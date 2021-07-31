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Есть ли будущее у цифрового рубля?

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Никита Чугунов
Никита Чугунов

Старший вице-президент ВТБ

Илья Голубев

Россия наравне с другими странами активно развивает цифровую экономику и внедряет новые технологии, способные сделать жизнь человека лучше и безопаснее. Одна из таких амбициозных технологий — цифровой рубль.

О том, что такое цифровой рубль, зачем он нужен и чем будет выгоден россиянам, рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Есть ли будущее у цифрового рубля?

Что такое цифровой рубль

По сути, цифровой рубль — это разновидность фиатных денегФиатные деньги — не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления.. Поэтому его стоимость будет устанавливать государство, а выпускать — исключительно Банк России. Этим он отличается от криптовалют, например, биткоина, у которого единый эмитент отсутствует, а стоимость постоянно колеблется.

По задумке Банка России у цифрового рубля будут свойства как наличных, так и безналичных рублей. Все единицы получат форму токена, то есть уникального цифрового кода — почти как обычные банкноты с серийными номерами.

Зачем он нужен?

Цифровой рубль — перспективный инструмент, выгодный для всех участников рынка. Он поможет сбалансировать российскую экономику и банковскую сферу, поможет управлять рисками, связанными с изменениями внешнеэкономических факторов.

Единая система наличных, безналичных и цифровых рублей позволит быстрее внедрять инновации в разные секторы экономики. Запуск цифрового рубля может ускорить денежный оборот на 3–7%. Но стоит учитывать многие факторы: например, насколько удобный доступ к сервисам электронных кошельков смогут создать банки, как будет применяться инфраструктура платежной системы, какие преимущества для граждан предусмотрит Банк России.

Хотя есть риск, что цифровой рубль превратится в обычный инструмент администрирования финансово-бюджетной системы. Банки станут просто звеном, которое ее обслуживает: без возможности конкурировать, извлекать прибыль, создавать новые продукты и сервисы для клиентов. Например, цифровой рубль позволил бы снизить издержки на расчетные банковские операций, повысить прозрачность транзакций и вообще активнее развивать финансовые услуги.

Риски использования

Все риски использования цифрового рубля специалисты ЦБ будут обсуждать с профессиональным сообществом. Это и обеспечение безопасности, и издержки банков и бизнеса, и другие вопросы, связанные с внедрением нового платежного средства.

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Как показал опыт центральных банков других стран, основные проблемы при создании цифровой валюты:

  • сложность определения выбора модели (ЦБ РФ предложил двухуровневую модель работы с цифровым рублем, и наши эксперты ее поддерживают — такая схема лучше всего сохранит привычные платежные отношения);
  • необходимость понимания экономической и правовой природы цифровых денег, национальных целей и сути задач, которые они должны решать;
  • выбор технологических решений ( архитектуры,  инфраструктуры,  системы доступа к кошельку).

Как будет работать цифровой рубль

Банк России как эмитент создаст специальную платформу цифрового рубля и предоставит к ней доступ как физическим, так и юридическим лицам. В свою очередь банки и другие финансовые организации создадут на этой платформе электронные кошельки для клиентов — ими можно будет пользоваться через мобильные приложения банков. При этом открыть получится только один кошелек.

Предполагается, что один цифровой рубль будет равен одному наличному или безналичному. Российские граждане и бизнес смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую, то есть цифровой рубль — в наличные или на счет в банке и наоборот. 

Цифровой рубль уже постепенно внедряют:

  1. специалисты Банка России уже проанализировали возможности и перспективы введения такой формы национальной валюты,
  2. организовали общественные обсуждения и определили концепцию работы цифрового рубля,
  3. начали разработка платформы,
  4. скоро запустят испытания цифрового рубля на ограниченном круге пользователей.

Внедрение цифровой формы рубля не увеличит общую денежную массу в России. Это просто разновидность платежного средства — дополнение к бумажным и безналичным рублям, которые есть сейчас. В качестве их замены цифровой рубль тоже не рассматривается. Так как выпускать его будет исключительно Банк России, риски окажутся не выше, чем у «обычного» рубля (например, инфляционные). 

Фото на обложке: Unsplash

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