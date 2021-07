Стоит ли майнить Chia на корпоративном оборудовании?

Экологичный альткоин

Наверняка вы много слышали про биткоин — самую известную криптовалюту на технологии блокчейн. Чтобы «майнить биток», то есть, проверять транзакции, используется принцип доказательства выполнения работы (Proof of Work, PoW).

С помощью центрального и графического процессора (видеокарты) решаются сложные криптографические задачи, на которые тратится много электроэнергии, из-за чего биткоин критикуют экоактивисты.

Из-за этого появились другие блокчейны, в которых применяются иные методы подтверждения выполнения работы. Например, метод Proof of Space позволяет подтверждать операции с использованием незадействованной емкости хранилища, а Proof of Space and Time — доказательства незадействованной емкости хранилища и небольшого периода времени для передачи между блоками (иными словами, отзыв системы).

Такой метод считается более экологичным, так как его применение не требует огромного расхода электроэнергии. На нём основана и криптовалюта Chia. Её создали в компании Chia Network, которую основал Брэм Коэн, разработчик BitTorrent.

Как это работает?

Пользователи Chia устанавливают приложение и после начинают «засеивать» неиспользуемое пространство на своем жестком диске. Приложение хранит набор криптографических чисел на диске на «участке земли» (plot). Этих пользователей называют «фермерами».

Создание каждого участка (плоттинг) требует примерно 1,3 ТБ записи на SSD, причем здесь требуется максимальная производительность ввода/вывода, поэтому использовать что-то другое кроме SSD смысла нет.

Плоттинг — процесс разовый. Получившиеся 100 ГБ участки для дальнего фарминга (это второй этап) можно хранить где угодно, лишь бы время доступа было меньше пяти секунд (оптимально — меньше двух секунд). Для экономии их отправляют на HDD.

Далее, когда блокчейн запрашивает свободный блок, фермеры сканируют свои участки. Вероятность выигрыша блока для фермера — это процент от общего пространства, которое фермер имеет по сравнению со всей сетью. Фермеры выигрывают блоки, получают монетки, которые потом выводят, меняя на живые деньги по курсу.

В целом работа с Chia подразумевает реализацию двух описанных ниже сценариев, для каждого из которых применимы свои рекомендации в отношении хранилища:

Для задач, требующих выполнения большого объема транзакций, например, для запечатывания данных, наилучшим образом подойдут SSD, так как они позволяют достичь достаточной производительности. Для задач, подразумевающих большой расход емкости, лучше отдать предпочтение экономически эффективным HDD максимальной емкости.

Обычное соотношение SSD и HDD составляет 1:9, как и в центрах обработки данных. Другими словами, доля жестких дисков в масштабе всей сети — 90%, а доля SSD — 10%.

От теории к практике: если покупать новое

Плоттинг требует вычислительной производительности и интенсивной нагрузки ввода/вывода, но этот процесс разовый, поэтому чем дольше будет продолжаться фарминг, тем ниже будет доля этих затрат.

Для плоттинга имеет смысл использовать один компьютер с числом ядер, которое равно числу создаваемых участков. Объем ОЗУ должен составлять порядка 4 ГБ на участок. Время создания участка — 6-12 часов.

Вот пример хорошей конфигурации на $1000, от которого мы будем отталкиваться в дальнейших расчетах. Она ориентирована на создание одного участка за шесть-восемь часов, параллельно создаются восемь участков. В целом требования здесь мало отличаются от игрового ПК/рабочей станции, разве что видеокарта не нужна.

Главным расходным материалом в майнинге Chia будут SSD, на которых ведется плоттинг. Один участок «съедает» 1,3 TBW (это суммарное число записываемых байтов). Если взять восемь часов и создание восьми участков параллельно (нужна емкость 3 ТБ), то в сутки будут создаваться 24 участка, нагрузка записи — 31,2 TBW в сутки. Чтобы понять, на сколько суток хватит SSD, прежде чем он выйдет из строя, можно руководствоваться таблицей.

Например, если брать два SSD Seagate FireCuda 520 c 3600 TBW для емкости 2 TБ, то мы получаем 7200 TBW, срок службы — 230 суток. На протяжении этого срока будут созданы 24x76 участков, то есть 552 ТБ. Цена FireCuda 520 2 TБ составляет 60 тыс. рублей (июнь 2021), то есть 120 тыс. рублей за два SSD.

Фарминг. Здесь требуется любая минимальная конфигурация с возможностью хранения участков объемом 100 ГБ каждый. Время доступа должно быть меньше пяти секунд, поэтому подходят практически все виды накопителей и NAS. Нагрузка здесь не интенсивная, существенных требований нет.

Указанный выше компьютер за $1000 дает 24 участка в сутки, то есть 2,4 ТБ. Если взять точку отчета 182,4 ТБ на протяжении 76 суток, то будут необходимы примерно десять жестких дисков на 18 ТБ. Цены на эти модели взлетели с 30-40 тысяч рублей в марте до 74 тыс. рублей в июне. Десять HDD обойдутся в 740 тыс. рублей.

Как видим, расходы на SSD, покупку компьютера и электроэнергию не сопоставимы с расходами на HDD.

Расчет затрат на эту конфигурацию, если покупать всё новое: