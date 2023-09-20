7 причин, почему хорошие разработчики плохо устраиваются на работу

За хорошими разработчиками всегда ведется охота, но порой все идет не по плану. И вроде бы профессиональные разработчики подыскивают работу в зарубежной компании, готовятся к собеседованиям, но… не проходят этап с рекрутером. А ведь и резюме в порядке, и опыта предостаточно, и навыки — не каждый может похвастаться. Неужели для работы в международной компании требуется идеальный английский язык на уровне носителя?
Контент-продюсер курса для IT-специалистов онлайн-школы английского Skyeng Анна Игитханян разбирает, какие ошибки бывают в самопрезентации и почему это мешает получить оффер мечты.
Почему умения писать код не всегда достаточно
Первый человек, с которыми вы проходите собеседование — это обычно рекрутер, а не эксперт. Рекрутеры за редким исключением мало разбираются в IT, да им это и не нужно.
Их задача — это оценить вас не столько как крутого разработчика с кучей навыков и огромным опытом, сколько как человека, который соблюдает профессиональную этику, может слушать других, работать в команде, уметь выстраивать отношения между коллегами на уровне договоренностей о сроках, зонах ответственности в работе, и чтобы их навыки в резюме соответствовали тому, что ищет компания.
А то, что происходит с кандидатами дальше, задача уже не рекрутера, а эксперта компании.
7 ошибок соискателей
На деле от вас не требуется ничего сверхъестественного. Но иногда соискатели делают ошибки, которые портят первое впечатление о них, и поэтому не могут пройти дальше первого этапа. Вот эти ошибки.
1. Не готовиться заранее или готовиться только к технической части собеседования
Прежде чем готовиться к техническому интервью, нужно еще на него попасть — а значит, пройти первый этап собеседования с рекрутером. Собеседование — настолько значимая и непростая для многих ступень, что мы советуем своим ученикам отдельно уделять внимание именно общению с рекрутером. К вопросам на интервью нужно готовиться заранее: тогда и справиться с ними будет гораздо проще.
Чаще всего рекрутеры спрашивают о трех вещах, которые не касаются или почти не касаются конкретных рабочих задач:
- Расскажите о себе.
- Расскажите о ваших сильных и слабых сторонах.
- Расскажите о вашем хобби.
Для каждой из этих тем подготовьте от 5 до 10 предложений — больше не нужно. О чем говорить в рассказе о себе: где родились, что окончили, где работали — можете еще рассказать о своем семейном положении, но это необязательно, и вы можете не говорить, а работодатель не имеет права напирать на такой вопрос на интервью.
Читайте также: Секреты получения оффера: 5 практических советов для джунов
2. Заучивать рассказ о себе наизусть
Мы выяснили: готовиться нужно обязательно. Не проще ли выучить ответы на все три вопроса, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало? Этого делать как раз не стоит: если вы чувствуете себя неуверенно, говоря по-английски, то любой уточняющий вопрос рекрутера может вас сбить. И если вы вдруг потерялись и забыли все, что говорили, это будет заметно.
Что делать? Составить четкий план, затем написать ответ на вопросы и несколько раз прочитать вслух — но не учить наизусть. Так вы запомните примерный план ответа, и ваша речь будет звучать естественно на интервью. Что обычно входит в общий план ответа:
- Где вы родились;
- Где учились;
- Где работали: в нескольких-предложениях, с акцентом на недавних событиях и достижениях;
- Какие ваши сильные и слабые стороны (старайтесь не говорить о том, что вы трудоголик: рекрутеры слышали такое уже тысячи раз и верят слабо);
- Ваши хобби;
- Что вас заинтересовало в вакансии и компании: обычно компании стараются нанимать людей, с которыми сходятся в ценностях и стремлениях, так что это можно упомянуть.
Часто рекрутеры просят рассказать историю из опыта: о том, как вы решили какую-то проблему, как справились в конфликтной ситуации или как эффективно сработали в команде. Полезно подготовить пару предложений и для ответа на такой вопрос.
Вот еще несколько вопросов, которые могут встретиться на собеседовании. Запишите ответ на них в блокноте — просто на всякий случай.
- What are your strengths and weaknesses? (Какие ваши слабые и сильные стороны?)
- Why are you leaving your current job? (Почему вы уходите с нынешней работы?)
- Why should we hire you? (Почему нам стоит нанять вас?)
- What are your goals for the future? (Чего вы хотите добиться в будущем?)
- What are your salary expectations? (Какие ваши ожидания по зарплате?)
3. Бояться ошибок и акцента, паниковать, мяться и поправлять себя
Главное на интервью — это не идеальный английский. Совет избитый, но гораздо важнее чувствовать себя уверенно.
У вас заметный акцент, и вы путаете времена? Для разработчика это не так уж и важно: главное, чтобы вас могли понять. Чистый и правильный английский важен для людей на руководящих должностях или тех, кто работает в продажах и общается с клиентами — а вы ведь хотите устроиться не на такую должность.
Пока вас могут понять коллеги, никого не будет волновать чистота произношения и грамматика. У американцев акцент разнится в зависимости от региона, в котором они родились, для европейцев в большинстве своем английский тоже не родной, и они говорят не лучше вас, так что, скорее всего, проникнутся симпатией.
Во время интервью важны не правильно употребленные времена, а чтобы вы не мялись и не заикались и говорили связно и уверенно. Главный совет: практика. Чем больше говоришь, тем быстрее привыкаешь к процессу и перестаешь стесняться.Если у вас случился небольшой «затык» во время интервью, и вам нужно время подумать, вот несколько фраз, чтобы избежать неловкого молчания:
- Let me see.
- Let me think for a moment.
- It’s hard to say off the top of my head but…
- запомнить больше смягчающих слов: quite, a bit, rather;
- подобрать синонимы для слов с very, чтобы использовать его реже: например, very good = awesome или very scary = terrifying;
- выучить несколько связывающих фраз: in fact, eventually, fortunately, hopefully, come to think of it, moreover, however;
- добавить в самопрезентацию 2-3 качества из списка: open-minded, stress resistant, ambitious, initiative, diligent, sociable и так далее;
- учить фразовые глаголы: они помогут заменить сложные и тяжелые конструкции и легче выразить мысль.
4. Забывать о soft skills
Почему часто берут не тех, кто больше знает, а тех, кто ведет себя уверенно? Они умеют себя подать. Берите пример с таких людей: приходите на интервью с хорошим настроением и не воспринимайте рекрутера как врага, который не дает вам пройти дальше и показать себя во всей красе на техническом интервью.
Рекрутер вам не враг, даже наоборот: он, в конце концов, получает бонусы за наем сотрудников, так что взять вас на работу и в его интересах. Так помогите ему!
Помните о том, что рекрутеры смотрят не на ваши профессиональные качества, а на софт-скиллы. Будьте доброжелательны, спокойны, активны, покажите, что вам интересна эта должность, и вы пришли сюда не для галочки. Излагайте свою мысль четко и спокойно. С такими качествами даже плохой английский будет звучать гораздо лучше.
Читайте по теме:
Как и где искать работу в ОАЭ? Гайд
3 совета, чтобы достичь более здорового баланса между работой и личной жизнью
5. Искусственно усложнять речь
Заучивать сложные речевые конструкции и заваливать рекрутера сленгом или канцеляритом — не лучшая идея. Делайте свою речь проще и понятнее: так вы будете и чувствовать себя увереннее, и звучать увереннее.
- Плохо: I optimize Java hooker codes pretty good.
- Хорошо: I’m good at optimizing problematic codes.
Hooker code — идиома, обозначающая плохо написанный код, который может повлиять на работу приложения, но рекрутер, если он не знаком со сленгом, наверняка поймет вас неверно.
Просто — не всегда примитивно. Не переходите на «ученический» английский: просто не перегружайте свою речь, и вы сами себе упростите задачу.
6. Рассуждать на спорные темы
Разговоры о религии, политике, а также гендерных, возрастных или национальных стереотипах лучше не заводить и не поддерживать, если их пытается завести рекрутер. Вы всегда можете вежливо отказаться отвечать на такой вопрос:
- I’d rather not talk about it.
- I’m sorry but I don’t feel comfortable answering that question.
7. Говорить грубо и фамильярно
Уметь говорить с собеседником вежливо — часть софт-скиллов. Запомните два простых правила, которые помогут звучать вежливо:
1. Не соглашайтесь вежливо, старайтесь использовать при этом sorry, probably, could you, I wouldn't...:
- Плохо: You don’t understand.
- Хорошо: Probably I didn’t make myself clear. What I’m trying to say is…
- Плохо: What did you say?
- Хорошо: Sorry, could you say that again, please?
- Плохо: That’s not true. / You didn’t understand me.
- Хорошо: I wouldn’t say so. What I mean is…
2. Сглаживайте прямолинейность через грамматику (Past или Continuous):
- Не очень хорошо: I want to ask you a question. / Can I ask you about..?
- Хорошо: I’d like to ask you something. / Could I ask you about..?
Вывод
В собеседовании на английском нет больших хитростей или сложностей: все решается подготовкой и практикой. Компании не нужны программисты с уровнем Advanced: для коммуникации с командой часто хватает даже Intermediate. Главное — быть хорошим специалистом и уметь показать себя.
Фото на обложке: Shutterstock / REDPIXEL.PL
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Подводные камни при сделках с недвижимостью: что не учитывают покупатели
- 2 5 ошибок продавцов, из-за которых у компании падают продажи
- 3 Как запустить производство продукции под собственной торговой маркой
- 4 5 заблуждений, которые мешают основателям российских компаний в покорении рынков дружественных стран
- 5 7 типичных ошибок проджектов и как их избежать
ВОЗМОЖНОСТИ
21 сентября 2023
21 сентября 2023
22 сентября 2023