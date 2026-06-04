80% российских компаний не знают, какими IT-активами владеют — 20% компаний до сих пор ведут учёт в Excel

80% российских компаний оценивают зрелость процессов управления IT-активами на 1–3 балла из 5 возможных, сообщает Forbes со ссылкой на исследование аналитического центра SimpleOne. Лишь 19% организаций заявили о высоком уровне зрелости (4–5 баллов), который предполагает прозрачный учёт оборудования, ПО и лицензий. Эксперты предупреждают, что отсутствие единой системы управления IT-активами ведёт к избыточным расходам, потере оборудования и ошибкам при планировании бюджета.

Каждая десятая компания перекладывает учёт оборудования на службу информационной безопасности

В опросе центра SimpleOne приняли участие руководители из сферы промышленности, банкинга и ритейла. Выяснилось, что в российских компаниях ответственность за IT-активы закреплена за разными структурами:

департамент IT-инфраструктуры — 36%;

распределение между отделами по запросу — 16%;

финансовая служба — 14%;

отдел закупок — 11%;

служба информационной безопасности — 10%.

Из-за отсутствия единого центра ответственности разные подразделения повторяют одну и ту же работу, а контроль над активами ослабевает, считают эксперты SimpleOne.

Каждая пятая компания до сих пор ведёт учёт IT-активов в Excel

В крупных компаниях разные подразделения часто приобретают одинаковое оборудование или ПО, потому что не знают о ресурсах, которые уже доступны внутри организации, сообщает Forbes. По словам экспертов SimpleOne, ошибки при закупках возникают из-за отсутствия единой системы учёта, которая позволяла бы видеть все IT-активы компании в одном месте.

Около 20% компаний продолжают учитывать технику и ПО в Excel. Такой повышает риск ошибок: данные дублируются, теряются или быстро устаревают, из-за чего бизнесу сложнее получать актуальную информацию о своих IT-активах.

Российский рынок систем управления IT-активами достиг 6 млрд рублей

Мировой рынок ITAM*ITAM (IT Asset Management) — это систематический процесс контроля, инвентаризации и управления ИТ-активами компании на протяжении всего их жизненного цикла (от закупки до утилизации). демонстрирует стабильный рост, и к 2033 году может вырасти в три раза. По оценке SimpleOne, объём российского рынка управления IT-активами в 2025 году составил около 6 млрд рублей. Эксперты выделяют несколько ключевых трендов на ближайшие годы: