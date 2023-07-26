Где начать карьеру: корпорации vs стартапы

Считалось, что крупная компания — это стабильность, карьера и высокий доход, а стартап — работа за идею, хаотичные процессы и безденежье. Но всё изменилось. Например, небольшие компании зачастую предлагают специалистам зарплаты до двух раз выше, чем крупные. Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink, сооснователь Entera Global, рассказал, чего действительно ждать начинающим специалистам от корпораций и стартапов сегодня.
Я начинал в PepsiCo и Duracell, сейчас управляю стартапами HRlink и Entera Global. На основе собственного опыта, сотен собеседований с кандидатами и наблюдений за сотрудниками с разным бэкграундом составил чек-лист для тех, кто ищет работу.
Вокруг стартапов и корпораций много устаревших представлений: 5-7 лет назад они имели под собой основание, но сегодня потеряли актуальность. Это связано с тем, что уровень стартапов заметно вырос: они конкурируют с корпорациями не только на продуктовом рынке, но и на кадровом. А корпорации на фоне внешних негативных условий (ковид, санкции, неопределенность) перестали быть оплотом стабильности.
Условия работы
Крупные компании впечатляют огромными стильными офисами. Там есть переговорные комнаты с большими экранами, зоны для встреч и отдыха, фитнес-залы, кафе. ИТ-инфраструктура тоже, как правило, на высоком уровне: от компьютеров до рабочих инструментов и сервисов для сотрудников.
Стартапы не могут позволить себе такой роскоши. Внешний «фасад» у них скромнее, но технологическая начинка часто не менее продвинутая. Кроме того, процессы в небольшой компании проще, для их автоматизации не нужны сложные и дорогостоящие внедрения. Многие рутинные операции переведены в «цифру».
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В крупных компаниях больше ресурсов — финансовых, информационных, технологических, человеческих. С одной стороны, это преимущество — любую задачу можно выполнить быстрее. С другой, это расслабляет. Так, сотрудники стартапов в условиях ограниченных ресурсов больше мотивированы на развитие совершенно разных компетенций.
В корпорациях больше «плюшек»: ДМС, служебный автомобиль, корпоративные праздники со звездами шоу-бизнеса, образовательные программы, тренинги и мероприятия по тимбилдингу. Стартапы не могут предложить богатый соцпакет: наиболее успешные из них обеспечивают ДМС и обучение.
В чем однозначно выигрывают стартапы — это возможность работать полностью удаленно, даже из другой страны. Крупные компании, особенно с госучастием, начинают отказываться от релоцированных сотрудников.
Стабильность
В 2022 году в 44% крупных компаний с численностью сотрудников более тысячи человек были случаи сокращения персонала, показал опрос HeadHunter. В целом по рынку показатель меньше — 33%.
Работа в корпорации уже не так стабильна, как была раньше. Крупные компании довольно легко расстаются с сотрудниками — они работают по принципу конвейера и незаменимых людей для них не бывает. В небольших командах каждый специалист имеет свою ценность, поэтому в сложных условиях стартапы стремятся в первую очередь сохранить людей.
Зарплаты
До сих пор распространен стереотип, что зарплаты в крупных компаниях выше по умолчанию. Но и это уже не так. Аналитики HeadHunter по запросу HRlink сравнили зарплатные предложения крупных работодателей и компаний малого и среднего бизнеса в ИТ в 2023 году.
Выяснилось, что небольшие предприятия предлагают ИТ-специалистам зарплаты в 2 раза выше, чем крупные (в среднем — 98,5 тыс. рублей против 40,7 тыс.). Сотрудникам из области маркетинга, рекламы и PR компании МСП предлагают на 14% больше, HR-специалистам — на 30%, специалистам по продажам — на 50%.
Зарплаты, которые предлагают соискателям, компании из сферы ИТ:
|Профобласть
|Крупный бизнес, рублей
|Малый и средний бизнес, рублей
|Информационные технологии (ИТ-специалисты)
|40 700
|98 500
|Маркетинг, реклама, PR
|60 800
|69 500
|Продажи, обслуживание клиентов
|41 200
|63 000
|Управление персоналом, тренинги
|45 800
|59 900
Данные hh.ru за 2023 год
Кроме этого, в стартапе намного больше возможностей для роста дохода. В крупных компаниях есть определенная зарплатная вилка — за ее пределы выйти сложно. Специалисты одного отдела будут зарабатывать примерно одинаково, даже если один работает для галочки, а другой выкладывается на 200%.
В стартапах уровень заработка часто зависит от результата: чем большую пользу человек приносит компании — тем больше получает. Как правило, система оплаты труда максимально гибкая, а потолка практически нет.
Рабочие задачи
Считается, что в корпорациях рабочий день регламентирован и проходит размеренно: приходишь к 9 утра, в 13 часов обед, в 18.00 — отбой. В большинстве случаев это уже не так. Работая в больших компаниях, я приходил на работу к 8 утра и уходил после 21. Переработки и ненормированный рабочий день характерны для многих современных компаний. Однако причины повышенных нагрузок — разные.
В стартапах это может быть связано с большим количеством задач: часто один сотрудник выполняет функции нескольких специалистов. В крупных компаниях бизнес-процессы развиты лучше, но сильна бюрократия: бесконечные совещания, где нужно присутствовать, необходимость на каждое действие готовить обоснования и отчеты, длительные согласования и сложности с внутренними коммуникациями.
Люди с опытом работы в крупных компаниях, придя в стартап, больше всего удивляются скорости принятия решений. Утром обсудили, сразу запустили в работу, к вечеру получили результат. В корпорации же нужно собрать комиссию и утвердить решение, согласовать его с десятком топов, подписать документы, выделить бюджет. Реализация даже простого проекта может затянуться на несколько месяцев.
В крупных компаниях специалисты закрывают довольно узкие задачи, даже если участвуют в большом проекте. Например, разработчик может годами заниматься мелкими доработками устаревшей системы. А выйдя на рынок труда обнаружит, что его компетенции устарели, а современными навыками он уже не обладает.
В стартапах задачи чаще более интересные и широкие. В разработке часто используются новейшие стеки технологий, а небольшая команда выполняет все работы в области ИТ. Это намного полезнее для профессионального развития.
Вывод из моего личного опыта: в корпорациях важно, чтобы был доволен начальник — в стартапе намного больше внимания уделяют клиентам. От продаж зависит судьба стартапа, у которого не всегда есть финансовая подушка безопасности. Небольшие компании лучше отрабатывают обратную связь, более бережно относятся к заказчикам и быстрее подстраиваются под их требования.
Сотрудники крупных компаний ради красивой отчетности умеют создавать иллюзию успеха с помощью различных махинаций — и мне приходилось быть свидетелем и участником таких процессов. В стартапах это просто невозможно.
Карьерные возможности
Ключевое преимущество корпорации — это сила бренда. Работа в известной компании — повод для гордости, а также своеобразный знак качества. Однако и имидж стартапов меняется: недавний опрос показал, что 67% людей верят в российские стартапы и в то, что они принесут пользу экономике страны.
На первый взгляд кажется, что в компании, где работают тысячи человек, намного больше возможностей для развития и роста. И всем талантливым и трудолюбивым обеспечена головокружительная карьера. Это миф. Должности в корпорациях часто распределяются не по заслугам и реальным компетенциям, а субъективно — в зависимости от того, кто больше нравится начальнику или кто более искусен в подковерной борьбе.
Если вакансия выложена в общий доступ, то, скорее всего, на нее уже нашли кандидата — и это просто формальность.
Есть такой феномен, свойственный корпорациям: начальник выбирает более слабых подчиненных, чтобы они его не подсидели. По цепочке такая система спускается вниз, и возникает эффект айсберга: наверху опытные и профессиональные руководители, а ниже — среда, которая не способствует росту талантливых и амбициозных людей.
Сотрудники стартапа в профессиональном плане развиваются быстрее: они выполняют разные задачи и выстраивают процессы с нуля. Рост по вертикали зависит от скорости развития бизнеса: расширение отдела или масштабирование открывает возможности для сотрудников подняться на ступеньку вверх.
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Однако до сих пор опыт работы в корпорации считается конкурентным преимуществом кандидата. Например, уйдя из крупных компаний, я получил большое количество предложений о работе. Такая востребованность объясняется влиянием на дальнейшую карьеру известного бренда.
Сейчас, нанимая людей в стартап, я не читаю резюме. А если узнаю, что человек работал в корпорации, то вижу в этом скорее риски. Ему тяжело адаптироваться в компании, ориентированной на результат. Приходится избавляться от привычки зацикливаться на процессе, учиться решать возникающие проблемы быстро и гибко. Не у всех получается перестроиться.
Атмосфера
Крупные компании вкладывают большие ресурсы в построение корпоративной культуры — разработку ценностей и смыслов, поддержание традиций и командного духа. Во многих корпорациях она действительно на высоком уровне. Однако можно попасть и в токсичную среду: вопреки усилиям HR-специалистов, в некоторых компаниях желаемые нормы поведения и этики не приживаются.
Однако и в стартапах не всегда встречается комфортная атмосфера. Иногда дружелюбие перерастает в панибратство, а свобода — в бесконтрольность. А еще настроение в коллективе всегда зависит от руководителя. В небольших командах тоже бывают эгоцентричные фаундеры, практикующие авторитарный стиль управления.
Трудоустройство
Для трудоустройства в корпорацию важно красивое резюме. Поэтому если цель — попасть на работу в крупную компанию, нужно с первого курса вуза выстраивать правильную биографию. В стартапах больше смотрят на человека: кроме подходящих компетенций важно, чтобы у него горели глаза и он был мотивирован работать на результат.
В стартапах короткий цикл отбора, в отличие от крупных компаний, где может быть несколько этапов собеседований.
Раньше считалось, что попасть на работу в корпорацию сложнее. Сегодня это уже не так: на начальные позиции можно устроиться в компанию любого уровня. На фоне дефицита кадров требования к кандидатам снизили даже самые привередливые работодатели. А вот устроиться в корпорацию на высокую должность действительно сложнее: там предпочитают выращивать кадры.
В крупную компанию легче попасть через агентство, которое занимается подбором кадров, а также платформы типа HeadHunter. В стартап лучше приходить напрямую: познакомиться с руководителем и предложить свою кандидатуру. У нас несколько сотрудников, включая нынешнего коммерческого директора, написали мне лично в Telegram, и мы взяли их на работу.
Выводы
Где лучше начинать карьеру, каждый выбирает сам в зависимости от своих целей и ожиданий от работы, темперамента и амбиций.
- В корпорации круче офис и соцпакет, но больше бюрократии и интриг.
- В стартапах выше стартовые зарплаты и больше возможностей для профессионального и финансового роста.
- Карьеру в ИТ лучше делать в стартапе — там более разнообразные и интересные задачи. В продажах, финансах и операциях полезно поработать в корпорации, где уже выстроены бизнес-процессы и прописаны стандарты работы.
- Атмосфера везде разная — нужно присматриваться к конкретной компании и читать отзывы сотрудников.
- Перед тем, как устроиться на работу в стартап, стоит узнать, кто фаундер и какого стиля управления он придерживается.
- При желании и упорстве трудоустроиться можно в любую компанию — главное задаться этой целью.
Фото на обложке: Shutterstock / Antonio Guillem
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