Никаких наличных: зачем ФНС усилила контроль расчетов с иностранцами

Однако под внимание ФНС попали не только компании, но и физические лица. Особенно ее интересуют операции с наличным расчетом. О рисках расчетов с нерезидентами и важных деталях в таких сделках рассказал руководитель практики корпоративных споров и коммерческого управления консалтингового бюро «Паритет Консалт» Леонтий Маршава.

В начале февраля «Ведомости» рассказали о проверках расчетов россиян с иностранцами. С 31 декабря 2023 года налоговые органы возобновили изучение сделок с нерезидентами. Ранее действовал мораторий на наказания за нарушения валютного законодательства.

Мораторий и «дробление» бизнеса

Мораторий представляет собой прекращение действия нормы, в том числе ее санкции. Если обязательство, определенное законом, приостановлено или оно действует, но не применяется наказание за его нарушение — то вопрос об эффективности не стоит в принципе. Тут либо применяют, либо не применяют. Полумер в данном случае нет.

Внешнеэкономические сделки с наличными между коммерческими организациями, — очень редкое явление. В условиях санкционного давления наблюдался очень короткий и вынужденный период, когда представители компании физически перемещали наличные деньги с одного подразделения иностранного банка в другое. Причина — разные подходы банковского комплаенса.

Речь о физическом перемещении денег с одного счета в иностранном банке на территории иностранного государства в другой банк, соответственно, говорить о нарушении российского валютного законодательства в данном контексте некорректно. Здесь несколько иная ситуация.

Применительно к наиболее частым нарушениям, в отношении которых действовал мораторий, следует говорить о: