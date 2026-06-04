80% российских компаний не знают, какими IT-активами владеют — 20% компаний до сих пор ведут учёт в Excel

80% российских компаний не знают, какими IT-активами владеют — 20% компаний до сих пор ведут учёт в ExcelИз-за отсутствия единой системы контроля филиалы закупают оборудование, которое уже есть на складах других подразделений
80% российских компаний оценивают зрелость процессов управления IT-активами на 1–3 балла из 5 возможных, сообщает Forbes со ссылкой на исследование аналитического центра SimpleOne. Лишь 19% организаций заявили о высоком уровне зрелости (4–5 баллов), который предполагает прозрачный учёт оборудования, ПО и лицензий. Эксперты предупреждают, что отсутствие единой системы управления IT-активами ведёт к избыточным расходам, потере оборудования и ошибкам при планировании бюджета.
Каждая десятая компания перекладывает учёт оборудования на службу информационной безопасности
В опросе центра SimpleOne приняли участие руководители из сферы промышленности, банкинга и ритейла. Выяснилось, что в российских компаниях ответственность за IT-активы закреплена за разными структурами:
- департамент IT-инфраструктуры — 36%;
- распределение между отделами по запросу — 16%;
- финансовая служба — 14%;
- отдел закупок — 11%;
- служба информационной безопасности — 10%.
Из-за отсутствия единого центра ответственности разные подразделения повторяют одну и ту же работу, а контроль над активами ослабевает, считают эксперты SimpleOne.
Каждая пятая компания до сих пор ведёт учёт IT-активов в Excel
В крупных компаниях разные подразделения часто приобретают одинаковое оборудование или ПО, потому что не знают о ресурсах, которые уже доступны внутри организации, сообщает Forbes. По словам экспертов SimpleOne, ошибки при закупках возникают из-за отсутствия единой системы учёта, которая позволяла бы видеть все IT-активы компании в одном месте.
Около 20% компаний продолжают учитывать технику и ПО в Excel. Такой повышает риск ошибок: данные дублируются, теряются или быстро устаревают, из-за чего бизнесу сложнее получать актуальную информацию о своих IT-активах.
Российский рынок систем управления IT-активами достиг 6 млрд рублей
Мировой рынок демонстрирует стабильный рост, и к 2033 году может вырасти в три раза. По оценке SimpleOne, объём российского рынка управления IT-активами в 2025 году составил около 6 млрд рублей. Эксперты выделяют несколько ключевых трендов на ближайшие годы:
- расчёт полной стоимости владения IT-ресурсами станет обычной практикой для обоснования бюджетов;
- акцент сместится с учета техники на контроль облачных сервисов и подписок;
- регуляторы станут внимательнее следить за лицензионной чистотой ПО;
- искусственный интеллект начнет помогать в поиске проблем и прогнозировании закупок.