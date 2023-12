Цифровой туризм: какие сервисы нужны путешественникам

Мировой рынок туристических сервисов

TravelTech — это относительно новая индустрия, использующая цифровые технологии для совершенствования опыта туристов и путешественников. Хотя сфера цифровых решений для индустрии туризма отстает от финансовой и образовательных решений, темпы роста этого рынка достаточно высокие. Так, по данным Statista, к 2026 году мировой рынок TravelTech может достигнуть $12,5 млрд — это на 45% больше, чем в 2020 году.

Функциональность туристических сервисов позволяет бесшовно спланировать путешествие онлайн с использованием платформ и приложений для бронирования полноценных туров или жилья и билетов отдельно.

Появляется все больше сопутствующих сервисов, от ускоренной регистрации в гостиницах благодаря биометрическим технологиям до умных роботов-чемоданов, которые самостоятельно следуют за хозяином и добираются до нужной локации.

Граница между виртуальным миром и реальностью стирается за счет самостоятельных экскурсий через приложения.

На рынке уже несколько лет существуют сервисы-компаньоны для свободных и независимых путешественников. Один из них — онлайн-карта Tmatic.travel, где собрано множество готовых маршрутов, аудиогидов, отелей, туров и экскурсий, местных экспертов. Или приложение WeGoTrip — международный маркетплейс аудиоэкскурсий с билетами в музеи, который предлагает более 500 экскурсий в 183 городах мира.

Особенности цифровизации туристической индустрии в России

Ежегодно в России создают около 30 новых TravelTech-стартапов. RB.ru при поддержке Комитета по туризму города Москвы создали карту рынка, где собраны компании, которые меняют туристическую индустрию с помощью технологий, — сейчас их более 300. Сегодня в связи с уходом многих мировых игроков — создателей туристических сервисов — российские разработчики, основатели стартапов и предприниматели получили высокие шансы популяризации своих TravelTech-проектов.

В цифровизации нуждаются многие направления туризма. Для развития железнодорожного туризма цифровые сервисы необходимы, чтобы привлекать новых туристов — в частности, молодую аудиторию. Среди них могут быть приложения для самостоятельных экскурсий, аудиогидов, в том числе с элементами дополненной реальности.

РЖД уже несколько лет работают над популяризацией железнодорожного туризма и привлечением новых путешественников, постоянно совершенствуя имеющиеся и добавляя новые туристические поезда по России. Это уникальные туристические продукты, который включают в себя проезд по ж/д и комплексное туристическое обслуживание. На сегодняшний день представлены как большие круизные программы в современном формате «поезд-отель», так и туры «выходного дня».

Есть потенциал для применения IT-стартапов и в коротких туристических поездках. Анализируя железнодорожную Минераловодскую ветвь вместе со студентами ВШУ, мы увидели, что многие туристы приезжают в соединенные маршрутом города — Кисловодск, Минеральные воды, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск — всего на несколько часов. И это распространенная ситуация как для большой аудитории путешественников на промежуточных остановках, так и для более узкой группы «командировочных» туристов.

Возможностей отправиться на обзорную экскурсию сразу, выйдя из вокзала или аэропорта, мало, поскольку такие сервисы еще не развиты полноценно. Немногие хотят самостоятельно планировать маршрут в неизвестном городе, поэтому туристы, посещающие города проездом, упускают возможность погрузиться в удивительную среду и получить новые впечатления. Именно запуск цифровых сервисов и наполнение маршрутов интерактивным контентом позволит дополнительно простимулировать развитие внутреннего туризма, дав возможность путешественникам максимально интересно провести время.

Автопутешествия также интересуют молодежь, но, помимо создания цифровых сервисов и массовизации этого вида туризма, важно обратить внимание на изначальные условия — «узкие горлышки» автотуризма.

Например, отсутствие единой системы маршрутов, а также всероссийской системы аренды транспорта и инфраструктуры вдоль дорог, включая гостиницы, точки питания и отдыха. Прилегающие к дорогам территории находятся в ведомстве разных стейкхолдеров: Минтранса, Минприроды и др., что создает определенные сложности.

При разработке сервисов для автопутешественников за образец можно взять ряд платформ, представленных на зарубежном рынке. Например, приложение Road.Travel — маркетплейс авторских автомобильных маршрутов с интеграцией в автомобили, который соединяет экспертов и путешественников. Или же навигатор Roadtrippers, который показывает водителю в пути все близлежащие достопримечательности, отели, кафе и события.

Топ-5 идей для туристических сервисов в России

Путеводители

В России сборники маршрутов могут совмещать несколько видов туризма, давая максимально разностороннее представление о городе, либо специализироваться на одном направлении. Например, для сельского, экологического и гастротуризма программы с путешествиями под ключ развивает Россельхозбанк в проекте «За городом». Здесь стоит упомянуть и Национальный туристический портал России, который представляет собой базу туристических программ и направлений с разными маршрутами и видами туризма (автотуризм, круизы, рыбалка, охота и др.) Однако, например, единая система маршрутов для автопутешествий отсутствует.

Все, что сейчас доступно туристам, — это рутбуки (от route — «маршрут» и book — «книга») — региональные подборки маршрутов, созданные локальными комьюнити.

Востребованными могут стать также приложения с дополненной реальностью, которые сами выстраивают маршруты, дополняя их познавательным контентом. Например, приложение StreetMuseum, где можно накладывать исторические фотографии на современные улицы Лондона, наведя смартфон на определенные локации. «Играя» с городской средой и достопримечательностями, путешественники с еще большим интересом вовлекаются и погружаются в экскурсии.

Сервисы для культурного досуга

Сейчас переход от индустрии развлечений к индустрии впечатлений в туристической отрасли становится все более явным. Посещая новые города и села, люди ищут более аутентичные впечатления, которые связывают их с местной культурой и позволяют установить более глубокий контакт с местом. Поэтому такие сервисы, как онлайн-гид с историей народов России, картой поселений с местными фермерскими хозяйствами, ресторанами локальной кухни и т.п. могут привлечь внимание широкой аудитории.

Экологические сервисы

Тренд сохранения окружающей среды и природных ресурсов способствует развитию экологической ответственности туристов; значит, есть потребность и в сервисах экологической направленности.

Например, существует приложение In Bloom: The Eco App, которое ищет поблизости «зеленые» услуги, фермерские рынки, экоотели, экорестораны. Его создали американские музыканты Энди Росс из рок-группы OK Go и Эйтан Орен из Eytan and The Embassy, которые хотели сделать музыкальные туры более экологичными и близкими к идеям устойчивого развития. Подобный функционал также есть у платформы Green Globe — Certified Sustainability, которая позволяет бронировать отели, хостелы, построенные по экопринципам. В этой сфере можно также выделить Green Travel Choice — приложение считает, сколько углекислого газа выделится за время путешествия на конкретном виде транспорта.

Сервисы для яхтенного туризма

Россия занимает 2-ое место в мире по протяженности внутренних водных путей, и это неоспоримое преимущество для развития яхтенного туризма. Но направление только зарождается. Концепция развития яхтенного туризма в России уже разработана на период до 2030 года, в числе основных направлений — частный и спортивный яхтинг, аренда судов. Приложения, объединяющие речные маршруты, или цифровые сервисы для аренды или проката яхт могут обрести популярность среди профессионалов и любителей яхтинга.

Например, в мировой практике есть консьерж-сервис полного цикла для профессиональных капитанов под названием Searadar. Проект создан для тех, кто сталкивается с вопросами аренды яхт, планирования маршрутов и подготовки яхтенных путешествий. Сервис предлагает более 15 тыс. яхт по всему миру, которые можно забронировать самостоятельно через маркетплейс или с помощью персонального менеджера.

Технологичные сервисы в гостиницах

На гостиничный бизнес влияет множество мировых трендов, в том числе внедрение цифровых технологий. Нестандартные сервисы, такие как интеллектуальные системы управления номером или туры виртуальной реальности, позволят обрести конкурентное преимущество на рынке.

Крупные отельные сети стали интегрировать в свои системы сервисы с интерактивными онлайн-картами. Например, платформа iWeekender показывает постояльцам необычные места и события рядом с отелем. Эти интерактивные карты доступны во многих туристических мегаполисах мира.

Еще один пример из мировой практики — Hotbot.ai, онлайн-витрина для реализации услуг отеля (в том числе обслуживание номера, SPA или трансфер) и коммуникации с гостем. При помощи этой платформы владельцы сетей сокращают свои затраты и исключают человеческий фактор.

На заметку отельерам — технологический тренд может проявляться не только во внедрении сервисов, но и в самой концепции отдыха. Отелей, специализирующихся на киберспорте и видеоиграх, в мире становится все больше. Их количество растет вместе с аудиторией геймеров: по данным аналитиков DFC Intelligence, они составляют почти половину населения Земли.

