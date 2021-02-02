5 сортов г***а в стартап-индустрии: что ждет начинающих предпринимателей

Алексей Стаценко, основатель JetHackers , поделился мыслями основателя Twitch Майкла Сибеля, который выступал перед студентами, о непривлекательной стороне стартап-индустрии.

Стартапы сейчас находятся на пике хайп-цикла, а это значит, что в эту область стали стекаться не совсем хорошие люди и не совсем хорошие деньги.

Надо стать более скептичным. Предлагаю вам разобраться в пяти сортах г***а, которые могут встретиться на вашем пути.

1. Фейковые основатели

Фейковые основатели: хотят «тусить» (публиковаться в TechCrunch и HackerNews), а не решать проблемы по полной. И часто такие получают инвестиции и нанимают сотрудников.

Но основное время фейковые основатели стараются произвести впечатление на тех, кто не является их пользователем (сверстников и инвесторов).

Фейковые основатели не решают важные проблемы. Фейковые основатели — это как шум, помехи. Вы не должны попасть под влияние таких фейковых стартаперов.

Один из способов выявить фейкового основателя — он занимается стартапом не полный рабочий день.

2. Инвесторы, которые сами ничего не добились

Сейчас происходит бум новых фондов, бум новых скаутов, бум новых университетских программ. Количество инвесторов на Demo Day увеличилось с 400 до 2000.

Раньше на ранней стадии инвестировали те, кто сам запустил свой успешный стартап или был первым сотрудником успешного стартапа — они заработали свои деньги в стартапе. Сейчас это не так.

3. Низкий процент успеха

В медиа искаженная картина того, что происходит со стартапами. Публикуются только успехи и поэтому многие не понимают, сколько провалов на каждый успех. 99% стартапов умирает.

Заявки в YC подают 12-16 000 стартапов. На батч мы отбираем 200. С каждого батча мы ожидаем пять успешных компаний. Которые решат выбранную ими проблему и станут миллиардной компанией.

Успех стартапа больше похож на успех спортсмена или музыканта, чем успех адвоката, банкира или врача.

4. Стартап или работа в корпорации

Что лучше: 10 лет фигачить свой стартап или работать на «Гугл»? Для благосостояния и карьеры — лучше «Гугл».

Если вами движет экономическая сторона, то статистически правильнее идти работать в крупную корпорацию. 99% в стартапе вас ждет неудача. Нужна мотивация, которая превыше денег.

Вы должны будете быть счастливы от проделанной работы, даже если она не «взлетела».

5. Акселераторы

После основания YC в 2005 было создано 3000 акселераторов по всему миру. Е***ь! ТРИ ТЫСЯЧИ акселераторов (дословная цитата Майкла из выступления перед студентами)!

Не надо ставить акселератор «вместо» университета. Для большинства работ университет необходим. Большинство стартапов, продуктами которых вы пользуетесь, не были в акселераторе.

Если вы поступите в любой университет из топ-100, скорее всего вас ждет успешная карьера. С акселераторами все наоборот.

Стартап — дело рискованное. Не стоит добавлять к этому риск поступить в акселератор, который не выпустил ни одного успешного стартапа.

Фото на обложке: Stas Knop/Shutterstock.com