Информационные технологии в экологии: почему важно стремиться к углеродной нейтральности

Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ, рассказывает, какие факторы влияют на состояние экологии, и объясняет, почему выбросы углекислого газа сегодня вызывают переживания экспертов, а также разбирается, почему именно информационные технологии могут стать помощниками и спасителями окружающей среды.

Сегодня вопросы, связанные с экологией, стоят достаточно остро. Существует огромное количество экологических проблем: глобальное потепление, изменения климата, истощение природных ресурсов, неправильная утилизация отходов, вырубка лесов, разрушение озонового слоя, а также загрязнение воздуха. Загрязнение окружающей среды — одна из самых опасных угроз.

По данным Левада-Центра, россияне считают загрязнение окружающей среды опаснее терроризма, военных столкновений, техногенных катастроф и других угроз, стоящих перед человечеством. С этим согласны 48% респондентов. При этом загрязнение воздуха вызывает у людей еще большие переживания и сомнения. По оценкам аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, в первом квартале 2020 года количество случаев высокого загрязнения воздуха выросло на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Углеродная нейтральность — тренд или необходимость?

В последние годы ученые серьезно озабочены уровнем содержания углекислого газа в атмосфере. CO2 — один из важнейших элементов для поддержания жизнедеятельности различных организмов, например, растений, поскольку они поглощают этот элемент и синтезируют таким образом кислород.

Однако большие объемы выбросов углекислого газа негативно сказываются на состоянии планеты — ее поверхность начинает нагреваться, из-за чего ледники тают, меняется климат, а также состав флоры и фауны.

По оценкам экспертов, к 2020 году выбросы парниковых газов упали в среднем на 17%, но ученые уверены, что сокращение уровня выбросов углерода — временное явление, поэтому компаниям стоит позаботиться о своем вкладе в экологию.

Представители бизнес-сообщества и крупных государственных структур активно обсуждают необходимость снижения выбросов парниковых газов.

Осенью 2019 года на саммите ООН более 60 стран подписали документ, в котором говорилось о достижении углеродной нейтральности к 2050 году путем сокращения выбросов CO2 в атмосферу.

Углеродная нейтральность — нулевой уровень углекислого газа, в некоторых случаях предотвращение и сведение выбросов CO2 к минимуму. К этому сейчас стремятся многие компании, потому что именно бизнес чаще оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Как достичь углеродной нейтральности?

Многие факторы указывают на необходимость перехода к устойчивому развитию. Руководители различных предприятий должны думать о том, как поспособствовать улучшению показателей.

Одним из главных направлений сейчас стала декарбонизация. Это комплекс действий, направленных на переход к возобновляемым источникам энергии, а также постепенный отказ от использования традиционных источников: нефть, газ, уголь и т.д.

По прогнозам экспертов декарбонизация приведет к снижению выбросов CO2 на единицу вырабатываемой энергии.

Одни компании сокращают углеродный след самостоятельно, меняя свой производственный процесс, а также используя иные материалы и химические соединения — это первый метод достижения углеродной нейтральности. Другие сотрудничают с организациями по охране окружающей среды, компенсируя негативное воздействие. Иногда компании, производящие одежду и обувь, или, например, ритейлеры и логистические предприятия возмещают наносимый вред путем участия в социальных проектах, к примеру, озеленение, участие в акциях по защите экологии.

Справедливо заметить, что именно отрасль ИТ — самая безвредная для окружающей среды. Доля выбросов углекислого газа в атмосферу в сфере ИТ равна 2% от общего объема. Однако на центры обработки данных приходится 0,3% от общих выбросов углерода.

Если учесть тот факт, что ЦОД входят в сферу ИКТ, то 0,3 % от 2% — это достаточно большой объем. И эти данные стремительно увеличиваются из-за перехода всех отраслей экономики в облако. Ключевые факторы, определяющие такой объем выбросов: значительное количество серверов, устройств для хранения данных, систем вентиляции и др.

Такие игроки рынка, как Google и Amazon, Facebook, Apple постоянно исследуют эту проблему и строят энергоэффективные ЦОД. Конечно же, всегда нужно проверять исправность всех компонентов стоек, чтобы удостовериться, что все они действительно необходимы и выполняют важные задачи. Atos тоже активно работает в этом направлении.

Так, в ноябре 2020 года на глобальном уровне было представлено декарбонизированное решение Atos OneCloud, которое позволит снизить выбросы углерода в облачной инфраструктуре.

В поисках решения для сокращения выбросов углерода в атмосферу многие компании предлагают различные решения. Например, крупнейший концерн Mitsubishi планирует перейти на использование водорода в качестве основного источника энергии, поскольку при сжигании он не производит выбросов газа и достаточно гибок для использования в самых разных сферах.

В конце октября 2020 года в России был принят план развития водородной энергетики до 2024 года. Основная его цель – увеличение производства и расширение сферы применения водорода в качестве чистого энергоносителя, для этого будут строиться установки, генерирующие водород без выбросов углекислого газа в атмосферу. Это поможет создать в России принципиально новую индустрию низкоуглеродного производства.

Выделяют также и другие способы перехода к углеродной нейтральности. При использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в качестве источника топлива энергоэффективность повышается, и выбросы переработанного газа сокращаются. В ЦОД такие гибкие топливные элементы тоже начинают использоваться. Некоторые эксперты предлагают в качестве решения комбинированные системы тепло- и энергоснабжения, поскольку именно нагревание и охлаждение — основной канал снабжения ЦОД энергией.

Информационные технологии на страже экологии

Следует обратить внимание на то, что один из важнейших компонентов экологической политики каждого государства – это подготовка компетентных специалистов, способных справиться с экологическими проблемами различной сложности и масштаба. Здесь стоит сказать про информационные технологии.

Современные цифровые технологии развиваются очень быстро и присутствуют во всех отраслях бизнеса. Именно ИТ помогают компаниям осуществить переход на модель передового безвредного производства, под которым подразумевается использование безопасных материалов, интеллектуальных систем и др.

Atos давно встал на путь устойчивого развития и предоставляет своим клиентам услуги, помогающие компаниям осуществить цифровую трансформацию в целях защиты окружающей среды. Постоянно расширяя портфель своих решений, компания приобрела консалтинговое агентство EcoAct, специализирующееся на разработке стратегии борьбы с негативными изменениями климата.

На пути к защите окружающей среды малые и крупные предприятия в различных отраслях сталкиваются с проблемой выбора и реализации инициативы устойчивого развития. Мы считаем, что каждой компании необходимо обладать определенной стратегией по защите экологии, чтобы добиться устойчивого результата от цифровой трансформации.

Сейчас предельно важно предоставлять клиентам консультационные услуги по внедрению и интеграции инновационных технологий, предотвращающих загрязнение окружающей среды, включая анализ климатических рисков.

При помощи экспертов в области руководителям организаций проще принимать обоснованные инвестиционные решения, опираясь на обширный опыт разработки программ цифровой трансформации, отвечающих запросам клиентов и поддерживающих их бизнес-процессы.

Стоит обратить внимание на то, что цифровая трансформация выгодна прежде всего самим компаниям, потому что они могут привлечь внимание к своим инициативам и тем самым поспособствовать развитию технологий устойчивого развития на других рынках. Более того, искусственный интеллект и интернет вещей могут использоваться для грамотного расчета моделей энергоэффективного производства.

Корпоративная социальная ответственность — это то, что способствует устойчивому развитию и является основой перехода к нулевому уровню углеродных выбросов. Поддерживая инициативы по разработке эффективных стандартов по вопросам защиты и охраны окружающей среды, компании делают небольшой, но очень важный вклад, а новые продукты вкупе с профессиональной экспертизой дают возможности для совершения безошибочных инвестиций, ведущих к главной глобальной цели – защите экологии.

Почему это важно для предпринимателей?

Сейчас стоимость энергии для большинства компаний составляет примерно треть от всех производственных затрат. Одновременно с этим мы наблюдаем постепенное снижение стоимости возобновляемой энергии. Также стоит учитывать, что многие компании на всех этапах производства продуктов ожидают от поставщиков энергии снижения выбросов СО2 – и ни одна отрасль здесь не исключение.

Придерживаясь политики уменьшения углеродного следа, компания снижает свое негативное воздействие на окружающую среду, что, несомненно, делает ее более привлекательной для соискателей. Также, проводя кампании по устойчивому развитию, предприятия содействуют продвижению идей ответственного потребления.

Несколько советов предпринимателям

Из-за пагубного воздействия диоксида углерода на экологию нашей планеты многие компании стараются достичь углеродной нейтральности, восстанавливая углеродный баланс в атмосфере.

На пути к декарбонизации компании необходимо выполнить несколько шагов:

Проанализировать текущий уровень выбросов углекислого газа и оценить эффективность существующих стратегий компаний по сокращению вредных отходов;

Использовать более энергоэффективные технологии. Например, развертывание сетей 5G, расширение мощностей дата-центров и соответствующего оборудования, вынуждают компании значительно увеличить потребление энергии. Поэтому необходимо активно исследовать рынок инновационных и экологичных решений, которые позволят разумно использовать природные ресурсы;

Стимулировать сотрудников пользоваться общественным транспортом, ездить на велосипеде, предпочитать поезда самолетам — в общем, поощрять все те инициативы, которые способствуют уменьшению выбросов парниковых газов;

Перейти на электронный документооборот, что позволит сократить количество расходных материалов, для производства которых применяются природные ресурсы. Например, канцелярских товаров, бумаги, пластика и т.д.;

По возможности перейти на возобновляемые источники энергии: солнечную и ветряную энергию.

Практические решения

Существует три основных инструмента, благодаря которым компании переходят на использование возобновляемых источников энергии:

соглашения о покупке электроэнергии; солнечные фотоэлектрические системы; мини-электростанциями.

Если предприятие расположено в районе «зеленой» энергетики, то оно может подписать договор с коммунальными службами или некоторыми независимыми производителями электроэнергии о покупке энергии из возобновляемых источников. Это помогает снизить углеродный след. Однако ряд предприятий сталкиваются с трудностями:

возобновляемая энергия непостоянна – часто из-за погодных условий она прекращает производиться; требуется синергия традиционной и возобновляемой энергии, а не замена первой.

Из-за непонимания этого многие компании впустую тратят деньги на дорогостоящие разработки.