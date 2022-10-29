Ноябрьские дома: спрос на туры и авиабилеты снизился, несмотря на каникулы

Количество забронированных на ноябрьские выходные туров снизилось на 20%, продажи авиабилетов упали на 40%. И хотя некоторые операторы сообщают о стабильном спросе, наблюдается общий спад по рынку, несмотря на то, что в этом году праздники приходятся на школьные каникулы и можно было бы ожидать как раз повышенного интереса к поездкам.

По данным сервиса Travelata.ru число организованных туров, забронированных на 4-6 ноября в 2022 году на 20% меньше, чем в 2021 году, пишет «Коммерсант».

Средний чек при этом вырос примерно на 7% (до 109 тыс. рублей), что объясняется общим повышением цен на туристическом рынке.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев считает, что падение спроса могло быть вызвано количеством выходных дней: в этом году их три, а в прошлом было четыре.

Коллеги по рынку из Tez Tour, впрочем, напоминают, что в текущем году праздники совпадают со школьными каникулами, что должно было стимулировать спрос.

Этого не произошло, но, как минимум, у того же Tez Tour, а также Fun & Sun и «Слетать.ру» объем бронирований остается примерно на том же уровне, что и показатели 2021 года.

Во многом это связано с тем, что растет востребованность туров по России. Их доля за год выросла с 13% до 33% в общем объеме продаж Travelata.ru.

Эксперты компании предполагают, что туристы потратят в среднем на отдых в России 42,5 тыс. рублей (+22% от показателей 2021 года).

По данным сервиса Ostrovok.ru, процент внутренних бронирований туристического жилья вырос с 66% до 83%.

При этом россияне все чаще отказываются от перелетов, что связано с закрытием южных аэропортов, о чем напиоминает управляющий директор «Слетать.ру» Евгений Данилович.

И действительно, анонимный источник «Ъ» в одной из систем бронирования авиабилетов утверждает, что к ноябрьским праздникам в этом году продажи упали на 40%.

В целом же с начала года спрос на полеты в страны дальнего зарубежья сократился на 34%, а на полеты в страны постсоветского пространства вырос на 90%.

Из зарубежных направлений традиционно самыми востребованными остаются Турция и Египет. По данным Travelata.ru:

интерес к Турции остается на уроне 38% от общих продаж, средний чек — 122 тыс. рублей (+39% от 2021 года),

интерес к Египту — 14% от общих продаж, средний чек — 151 тыс. рублей (+13%).

Общий спад на рынке и непосредственно спад спроса на бронирование туров на ноябрьские праздники эксперты связывают с оттоком из страны экономически активного населения.

Фото на обложке: Mantas Hesthaven / Unsplash