7 причин, почему хорошие разработчики плохо устраиваются на работу

Почему умения писать код не всегда достаточно

Первый человек, с которыми вы проходите собеседование — это обычно рекрутер, а не эксперт. Рекрутеры за редким исключением мало разбираются в IT, да им это и не нужно.

Их задача — это оценить вас не столько как крутого разработчика с кучей навыков и огромным опытом, сколько как человека, который соблюдает профессиональную этику, может слушать других, работать в команде, уметь выстраивать отношения между коллегами на уровне договоренностей о сроках, зонах ответственности в работе, и чтобы их навыки в резюме соответствовали тому, что ищет компания.

А то, что происходит с кандидатами дальше, задача уже не рекрутера, а эксперта компании.

7 ошибок соискателей

На деле от вас не требуется ничего сверхъестественного. Но иногда соискатели делают ошибки, которые портят первое впечатление о них, и поэтому не могут пройти дальше первого этапа. Вот эти ошибки.

1. Не готовиться заранее или готовиться только к технической части собеседования

Прежде чем готовиться к техническому интервью, нужно еще на него попасть — а значит, пройти первый этап собеседования с рекрутером. Собеседование — настолько значимая и непростая для многих ступень, что мы советуем своим ученикам отдельно уделять внимание именно общению с рекрутером. К вопросам на интервью нужно готовиться заранее: тогда и справиться с ними будет гораздо проще.

Чаще всего рекрутеры спрашивают о трех вещах, которые не касаются или почти не касаются конкретных рабочих задач:

Расскажите о себе.

Расскажите о ваших сильных и слабых сторонах.

Расскажите о вашем хобби.

Для каждой из этих тем подготовьте от 5 до 10 предложений — больше не нужно. О чем говорить в рассказе о себе: где родились, что окончили, где работали — можете еще рассказать о своем семейном положении, но это необязательно, и вы можете не говорить, а работодатель не имеет права напирать на такой вопрос на интервью.

2. Заучивать рассказ о себе наизусть

Мы выяснили: готовиться нужно обязательно. Не проще ли выучить ответы на все три вопроса, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало? Этого делать как раз не стоит: если вы чувствуете себя неуверенно, говоря по-английски, то любой уточняющий вопрос рекрутера может вас сбить. И если вы вдруг потерялись и забыли все, что говорили, это будет заметно.

Что делать? Составить четкий план, затем написать ответ на вопросы и несколько раз прочитать вслух — но не учить наизусть. Так вы запомните примерный план ответа, и ваша речь будет звучать естественно на интервью. Что обычно входит в общий план ответа:

Где вы родились; Где учились; Где работали: в нескольких-предложениях, с акцентом на недавних событиях и достижениях; Какие ваши сильные и слабые стороны (старайтесь не говорить о том, что вы трудоголик: рекрутеры слышали такое уже тысячи раз и верят слабо); Ваши хобби; Что вас заинтересовало в вакансии и компании: обычно компании стараются нанимать людей, с которыми сходятся в ценностях и стремлениях, так что это можно упомянуть.

Часто рекрутеры просят рассказать историю из опыта: о том, как вы решили какую-то проблему, как справились в конфликтной ситуации или как эффективно сработали в команде. Полезно подготовить пару предложений и для ответа на такой вопрос.

Вот еще несколько вопросов, которые могут встретиться на собеседовании. Запишите ответ на них в блокноте — просто на всякий случай.

What are your strengths and weaknesses? (Какие ваши слабые и сильные стороны?)

Why are you leaving your current job? (Почему вы уходите с нынешней работы?)

Why should we hire you? (Почему нам стоит нанять вас?)

What are your goals for the future? (Чего вы хотите добиться в будущем?)

What are your salary expectations? (Какие ваши ожидания по зарплате?)

3. Бояться ошибок и акцента, паниковать, мяться и поправлять себя

Главное на интервью — это не идеальный английский. Совет избитый, но гораздо важнее чувствовать себя уверенно.

У вас заметный акцент, и вы путаете времена? Для разработчика это не так уж и важно: главное, чтобы вас могли понять. Чистый и правильный английский важен для людей на руководящих должностях или тех, кто работает в продажах и общается с клиентами — а вы ведь хотите устроиться не на такую должность.

Пока вас могут понять коллеги, никого не будет волновать чистота произношения и грамматика. У американцев акцент разнится в зависимости от региона, в котором они родились, для европейцев в большинстве своем английский тоже не родной, и они говорят не лучше вас, так что, скорее всего, проникнутся симпатией.

Во время интервью важны не правильно употребленные времена, а чтобы вы не мялись и не заикались и говорили связно и уверенно. Главный совет: практика. Чем больше говоришь, тем быстрее привыкаешь к процессу и перестаешь стесняться.

Let me see.

Let me think for a moment.

It’s hard to say off the top of my head but…

запомнить больше смягчающих слов: quite, a bit, rather ;

; подобрать синонимы для слов с very , чтобы использовать его реже: например, very good = awesome или very scary = terrifying ;

, чтобы использовать его реже: например, или ; выучить несколько связывающих фраз: in fact, eventually, fortunately, hopefully, come to think of it, moreover, however ;

; добавить в самопрезентацию 2-3 качества из списка: open-minded, stress resistant, ambitious, initiative, diligent, sociable и так далее;

и так далее; учить фразовые глаголы: они помогут заменить сложные и тяжелые конструкции и легче выразить мысль.

Если у вас случился небольшой «затык» во время интервью, и вам нужно время подумать, вот несколько фраз, чтобы избежать неловкого молчания:А вместо грамматики лучше уделить внимание словарному запасу: вот что вам наверняка пригодится. Мы советуем:

4. Забывать о soft skills

Почему часто берут не тех, кто больше знает, а тех, кто ведет себя уверенно? Они умеют себя подать. Берите пример с таких людей: приходите на интервью с хорошим настроением и не воспринимайте рекрутера как врага, который не дает вам пройти дальше и показать себя во всей красе на техническом интервью.

Рекрутер вам не враг, даже наоборот: он, в конце концов, получает бонусы за наем сотрудников, так что взять вас на работу и в его интересах. Так помогите ему!

Помните о том, что рекрутеры смотрят не на ваши профессиональные качества, а на софт-скиллы. Будьте доброжелательны, спокойны, активны, покажите, что вам интересна эта должность, и вы пришли сюда не для галочки. Излагайте свою мысль четко и спокойно. С такими качествами даже плохой английский будет звучать гораздо лучше.

5. Искусственно усложнять речь

Заучивать сложные речевые конструкции и заваливать рекрутера сленгом или канцеляритом — не лучшая идея. Делайте свою речь проще и понятнее: так вы будете и чувствовать себя увереннее, и звучать увереннее.

Плохо: I optimize Java hooker codes pretty good.

I optimize Java hooker codes pretty good. Хорошо: I’m good at optimizing problematic codes.

Hooker code — идиома, обозначающая плохо написанный код, который может повлиять на работу приложения, но рекрутер, если он не знаком со сленгом, наверняка поймет вас неверно.

Просто — не всегда примитивно. Не переходите на «ученический» английский: просто не перегружайте свою речь, и вы сами себе упростите задачу.

6. Рассуждать на спорные темы

Разговоры о религии, политике, а также гендерных, возрастных или национальных стереотипах лучше не заводить и не поддерживать, если их пытается завести рекрутер. Вы всегда можете вежливо отказаться отвечать на такой вопрос:

I’d rather not talk about it.

I’m sorry but I don’t feel comfortable answering that question.

7. Говорить грубо и фамильярно

Уметь говорить с собеседником вежливо — часть софт-скиллов. Запомните два простых правила, которые помогут звучать вежливо:

1. Не соглашайтесь вежливо, старайтесь использовать при этом sorry, probably, could you, I wouldn't...:

Плохо: You don’t understand.

You don’t understand. Хорошо: Probably I didn’t make myself clear. What I’m trying to say is…

Плохо: What did you say?

What did you say? Хорошо: Sorry, could you say that again, please?

Плохо: That’s not true. / You didn’t understand me.

That’s not true. / You didn’t understand me. Хорошо: I wouldn’t say so. What I mean is…

2. Сглаживайте прямолинейность через грамматику (Past или Continuous):

Не очень хорошо: I want to ask you a question. / Can I ask you about..?

I want to ask you a question. / Can I ask you about..? Хорошо: I’d like to ask you something. / Could I ask you about..?

Вывод

В собеседовании на английском нет больших хитростей или сложностей: все решается подготовкой и практикой. Компании не нужны программисты с уровнем Advanced: для коммуникации с командой часто хватает даже Intermediate. Главное — быть хорошим специалистом и уметь показать себя.

Фото на обложке: Shutterstock / REDPIXEL.PL