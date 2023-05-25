Бизнес и киберсквоттинг: как защитить свой домен и товарный знак

О том, что делать, если компания столкнулась с киберсквоттингом Киберсквоттерами называют «интернет-бизнесменов», специализирующихся на покупке перспективных доменных имен и их последующей перепродаже — киберсквоттер захватывает домен и удерживает его, пока тот не станет настолько востребован, что его можно продать дороже, рассказал Ильдар Мухаметзянов, адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online.

В России домен не считается объектом интеллектуальной собственности. Именно поэтому ситуации, в которых виртуальные адреса популярных брендов попадают в руки других людей — не редкость.

Что такое киберсквоттинг

В российском законодательстве практически отсутствует четкое определение киберсквоттинга.

На практике под ним чаще всего подразумевают регистрацию доменных имен, которые содержат в своем адресе названия известных компаний, их продуктов. Обычно их перепродают заинтересованным брендам.

Второй вариант киберсквоттинга — когда уже существующий виртуальный адрес компании по каким-то причинам становится доступен для покупки и перерегистрации.

Это может произойти, если бизнес задержит оплату домена — в этом случае платформа-регистратор выставит его на продажу. В покупке такого домена нет ничего криминального — за исключением случаев, когда в адресе содержится упоминание чьей-то торговой марки.

В отличие от зарубежной практики, в России киберсквоттинг находится в белой правовой зоне и фактически не запрещен.

Чтобы вернуть домен или стать обладателем похожего по названию сайта, нередко приходится платить за него денежную компенсацию. Или попытаться действовать через суд.

В чем опасность киберсквоттинга для бизнеса

Для бизнеса одна из главных угроз киберсквоттинга в том, что сайт с похожим или полностью идентичным названием может попасть в топ поисковиков. Люди, которые ищут определенную торговую марку, вместо основного сайта будут попадать на другой адрес. В будущем это может привести к оттоку трафика и клиентов.

Вторая проблема возникает, если киберсквоттеры используют сайт с похожим названием совершенно для другой ниши. В некоторых случаях это может создавать репутационные риски.

Например, мы в 2018 году запустили сайт Advostar — изначально он создавался как онлайн-платформа для поиска и подбора юристов. Вскоре мы задумались о смене бизнес-модели и какое-то время не продляли домен.

Когда мы решили снова запустить сайт в работу, то обнаружили, что он нам уже не принадлежит. Домен выкупили киберсквоттеры, которые стали использовать его для рекламы ставок. Но у нас изначально был зарегистрированный торговый знак Advostar — объект интеллектуальной собственности. По закону его нельзя использовать в доменном имени без нашего согласия.

Мы пробовали договориться без суда и выкупить домен обратно, но все наши предложения проигнорировали. Тогда мы решили открыть судебный спор, который продолжается до сих пор.

Как снизить риск столкновения с киберсквоттингом

Полностью обезопасить себя от киберсквоттеров невозможно. Но можно снизить риски. Обычно компании делают это двумя способами:

Регистрация и покупка доменных имен, которые прямо или косвенно могут затронуть торговую марку

В основном этим занимаются крупные бренды, у которых есть на это ресурсы. Например, Сбербанк в 2018 году всего за две недели зарегистрировал и выкупил 17 новых виртуальных адресов — половина из них содержали слово sber.

Регистрация созвучного с адресом сайта торгового знака

Торговая марка является объектом интеллектуальной собственности, который нельзя упоминать в доменном имени без согласия правообладателя. Если киберсквоттеры будут знать о том, что у вас есть созвучный с доменом торговый знак, они с меньшей вероятностью выберут ваш сайт как новую цель. Создавать или покупать домен, который потом все равно отсудит правообладатель — затея не очень перспективная.

Тем не менее бывают случаи, когда киберсквоттеры все равно регистрируют домен с созвучным торговым знаком. По всей видимости, они рассчитывают на удачу или просто на то, что компания не захочет с ними судиться. Например, так было в нашем случае — мы зарегистрировали торговую марку почти одновременно с запуском нашего сайта, однако это не остановило киберсквоттеров.

Что делать, если вы не успели зарегистрировать торговый знак

В этом случае шансы защитить домен в суде близки к нулю. У предпринимателя остаются три варианта:

1. Попробовать выкупить домен

Иногда его владельцем может быть не реальный киберсквоттер, а вполне обычный человек, который создал виртуальный адрес раньше, чем компания зарегистрировала торговую марку.

Например, Сбербанк в рамках ребрендинга в 2018 году выкупил домен sber.ru, который появился в сети еще в 2000 году. По некоторым оценкам, виртуальный адрес обошелся банку в 30-40 млн рублей. Причем саму торговую марку «Сбер» компания официально зарегистрировала только в 2020 году.

2. Зарегистрировать схожий по названию домен и сконцентрировать свои силы на нем

Иногда это может быть дешевле, чем пытаться урегулировать вопрос с киберсквоттером. Кроме того, этот способ подходит как срочное средство на время судебного процесса.

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3. Подождать

Если домен не заинтересует другие компании, то киберсквоттер может потерять мотивацию платить за него. Виртуальный адрес фактически освободится сам по истечению срока регистрации. Но нужно приготовиться к тому, что это стратегия для игры на длинной дистанции — домены, как правило, продлевают раз в год.

Что делать, если вы уже зарегистрировали торговую марку, но киберсквоттеры пользуются вашим доменом.

Вариант 1: переговоры

Даже в этом случае затяжного суда все еще можно избежать. Для этого нужно договориться о возврате домена за денежную компенсацию. Конечно, это можно сделать самостоятельно, но в этом случае придется действовать на свой страх и риск — есть вероятность, что получив деньги, другая сторона просто перестанет выходить на связь.

Поэтому компании часто прибегают к помощи бирж покупки-продажи сайтов, независимых брокеров или регистраторов доменов, у которых есть услуга «Доменный брокер». Такие посредники берут на себя переговоры, согласование стоимости, юридическое оформление и техническую сторону.

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Как правило, в процессе сделки деньги резервируются на счете гаранта и передаются продавцу только после того, как завершится полная передача прав.

Вариант 2: суд

Если договориться не удается или вы принципиально не хотите платить киберсквоттерам, нужно подавать судебный иск. При положительном исходе суд запретит нарушителю пользоваться доменом и удержит с него денежную компенсацию.

Исковое заявление о запрете использования домена нужно подавать в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. К заявлению нужно приложить:

Доказательства владения торговым знаком — например, идентификационный номер торговой марки, название правообладателя, дату регистрации и окончания действия прав. Доказательства использования торгового знака. Помните, что одной регистрации торговой марки недостаточно — ее нужно, например, наносить на продукцию, упоминать о ней в своих статьях, в наружной и интернет-рекламе и т.д. Факты, подтверждающие использование домена ответчиком — скриншоты сайта и др.

Все доказательства лучше всего предварительно заверить у нотариуса.

И самое важное: на время судебного спора суд должен наложить запрет на перерегистрацию домена.

Если этого не сделать, ответчик может просто переоформить адрес на другое лицо, а значит, вы не сможете привлечь киберсквоттера к ответу. Поэтому одновременно с другими документами нужно обязательно подготовить и направить ходатайство об обеспечительных мерах в отношении домена.

Что еще поможет увеличить шансы на победу в суде

Лучше всего сначала зарегистрировать торговый знак, а затем — домен. Иначе суд может посчитать, что вы пытаетесь завладеть доменом через так называемый обратный захват — намеренную регистрацию торговой марки под чужой домен.

Желательно, чтобы адрес домена не был похож на слово или выражение, которое находится в общем употреблении.

Если ваш товарный знак не полностью совпадает с доменом, нужно получить заключение патентного поверенного о наличии сходства до степени смешения.

Подробное изучение других судебных кейсов по киберсквоттингу. Это поможет вам в подготовке исковых заявлений, подборе формулировок и формировании стратегии защиты. К счастью, все данные находятся в свободном доступе. Например, здесь и здесь можно ознакомиться с решениями суда по одному из дел домена «Сбербанка».

Нужно быть заранее готовыми к тому, что судебный процесс может затянуться — в России суды довольно часто с неохотой берутся за кейсы, связанные с киберсквоттингом. Поэтому даже если сторона ответчика никак не сопротивляется, рассмотрение дела все равно может занять несколько месяцев.

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При наличии достаточной доказательной базы, подготовки и уверенности в своих силах предприниматели могут одержать победу без помощи юристов. Но так как судебная практика по таким делам еще только формируется, для увеличения шансов и минимизации рисков можно обратиться за помощью к профессионалам.

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