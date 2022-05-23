5 ошибок в оформлении карточки товара, которые приводят к потерям прибыли

О критичных ошибках в оформлении карточек и о том, как все исправить, рассказывает Валерий Миронов, арт-директор Wildspace Shop , компании, которая занимается разработкой дизайнов для карточек товара на маркетплейсах.

Продавцы маркетплейсов, которые не придают значения оформлению их товара, проигрывают в конкурентной борьбе. Более того, они рискуют «слить» рекламные бюджеты, даже если сами креативы построены верно. А все потому, что картинка реального товара не соответствует рекламному предложению.

Ошибка 1. Игнорировать конкурентов

Мониторинг конкурентных предложений — это то, с чего стоит начать оформление онлайн-витрины.

Важно четко обозначить в карточке товара уникальность предложения, то есть выделиться среди прочих и точно закрыть потребности покупателя. Отмечайте ошибки конкурентов, но не пытайтесь полностью копировать удачные кейсы, иначе можно затеряться.

Как действовать?

Предположим, вы продаете посуду и вам предстоит создать карточки для казана.

Набираем в поиске «казан» и смотрим первые 50 позиций. Обращаем внимание на оформление обложек — видим, что зачастую на первой картинке указывается литраж и комплектация. Идея показывать важное сразу и «лицом» — продуктивная, берем на вооружение.

Затем изучаем отзывы: пользователи обычно пишут, если не получили достаточно информации о товаре или он не соответствует картинке. Дополните свои карточки той информацией, которой не хватило у конкурентов.

Еще один лайфхак: можно проверить самые популярные, то есть топовые карточки товаров, через сервис аналитики «Маяк». Там можно узнать, реально ли товар самый востребованный или есть накрутка.

Сервис покажет график, на котором будет видно количество продаж по дням. Если есть резкие перепады, это сигнал о накрутке.

Ошибка 2. Загружать неинформативные изображения

Некачественные фотографии отталкивают покупателя. Мгновенно создается образ «подозрительного» продавца, у которого нет бюджета на хорошего фотографа.

Темные фото, неудачные карточки без ретуши, фото с плохим разрешением, кадры с непрофессиональными моделями (если речь идет об одежде) — все это работает против продаж.

Правило: если «титульная» фотография товара сделана некачественно, потенциальный клиент проходит мимо.

Еще один возможный недостаток: если товар изображен только в одном положении, это вызовет вопросы у покупателя. Но в современном мире высоких скоростей мало кто будет задавать вопросы: большинство купит у конкурента, где «все сразу было понятно».

Добавьте несколько фотографий в карусель изображений, чтобы показать товар с разных ракурсов. Покажите каждый предмет из комплекта по отдельности.

Помимо этого, обязательно добавьте фото упаковки. Пусть у потенциального покупателя не останется вопросов по поводу внешнего вида товара.

Как действовать?

К примеру, вы продаете блендер. На первом качественном фото показываем его в собранном виде и сразу в формате миниатюр добавляем на это фото все насадки, указываем их количество.

Далее в карусель добавляем крупное качественные фото самого блендера и каждой насадки в отдельности. Чтобы продемонстрировать рабочие качества прибора, делаем фото продуктов до измельчения и после.

Кадры должны быть сделаны на ровной поверхности без лишних предметов при ярком освещении или дневном свете.

Фотографии для маркетплейсов, как правило, должны соответствовать следующим требованиям:

Вертикальный формат с соотношением сторон 3:4 и разрешением не менее 900*1200 px;

Максимальный размер одной из сторон не должен превышать 8000 пикселей;

Разрешение изображения от 72 px/inch;

Стандартный профиле sRGB IEC 61966-2.1;

Формат изображения JPG или PNG.

Все карточки товаров должны иметь единый размер.

Ошибка 3. Дать неточное название или описание товара

Здесь снова вопрос о вопросах. Потенциальный покупатель не хочет ни о чем спрашивать: ему важно сразу видеть все характеристики товара. В ином случае он начинает сомневаться, закрывает вашу карточку товара и открывает товар конкурента.

Ошибка описания включает в себя несколько «подводных камней», которые важно учитывать:

Не обманывайте клиента. Характеристики товара должны быть максимально точными и правдивыми, иначе недовольный покупатель расскажет о несоответствии ожидания и реальности в отзывах и, возможно, оформит возврат.

Уделяйте особое внимание ключевым словам. Следующий момент, который важно учесть при описании товара, — «ключевики», то есть те слова, которые вводит в строку поиска ваш потенциальный клиент.

С этого момента вы начнете терять потенциальную прибыль и испортите репутацию продавца, что обернется еще большими потерями.Если упустить этот момент из виду, покупатель просто не найдет ваш товар.

Если вы продаете зимнюю парку и описываете ее так: «непромокаемая утепленная куртка», ее найдут 40% ваших потенциальных покупателей. Еще 20% введут «куртка из мембранной ткани», еще 10% — «куртка зимняя мембрана» и т.д.

Поиск не выдаст ваш товар как минимум 60% потенциальных покупателей просто потому, что вы не указали в описании все необходимые ключевики.

Используйте Yandex Wordstat и любые другие статистические инструменты, чтобы подобрать максимально точные поисковые синонимы к основному запросу, который вводят ваши клиенты.

Пишите подробное описание: точное название вашего товара и указывайте все ключевые характеристики.

Если это бытовой прибор, важны все технические особенности. Если одежда — размерная сетка, ткань и даже рост модели на фото, а если продукты питания — срок годности и перечень ингредиентов в составе.

Если вы продаете технику для сверления, важно указать вес инструмента, источник питания, перечислить все комплектующие, их размеры, указать вид упаковки для хранения и тип поверхности, с которой работают сверла из комплекта, их диаметр и пр.

Ошибка 4. Выбрать неверную категорию товаров

Указав неверную категорию товара, вы также рискуете остаться без клиентов.

Простая аналогия: сколько людей в офлайн-магазине пойдут искать продукты на отдел с косметикой? Верно, нисколько: покупки будут совершаться только из соображений «возьму заодно», то есть их процент будет минимален.

Как действовать?

Для того чтобы выбрать правильную категорию и подкатегорию для вашего товара на маркетплейсе, последовательно перечислите его принадлежность: от рода — к виду и типу.

К примеру, запчасти для крупной бытовой техники отнесем в раздел «Бытовая техника» — «Крупная бытовая техника» и подраздел «Аксессуары для крупной бытовой техники».

Важно помнить, что ваши клиенты — такие же люди, как вы и ваши друзья. И здесь эмпатия — ваш помощник в продвижении и оформлении карточек товаров.

Поставьте себя на место клиента или попросите друзей «протестировать» путь клиента до вашего товара. Нужен объективный отзыв: как быстро получилось найти товар, на каком этапе и почему хотелось выбрать конкурента, что нравится в товаре «с первого взгляда», а что отпугивает и пр.

Такое простое тестирование, или CustDev, поможет избежать потерь прибыли и повысить конкурентоспособность вашего предложения.

Ошибка 5. Делать накрутку

Накрутка — опасная игра. Вы получаете больше отзывов и больше покупок, чем было на самом деле. Товар выходит в топ и у неопытных покупателей вызывает доверие.

Однако сейчас маркетплейсы становятся все более популярными и появляется все больше людей, понимающих, что есть сервисы для проверки накруток (мы об одном таком упоминали выше).

Если кто-то проверит честность вашего лидерства и в отзывах станет известно о накрутках, ваша репутация как продавца пострадает. То есть «игра в накрутку» сработает против продаж.

Такой же эффект может дать любая попытка обмануть покупателя, например, «подарок внутри упаковки каждому сотому покупателю» или псевдорозыгрыши призов.

Как действовать?

Не стоить заниматься созданием фейкового образа качественного поставщика. Приложите все усилия к тому, чтобы за счет предыдущих советов стать действительно востребованным честным поставщиком. Это вложение в стабильный долгосрочный успех.

На маркетплейсах люди чаще всего находятся в поиске конкретного товара с четкими характеристиками. Этим онлайн-маркет отличается от офлайн-магазина. Здесь почти никто не «прогуливается», обращая внимание на акции и красивые рекламные лозунги.

На маркетплейсе другие законы: покупают у того, кто четко соответствует ожиданиям и удовлетворяет потребность клиента.

На эмоции здесь тоже можно воздействовать: если картинка товара сможет вызвать ассоциацию с радостью от возможной покупки, это шанс на успех. Но такая ассоциация может возникнуть лишь при наличии качественного контента.

Тестируйте разные варианты оформления, следите за статистикой покупок и отзывов. Рынок интернет-ритейла сейчас стремительно развивается, меняются тренды и запросы покупателей — экспериментируйте и делайте ставку на качество.

Как получить максимум продаж на маркетплейсах:

Качественный визуальный ряд карточек товара с учетом всех требований;

Точное и полное описание товара, верные ключевые слова;

Выбор правильной категории при распределении товаров;

Постоянная работа над своими ошибками и, что важно, ошибками конкурентов.

Фото на обложке: Shutterstock / iJeab