): университет предлагает как классическое MBA, так и Executive — эта программа трижды получала пятилетнюю (максимальную) аккредитацию AMBA (Association of MBAs). В обучении используются компьютерные симуляции, доступен выбор дополнительной специализации и возможность в течение пяти лет после выпуска бесплатно посещать до 5 мастер-классов (ежегодно) по бизнес-трендам.

Как выбрать подходящую для себя программу

В первую очередь необходимо определить свою исходную точку и цели получения степени MBA.

Должно ли это быть полное бизнес-образование или нужны только конкретные знания: по маркетингу или аналитике? Есть ли уже хорошая база и большой опыт в управлении и стоит выбрать Executive? После этого стоит определиться, насколько важно в процессе обучения параллельно работать. И, взвесив плюсы и минусы онлайн и оффлайн вариантов, выбирать формат.

Кроме этого стоит изучить еще несколько аспектов. Во-первых, определитесь, где планируете работать и развиваться. Если в России, то лететь в условный Лондон ради степени MBA нет смысла, как и получать его дистанционно от London Business School. Потому что каждое образовательное учреждение дает знания с учетом специфики локального рынка. В результате, кейсы, которые вы решали в Лондоне, придется долго и упорно трансформировать под российские реалии.

Во-вторых, посмотрите содержание программы от конкретного образовательного заведения. Досконально изучите план, чтобы понять, все ли интересующие вопросы охвачены, все ли учебные блоки нужны. Можно даже пообщаться с директором программы и задать все беспокоящие вопросы.

В-третьих, изучите перечень преподавателей. Обязательно изучите их бэкграунд — кто эти люди: только ли профессоры или у них есть серьезный бизнес-опыт. Насколько он релевантен вашим запросам. Стоит просмотреть их публичные выступления (если такие есть), чтобы понять, насколько понятно именно для вас конкретный человек доносит информацию, насколько интересно он это делает.

Также можно проверить и наличие аккредитации у выбранного образовательного учреждения. В идеале — от AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), EFMD (European Foundation for Management Development) и АMBA (Association of MBAs). Но аккредитацию от этих организаций имеют только лучшие бизнес-школы и только единицы — в России. Не потому, что плохие, а потому, что получить аккредитацию очень дорого и не всегда нужно.

Показателем успешности будет и присутствие заинтересовавшего учреждения в международных рейтингах (те же MBA.su, FT). Но с практической точки зрения все же важнее посмотреть стоимость учебы, возможность получать грант или стипендию, условия проживания для иностранных студентов.

