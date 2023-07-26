Где начать карьеру: корпорации vs стартапы

Считалось, что крупная компания — это стабильность, карьера и высокий доход, а стартап — работа за идею, хаотичные процессы и безденежье. Но всё изменилось. Например, небольшие компании зачастую предлагают специалистам зарплаты до двух раз выше, чем крупные. Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink, сооснователь Entera Global, рассказал, чего действительно ждать начинающим специалистам от корпораций и стартапов сегодня.

Я начинал в PepsiCo и Duracell, сейчас управляю стартапами HRlink и Entera Global. На основе собственного опыта, сотен собеседований с кандидатами и наблюдений за сотрудниками с разным бэкграундом составил чек-лист для тех, кто ищет работу.

Вокруг стартапов и корпораций много устаревших представлений: 5-7 лет назад они имели под собой основание, но сегодня потеряли актуальность. Это связано с тем, что уровень стартапов заметно вырос: они конкурируют с корпорациями не только на продуктовом рынке, но и на кадровом. А корпорации на фоне внешних негативных условий (ковид, санкции, неопределенность) перестали быть оплотом стабильности.

Условия работы

Крупные компании впечатляют огромными стильными офисами. Там есть переговорные комнаты с большими экранами, зоны для встреч и отдыха, фитнес-залы, кафе. ИТ-инфраструктура тоже, как правило, на высоком уровне: от компьютеров до рабочих инструментов и сервисов для сотрудников.

Стартапы не могут позволить себе такой роскоши. Внешний «фасад» у них скромнее, но технологическая начинка часто не менее продвинутая. Кроме того, процессы в небольшой компании проще, для их автоматизации не нужны сложные и дорогостоящие внедрения. Многие рутинные операции переведены в «цифру».

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В крупных компаниях больше ресурсов — финансовых, информационных, технологических, человеческих. С одной стороны, это преимущество — любую задачу можно выполнить быстрее. С другой, это расслабляет. Так, сотрудники стартапов в условиях ограниченных ресурсов больше мотивированы на развитие совершенно разных компетенций.

В корпорациях больше «плюшек»: ДМС, служебный автомобиль, корпоративные праздники со звездами шоу-бизнеса, образовательные программы, тренинги и мероприятия по тимбилдингу. Стартапы не могут предложить богатый соцпакет: наиболее успешные из них обеспечивают ДМС и обучение.

В чем однозначно выигрывают стартапы — это возможность работать полностью удаленно, даже из другой страны. Крупные компании, особенно с госучастием, начинают отказываться от релоцированных сотрудников.

Стабильность

В 2022 году в 44% крупных компаний с численностью сотрудников более тысячи человек были случаи сокращения персонала, показал опрос HeadHunter. В целом по рынку показатель меньше — 33%.

Работа в корпорации уже не так стабильна, как была раньше. Крупные компании довольно легко расстаются с сотрудниками — они работают по принципу конвейера и незаменимых людей для них не бывает. В небольших командах каждый специалист имеет свою ценность, поэтому в сложных условиях стартапы стремятся в первую очередь сохранить людей.

Зарплаты

До сих пор распространен стереотип, что зарплаты в крупных компаниях выше по умолчанию. Но и это уже не так. Аналитики HeadHunter по запросу HRlink сравнили зарплатные предложения крупных работодателей и компаний малого и среднего бизнеса в ИТ в 2023 году.

Выяснилось, что небольшие предприятия предлагают ИТ-специалистам зарплаты в 2 раза выше, чем крупные (в среднем — 98,5 тыс. рублей против 40,7 тыс.). Сотрудникам из области маркетинга, рекламы и PR компании МСП предлагают на 14% больше, HR-специалистам — на 30%, специалистам по продажам — на 50%.

Зарплаты, которые предлагают соискателям, компании из сферы ИТ:

Профобласть Крупный бизнес, рублей Малый и средний бизнес, рублей Информационные технологии (ИТ-специалисты) 40 700 98 500 Маркетинг, реклама, PR 60 800 69 500 Продажи, обслуживание клиентов 41 200 63 000 Управление персоналом, тренинги 45 800 59 900

Данные hh.ru за 2023 год

Кроме этого, в стартапе намного больше возможностей для роста дохода. В крупных компаниях есть определенная зарплатная вилка — за ее пределы выйти сложно. Специалисты одного отдела будут зарабатывать примерно одинаково, даже если один работает для галочки, а другой выкладывается на 200%.

В стартапах уровень заработка часто зависит от результата: чем большую пользу человек приносит компании — тем больше получает. Как правило, система оплаты труда максимально гибкая, а потолка практически нет.

Рабочие задачи

Считается, что в корпорациях рабочий день регламентирован и проходит размеренно: приходишь к 9 утра, в 13 часов обед, в 18.00 — отбой. В большинстве случаев это уже не так. Работая в больших компаниях, я приходил на работу к 8 утра и уходил после 21. Переработки и ненормированный рабочий день характерны для многих современных компаний. Однако причины повышенных нагрузок — разные.

В стартапах это может быть связано с большим количеством задач: часто один сотрудник выполняет функции нескольких специалистов. В крупных компаниях бизнес-процессы развиты лучше, но сильна бюрократия: бесконечные совещания, где нужно присутствовать, необходимость на каждое действие готовить обоснования и отчеты, длительные согласования и сложности с внутренними коммуникациями.

Люди с опытом работы в крупных компаниях, придя в стартап, больше всего удивляются скорости принятия решений. Утром обсудили, сразу запустили в работу, к вечеру получили результат. В корпорации же нужно собрать комиссию и утвердить решение, согласовать его с десятком топов, подписать документы, выделить бюджет. Реализация даже простого проекта может затянуться на несколько месяцев.

В крупных компаниях специалисты закрывают довольно узкие задачи, даже если участвуют в большом проекте. Например, разработчик может годами заниматься мелкими доработками устаревшей системы. А выйдя на рынок труда обнаружит, что его компетенции устарели, а современными навыками он уже не обладает.

В стартапах задачи чаще более интересные и широкие. В разработке часто используются новейшие стеки технологий, а небольшая команда выполняет все работы в области ИТ. Это намного полезнее для профессионального развития.

Вывод из моего личного опыта: в корпорациях важно, чтобы был доволен начальник — в стартапе намного больше внимания уделяют клиентам. От продаж зависит судьба стартапа, у которого не всегда есть финансовая подушка безопасности. Небольшие компании лучше отрабатывают обратную связь, более бережно относятся к заказчикам и быстрее подстраиваются под их требования.

Сотрудники крупных компаний ради красивой отчетности умеют создавать иллюзию успеха с помощью различных махинаций — и мне приходилось быть свидетелем и участником таких процессов. В стартапах это просто невозможно.

Карьерные возможности

Ключевое преимущество корпорации — это сила бренда. Работа в известной компании — повод для гордости, а также своеобразный знак качества. Однако и имидж стартапов меняется: недавний опрос показал, что 67% людей верят в российские стартапы и в то, что они принесут пользу экономике страны.

На первый взгляд кажется, что в компании, где работают тысячи человек, намного больше возможностей для развития и роста. И всем талантливым и трудолюбивым обеспечена головокружительная карьера. Это миф. Должности в корпорациях часто распределяются не по заслугам и реальным компетенциям, а субъективно — в зависимости от того, кто больше нравится начальнику или кто более искусен в подковерной борьбе.

Если вакансия выложена в общий доступ, то, скорее всего, на нее уже нашли кандидата — и это просто формальность.

Есть такой феномен, свойственный корпорациям: начальник выбирает более слабых подчиненных, чтобы они его не подсидели. По цепочке такая система спускается вниз, и возникает эффект айсберга: наверху опытные и профессиональные руководители, а ниже — среда, которая не способствует росту талантливых и амбициозных людей.

Сотрудники стартапа в профессиональном плане развиваются быстрее: они выполняют разные задачи и выстраивают процессы с нуля. Рост по вертикали зависит от скорости развития бизнеса: расширение отдела или масштабирование открывает возможности для сотрудников подняться на ступеньку вверх.

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Однако до сих пор опыт работы в корпорации считается конкурентным преимуществом кандидата. Например, уйдя из крупных компаний, я получил большое количество предложений о работе. Такая востребованность объясняется влиянием на дальнейшую карьеру известного бренда.

Сейчас, нанимая людей в стартап, я не читаю резюме. А если узнаю, что человек работал в корпорации, то вижу в этом скорее риски. Ему тяжело адаптироваться в компании, ориентированной на результат. Приходится избавляться от привычки зацикливаться на процессе, учиться решать возникающие проблемы быстро и гибко. Не у всех получается перестроиться.

Атмосфера

Крупные компании вкладывают большие ресурсы в построение корпоративной культуры — разработку ценностей и смыслов, поддержание традиций и командного духа. Во многих корпорациях она действительно на высоком уровне. Однако можно попасть и в токсичную среду: вопреки усилиям HR-специалистов, в некоторых компаниях желаемые нормы поведения и этики не приживаются.

Однако и в стартапах не всегда встречается комфортная атмосфера. Иногда дружелюбие перерастает в панибратство, а свобода — в бесконтрольность. А еще настроение в коллективе всегда зависит от руководителя. В небольших командах тоже бывают эгоцентричные фаундеры, практикующие авторитарный стиль управления.

Трудоустройство

Для трудоустройства в корпорацию важно красивое резюме. Поэтому если цель — попасть на работу в крупную компанию, нужно с первого курса вуза выстраивать правильную биографию. В стартапах больше смотрят на человека: кроме подходящих компетенций важно, чтобы у него горели глаза и он был мотивирован работать на результат.

В стартапах короткий цикл отбора, в отличие от крупных компаний, где может быть несколько этапов собеседований.

Раньше считалось, что попасть на работу в корпорацию сложнее. Сегодня это уже не так: на начальные позиции можно устроиться в компанию любого уровня. На фоне дефицита кадров требования к кандидатам снизили даже самые привередливые работодатели. А вот устроиться в корпорацию на высокую должность действительно сложнее: там предпочитают выращивать кадры.

В крупную компанию легче попасть через агентство, которое занимается подбором кадров, а также платформы типа HeadHunter. В стартап лучше приходить напрямую: познакомиться с руководителем и предложить свою кандидатуру. У нас несколько сотрудников, включая нынешнего коммерческого директора, написали мне лично в Telegram, и мы взяли их на работу.

Выводы

Где лучше начинать карьеру, каждый выбирает сам в зависимости от своих целей и ожиданий от работы, темперамента и амбиций.

В корпорации круче офис и соцпакет, но больше бюрократии и интриг.

В стартапах выше стартовые зарплаты и больше возможностей для профессионального и финансового роста.

Карьеру в ИТ лучше делать в стартапе — там более разнообразные и интересные задачи. В продажах, финансах и операциях полезно поработать в корпорации, где уже выстроены бизнес-процессы и прописаны стандарты работы.

Атмосфера везде разная — нужно присматриваться к конкретной компании и читать отзывы сотрудников.

Перед тем, как устроиться на работу в стартап, стоит узнать, кто фаундер и какого стиля управления он придерживается.

При желании и упорстве трудоустроиться можно в любую компанию — главное задаться этой целью.

Фото на обложке: Shutterstock / Antonio Guillem