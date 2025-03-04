Никаких наличных: зачем ФНС усилила контроль расчетов с иностранцами
В начале февраля «Ведомости» рассказали о проверках расчетов россиян с иностранцами. С 31 декабря 2023 года налоговые органы возобновили изучение сделок с нерезидентами. Ранее действовал мораторий на наказания за нарушения валютного законодательства.Однако под внимание ФНС попали не только компании, но и физические лица. Особенно ее интересуют операции с наличным расчетом. О рисках расчетов с нерезидентами и важных деталях в таких сделках рассказал руководитель практики корпоративных споров и коммерческого управления консалтингового бюро «Паритет Консалт» Леонтий Маршава.
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Мораторий и «дробление» бизнеса
Мораторий представляет собой прекращение действия нормы, в том числе ее санкции. Если обязательство, определенное законом, приостановлено или оно действует, но не применяется наказание за его нарушение — то вопрос об эффективности не стоит в принципе. Тут либо применяют, либо не применяют. Полумер в данном случае нет.
Внешнеэкономические сделки с наличными между коммерческими организациями, — очень редкое явление. В условиях санкционного давления наблюдался очень короткий и вынужденный период, когда представители компании физически перемещали наличные деньги с одного подразделения иностранного банка в другое. Причина — разные подходы банковского комплаенса.
Речь о физическом перемещении денег с одного счета в иностранном банке на территории иностранного государства в другой банк, соответственно, говорить о нарушении российского валютного законодательства в данном контексте некорректно. Здесь несколько иная ситуация.
Применительно к наиболее частым нарушениям, в отношении которых действовал мораторий, следует говорить о:
Несвоевременной репатриации валютной выручки
- когда отправлены деньги и не получен товар;
- когда не получен возврат по договору займа;
- когда не получена оплата за поставленный товар;
- когда выручка получена на иностранный банковский счет и не переведена в российский банк;
- когда выручка получена на иностранный банковский счет и потрачена на нужды предприятия, не связанные с исполнением соответствующей сделки;
- уклонение от сдачи отчетности о движении денежных средств в иностранном банке.
И выплатах работникам
Оплата услуг нерезидентов, в том числе на основании действующего трудового договора, включая больничные и иные компенсационные выплаты, подлежат осуществлению в безналичной форме. При этом отказ работника открыть счет в банке не является основанием для освобождения работодателя от ответственности.
Было бы несправедливым утверждать, что до введения моратория 1 июня 2022 года, нарушения выявлялись хуже или налогоплательщики нарушали, но по каким-то причинам привлекались реже.
С уверенностью можно сказать, что:
- Мы все (и юристы, и предприниматели, и уж тем более физические лица с разовыми сделками) немного расслабились в период отмены привлечения к ответственности — многие попросту не успели перестроиться к отмене моратория;
- Для очень многих людей свойственна позиция: раз со счетами проблема, то можно работать любыми способами и методами. Не задумываются при этом о необходимости доказывания невозможности открытия счета.
Эти пункты создают гремучую смесь. Настолько гремучую, что Верховный суд выпустил отдельный обзор, посвященный исключительно административному составу, предусматривающему наказание за нарушение валютного законодательства.
Раз уж вышел обзор по одному административному составу, можно говорить о значительном росте судебных обжалований решений органов налогового контроля.
Внимание налоговых органов к сделкам с нерезидентами
Покупаете машину у иностранца, продаете ему квартиру, даете или берете займ — все необходимо проводить в безналичной форме. Не нужно пытаться вычитать в законе свой исключительный случай. Чаще всего это приходит к обычному неверному толкованию нормы, высоким штрафам, а затем затратам на юристов и разочарованию в российских судах.
Избежать внимания со стороны ФНС очень просто — любые расчеты с иностранными гражданами нужно вести исключительно в безналичном порядке.
Однако вряд ли бизнесу станет сложнее проводить сделки с учетом усиленного внимания ФНС. Новостная повестка очень противоречива: все чаще проскальзывают осторожные предположения о скором возвращении платежных сервисов в Россию, новости о том, что россиянам вновь стали открывать счета в иностранных банках и так далее.
Вместе с тем в судебной практике (нельзя это назвать, конечно, новостной повесткой, но мы не можем делать вид, что этого не происходит), стали появляться робкие попытки определить центр осуществления управленческой функции. Со стороны налоговых органов вопросы незаконного дробления постепенно рассматриваются с анализом взаимосвязанных компаний за пределами российской юрисдикции.
Все это говорит о том, что:
- Российский бизнес научился проводить внешнеэкономические сделки в условиях санкционного давления.
- Возможно, иностранные банки постепенно начнут с большей готовностью открывать банковские счета связанным с российскими компаниями субъектам.
- О создании российским бизнесом инфраструктуры с иностранными компаниями известно не только юристам, но и контролирующим органам, и для них близится время «собирать камни».
Те предприниматели, кто не сможет быстро сориентироваться в отсутствии причин для применения схем оплаты с подконтрольными иностранными компаниями, — им придется столкнуться с реальностью, в которой уже пребывают частные лица, закупающие автомобили у иностранцев.
ФНС все чаще усматривает в сделках с иностранными компаниями признаки «дробления» бизнеса. Потому усиливает за ними внимание.
Как избежать проблем в сделках с нерезидентами
Рекомендую три правила по работе с нерезидентами:
- Все расчеты с резидентами только в безналичной форме — это касается и физических, и юридических лиц, причем по обе стороны сделки.
- Если запускаете схему, где оплата не просто со счета компании А на счет компании Б, то обязательно идете к юристам.
- Если прямая сделка кажется невозможной, приготовьте исчерпывающие доказательства такой невозможности: отказы банков в проведении транзакции, уведомления клиентов об отказе в принятии платежа, пояснения менеджера банка о высоком риске блокирования транзакции или сам факт блокирования.
С учетом всей ситуации, появляются правила, которые уже актуальны:
Российским предпринимателям стоит помнить о необходимости репатриации выручки. Оплатили — заберите товар. Не отдают товар — забирайте деньги. Не отдают деньги? «Просуживайте» задолженность и пытайтесь взыскать. Это будет доказательством добросовестности.
Открыли иностранный счет? Не забывайте отчитываться о движениях по нему. Все движения должны быть направлены на исполнение того же внешнеэкономического контракта, за который поступили денежные средства на этот счет. Это очень упрощенно, есть и нюансы.
Если счет открыт в за рубежом, то о нем все равно узнают — даже если не сообщать о нем. Не стоит успокаивать себя мыслями, что юрисдикции, которые не обмениваются финансовой информацией с Россией, не будут предоставлять в скором будущем информацию о факте открытия таких счетов.
Если мы говорим о «недружественных юрисдикциях», то они вообще российским компаниям не открывают счета. Потому и не проводят обмен сведениями. А вот «нейтральные» страны могут его начать в любой момент.
Не делайте займы с третьими лицами, чтобы произвести оплату иностранной компании. Внедряя агентские схемы, обеспечьте подтверждение целостности и коммерческой обоснованности такой сделки для всех ее участников: агент, поставщик и заказчик в курсе какие роли в сделке они выполняют и для каких целей. В большинстве случаев такая сделка разваливается еще на стадии согласования.
Любые оплаты нерезидентам и поступления от них — в безналичной форме. Разве что за исключением розничных точек сбыта, ведь он сам по себе является видом коммерческой деятельности предпринимателя.
Фото на обложке: beast01 / Shutterstock / FOTODOM
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