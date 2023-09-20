Секреты получения оффера: 5 практических советов для джунов

О том, как джунам в новых реалиях получить заветное предложение работы, рассказала Екатерина Савченко, карьерный консультант в онлайн-школе программирования «Хекслет».

По последним данным , спрос на IT-специалистов среди работодателей вырос в августе 2023 года в 3,7 раза по сравнению с августом 2022 года. Но небольшой профицит среди начинающих программистов, джунов, все еще сохраняется. Так, только за май-июнь текущего года количество откликов на вакансии выросло на 44%.

1. Стратегия поиска работы

Еще в начале 2022 года айтишный рынок изменился с кандидатского на работодательский. Что это значит?

Так как количество резюме на открытые вакансии стало больше, у работодателей появилось больше возможности выбора. Входящий поток кандидатов позволяет поднимать критерии отбора. Исключение — php и ruby on rails: в этих направлениях дефицит специалистов начального уровня наблюдается все также остро, как и несколько лет назад.

Тем не менее, требования к джунам со стороны работодателя по таким популярным направлениям, как Frontend, мобильная разработка и тестирование, стали выше. Если раньше джуны могли найти себе работу меньше чем за три месяца, и к ним часто выходили рекрутеры с входящими предложениями, то теперь срок поиска увеличился до 3-5 месяцев, а входящих предложений стало меньше.

Это новая реальность рынка, и к ней нужно приспособиться. Первое, что важно сделать — это определиться со стратегией поиска работы. Большинство джунов выбирают тактику «чем больше откликов, тем лучше», откликаясь даже на нерелевантные для них вакансии.

Такой путь изначально провальный по нескольким причинам:

Увеличивается нагрузка на рекрутера, которому необходимо отобрать кандидатов для дальнейшего этапа. Чем больше откликов, тем меньше времени он будет уделять каждому полученному резюме. На самых «горячих» вакансиях с 1000+ откликов рекрутер тратит несколько секунд на одно резюме, и вряд ли сможет просмотреть все отклики. Отклики на нерелевантные вакансии не приносят результата, но отнимают силы и время кандидата, вселяют в него ложную надежду: «раз я откликнулся на столько вакансий, то хотя бы кто-то меня пригласит».

Поэтому первое, что стоит сделать джуну перед началом поиска работы, — поставить себе четкую цель. Она поможет не только эффективнее искать работу, но и держать фокус и не терять мотивацию в долгосрочной перспективе.

Важно сформулировать такую цель, в которой будут содержаться ответы на вопросы:

«Чего я хочу достичь в ближайшем будущем?»

«К чему я хочу прийти?»

«Где я хочу работать?»

С учетом новых реалий рынка может показаться странным пытаться выбирать вакансии. Каждый джун думает о том, что главное — найти место, не важно, какое, и получить опыт, чтобы двигаться дальше. Но такая тактика не работает и может привести к разочарованию в профессии и выгоранию. Важно откликаться на вакансии, которые:

хотя бы на 60% совпадают с представлением кандидата о хорошем работодателе,

на 50-60% совпадают по требуемым навыкам.

После постановки цели можно перейти к разработке плана и выработке стратегии поиска. Четкий план с мелкими пошаговыми задачами снимет нагрузку и стресс в период поиска работы. Кроме того, каждый выполненный шаг в этом плане (по аналогии с методологией Getting things done) послужит опорой и придаст мотивации в достижении финальной цели.

План должен содержать:

основные ресурсы;

методы поиска предложений о работе (где я буду искать, как буду искать);

возможный круг компаний либо направления деятельности организаций, которые вам интересны;

сроки, которые вы себе ставите для поиска, опираясь на ваши возможности.

Для джунов наиболее оптимальной стратегией будет «стратегия активного поиска работы». Она включает в себя вдумчивые отклики с сопроводительным письмом на вакансии на карьерных сайтах, в Telegram-каналах, через сарафанное радио и нетворкинг.

Но чтобы стратегия работала, необходимо сначала подготовиться.

2. Оформление резюме

Грамотно составленное резюме и оформление рабочих профилей на GitHub, LinkedIn и «Хабр Карьера» — первый шаг к получению оффера для джуна.

Чтобы рекрутер обратил внимание на кандидата, необходимо указывать в резюме информацию, которая отвечает запросам работодателя:

релевантный опыт;

достижения (желательно подкреплять цифрами);

ключевые навыки и инструменты;

образование и курсы;

о себе.

С указанием курсов нужно быть аккуратнее. Большое количество курсов скорее оттолкнет работодателя, а вот участие в хакатонах, воркшопах и других похожих мероприятиях — большой плюс кандидату.

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Чего точно делать не стоит

Вставлять текст своего резюме в тело письма. Его не будут читать и не смогут поделиться им с другими сотрудниками компании. Не проверять резюме на предмет опечаток и ошибок, писать сложными предложениями или составлять целые сочинения. Для проверки текста можно воспользоваться вспомогательными инструментами — «Главред» или «Текст.ру». Писать резюме с позиции «я». Идеально составлять текст в форме прошедшего времени, например: «работал в компании N» или «окончил онлайн-курс в онлайн-школе A». Составлять резюме в формате документов Microsoft Office — с открытием файла могут возникнуть проблемы на стороне работодателя. В IT-сфере очень популярны Mac и Linux, даже среди рекрутеров.



И если они получат документ в формате .doc, высока вероятность, что они не смогут его открыть, или при несовпадении версий документа у рекрутера могут возникнуть трудности (поедут шрифты или разделы, то есть воспринимать информацию будет неудобно). Все это увеличивает шансы, что они пройдут мимо резюме джуна. Поэтому для отправки резюме лучше выбрать формат PDF. Размещать в резюме фотографию, не отвечающую стандартам официального документа, например, с отдыха или вечеринки, в компании с кем-то.

Если оформить резюме и сопроводительное письмо самостоятельно не получается, можно воспользоваться вспомогательными инструментами, например, шаблонами или искусственным интеллектом.

Так, существуют специальные виртуальные карьерные консультанты, например, Tota AI. Еще один вариант — обратиться за помощью к карьерному консультанту или CV-эксперту.

Что делать, если нет опыта работы?

Джуны, которые только выпустились из различных образовательных учреждений, чаще всего не могут похвастаться релевантным опытом работы. И если два года назад это не было проблемой, и работодателям было достаточно увидеть выполненные проекты за время обучения, то сейчас без портфолио получить работу стало сложнее.

Поэтому в процессе обучения важно выполнять не только учебные проекты и работать над собственными pet-проектами, но и принимать участие в реальных: open-source и НКО.

Важно решать тестовые задания — это показывает заинтересованность кандидата в освоении новых технологий. Все это сильно помогает при трудоустройстве и показывает наработанный опыт за время обучения. Конечно же, их стоит вносить в свое резюме.

Еще один вариант получить реальный опыт разработки — стажировки. Открытые позиции можно найти на сайтах FutureToday, Changellenge или Up To Work. Крупные IT-компании часто набирают стажеров, что не только дает возможность попрактиковаться, но и показать свои навыки, а также попасть после окончания программы в штат компании.

3. Первый контакт с работодателем

В большинстве случаев у джунов отсутствует навык продавать себя как кандидата. Очень важно зацепить рекрутера с первых секунд, поэтому отправить резюме с коротким: «Привет, заинтересовала ваша вакансия», — недостаточно.

Для каждой отдельной вакансии необходимо составлять сопроводительное письмо. Да, это будет отнимать много времени, но поиск работы — тоже работа. Поэтому придется приложить усилия, чтобы достичь желаемого результата.

В вакансии может быть указано, что именно HR-менеджеры ждут от кандидата в письме. В таком случае необходимо следовать их требованиям, так как рекрутеры не будут рассматривать кандидата, если увидят, что сопроводительное составлено не по их условиям.

Что должно входить в хорошее сопроводительное письмо

Мотивация — ответ на вопрос: «Почему нравится эта вакансия?»

Профессиональные навыки и качества, которые подходят под требования позиции, — описание какой опыт идеально подходит под вакансию, а каких навыков не хватает, но есть желание и возможность их быстро восполнить.

Преимущества кандидата на вакансию — те качества и навыки, которые выгодно отличают кандидата от других.

Главное — не приукрашивать и не обманывать компанию с целью понравиться. Ложь быстро раскроется, а репутация кандидата будет подпорчена.

4. Самопрезентация на собеседовании

Чтобы выгодно презентовать себя на бумаге, важно уметь презентовать себя и голосом на собеседовании. Джун может понимать, что хочет от него работодатель, хорошо знать теоретическую базу и иметь на руках оформленное портфолио, но переволноваться и не ответить ни на один вопрос технического интервью.

Чтобы избежать подобного исхода, необходима тренировка и участие в тестовых интервью. Чаще всего такие тренировки предлагают онлайн-школы после окончания курсов, но организовать их можно и самостоятельно. Например, попросить друзей или одногруппников пройтись по вопросам, или воспользоваться помощью ИИ.

Так, существуют специальные сервисы, которые позволяют готовиться к разным этапам интервью: Letcode, InterviewBuddy и Interview WarmUp — сервисы поддерживают только английский язык, для тренировки на русском подойдет ChatGPT.

Важно заранее подготовиться к рассказу о себе и своем опыте работы. Главное — не врать и не преувеличивать, понимать на практике, о чем идет рассказ. Так вероятность успеха будет выше, а кандидат сможет точно ответить на вопросы работодателя.

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Пример вопросов, которые могут задать

Какую последнюю книгу по вашей профессии вы прочитали?

Чем вы больше всего гордитесь как верстальщик, или программист, или аналитик?

Почему вы ушли с предыдущего рабочего места?

Как был построен процесс работы на прошлом месте?

Кем вы видите себя через пять лет?

Чтобы подготовиться к подобным вопросам, нужно проанализировать рассказ о себе и попробовать найти в нем места, за которые могут зацепиться или которые могут уточнить.

Еще стоит обратить внимание на вопросы по базовым знаниям и технические вопросы. Списки таких вопросов можно найти в сети, например, на Github, в блогах компаний или на «Хабре».

Кроме самостоятельной подготовки к собеседованию, важно подготовить список вопросов для работодателя — это покажет заинтересованность кандидата в компании и позиции и может стать для него плюсом. Для этого необходимо изучить информацию о компании, ее проектах, заказчиках, корпоративной культуре, ценностях и команде.

Это также поможет и кандидату создать целостное представление и о предстоящей работе, и о команде, соотнести полученную информацию с критериями выбора.

Может показаться, что на собеседовании выбирает только работодатель, но на самом деле это не так. Комфорт кандидата, результаты его работы, мотивация, принятие или неприятие ценностей будущего работодателя — все это зависит от выбора компании самим соискателем.

5. Нетворкинг

Один из самых эффективных способов получения работы в любой сфере — нетворкинг.

Существует множество различных форматов, которые позволяют джуну косвенно получить работу, например, конкурсы и батлы. Так, на сайте codenrock собраны различные соревнования, батлы и хакатоны, в которых можно принять участие.

Все это отличный инструмент не только для развия своих навыков, получения реального опыта кодинга, но и налаживания коммуникации с работодателем. Выстраивать нетворкинг можно и в рамках образовательных платформ, на которых проходит обучение.

Просить знакомых порекомендовать в свои компании — тоже отличный способ найти свое первое место работы. Главное — преодолеть стеснение и начать просить рекомендовать.

Еще один вариант — знакомиться с людьми, принимающими решения (ЛПР), на конференциях и митапах. С помощью личных встреч на мероприятиях можно договориться о собеседовании напрямую с CTO, а иногда и сразу получить желанный оффер.

Вступать в профильные сообщества и активно проявлять в них себя — еще один отличный способ построить нетворкинг и завести полезные знакомства.

Бонус: почему акцент на софт-скиллы — хорошая идея для джуна

Начинающему разработчику важно не только быть подкованным в теории и иметь портфолио, но и обладать определенными мягкими навыками. Такие качества, как умение работать в команде, аргументировать и отстаивать свою позицию, правильно задавать вопросы, быть гибким, обладать большим желанием обучаться и развиваться в выбранной профессии, — часто играют ключевую роль в найме.

Эти навыки не появляются в одно мгновение, их нужно развивать: проявлять инициативу, участвовать в профильных мероприятиях, выступать и делиться своим мнением в кругу единомышленников, практиковаться и отслеживать актуальные тренды. Участие в Open Source также позволит прокачать навыки работы в команде, которые так востребованы работодателями.

Ситуации, когда джун проигрывает в опыте работы другим кандидатам, но у него намного лучше развиты софт скиллы, и выбор делается в его пользу, — не редки. Профессионалов с отсутствием навыков работы в команде или отсутствием умения вести коммуникацию намного больше, чем кажется. Такие сотрудники вызывают проблемы в коллективе и тормозят производительность команд.

Ситуация на рынке для начинающих IT-специалистов может выглядеть пугающей, а сами джуны казаться невостребованными.

Но на самом деле рынку требуются хорошие специалисты любого уровня. Поиск работы для джуна действительно стал немного сложнее, чем был несколько лет назад, но трудоустроиться все еще возможно в течение 3-5 месяцев поиска. Главное — помнить о своей цели, грамотно распределять ресурсы, быть проактивным кандидатом и не забывать, что поиск работы — тоже работа.