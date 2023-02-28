Информационная безопасность предприятия: угрозы и средства защиты

Чтобы защитить себя в этой области, организациям уже сейчас стоит подумать, какие средства выбрать для защиты и каких атак стоит опасаться больше всего. Об этом рассказал Андрей Голов, генеральный директор «Кода Безопасности».

Если вовремя не внедрить систему безопасности, можно столкнуться с тремя критическими последствиями: утечкой пользовательских данных, техногенной катастрофой или остановкой обеспечения услуг компании. После этого бизнес рискует столкнуться с куда более опасными проблемами, чем кибератаки.

Содержание:

Что такое «информационная безопасность предприятия»?

Если говорить просто, то это комплекс мер, которые закрывают три ключевых уровня:

Работоспособность некритичных для бизнеса сервисов — например, сайта компании. Компания должна быть готова к банальным DDoS-атакам и прочим киберсредствам нападения. Защита критической информации, к которой относятся персональные данные и коммерческие тайны. Задача ИБ-специалистов защитить ИТ-узлы, чтобы организация могла функционировать и при этом не нести репутационные или финансовые потери. Требования регуляторов. Часто, увидев смету на решения информационной безопасности, руководство компании пытается на них «забить». Государство понимает нежелание организаций тратить деньги на вещи, которые могут не случиться, но, с другой стороны, есть критические процессы, и их необходимо предупреждать, поэтому власти заставляют делать это законодательно.

Три уровня — это минимум, под которым понимается система информационной безопасности организации. Более глобальный вопрос звучит так: кто атакует?

Это могут быть:

малоквалифицированные студенты,

спецслужбы или военизированные группировки, для которых нанести критический урон — прямая задача.

От того, в чьей руке «меч», зависит обеспечение информационной безопасности предприятия.

То, что эффективно против студентов, вряд ли остановит хакеров на службе у государства. Это мы увидели в феврале-марте 2022 года: уровень систем информационной безопасности организаций РФ оказался ниже необходимого из-за выросшего качества атак.

Компании это поняли, поэтому за последний год затраты на ИБ существенно выросли.

Как осуществить контроль информационной безопасности?

Есть несколько способов в организации защиты информационной безопасности:

Неправильный — когда равномерно тратятся на защиту всей ИТ-инфраструктуры. Чаще всего компании используют именно его.

— когда равномерно тратятся на защиту всей ИТ-инфраструктуры. Чаще всего компании используют именно его. Половинчатый — заключается в следовании нормативам регуляторов, когда компания обеспечивает безопасность тех узлов ИТ-инфраструктуры, которые требует государство.

— заключается в следовании нормативам регуляторов, когда компания обеспечивает безопасность тех узлов ИТ-инфраструктуры, которые требует государство. Правильный — когда компания оценила уровень воздействия событий безопасности на бизнес и понимает, какой компонент ИТ-системы нужно защищать в первую очередь. Для этого необходима серьезная зрелость, но зато такой подход дает бизнесу наибольшую устойчивость.

Виды угроз информационной безопасности

Хотя ландшафт угроз информационной безопасности организации постоянно расширяется за счет новых уязвимостей, основные виды атак остаются примерно одинаковыми.

Среди них можно выделить:

вредоносное ПО (шифровальщики, вирусы, троянцы);

SQL-инъекции (фишинг, DoS, перехват данных).

Опасность атаки определяют по специальной модели угроз, которая состоит из нескольких параметров-вопросов:

Какими ресурсами располагают злоумышленники?

Сколько времени они готовы потратить на атаку?

Проблема в том, что продвинутый хакер, имея время и ресурсы, попадет в любую систему. Конечно, такое «внимание» уделяют не всем компаниям, и большинство организаций могут подготовиться к возможным проникновениям.

К сожалению, пока что эта «игра» напоминает «Тетрис» — в нее невозможно выиграть.

Средства защиты информации

На сегодня отечественные разработчики создали десятки решений информационной безопасности, которые закрывают все сегменты ИТ-инфраструктуры.

Они относятся:

к контролю доступа,

защите данных и приложений,

обнаружению и реагированию на инциденты.

Как правило, многие инструменты идут в связке — это позволяет проводить грамотную политику информационной безопасности организации и обеспечивать комплексную защиту.

Сейчас особенно актуальными считаются межсетевые экраны следующего поколения (Next Generation Firewall, NGFW), которые сочетают несколько решений с единой панелью управления. Это особенно полезно для крупных ИТ-инфраструктур.

Обеспечение информационной безопасности предприятий

В построении системы информационной безопасности организации средства защиты не занимают ведущую роль.

Можно выбрать самое навороченное решение, но бизнес все равно встанет.

Почему? Потому что сначала необходимо разобраться: а какие последствия в принципе критичны.

Об этом необходимо договориться с теми, кто принимает решения, то есть с топ-менеджментом, иначе защита не будет эффективной. Люди, управляющие рисками компании, не воспринимают ИБ-события как неизбежность — это скорее что-то эфемерное, что не случится вовсе, а значит, можно и не вкладываться.

Этапы внедрения системы безопасности

Итак, первым делом необходимо определить критические процессы и договориться об этом с руководством.

Затем анализ продолжается:

нужно обозначить те бизнес-процессы, в которых нарушения повлекут недопустимые последствия,

понять, какие ИТ-системы их поддерживают.

Финальный этап — определение возможных инструментов защиты.

К недопустимым последствиям относятся:

Утечка данных пользователей; Техногенные катастрофы; Остановка обеспечения услуг компании.

Организационные меры

Такие меры порой позволяют избежать громадных инвестиций и при этом сильно облегчить жизнь. Это банальное введение регламентов, которые бы структурировали работу с ИТ-системами.

Скажем, инструкция по работе с интернетом и жесткое требование:

не кликать по ссылкам в почте и мессенджерах;

менять пароль каждые полгода;

не использовать один и тот же пароль для разных сервисов.

Сотрудникам кажется, что эти мелочи отравляют им жизнь, но на деле — помогают избежать больших проблем. К сожалению, такие регламенты чаще всего вводят зрелые компании, у которых система информационной безопасности предприятия и так выстроена на отлично.

Режим коммерческой тайны

Это отдельная область права позволяет легитимно наказывать людей, раскрывших конфиденциальные данные.

В основном она касается случаев, которые относятся к краже информации, но есть и второй момент. Как известно, слабое место ИБ — это человек, поэтому хакеры часто прибегают к социальному инжинирингу, и «точкой входа» может стать сотрудник компании, который даже не подозревает, что его используют.

В этом случае режим коммерческой тайны действует, как окрик родителя, — предупреждающе, и человек поостережется раскрывать даже незначительную информацию.

Технические меры

ИТ-инфраструктура предприятия в идеале напоминает подводную лодку — отсеки разделены переборками, которые задраиваются в случае проблемы и сохраняют судно на плаву.

На практике это реализуется так: у компании есть ИБ-средства для сегментации доступа, при этом большинство пользователей обладают минимальными правами. Если сотрудник имеет доступ к ограниченному числу сервисов, то и злоумышленнику будет сложнее войти в систему.

Итог: как выбрать комплекс мер по информационной безопасности в организации?

Информационная безопасность предприятия — это масштабная задача, успешность которой зависит от множества факторов.

Компания должна понимать:

Какие ИБ-события она не может допустить;

Удар по каким бизнес-процессам станет критическим;

Какие ИТ-системы поддерживают эти процессы.

Затем нужно обеспечить их защиту. И лишь когда прикрыты критические узлы, можно подумать о полноценной безопасности других компонентов.

При этом нельзя забывать о требованиях регуляторов, которые у каждой отрасли свои. В составлении таких требований участвуют ведущие компании сектора, поэтому их можно считать эталонными.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney